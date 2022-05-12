Воїни ЗСУ 12 травня на Донбасі відбили 18 атак ворога, знищили 13 танків, 8 артсистем, 27 одиниць бронетехніки, 1 гелікоптер, - пресцентр штабу УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у офіційному фейсбуці УОС.

У повіомленні зазначається: "Обстановка складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 18 атак ворога.

Наші відважні воїни завдають російським окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків; 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ), 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки; 5 автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10"".

