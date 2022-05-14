РУС
Новости
Запрет политической партии должен автоматически приводить к лишению мандата, - Корниенко

корнієнко

Украине следует внести изменения в законодательство, чтобы запрет политической партии за пророссийскую деятельность автоматически приводил к лишению полномочий народного депутата.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Если мы говорим, чтобы коллеги потеряли мандат, то выход есть – надо изменения в Конституцию внести. У нас есть 5 или 7 оснований для потери мандата и туда просто нужно добавить основание "сотрудничество (с оккупантами. – Ред.) или пророссийская деятельность" Также есть еще судебные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, – Корниенко

Но фактически нужно внести изменения о том, что если партия запрещена за пророссийскую деятельность, то депутаты от нее должны автоматически терять мандаты", - рассказал Корниенко.

Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта о том, что представители политических сил пророссийской направленности, против которых введены санкции СНБО, не могут занимать выборные должности.

По словам первого вице-спикера, в этом решении нужно быть осторожными, чтобы такая практика могла потом работать. Он объяснил, что мировая демократия говорит о том, что люди имеют право выбирать, кого угодно, но в то же время в Украине этот вопрос является проблемой национальной безопасности.

Также читайте: Депутаты предлагают лишить мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного

Корниенко убежден, что правильным шагом было бы внесение изменений в Конституцию Украины по этому вопросу, но во время военного положения это невозможно.

ВР (29428) запрет (1711) мандат (386) Корниенко Александр (658)
Топ комментарии
+22
Дмитро Вовнянко:
Журналісти з каналів Медведчука працюють на владному мономарафоні, а в той час проукраїнські телеканали з історією цілковито незаконно вирубають вже і з кабельних мереж. Якщо хтось не зрозумів - це і є вища форма патріотизму. Кожен шанувальник ЗЕ вам те підтвердить. Або скаже "не на часі" "бо не втік"!
Herman Aksom:
Короткий зміст марафону: "андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак.
КиївМіськБудда:
Подивившись хвилин 20 марафону єдності, будь-яка притомна людина зрозуміє, що це не Національний, а Зе-Марафон. І ось ця тенденція курвить: називати все зелене національним. Відсторонити від нацмарафонів проросійських ведучих - це, звичайно, добре. Але насправді відсторонити потрібно тих, хто цих ведучих призначив.
Бiла Левиця:
Зе і сам знає, кого йому відстороняти від ефіру, а кого залишати. Для себе. Це "режим" бариги Пороха не відсторонив жодної медіа-сучки. Просто Порох хотів, щоб ми навчилися жити в демократичному суспільстві і щоб кожен показав своє справжнє обличчя, коли дійсно є свобода слова. От вони і показали.
Yuriy Рися:
 Україна випала з інфополя українського тв. На екранах предвиборний марафон однієї людини та придворних нарцисів, побєдунов, ж@полизів. Новин з України не узнаєш, альтернативних думок теж. Все підло обмежено, шоб недайбох... Головне, шоневтік.. Все скопійовано з пинясхідної країни...
крок_за_кроком:
Що відбувається в Україні і світі нам розповідають: Фейгін, Швець, Крутіхін, Шендерович, Веллер, Гудков і Чичваркин. На третій місяць війни продержавницькі канали відключені від цифри і це задовільняє українську медіаспільноту. Ви там не ах..їли на Банковій? На марафоні принципово не показують українських військових, які реально беруть участь у війні. замість них ми бачимо говорящі голови офісу Зеленського: Арестовича, Лещенка, Кіма, Гайдая.
14.05.2022 12:42 Ответить
+16
Это слишком мягко ,такие как Шуфрич ,Бойко ,Медведчук ,должны быть расстреляны .
14.05.2022 12:36 Ответить
+13
Тобто вороги України спокійно й далі будуть сидіти в раді й паскудити Україні !
Навпаки під час війни, їх не позбавляти мандатів потрібно, а розстрілювати
14.05.2022 12:43 Ответить
Это слишком мягко ,такие как Шуфрич ,Бойко ,Медведчук ,должны быть расстреляны .
14.05.2022 12:36 Ответить
Колаборанти і зрадники з ОПЗЖ переіменують назву партіі і знову потраплять до ВР !
Потрібно цим нелюдям ( поіменно ) заборонити обиратися до Парламенту 😡
14.05.2022 12:38 Ответить
Так е законопроект , ТІЛЬКІ ЗЕЛЕНІ ЙОГО НЕ ХОЧУТЬ В ЗАЛ ВНОСИТИ . А ось попистеть КОРНІЕНКО може
14.05.2022 12:43 Ответить
14.05.2022 12:42 Ответить
Щось на Швеця є, окрім того,що це "агент кдб" і "кацапська консерва"? Цей "мерзавець" щось посмів про українських бариг говорити.Не інакше,на замовлення кремля!Ну нічого,наші абдристовичі зразу його розкусили і "на чисту воду" вивели... Не сміть займати нашу корупцію! То є українська "свята корова"!
14.05.2022 12:56 Ответить
Тобто вороги України спокійно й далі будуть сидіти в раді й паскудити Україні !
Навпаки під час війни, їх не позбавляти мандатів потрібно, а розстрілювати
14.05.2022 12:43 Ответить
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

14.05.2022 12:44 Ответить
чи не кожна сволота - дура.
14.05.2022 12:48 Ответить
Что происходит в Словакии . С большим трудом общество отодвинуло пророссийские партии от власти ( Фицо) . Что только не было при этих ребятах - и сращивание власти с криминалом, ипозвоночное право. Но словацкое общество стало очищаться от этих клещей.

Новая власть - это коалиция из нескольких партий .
Пророссийских депутатов пока ещё из парламента не выгнали . ФИЦО , лидер оппозиции , На гроши мацквы , проводит митинги против поддержки Украины в войне, против НАТО, против передачи оружия Украине.
Вот его прокуратура обвинила - А ЗАДЕРЖАТЬ НЕ МОГУТ БО ДЕПУТАТ .
Внесли в парламент о лишении депутатства . И НЕ хватило 2‼️Голоса - две страшненькие курицы из коалиции проголосовали против . Как Вы думаете ЗА СКОЛЬКО ИХ КУПИЛИ ???

Потому надо очистить Украину от всей бывшей власти , сотрудничавшей с рашей.
ИНАЧЕ этот кошмар в Украине( олигархов, колабарантов, барыг) не закончится,
14.05.2022 12:59 Ответить
Чомусь список обмежений саме цими трьома партіями...
14.05.2022 12:49 Ответить
смысл этого законопроекта один - торпедировать Прошенко (как якобы основателя партии Рыгионов) ну и "Сволота", которая на зарплате у *********, как вишенка на торте
14.05.2022 15:00 Ответить
Закон про колаборацію - де? Тільки два місяці тому проголосований! Чому досі не працює? Чому слідаки і прокуратура його не застосовують? І не треба розказувати, що ще минула ВР мала його прийняти і ввести в практику - бо в минулої коаліції були свої лаги: не могли назбирати голосів; і, взагалі, та коаліція БПП+НФ була ситуативна.
Чому ваша монобільшість спромоглася на цей Закон лише після 2,5роки своєї каденції? Кому він був невигідний - і це при тому, що 50 нардепів з проукраїнських продержавницьких фракцій цей закон підтримували !
14.05.2022 12:46 Ответить
А що робити з їхніми виборцями?
14.05.2022 12:46 Ответить
коли не буде їхніх політичних сил, і їхніх кандидатів - вони не ходитимуть на вибори. Або голосуватимуть "противсіх". Ну й нехай.
14.05.2022 12:50 Ответить
можеш кавою пригостити
14.05.2022 12:55 Ответить
14.05.2022 12:49 Ответить
Всіх ростріляти без вагань , так як саме вони ( п'ята колона кремля) є
винуватцями ціє жахливоі війни в Украіні 😡
14.05.2022 14:25 Ответить
Плюс арест имущества и активов включая близких родственников.
14.05.2022 12:50 Ответить
И в результате фальсификаций.
14.05.2022 12:51 Ответить
Заборона партій без судового рішення - прямий шлях до фашизму. Найкращий шлях - це розпустити усі партії і почати їх створення з нуля, Основною вимогою діяльності партії має бути її фінансування лише за рахунок членських внесків, обмежених якоюсь максимальною сумою від одного члена партії на рік.
14.05.2022 13:16 Ответить
Корнієнко клеїть дурня, не можемо, зміни в Конституцію тощо. Кожен депутат приймає присягу, розписується. А що там написано, п.Корнієнко - служити Україні. А він не бажає служити Україні, робить навпаки. Порушив присягу? Ясна річ порушив. То це не є підставою для позбавлення мандату. Є і основною. А все інше то словоблуддя.
14.05.2022 13:48 Ответить
Дтячі істини в свті інфантиізму
14.05.2022 13:49 Ответить
зелені ублюдки-сама головна загроза!!!
14.05.2022 13:51 Ответить
Зараз сама страшна річ, яку не хочуть усвідомити імбіцили73%, полягає у тому, що зе-******* не позбавляє депутатів жопоблоку мандатів, бо рашисти і зебіли - нині це одна коаліція у парламенті.
14.05.2022 14:30 Ответить
А які законні підстави лишати депутатів мандатів. Закони не мають зворотньої сили. Хто визначає що партія проросійська. Наприклад, Верещук казала що путін їй подобається. До 24.02 Слугу народу і президента можно називати проросійськими. А в Баканова дружина росіянка.
14.05.2022 16:55 Ответить
є законопроєкт,- вноси в залу і голосуй, а для чого бульби надувати та піар робити, -які ви велики патріоти, а інші так погуляти вийшли
14.05.2022 18:01 Ответить
А можна заборонити "слугу народу", бо вони саботували підготовку до повномасштабного вторгнення, не виділяли кошти Армії і тупо друшляли під час найдовших в історії України канікул для депутатів перед повномасштабною війною, що це як не зрада. А зараз пропихують в парламенті лобістські закони і не приймають справді важливі для держави, в якій війна на усій території, рішення. І замість того, щоб зайнятись порятунком мешканців зони бойових дій, або деокупованих територій поїхали далі відпочивати по європах.. Поки кожен день в країні сотнями гинуть наші громадяни...
14.05.2022 20:21 Ответить
 
 