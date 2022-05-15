РУС
22 449 39

Россияне вряд ли смогут наступать ближайшие 30 дней, - разведка Великобритании

Армия РФ потеряла треть сухопутных войск. Ее наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на незначительные достижения в начале, Россия не смогла достичь значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения", - считают разведчики.

Они отметили, что РФ предположительно потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.

Также задержки с российским наступлением "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", - говорится в отчете.

Также отмечается, что действия российских вооруженных сил все больше ограничивают "постоянный низкий боевой дух" и снижение боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить или восстановить.

"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - заключает британская военная разведка.

+39
"В соціальних мережах російської Чіти повідомляється, що третього травня був вбитий танкіст Сєргєй Бронніков, який служив у 36-й окремій мотострілковій бригаді (Забайкальський край).



Цей росіянин відзначився на так званому чемпіонаті світу з танкового біатлону 2016-го року. Так званий, тому що в ньому брали участь 17 країн, де окрім росія, та Китай, виступали такі великі танкові держави як Венесуела, Зімбабве, Нікарагуа, Монголія та інші союзники москви.



Бронніков був членом екіпажу танку, який виграв естафету.



Але їздити і стріляти на полігоні це не те саме, що воювати проти Української Армії. 15-го травня Броннікова поховають."
Ще один кацапський "чемпіон по біатлону" зустрівся з українським "спортсменом-любителем по джавеліну" 😁😁😁
15.05.2022 11:21 Ответить
+15
теперь будет учавствовать в биатлоне на гробах
15.05.2022 11:25 Ответить
+13
Бандеровец с берданкой (джавелином) это ужас кацапа❗💥
15.05.2022 11:24 Ответить
15.05.2022 11:21 Ответить
Бандеровец с берданкой (джавелином) это ужас кацапа❗💥
15.05.2022 11:24 Ответить
теперь будет учавствовать в биатлоне на гробах
15.05.2022 11:25 Ответить
Надеюсь ему выпишут контрамарку на концерт кабздуна
15.05.2022 11:47 Ответить
Було б гарною мрією, аби Валерій Федорович за ці 30 днів разом з усіма нашими козаками вийшли б на кордони 2013 року
15.05.2022 14:56 Ответить
ща кацапи докажуть ,що зможуть )
15.05.2022 11:23 Ответить
они и сейчас наступают, так что прогноз ни о чем
15.05.2022 11:23 Ответить
Весь текст "нє асіліл" тільки заголовок?
15.05.2022 11:29 Ответить
Сказано ж: "За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів". Тут не говориться, що вона не буде взагалі наступати, а про те, що ситуація залишиться приблизно тою самою протягом місяця - вони будуть намагатися наступати, отримають від ЗСУ і знову виступлять на попередні позиції, і знову все по колу
15.05.2022 11:46 Ответить
так що ЗСУ робити цілий місяць ждать поки сили наростять орки
15.05.2022 11:24 Ответить
Пока на шашлычки, рыбалка. Враг не может наступать целый месяц☝ Остаётся ждать
15.05.2022 11:27 Ответить
Ждать, пока подъедет оружие по лендлизу и потом ********* в прах. Без оружия контрнаступление проблематично.
15.05.2022 12:40 Ответить
неожиданно для Светланы хотя лучше ***********, чем *********
15.05.2022 12:48 Ответить
капитан очевидность на марше
15.05.2022 14:19 Ответить
а что скажет наш руководитель ГРУ-родственник кварталовки?или будем комментировать заявления британцев, не имея своих разведданных?
15.05.2022 11:27 Ответить
Так. Насправді багато чого взагалі не вартувало б обговорювати у мережі.
15.05.2022 11:41 Ответить
Не треба недооцінювати Буданова, хочь в нього є якісь трабли, але він не просто так на такій посаді. Це моя особиста думка
15.05.2022 13:11 Ответить
балаболить на весь мир про "переворот в рашке" - это что профессионализм?
15.05.2022 14:20 Ответить
То підказка москалям, бо настількі тупі та слабодухі, що й до цього самотужки не додумаються
15.05.2022 16:22 Ответить
не просто так, вірно. особливо зважаючи на хабар у вигляді шикарного будинку від грузінского обнальщика та торговця наркотою Гогілашвілі
15.05.2022 22:05 Ответить
Недарма московити окопуються в Мелітополі. Мабуть щось знають.
15.05.2022 11:33 Ответить
"Армія РФ втратила третину сухопутних військ. Її наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка."
Хм ... Британцям відомо про графік ??
15.05.2022 11:39 Ответить
Відставання десь на 78 днів.
15.05.2022 11:44 Ответить
И уже 13 часов
15.05.2022 21:35 Ответить
Британцям відомо про все і навіть те, що кацапи нападуть в лютому, тільки Боневтік їх висміював і всіх кликав на шашлики.
Моя особиста думка, що кацапи спробують прорватися в районі Сіверськодонецька, повністю спробувати захопити Маріуполь і все. Головна їх задача утримати тимчасового окуповані території і там поскорику провести псевдореферендуми і пришити ці території до расєї в надії, що українці не посміють "нападати на расейськії землі". Але буде все навпаки. На сьогодні ЗСУ отримали класну артилерію і танки, що дасть можливість спочатку роздовбати орду з відстані, а потім провести зачистку, бо наступаюча стороні втрачає більше. Буде звільнена вся Запорізька область, Миколаївська і частина Херсонської (по річку Дніпро). А наступний єпат після підготовки влітку.
15.05.2022 11:55 Ответить
кацапам пора к кобзону
15.05.2022 11:55 Ответить
Зможуть рашисти наступати.коли ввяжеться Україна в переговори
15.05.2022 11:58 Ответить
Тогда нужно помочь оркам и наступать ВСУ. ))
15.05.2022 12:12 Ответить
Это знак, что нам пора наступать. Не дать им передышки . Не дать перегруппироватся.
15.05.2022 12:13 Ответить
Теперь понятно что украинцы выиграли вторую мировую.
Русня в это время охраняла гулаги и меняла сахар.
15.05.2022 12:16 Ответить
Аби не злетів з катушок самозакоханий баран, що несамовито рветься на мирні перемовини з загляданням в очі.
15.05.2022 13:25 Ответить
Тільки найвеличнішому не кажіть, бо він в своїй голові війну вже закінчив і парад тараканів провів
15.05.2022 14:37 Ответить
наступать должна Украина и нужно артиллерией выжигать всю линию фронта и иди дальше и так до кордона или до Москвы!
15.05.2022 15:30 Ответить
знач будуть наступними днями відступати
15.05.2022 20:53 Ответить
Что то вспомнилась шутка про британских ученых, которые открыли .... дверь 😀
15.05.2022 21:03 Ответить
Шутки шутками, а среди британцев нобелевских лауреатов больше чем у украинцев, россиян, грузин, белорусов, армян, турков и весь бывший союз в сумме.
15.05.2022 21:38 Ответить
ближайшие 30 дней орки смогут наступать лишь себе на яйца.
точнее на , что от них осталось
15.05.2022 21:05 Ответить
Солнце украинской Победы встает над миром. Героическое сопротивление украинского народа нашествию евраZийской орды сделало Украину лидером Свободного мира. И она будет решать судьбу империи орков.
16.05.2022 07:27 Ответить
Як це не будуть наступати, ясно, що будуть. Там стандарти совєтської армії. Достатньо згадати операцію під Ржевом. Сподіваюсь, що наші покладуть таку ж кількість.
16.05.2022 08:16 Ответить
 
 