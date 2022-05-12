Оккупанты продолжают попытки развить наступательные действия на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ
Противник ведет активное наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 12 мая, обнародованной в фейсбуке.
"Начались семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.
Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.
В пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.
На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.
На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.
С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.
На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.
На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.
Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории Российской Федерации в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.
На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеет частичный успех.
На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалинового.
На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.
В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.
В Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.
На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.
В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА.
Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.
На Таврическом направлении русские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск.
На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.
"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".
Противник терпит потери и на других направлениях", - сообщили в Генштабе.
Говорив з іноземним фотокором,що провів місяць у Харкові,був у кожному звільненому селі."Уяви,заходиш в село,там все розбомблено, людей нема,цвітуть вишні,а під вишнями лежать кацапи.Ніколи не бачив стільки мертвих людей в одному місці"
Він був у Сирії,Афгані
Це від якого Лиману фосували річку, того що неподалік Слов'янська?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#/map/0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Сіверський_Донець#/map/0
Будемо розраховувати, що Генштаб тримає ситуацію під контролем стосовно унеможливлення введення на плацдарм основних сил ворога
В Крим і я би хотів....