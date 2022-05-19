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Финляндия обещает принять обязательства по безопасности Турции, когда будет в НАТО

фінляндія

Президент Финляндии Саули Ниинисте пообещал принять обязательства по безопасности Турции, когда и если его страна станет членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Выступая в Белом доме, где президент Джо Байден принимает лидеров Финляндии и Швеции после их официальной заявки на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что его страна уже ведет дискуссию по решению проблем Турции и эти переговоры будут продолжаться в ближайшие дни.

"Финляндия всегда имела хорошие двусторонние отношения с Турцией. Как союзники по НАТО мы будем преданы безопасности Турции так же, как Турция будет предана нашей безопасности", - сказал Ниинисте.

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Он подчеркнул, что Финляндия серьезно относится к терроризму: "Мы осуждаем терроризм во всех его формах и активно участвуем в борьбе с ним. Мы открыты для обсуждения всех беспокойств Турции по поводу нашего членства в открытой и конструктивной форме", - сказал он.

Как сообщалось, Турция удивила союзников по НАТО, выступив против вступления Швеции и Финляндии и обвинив страны в укрывательстве курдских боевиков.

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Турция (3369) Финляндия (953) членство в НАТО (1504) Ниинисте (69)


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Хоспаді шо за влада у фінів, ну таке воно наївне, то з путіном ручкається, то Ердогану обіцяє допомогу... та срав той султан на на вас, ніколи турки не будуть воювати і допомогати по 5ій статі, вони зрадники-імперці-азіати, їм не місце в цивілізованому світі
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19.05.2022 20:49 Ответить
І до чого тут влада фінів?
Випадковість османів у НАТО відома усім, але все, що може зробити туркло - це заборонити своєму парламенту (як диктатор) ратифікувати вступ фінів та шведів у НАТО. Від цього обороноздатність альянсу взагалі ніяк не постраждає.
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20.05.2022 09:52 Ответить
от это называется качественно отсос*ть я начинаю сочувствовать курдам. По ходу, их просто кинут....
был лучшего мнения о финнах
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19.05.2022 20:59 Ответить
в днр и лнр россия тоже самое делает .вам же не приятно . так же и ети скандинавы пытаються курдов против турции сплатить
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19.05.2022 21:20 Ответить
Що ти куриш?
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19.05.2022 21:52 Ответить
Чули ми таку пісню) Спершу гроші, потім стільці)
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19.05.2022 21:00 Ответить
Турция и Россия - не Европа и не Запад. Это хитрожо..пые деспотии, которые мимикрируют под Запад и готовые придушить его при любой возможности.
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19.05.2022 21:26 Ответить
Какие финны хитрые. "После вступления". А что им помешает просто запамятовать о каких-то там обещаниях что-то там учесть после вступления?
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19.05.2022 22:27 Ответить
 
 