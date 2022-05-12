Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага, уничтожено 13 танков, 8 артсистем, 27 единиц бронетехники, 1 вертолет, - пресс-центр штаба УОС

Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонной операции в обозначенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке УОС.

В сообщении говорится: "Обстановка сложная, но контролируемая.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские садики.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 18 атак врага.

Наши отважные воины наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО), 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

