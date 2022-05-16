Россияне сообщают, что договорились об эвакуации раненых c "Азовстали"

Раненых украинских военных должны вывезти в ОРДО. Для этого введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

Об этом заявило Министерство обороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в районе "Азовстали" уже введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, которым раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске (ОРДО).

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