Запрет политической партии должен автоматически приводить к лишению мандата, - Корниенко
Украине следует внести изменения в законодательство, чтобы запрет политической партии за пророссийскую деятельность автоматически приводил к лишению полномочий народного депутата.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Если мы говорим, чтобы коллеги потеряли мандат, то выход есть – надо изменения в Конституцию внести. У нас есть 5 или 7 оснований для потери мандата и туда просто нужно добавить основание "сотрудничество (с оккупантами. – Ред.) или пророссийская деятельность" Также есть еще судебные решения.
Но фактически нужно внести изменения о том, что если партия запрещена за пророссийскую деятельность, то депутаты от нее должны автоматически терять мандаты", - рассказал Корниенко.
Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта о том, что представители политических сил пророссийской направленности, против которых введены санкции СНБО, не могут занимать выборные должности.
По словам первого вице-спикера, в этом решении нужно быть осторожными, чтобы такая практика могла потом работать. Он объяснил, что мировая демократия говорит о том, что люди имеют право выбирать, кого угодно, но в то же время в Украине этот вопрос является проблемой национальной безопасности.
Корниенко убежден, что правильным шагом было бы внесение изменений в Конституцию Украины по этому вопросу, но во время военного положения это невозможно.
Потрібно цим нелюдям ( поіменно ) заборонити обиратися до Парламенту 😡
Журналісти з каналів Медведчука працюють на владному мономарафоні, а в той час проукраїнські телеканали з історією цілковито незаконно вирубають вже і з кабельних мереж. Якщо хтось не зрозумів - це і є вища форма патріотизму. Кожен шанувальник ЗЕ вам те підтвердить. Або скаже "не на часі" "бо не втік"!
Herman Aksom:
Короткий зміст марафону: "андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак.
КиївМіськБудда:
Подивившись хвилин 20 марафону єдності, будь-яка притомна людина зрозуміє, що це не Національний, а Зе-Марафон. І ось ця тенденція курвить: називати все зелене національним. Відсторонити від нацмарафонів проросійських ведучих - це, звичайно, добре. Але насправді відсторонити потрібно тих, хто цих ведучих призначив.
Бiла Левиця:
Зе і сам знає, кого йому відстороняти від ефіру, а кого залишати. Для себе. Це "режим" бариги Пороха не відсторонив жодної медіа-сучки. Просто Порох хотів, щоб ми навчилися жити в демократичному суспільстві і щоб кожен показав своє справжнє обличчя, коли дійсно є свобода слова. От вони і показали.
Yuriy Рися:
Україна випала з інфополя українського тв. На екранах предвиборний марафон однієї людини та придворних нарцисів, побєдунов, ж@полизів. Новин з України не узнаєш, альтернативних думок теж. Все підло обмежено, шоб недайбох... Головне, шоневтік.. Все скопійовано з пинясхідної країни...
крок_за_кроком:
Що відбувається в Україні і світі нам розповідають: Фейгін, Швець, Крутіхін, Шендерович, Веллер, Гудков і Чичваркин. На третій місяць війни продержавницькі канали відключені від цифри і це задовільняє українську медіаспільноту. Ви там не ах..їли на Банковій? На марафоні принципово не показують українських військових, які реально беруть участь у війні. замість них ми бачимо говорящі голови офісу Зеленського: Арестовича, Лещенка, Кіма, Гайдая.
Навпаки під час війни, їх не позбавляти мандатів потрібно, а розстрілювати
Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).
Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.
Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd
Новая власть - это коалиция из нескольких партий .
Пророссийских депутатов пока ещё из парламента не выгнали . ФИЦО , лидер оппозиции , На гроши мацквы , проводит митинги против поддержки Украины в войне, против НАТО, против передачи оружия Украине.
Вот его прокуратура обвинила - А ЗАДЕРЖАТЬ НЕ МОГУТ БО ДЕПУТАТ .
Внесли в парламент о лишении депутатства . И НЕ хватило 2‼️Голоса - две страшненькие курицы из коалиции проголосовали против . Как Вы думаете ЗА СКОЛЬКО ИХ КУПИЛИ ???
Потому надо очистить Украину от всей бывшей власти , сотрудничавшей с рашей.
ИНАЧЕ этот кошмар в Украине( олигархов, колабарантов, барыг) не закончится,
Чому ваша монобільшість спромоглася на цей Закон лише після 2,5роки своєї каденції? Кому він був невигідний - і це при тому, що 50 нардепів з проукраїнських продержавницьких фракцій цей закон підтримували !
винуватцями ціє жахливоі війни в Украіні 😡