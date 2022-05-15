Росіяни навряд чи зможуть наступати найближчі 30 днів, - розвідка Великої Британії
Армія РФ втратила третину сухопутних військ. Її наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка.
Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри незначні досягнення на початку, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження", - вважають розвідники.
Вони зазначили, що РФ, імовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому для нападу на Україну.
Також затримки із російським наступом "майже напевно посилюватимуться" через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників.
"Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. російські БПЛА, що мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО", - йдеться у звіті.
Також наголошується, що дії російських збройних сил все більше обмежує "постійний низький бойовий дух" та зниження боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити або відновити.
"За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів", - підсумовує британська військова розвідка.
Цей росіянин відзначився на так званому чемпіонаті світу з танкового біатлону 2016-го року. Так званий, тому що в ньому брали участь 17 країн, де окрім росія, та Китай, виступали такі великі танкові держави як Венесуела, Зімбабве, Нікарагуа, Монголія та інші союзники москви.
Бронніков був членом екіпажу танку, який виграв естафету.
Але їздити і стріляти на полігоні це не те саме, що воювати проти Української Армії. 15-го травня Броннікова поховають."
Ще один кацапський "чемпіон по біатлону" зустрівся з українським "спортсменом-любителем по джавеліну" 😁😁😁
Хм ... Британцям відомо про графік ??
Моя особиста думка, що кацапи спробують прорватися в районі Сіверськодонецька, повністю спробувати захопити Маріуполь і все. Головна їх задача утримати тимчасового окуповані території і там поскорику провести псевдореферендуми і пришити ці території до расєї в надії, що українці не посміють "нападати на расейськії землі". Але буде все навпаки. На сьогодні ЗСУ отримали класну артилерію і танки, що дасть можливість спочатку роздовбати орду з відстані, а потім провести зачистку, бо наступаюча стороні втрачає більше. Буде звільнена вся Запорізька область, Миколаївська і частина Херсонської (по річку Дніпро). А наступний єпат після підготовки влітку.
Русня в это время охраняла гулаги и меняла сахар.
точнее на , что от них осталось