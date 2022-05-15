Россияне вряд ли смогут наступать ближайшие 30 дней, - разведка Великобритании

Армия РФ потеряла треть сухопутных войск. Ее наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на незначительные достижения в начале, Россия не смогла достичь значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения", - считают разведчики.

Они отметили, что РФ предположительно потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.

Также задержки с российским наступлением "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", - говорится в отчете.

Также отмечается, что действия российских вооруженных сил все больше ограничивают "постоянный низкий боевой дух" и снижение боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить или восстановить.

"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - заключает британская военная разведка.