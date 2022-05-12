РУС
5 479 23

Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага, уничтожено 13 танков, 8 артсистем, 27 единиц бронетехники, 1 вертолет, - пресс-центр штаба УОС

оос

Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонной операции в обозначенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке УОС.

В сообщении говорится: "Обстановка сложная, но контролируемая.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские садики.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 18 атак врага.

Наши отважные воины наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО), 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Шановні друзі українці, позбудеться комплексу меншовартості(гаварить па рускі) - розмовляйте українською. Бо мова має значення. Бачите, наприклад коли кацапи прийшли в Маріуполь, то перше, що вони зробили то поміняли на в'їзді до міста таблицю МАРИУПОЛЬ.
Бо українська- це мова відважних,а русскій - це язик людей, котрі даже унітаз можуть вкрасти
12.05.2022 21:44 Ответить
+16
Гнати кацапську нечисть звідусіль і з церков - теж.

12.05.2022 21:38 Ответить
+16
12.05.2022 21:58 Ответить
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 карта
12.05.2022 21:40 Ответить
Я такую карту и сам могу нарисовать.Секреты пусть будут секретами ,но сводки надо иллюстрировать...
12.05.2022 22:02 Ответить
Тобі забули доповісти. В спам.
12.05.2022 21:44 Ответить
Наші рідні Захисники ! Глибока шана, повага та уклін до самої землі ! Бережіть себе.
12.05.2022 21:37 Ответить
12.05.2022 21:38 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
12.05.2022 21:41 Ответить
Шановні друзі українці, позбудеться комплексу меншовартості(гаварить па рускі) - розмовляйте українською. Бо мова має значення. Бачите, наприклад коли кацапи прийшли в Маріуполь, то перше, що вони зробили то поміняли на в'їзді до міста таблицю МАРИУПОЛЬ.
Бо українська- це мова відважних,а русскій - це язик людей, котрі даже унітаз можуть вкрасти
12.05.2022 21:44 Ответить
згоден. принципово перейшов на українську. хоча вільно володію багатьма мовами.
12.05.2022 21:57 Ответить
"позбудеться" - "позбувайтеся", "намагайтесь позбутись"...
" таблицю" - "вказівний знак"
"даже" - "навіть"

Все добре - тренуйся.


12.05.2022 22:05 Ответить
Это конечно главное)))Вы ,блин ,ещё от Байдена потребуйте!В окопах говорят по разному!В основном на суржике.А какое-то матунка с регистрацией 15.03 будет учить ,как здесь общаться)))
12.05.2022 22:07 Ответить
Мова,це наріжний камінь нації(народа),нема мови-нема націі!! Що роблят окупанти,налагоджуют освіту за власною методою,по-русски!!!)))
12.05.2022 22:35 Ответить
в Одесе на приставках т2 показівают росийские канали, шо плять хакері постарались... нтв, расия24 и весь шлак
12.05.2022 21:46 Ответить
А зачем смотреть этот шлак? Вот у нас в дыныэр тоже показывают.Но почему я не смотрю эту *****? Потому что по iptv я смотрю украинские каналы .
12.05.2022 21:51 Ответить
аплодирую стоя
12.05.2022 22:00 Ответить
Повітряна тревога ...інфа су...касабські ракети з моря
12.05.2022 21:53 Ответить
приїхали голандскі самоходні гаубиці. 155 калібр. стрільба автоматична. в магазині 30 зарядів. самонаведення. трохи попортять оркам памперси.
12.05.2022 21:54 Ответить
Бро, надіюсь правда Про Американські гаубиці є фото і відоси, за решту якось не чути...Ні Цезарів, ні Арчерів.
12.05.2022 22:00 Ответить
Це гарно. Но кацапам плевать. Они будут слать 10, 30, 50 танков, пока не возьмут позицию, это их стратегия последние 85 лет. У них еще много техники, а у нас мало артиллерии, нужно раз в 10 больше, чтобы порвать их, ну и воздух конечно.
12.05.2022 21:58 Ответить
12.05.2022 21:58 Ответить
Дуже правильна відповідь талібів
12.05.2022 22:21 Ответить
по великiй кiлькостi можно подумати 2 речi: 1) виросла активнiсть свинособак 2) там буде гарний чернозем. Покращений фекалiями свинопсiв.
13.05.2022 01:35 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ: УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
13.05.2022 01:57 Ответить
 
 