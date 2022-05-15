Росіяни навряд чи зможуть наступати найближчі 30 днів, - розвідка Великої Британії

Армія РФ втратила третину сухопутних військ. Її наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри незначні досягнення на початку, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження", - вважають розвідники.

Вони зазначили, що РФ, імовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому для нападу на Україну.

Також затримки із російським наступом "майже напевно посилюватимуться" через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників.

"Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. російські БПЛА, що мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО", - йдеться у звіті.

Також наголошується, що дії російських збройних сил все більше обмежує "постійний низький бойовий дух" та зниження боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити або відновити.

"За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів", - підсумовує британська військова розвідка.