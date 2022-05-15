Россияне вряд ли смогут наступать ближайшие 30 дней, - разведка Великобритании
Армия РФ потеряла треть сухопутных войск. Ее наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика.
Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на незначительные достижения в начале, Россия не смогла достичь значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения", - считают разведчики.
Они отметили, что РФ предположительно потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.
Также задержки с российским наступлением "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.
"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", - говорится в отчете.
Также отмечается, что действия российских вооруженных сил все больше ограничивают "постоянный низкий боевой дух" и снижение боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить или восстановить.
"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - заключает британская военная разведка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей росіянин відзначився на так званому чемпіонаті світу з танкового біатлону 2016-го року. Так званий, тому що в ньому брали участь 17 країн, де окрім росія, та Китай, виступали такі великі танкові держави як Венесуела, Зімбабве, Нікарагуа, Монголія та інші союзники москви.
Бронніков був членом екіпажу танку, який виграв естафету.
Але їздити і стріляти на полігоні це не те саме, що воювати проти Української Армії. 15-го травня Броннікова поховають."
Ще один кацапський "чемпіон по біатлону" зустрівся з українським "спортсменом-любителем по джавеліну" 😁😁😁
Хм ... Британцям відомо про графік ??
Моя особиста думка, що кацапи спробують прорватися в районі Сіверськодонецька, повністю спробувати захопити Маріуполь і все. Головна їх задача утримати тимчасового окуповані території і там поскорику провести псевдореферендуми і пришити ці території до расєї в надії, що українці не посміють "нападати на расейськії землі". Але буде все навпаки. На сьогодні ЗСУ отримали класну артилерію і танки, що дасть можливість спочатку роздовбати орду з відстані, а потім провести зачистку, бо наступаюча стороні втрачає більше. Буде звільнена вся Запорізька область, Миколаївська і частина Херсонської (по річку Дніпро). А наступний єпат після підготовки влітку.
Русня в это время охраняла гулаги и меняла сахар.
точнее на , что от них осталось