УКР
Воїни ЗСУ 12 травня на Донбасі відбили 18 атак ворога, знищили 13 танків, 8 артсистем, 27 одиниць бронетехніки, 1 гелікоптер, - пресцентр штабу УОС

оос

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у офіційному фейсбуці УОС. 

У повіомленні зазначається: "Обстановка складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 18 атак ворога.

З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 20 одиниць техніки окупантів і 4 безпілотники типу "Орлан-10"

Наші відважні воїни завдають російським окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків;  8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ),  27 одиниць бойової броньованої техніки;  2 одиниці спеціальної інженерної техніки;  5 автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10"".

З початку доби відбито 12 атак ворога, у окупантів знищено 12 танків, 19 одиниць броньованої техніки і гелікоптер Мі-24

Автор: 

Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
+23
Шановні друзі українці, позбудеться комплексу меншовартості(гаварить па рускі) - розмовляйте українською. Бо мова має значення. Бачите, наприклад коли кацапи прийшли в Маріуполь, то перше, що вони зробили то поміняли на в'їзді до міста таблицю МАРИУПОЛЬ.
Бо українська- це мова відважних,а русскій - це язик людей, котрі даже унітаз можуть вкрасти
показати весь коментар
12.05.2022 21:44 Відповісти
+16
Гнати кацапську нечисть звідусіль і з церков - теж.

показати весь коментар
12.05.2022 21:38 Відповісти
+16
показати весь коментар
12.05.2022 21:58 Відповісти
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 карта
показати весь коментар
12.05.2022 21:40 Відповісти
Я такую карту и сам могу нарисовать.Секреты пусть будут секретами ,но сводки надо иллюстрировать...
показати весь коментар
12.05.2022 22:02 Відповісти
Тобі забули доповісти. В спам.
показати весь коментар
12.05.2022 21:44 Відповісти
Наші рідні Захисники ! Глибока шана, повага та уклін до самої землі ! Бережіть себе.
показати весь коментар
12.05.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 21:38 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
12.05.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 21:44 Відповісти
згоден. принципово перейшов на українську. хоча вільно володію багатьма мовами.
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
"позбудеться" - "позбувайтеся", "намагайтесь позбутись"...
" таблицю" - "вказівний знак"
"даже" - "навіть"

Все добре - тренуйся.


показати весь коментар
12.05.2022 22:05 Відповісти
Это конечно главное)))Вы ,блин ,ещё от Байдена потребуйте!В окопах говорят по разному!В основном на суржике.А какое-то матунка с регистрацией 15.03 будет учить ,как здесь общаться)))
показати весь коментар
12.05.2022 22:07 Відповісти
Мова,це наріжний камінь нації(народа),нема мови-нема націі!! Що роблят окупанти,налагоджуют освіту за власною методою,по-русски!!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 22:35 Відповісти
в Одесе на приставках т2 показівают росийские канали, шо плять хакері постарались... нтв, расия24 и весь шлак
показати весь коментар
12.05.2022 21:46 Відповісти
А зачем смотреть этот шлак? Вот у нас в дыныэр тоже показывают.Но почему я не смотрю эту *****? Потому что по iptv я смотрю украинские каналы .
показати весь коментар
12.05.2022 21:51 Відповісти
аплодирую стоя
показати весь коментар
12.05.2022 22:00 Відповісти
Повітряна тревога ...інфа су...касабські ракети з моря
показати весь коментар
12.05.2022 21:53 Відповісти
приїхали голандскі самоходні гаубиці. 155 калібр. стрільба автоматична. в магазині 30 зарядів. самонаведення. трохи попортять оркам памперси.
показати весь коментар
12.05.2022 21:54 Відповісти
Бро, надіюсь правда Про Американські гаубиці є фото і відоси, за решту якось не чути...Ні Цезарів, ні Арчерів.
показати весь коментар
12.05.2022 22:00 Відповісти
Це гарно. Но кацапам плевать. Они будут слать 10, 30, 50 танков, пока не возьмут позицию, это их стратегия последние 85 лет. У них еще много техники, а у нас мало артиллерии, нужно раз в 10 больше, чтобы порвать их, ну и воздух конечно.
показати весь коментар
12.05.2022 21:58 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 21:58 Відповісти
Дуже правильна відповідь талібів
показати весь коментар
12.05.2022 22:21 Відповісти
по великiй кiлькостi можно подумати 2 речi: 1) виросла активнiсть свинособак 2) там буде гарний чернозем. Покращений фекалiями свинопсiв.
показати весь коментар
13.05.2022 01:35 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ: УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
показати весь коментар
13.05.2022 01:57 Відповісти
 
 