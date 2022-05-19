УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4910 відвідувачів онлайн
Новини
5 150 8

Фінляндія обіцяє взяти зобов'язання щодо безпеки Туреччини, коли буде в НАТО

фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Нііністе пообіцяв взяти зобов’язання щодо безпеки Туреччини, коли і якщо його країна стане членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Виступаючи в Білому домі, де президент Джо Байден приймає лідерів Фінляндії та Швеції після їх офіційної заявки на членство в НАТО, Нііністе сказав, що його країна вже веде дискусію щодо вирішення проблем Туреччини і що ці переговори триватимуть у найближчі дні.

"Фінляндія завжди мала хороші двосторонні відносини з Туреччиною. Як союзники по НАТО ми будемо віддані безпеці Туреччини так само, як Туреччина буде віддана нашій безпеці", - сказав Нііністе.

Читайте також: Ердоган категорично проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Він наголосив, що Фінляндія серйозно ставиться до тероризму: "Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і активно беремо участь у боротьбі з ним. Ми відкриті для обговорення всіх занепокоєнь Туреччини щодо нашого членства у відкритій і конструктивній формі", - сказав він.

Як повідомлялося, Туреччина здивувала союзників по НАТО, виступивши проти вступу Швеції та Фінляндії і звинувативши країни в переховуванні курдських бойовиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

Автор: 

Туреччина (3488) Фінляндія (1294) членство в НАТО (1712) Нііністе (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоспаді шо за влада у фінів, ну таке воно наївне, то з путіном ручкається, то Ердогану обіцяє допомогу... та срав той султан на на вас, ніколи турки не будуть воювати і допомогати по 5ій статі, вони зрадники-імперці-азіати, їм не місце в цивілізованому світі
показати весь коментар
19.05.2022 20:49 Відповісти
І до чого тут влада фінів?
Випадковість османів у НАТО відома усім, але все, що може зробити туркло - це заборонити своєму парламенту (як диктатор) ратифікувати вступ фінів та шведів у НАТО. Від цього обороноздатність альянсу взагалі ніяк не постраждає.
показати весь коментар
20.05.2022 09:52 Відповісти
от это называется качественно отсос*ть я начинаю сочувствовать курдам. По ходу, их просто кинут....
был лучшего мнения о финнах
показати весь коментар
19.05.2022 20:59 Відповісти
в днр и лнр россия тоже самое делает .вам же не приятно . так же и ети скандинавы пытаються курдов против турции сплатить
показати весь коментар
19.05.2022 21:20 Відповісти
Що ти куриш?
показати весь коментар
19.05.2022 21:52 Відповісти
Чули ми таку пісню) Спершу гроші, потім стільці)
показати весь коментар
19.05.2022 21:00 Відповісти
Турция и Россия - не Европа и не Запад. Это хитрожо..пые деспотии, которые мимикрируют под Запад и готовые придушить его при любой возможности.
показати весь коментар
19.05.2022 21:26 Відповісти
Какие финны хитрые. "После вступления". А что им помешает просто запамятовать о каких-то там обещаниях что-то там учесть после вступления?
показати весь коментар
19.05.2022 22:27 Відповісти
 
 