Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага, уничтожено 13 танков, 8 артсистем, 27 единиц бронетехники, 1 вертолет, - пресс-центр штаба УОС
Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонной операции в обозначенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке УОС.
В сообщении говорится: "Обстановка сложная, но контролируемая.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские садики.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 18 атак врага.
Наши отважные воины наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО), 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
