Ворог безуспішно наступав на Кам’янку та Вугледар. Неподалік Сєверодонецька окупанти зазнали втрат і відступили, - Генштаб
Розпочалась вісімдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з території республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.
"На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.
"На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку - здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.
На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію", - інформують у Генштабі.
На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.
За даними Генштабу, на Сєверодонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.
На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали. На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.
На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка", - додають у Генштабі.
Також зазначається, що на Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.
В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.
За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.
Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.
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І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.
Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
І буде мирний договір, при якому всі заявлять про свої перемоги.. Русня, так би мовити, виходячи з реальних перемог, ну а нам влада розповість про перемогу під Києвом і в урядовому кварталі Києва, а також, про звільнення Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Причому, деякі міста Харківської області залишаться під орками. Наприклад, Куп'янськ - дуже важливий залізничний вузол для поставок з росії техніки та *********** їхнім військам.
Дуже не хотілося б, щоб ці думки стали реальністю.. Але, пока, навіть останні події навколо Азова лежать в контексті цих припущень.
Скоріше за все його zелень віддала і не планує звільнення
Путин и начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов диктовали основные передвижения своих сил в Украине, утверждает источник газеты.
«Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала», - сказал он.
Военный эксперт добавил, что Герасимов, судя по всему, все еще работает, несмотря на заявления о том, что он был якобы отстранен от должности после военных неудач.
В российских вооруженных силах, пишет Times, полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает примерно 900 человек.
Однако российские БТГ были сильно потрепаны, и если Путин действительно выполняет работу комбрига, он, возможно, лично руководит подразделениями, состоящими из 700 - 1000 солдат, пишет газета, ссылаясь на военного эксперта.
Он сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon: «Джефф Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения».
Западные источники полагают, что такое ручное управление Путиным могло способствовать военным неудачам в Донбассе.