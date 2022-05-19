Фінляндія обіцяє взяти зобов'язання щодо безпеки Туреччини, коли буде в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністе пообіцяв взяти зобов’язання щодо безпеки Туреччини, коли і якщо його країна стане членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Виступаючи в Білому домі, де президент Джо Байден приймає лідерів Фінляндії та Швеції після їх офіційної заявки на членство в НАТО, Нііністе сказав, що його країна вже веде дискусію щодо вирішення проблем Туреччини і що ці переговори триватимуть у найближчі дні.

"Фінляндія завжди мала хороші двосторонні відносини з Туреччиною. Як союзники по НАТО ми будемо віддані безпеці Туреччини так само, як Туреччина буде віддана нашій безпеці", - сказав Нііністе.

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Він наголосив, що Фінляндія серйозно ставиться до тероризму: "Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і активно беремо участь у боротьбі з ним. Ми відкриті для обговорення всіх занепокоєнь Туреччини щодо нашого членства у відкритій і конструктивній формі", - сказав він.

Як повідомлялося, Туреччина здивувала союзників по НАТО, виступивши проти вступу Швеції та Фінляндії і звинувативши країни в переховуванні курдських бойовиків.

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