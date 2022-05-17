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Новости Война
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Враг безуспешно наступал на Каменку и Угледар. Недалеко от Северодонецка оккупанты понесли потери и отступили, - Генштаб

рф,техніка

Начались восемьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 17.05.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

"На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны.

"На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении - доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

В Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию", - информируют в Генштабе.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

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На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели. На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледар, успеха не имел.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Осуществлял огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе".

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения по ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка", - добавляют в Генштабе.

Также отмечается, что на Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

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Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) Северодонецк (605) Харьковщина (5577) Донбасс (26958) боевые действия (4429)


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Топ комментарии
+9
Дивлюся, як русня нас потроху вичавлює з рештків Донбасу і, як ми, теж потроху, вичавлюємо русню з Харківської області, і не можу нікуди подітися від нав'язливих думок, що відбувається якийсь.дико паскудний договорняк, за яким ***** таки віддадуть ту частку Донбасу, яка була за нами, включаючи Марік, а також Херсон і частину Запоріжської області, а нам дозволять героїчно звільнити Харківську область.

І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.

Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
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17.05.2022 07:41 Ответить
+8
Спершу "планово" здати окупантам південь України,а потім "героїчно звільняти"(всі слова невмістяться у вираз)
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17.05.2022 07:29 Ответить
+7
Слава ЗСУ! Героям слава!
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17.05.2022 07:07 Ответить
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Слава ЗСУ! Героям слава!
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17.05.2022 07:07 Ответить
Коли вже Українці їх бомбитимуть, задовбала вже ця мразота.
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17.05.2022 07:10 Ответить
Спершу "планово" здати окупантам південь України,а потім "героїчно звільняти"(всі слова невмістяться у вираз)
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17.05.2022 07:29 Ответить
Дивлюся, як русня нас потроху вичавлює з рештків Донбасу і, як ми, теж потроху, вичавлюємо русню з Харківської області, і не можу нікуди подітися від нав'язливих думок, що відбувається якийсь.дико паскудний договорняк, за яким ***** таки віддадуть ту частку Донбасу, яка була за нами, включаючи Марік, а також Херсон і частину Запоріжської області, а нам дозволять героїчно звільнити Харківську область.

І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.

Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
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17.05.2022 07:41 Ответить
я давно казав що буде якась жопа вiд зе... коли за Азов вiн говорити почав...
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17.05.2022 15:21 Ответить
якщо вони спробують таку ідею хоча б запропонувати, це буде остання пропозиція у їх паскудному житті.
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17.05.2022 16:28 Ответить
Дивлюся, як русня нас потроху вичавлює з рештків Донбасу і, як ми, теж потроху, вичавлюємо русню з Харківської області, і не можу нікуди подітися від нав'язливих думок, що відбувається якийсь.дико паскудний договорняк, за яким ***** таки віддадуть ту частку Донбасу, яка була за нами, включаючи Марік, а також Херсон і частину Запоріжської області, а нам дозволять героїчно звільнити Харківську область.

І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.

Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
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17.05.2022 07:42 Ответить
Після здачі півдня слабо віриться.
Скоріше за все його zелень віддала і не планує звільнення
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17.05.2022 08:56 Ответить
дуже схоже - ми вам південь , ви нам північ ... в контексті того що кацапня почала відповзати з півночі і агрохімія поїхав по військовим частинам з наказом не стріляти !!!!! .... пазли всі співпадають !! звільнення півдня НЕ БУДЕ , скільки б зброї нам не поставили , не для того перешийки розміновували і доріжки для русні стелили !! ЗЕЛЕНЬ ПАДЛЮЧА !!!
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17.05.2022 19:08 Ответить
Газета Times пишет, ссылаясь на западные военные источники, что президент лично Путин принимает тактические решения на низком уровне, которые обычно принимает офицер, командующий всего лишь 700 российскими солдатами.
Путин и начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов диктовали основные передвижения своих сил в Украине, утверждает источник газеты.
«Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала», - сказал он.
Военный эксперт добавил, что Герасимов, судя по всему, все еще работает, несмотря на заявления о том, что он был якобы отстранен от должности после военных неудач.
В российских вооруженных силах, пишет Times, полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает примерно 900 человек.
Однако российские БТГ были сильно потрепаны, и если Путин действительно выполняет работу комбрига, он, возможно, лично руководит подразделениями, состоящими из 700 - 1000 солдат, пишет газета, ссылаясь на военного эксперта.
Он сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon: «Джефф Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения».
Западные источники полагают, что такое ручное управление Путиным могло способствовать военным неудачам в Донбассе.
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17.05.2022 09:07 Ответить
Невже Times прямо так кацапською і пише?
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17.05.2022 12:03 Ответить
Не має бути такої назви міста міста, як Сєверодонецьк, а має бути правильна назва Сіверськодонецьк. Ну, пора речі називати своїми іменами, скільки можна топтатися на одних і тих же граблях! А те, що ЗСУ втримають наступ ворога сумнівів немає. Слава Ісусу, Слава ЗСУ, Слава Україні!
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17.05.2022 10:03 Ответить
Похвальне прагнення відновити українське. Тоді логічно і власне ім'я писати не під москальський копил - бо це ті самі меншоввртісні граблі.
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17.05.2022 12:12 Ответить
 
 