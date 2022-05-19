Финляндия обещает принять обязательства по безопасности Турции, когда будет в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте пообещал принять обязательства по безопасности Турции, когда и если его страна станет членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Выступая в Белом доме, где президент Джо Байден принимает лидеров Финляндии и Швеции после их официальной заявки на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что его страна уже ведет дискуссию по решению проблем Турции и эти переговоры будут продолжаться в ближайшие дни.

"Финляндия всегда имела хорошие двусторонние отношения с Турцией. Как союзники по НАТО мы будем преданы безопасности Турции так же, как Турция будет предана нашей безопасности", - сказал Ниинисте.

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Он подчеркнул, что Финляндия серьезно относится к терроризму: "Мы осуждаем терроризм во всех его формах и активно участвуем в борьбе с ним. Мы открыты для обсуждения всех беспокойств Турции по поводу нашего членства в открытой и конструктивной форме", - сказал он.

Как сообщалось, Турция удивила союзников по НАТО, выступив против вступления Швеции и Финляндии и обвинив страны в укрывательстве курдских боевиков.

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