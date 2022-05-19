Фінляндія обіцяє взяти зобов'язання щодо безпеки Туреччини, коли буде в НАТО
Президент Фінляндії Саулі Нііністе пообіцяв взяти зобов’язання щодо безпеки Туреччини, коли і якщо його країна стане членом НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Виступаючи в Білому домі, де президент Джо Байден приймає лідерів Фінляндії та Швеції після їх офіційної заявки на членство в НАТО, Нііністе сказав, що його країна вже веде дискусію щодо вирішення проблем Туреччини і що ці переговори триватимуть у найближчі дні.
"Фінляндія завжди мала хороші двосторонні відносини з Туреччиною. Як союзники по НАТО ми будемо віддані безпеці Туреччини так само, як Туреччина буде віддана нашій безпеці", - сказав Нііністе.
Він наголосив, що Фінляндія серйозно ставиться до тероризму: "Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і активно беремо участь у боротьбі з ним. Ми відкриті для обговорення всіх занепокоєнь Туреччини щодо нашого членства у відкритій і конструктивній формі", - сказав він.
Як повідомлялося, Туреччина здивувала союзників по НАТО, виступивши проти вступу Швеції та Фінляндії і звинувативши країни в переховуванні курдських бойовиків.
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Випадковість османів у НАТО відома усім, але все, що може зробити туркло - це заборонити своєму парламенту (як диктатор) ратифікувати вступ фінів та шведів у НАТО. Від цього обороноздатність альянсу взагалі ніяк не постраждає.
был лучшего мнения о финнах