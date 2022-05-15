УКР
Росіяни навряд чи зможуть наступати найближчі 30 днів, - розвідка Великої Британії

Армія РФ втратила третину сухопутних військ. Її наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри незначні досягнення на початку, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження", - вважають розвідники.

Вони зазначили, що РФ, імовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому для нападу на Україну.

Також затримки із російським наступом "майже напевно посилюватимуться" через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників.

"Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. російські БПЛА, що мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО", - йдеться у звіті.

Також наголошується, що дії російських збройних сил все більше обмежує "постійний низький бойовий дух" та зниження боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити або відновити.

"За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів", - підсумовує британська військова розвідка.

"В соціальних мережах російської Чіти повідомляється, що третього травня був вбитий танкіст Сєргєй Бронніков, який служив у 36-й окремій мотострілковій бригаді (Забайкальський край).



Цей росіянин відзначився на так званому чемпіонаті світу з танкового біатлону 2016-го року. Так званий, тому що в ньому брали участь 17 країн, де окрім росія, та Китай, виступали такі великі танкові держави як Венесуела, Зімбабве, Нікарагуа, Монголія та інші союзники москви.



Бронніков був членом екіпажу танку, який виграв естафету.



Але їздити і стріляти на полігоні це не те саме, що воювати проти Української Армії. 15-го травня Броннікова поховають."
Ще один кацапський "чемпіон по біатлону" зустрівся з українським "спортсменом-любителем по джавеліну" 😁😁😁
15.05.2022 11:21 Відповісти
+15
теперь будет учавствовать в биатлоне на гробах
15.05.2022 11:25 Відповісти
+13
Бандеровец с берданкой (джавелином) это ужас кацапа❗💥
15.05.2022 11:24 Відповісти
15.05.2022 11:21 Відповісти
Бандеровец с берданкой (джавелином) это ужас кацапа❗💥
15.05.2022 11:24 Відповісти
теперь будет учавствовать в биатлоне на гробах
15.05.2022 11:25 Відповісти
Надеюсь ему выпишут контрамарку на концерт кабздуна
15.05.2022 11:47 Відповісти
Було б гарною мрією, аби Валерій Федорович за ці 30 днів разом з усіма нашими козаками вийшли б на кордони 2013 року
15.05.2022 14:56 Відповісти
ща кацапи докажуть ,що зможуть )
15.05.2022 11:23 Відповісти
они и сейчас наступают, так что прогноз ни о чем
15.05.2022 11:23 Відповісти
Весь текст "нє асіліл" тільки заголовок?
15.05.2022 11:29 Відповісти
Сказано ж: "За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів". Тут не говориться, що вона не буде взагалі наступати, а про те, що ситуація залишиться приблизно тою самою протягом місяця - вони будуть намагатися наступати, отримають від ЗСУ і знову виступлять на попередні позиції, і знову все по колу
15.05.2022 11:46 Відповісти
так що ЗСУ робити цілий місяць ждать поки сили наростять орки
показати весь коментар
15.05.2022 11:24 Відповісти
Пока на шашлычки, рыбалка. Враг не может наступать целый месяц☝ Остаётся ждать
15.05.2022 11:27 Відповісти
Ждать, пока подъедет оружие по лендлизу и потом ********* в прах. Без оружия контрнаступление проблематично.
15.05.2022 12:40 Відповісти
неожиданно для Светланы хотя лучше ***********, чем *********
15.05.2022 12:48 Відповісти
капитан очевидность на марше
15.05.2022 14:19 Відповісти
а что скажет наш руководитель ГРУ-родственник кварталовки?или будем комментировать заявления британцев, не имея своих разведданных?
15.05.2022 11:27 Відповісти
Так. Насправді багато чого взагалі не вартувало б обговорювати у мережі.
15.05.2022 11:41 Відповісти
Не треба недооцінювати Буданова, хочь в нього є якісь трабли, але він не просто так на такій посаді. Це моя особиста думка
15.05.2022 13:11 Відповісти
балаболить на весь мир про "переворот в рашке" - это что профессионализм?
15.05.2022 14:20 Відповісти
То підказка москалям, бо настількі тупі та слабодухі, що й до цього самотужки не додумаються
15.05.2022 16:22 Відповісти
не просто так, вірно. особливо зважаючи на хабар у вигляді шикарного будинку від грузінского обнальщика та торговця наркотою Гогілашвілі
15.05.2022 22:05 Відповісти
Недарма московити окопуються в Мелітополі. Мабуть щось знають.
15.05.2022 11:33 Відповісти
"Армія РФ втратила третину сухопутних військ. Її наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка."
Хм ... Британцям відомо про графік ??
15.05.2022 11:39 Відповісти
Відставання десь на 78 днів.
15.05.2022 11:44 Відповісти
И уже 13 часов
15.05.2022 21:35 Відповісти
Британцям відомо про все і навіть те, що кацапи нападуть в лютому, тільки Боневтік їх висміював і всіх кликав на шашлики.
Моя особиста думка, що кацапи спробують прорватися в районі Сіверськодонецька, повністю спробувати захопити Маріуполь і все. Головна їх задача утримати тимчасового окуповані території і там поскорику провести псевдореферендуми і пришити ці території до расєї в надії, що українці не посміють "нападати на расейськії землі". Але буде все навпаки. На сьогодні ЗСУ отримали класну артилерію і танки, що дасть можливість спочатку роздовбати орду з відстані, а потім провести зачистку, бо наступаюча стороні втрачає більше. Буде звільнена вся Запорізька область, Миколаївська і частина Херсонської (по річку Дніпро). А наступний єпат після підготовки влітку.
15.05.2022 11:55 Відповісти
кацапам пора к кобзону
15.05.2022 11:55 Відповісти
Зможуть рашисти наступати.коли ввяжеться Україна в переговори
15.05.2022 11:58 Відповісти
Тогда нужно помочь оркам и наступать ВСУ. ))
15.05.2022 12:12 Відповісти
Это знак, что нам пора наступать. Не дать им передышки . Не дать перегруппироватся.
15.05.2022 12:13 Відповісти
Теперь понятно что украинцы выиграли вторую мировую.
Русня в это время охраняла гулаги и меняла сахар.
15.05.2022 12:16 Відповісти
Аби не злетів з катушок самозакоханий баран, що несамовито рветься на мирні перемовини з загляданням в очі.
15.05.2022 13:25 Відповісти
Тільки найвеличнішому не кажіть, бо він в своїй голові війну вже закінчив і парад тараканів провів
15.05.2022 14:37 Відповісти
наступать должна Украина и нужно артиллерией выжигать всю линию фронта и иди дальше и так до кордона или до Москвы!
15.05.2022 15:30 Відповісти
знач будуть наступними днями відступати
15.05.2022 20:53 Відповісти
Что то вспомнилась шутка про британских ученых, которые открыли .... дверь 😀
15.05.2022 21:03 Відповісти
Шутки шутками, а среди британцев нобелевских лауреатов больше чем у украинцев, россиян, грузин, белорусов, армян, турков и весь бывший союз в сумме.
15.05.2022 21:38 Відповісти
ближайшие 30 дней орки смогут наступать лишь себе на яйца.
точнее на , что от них осталось
15.05.2022 21:05 Відповісти
Солнце украинской Победы встает над миром. Героическое сопротивление украинского народа нашествию евраZийской орды сделало Украину лидером Свободного мира. И она будет решать судьбу империи орков.
16.05.2022 07:27 Відповісти
Як це не будуть наступати, ясно, що будуть. Там стандарти совєтської армії. Достатньо згадати операцію під Ржевом. Сподіваюсь, що наші покладуть таку ж кількість.
16.05.2022 08:16 Відповісти
 
 