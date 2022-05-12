РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 859 17

Оккупанты продолжают попытки развить наступательные действия на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

рф,орки,окупанти,окупант,орк

Противник ведет активное наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 12 мая, обнародованной в фейсбуке.

"Начались семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.

В пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

Также читайте: От рашистов освобожден поселок Питомник на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории Российской Федерации в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеет частичный успех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват территории центральной Украины и Киева остается в планах РФ, - Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалинового.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.

В Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деблокада Мариуполя потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям, - Генштаб

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА.

Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На Таврическом направлении русские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Противник терпит потери и на других направлениях", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20608) Генштаб ВС (6973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Yevgen Potoplyak ФБ:
Говорив з іноземним фотокором,що провів місяць у Харкові,був у кожному звільненому селі."Уяви,заходиш в село,там все розбомблено, людей нема,цвітуть вишні,а під вишнями лежать кацапи.Ніколи не бачив стільки мертвих людей в одному місці"
Він був у Сирії,Афгані
показать весь комментарий
12.05.2022 08:08 Ответить
+3
"На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу"

Це від якого Лиману фосували річку, того що неподалік Слов'янська?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#/map/0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Сіверський_Донець#/map/0

Будемо розраховувати, що Генштаб тримає ситуацію під контролем стосовно унеможливлення введення на плацдарм основних сил ворога
показать весь комментарий
12.05.2022 08:12 Ответить
+3
Як з"явився коридор на Крим і хто його здав?
показать весь комментарий
12.05.2022 08:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всюди шукають Чорнобаєвку. Не без успіхів. З нюхом у ни все добре.
показать весь комментарий
12.05.2022 07:51 Ответить
а что наши на Змеином шукали? почему не сообщают о неудачном штурме и потерях?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:14 Ответить
Тому що штурму Змеїного не було
показать весь комментарий
12.05.2022 10:39 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Битва за остров Змеиный в Черном море: что известно
показать весь комментарий
12.05.2022 13:48 Ответить
"Адольф Путлер буде воювати до останнього бурята))))"(С) Боріс Джонсон
показать весь комментарий
12.05.2022 08:07 Ответить
Yevgen Potoplyak ФБ:
Говорив з іноземним фотокором,що провів місяць у Харкові,був у кожному звільненому селі."Уяви,заходиш в село,там все розбомблено, людей нема,цвітуть вишні,а під вишнями лежать кацапи.Ніколи не бачив стільки мертвих людей в одному місці"
Він був у Сирії,Афгані
показать весь комментарий
12.05.2022 08:08 Ответить
Вишневий цвіт вбиває кацапів як дуст тарганів.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:13 Ответить
"На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу"

Це від якого Лиману фосували річку, того що неподалік Слов'янська?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#/map/0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Сіверський_Донець#/map/0

Будемо розраховувати, що Генштаб тримає ситуацію під контролем стосовно унеможливлення введення на плацдарм основних сил ворога
показать весь комментарий
12.05.2022 08:12 Ответить
А там є ще якийсь Лиман? Судячи зі зведення Генштабу ситуація на півночі Донеччини і в Луганській області хєрова.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:18 Ответить
Як з"явився коридор на Крим і хто його здав?
показать весь комментарий
12.05.2022 08:27 Ответить
Мантра?
показать весь комментарий
12.05.2022 08:32 Ответить
Ранкова молитва
показать весь комментарий
12.05.2022 08:50 Ответить
ти хотів сказати "з Криму".
В Крим і я би хотів....
показать весь комментарий
12.05.2022 09:14 Ответить
Так, важкувато. Так де зброя,яка розміщена по всьому фронту. Що там обіцяв штаб,бахнуть там,де не чекають. Москву не потрібно зривати, сама згорить а ось мости і ті 300 одиниць,то таки да.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:48 Ответить
багато хочемо но мало візьмемо - генштаб знае що робить - менше інфи більше пользи
показать весь комментарий
12.05.2022 09:27 Ответить
ну не всегда генштаб знает что делает или ему кто-то из офиса зеленого мешает делать то что они знают..
показать весь комментарий
12.05.2022 10:16 Ответить
 
 