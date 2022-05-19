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Ердоган категорично проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

ердоган

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що "скаже ні" членству Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Sky.

"Ми рішуче продовжуватимемо нашу політику. Ми сказали союзникам, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав він в інтерв'ю.

За словами Ердогана, Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів. При цьому РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, а й у США, більшості європейських країн і на рівні Євросоюзу.

Читайте також: Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

Нагадаємо, турецький конфлікт із "Робітничою партією Курдистану" триває вже кілька десятиліть. Курдистан - регіон на території одразу чотирьох країн: Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. Там живуть близько 30 млн курдів. РПК - лівий рух, утворений у Туреччині наприкінці 1970-х, у розпал зіткнень турецьких ультранаціоналістичних та опозиційних лівих груп. У 1984 році протистояння турецької влади та курдських повстанців переросло у збройний конфлікт. Він із перервами триває й зараз.

Зазначимо, що схвалення Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу має вирішальне значення, оскільки НАТО ухвалює рішення на основі консенсусу. Так кожна з 30 країн-членів має право накласти вето на заявку на членство іншої країни.

Читайте також: Президент Хорватії хоче блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО за прикладом Туреччини

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану 

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

Автор: 

Туреччина (3488) Фінляндія (1294) членство в НАТО (1712) Швеція (949)


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Топ коментарі
+33
Откровенно служит псина пуйлу.
Необходимо менять устав НАТО и голосовать простьІм большинством или хотя бьІ 3/4,точно так же в ЕС.
Иначе всякие там турки и мадьярьІ радли своитх меркантильньІх интересов засрут и НАТО и Евросоюз.
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19.05.2022 18:26
+27
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19.05.2022 18:27
+19
Когда мы были в Стамбуле летом 2001 (1 день), нас предупредили: когда что-то покупаете, обязательно торгуйтесь, даже в магазине. Продавец сразу завышает цену на треть, поэтому надо сразу предлагать на треть меньше. Я к тому, что Эрдоган тоже оттуда.
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19.05.2022 18:32
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А в немецкой печати написали, что проблема решена
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19.05.2022 18:25 Відповісти
Да, зачастую подается информация не соответствующая текущему времени, дабы интрига была.
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19.05.2022 18:31 Відповісти
Ниочём.
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19.05.2022 19:43 Відповісти
Херню пишешь, засланный казачок, и со множеством ошибок, и ещё текст жирным шрифтом, 18 руб заработал, коллаборант-титушка-шестерка-предатель..
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19.05.2022 20:13 Відповісти
Виторговує ніштяки.... Думаю дядько Байден зможе підібрати правильні аргументи необхідності вступу Фінляндії та Швеції....
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19.05.2022 18:26 Відповісти
Откровенно служит псина пуйлу.
Необходимо менять устав НАТО и голосовать простьІм большинством или хотя бьІ 3/4,точно так же в ЕС.
Иначе всякие там турки и мадьярьІ радли своитх меркантильньІх интересов засрут и НАТО и Евросоюз.
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19.05.2022 18:26 Відповісти
та ***** ердогану на ту шавку плешивую,тут свои интересы в виде технологий западных там где санкции вот и торгуеться.
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19.05.2022 18:33 Відповісти
это у нас каждый хрен под себя законы пишет, ежегодно, - и результат налицо как говорится. в ес вроде как адекватнее госинституты ну и нато - посмотрим как заработает 5 поправка на деле. а если будут "большинством" - скажут, пусть "большинство" и воюет.
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19.05.2022 22:22 Відповісти
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19.05.2022 18:27 Відповісти
Нам не нужны их территории население которых будет саботировать движение Украины в НАТО, ЕС и ждать прихода россии.
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19.05.2022 18:33 Відповісти
no bufernaja zona za shot parashi - bylo by neploha
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19.05.2022 18:37 Відповісти
Ну во-первыхэто наши исконные земли, а во-вторых существует для несогласных такое понятие как - утилизация!!!!!
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19.05.2022 18:40 Відповісти
Ви країною помились з риторикою про "ісконниє зємлі". Цивілізованний світ оперує дещо іншими поняттями
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19.05.2022 19:58 Відповісти
а кто их мнение спрашивать будет? так де как и после оккупации Крыма и Донбасса они не сразу смогут голосовать..
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19.05.2022 19:12 Відповісти
для такого населения должен существовать институт НЕ граждан, вот и вся проблема
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19.05.2022 19:59 Відповісти
Частина відразу звалить в рашку, а частина... далеко не відразу отримає громадянство
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19.05.2022 20:39 Відповісти
Ще таке може бути, що ці області рашки навкруг України самі проситимуться - згадаєте колись...

А нарахунок вище "ісконниє зємлі" - це територія УНР по мапах 1919
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19.05.2022 21:11 Відповісти
Від "Взять Кієв за трі дня"
До "Бєлгород і Ростов ладно. Но дальшє оні нє пройдут"
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19.05.2022 19:36 Відповісти
Они видели его маленькую пиписку?
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19.05.2022 18:28 Відповісти
Хто платить найбільше в НАТО, той і музику замовляє, і це точно не Турція.
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19.05.2022 18:28 Відповісти
Війна показала хто наші друзі а хто ******* які ними тільки прикидалися
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19.05.2022 18:29 Відповісти
не хочет лишиться денег от туристического бизнеса
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19.05.2022 18:29 Відповісти
Когда мы были в Стамбуле летом 2001 (1 день), нас предупредили: когда что-то покупаете, обязательно торгуйтесь, даже в магазине. Продавец сразу завышает цену на треть, поэтому надо сразу предлагать на треть меньше. Я к тому, что Эрдоган тоже оттуда.
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19.05.2022 18:32 Відповісти
Стопудов курды - это та самая треть, которую он разменяет на оружие и бабло. Он же перед войной загнал страну в финансовый п... кризис, причём именно волевыми решениями, противоречащим учебникам экономики. А тут такая маза подвернулась!
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19.05.2022 19:41 Відповісти
Ще один доказ "демократії" коли один член НАТО може блокувати ініціативу всіх решта.
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19.05.2022 18:33 Відповісти
Рівень демократії в світі вже перетворюється в анархію.
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19.05.2022 18:45 Відповісти
а что лучше как в твоей рашке или северной корее? ты вообще в своем уме?
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19.05.2022 19:14 Відповісти
Це Т.З. ,,Ліберіум вето,,Воно свого часу згубило Річ Посполиту.Може згубити й НАТО з ЄС
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19.05.2022 19:41 Відповісти
Війна виявила багатьох агентів Кремля та спекулянтів на крові. Чи то ще буде...
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19.05.2022 18:34 Відповісти
У союзній державі їблорусі і підорляндії не достає ще однієї тарганячої помийки
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19.05.2022 18:36 Відповісти
А з росиєю, основним спонсоров курдских революціонерів, можна мати
чудові відношення.?
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19.05.2022 18:40 Відповісти
Щось він не радує. Про всяк випадок, пропоную гострополітичну кричалку...
Як вам таке:
"Ердоган-пердоган, отсоси у мой баран!"
...
(та ні, *****)
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19.05.2022 18:42 Відповісти
Вельт, а по суті які маєте претензії? Переглядав шведський серіал заради уяви про життя там і щиро кажучи, рибнуюшкуз'їв, до чого їм там на голову сіли усі кому не лінь з усіх усюд.
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19.05.2022 18:48 Відповісти
Є таке. Толерастія то не є добре. А у шведів із цим дійсно проблема. Тут можу погодитись, понапускали в Європу дикунів...
Але все одно хріново, коли через одного Ердогана може зірватися добра справа.
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19.05.2022 19:20 Відповісти
згідний, ...астія то не є добре.
А Фіни, чи особливо Шведи, дадуть собі раду і без НАТО з Ердоганом...
Десь недавно, ми плюсували фото з Кравчуком та Чорноволом із підписом, що пішли не туди, згадалось, що це сталось ще давніше та саме від необ'єднанням із Шведами.
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19.05.2022 20:17 Відповісти
З Туреччиною треа пом'якше -- вона нам бар'яктари продає. А могла би кацапам...

Ердоган своє виторгує і все буде нормально.
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19.05.2022 18:52 Відповісти
Сподіваюся, що так буде (і кричалка не знадобиться )
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19.05.2022 19:22 Відповісти
Вся эта зависимость от мнения отдельного участника какого-либо сборища- ущербна изначально. Всё должно решаться простым большинством. Иначе это фикция.
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19.05.2022 18:42 Відповісти
Там есть еще один нюанс: страна, которая блокирует, должна доказать важность своих аргументов. Так что рано или поздно Раджепа направят в нужное русло.
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19.05.2022 18:48 Відповісти
Гарну плюшку має
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19.05.2022 18:43 Відповісти
Зараз, хто вкладався в свою армію, той і має голос, а занепокоєність і словесний пронос вже не конвертуються. Добро має бути спочатку озброєним, а вже потім толерантним на свій розсуд.
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19.05.2022 18:43 Відповісти
Таке НАТО дуже нагадує скандальне засідання гаражного кооперативу (фільм Ельдара Рязанова "Гараж").
Отой, шо з плакатом "Я вам покажу!!!", - то якраз Ердоган. )))

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19.05.2022 18:45 Відповісти
от така колективна безпека,країни без корупції з готовою армією не хочуть брати,бо відітілі в кожного своє фе.От так США і Британія думали зробили хорошу справу створивши нато,але виявляється ні бо є більші моськи і менші які гавкають і ставлять палки в колеса,бо їм вигідна терористична рашка,і грязне бабло яке йде звіддти.Ну от тепер робіть висновок чому Україну не хотіли брати,бо в нас не то що корупція семецвітом процвітає а й ті ж самі моськи яких в два рази більше буде проти нашого вступу!Тут потрібно нові союзи бо не факт що всі члени нато впишуться за якусь країну наприклад прибалтики.Буде от таке блеяння то не наша війна ми не хочемо ескалації і т д.
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19.05.2022 18:48 Відповісти
Як варіант створювати ще один військовий блок - США, Великобританія, Україна, Польща, Швеція, Фінляндія, Прибалти.
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19.05.2022 18:49 Відповісти
а нахрен новый блок? Может Турцию выбросить?
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19.05.2022 18:54 Відповісти
Як? Статут НАТО.
Всі рішення приймаються одноголосно.
Один голос Туреччини проти її виключення з НАТО відразу ж блокує це рішення.
Легше створити новий альянс, ніж позбавити членства того, хто цьому опирається.
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19.05.2022 19:21 Відповісти
статут можна и поменять так что не надо кацапских истерик
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19.05.2022 19:22 Відповісти
бред кацапский - лучше выкинуть все путинских терпил из НАТО типа венгрии хорватии и турции..
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19.05.2022 19:16 Відповісти
Это плешивый гитлер об этом Эрдогана попросил? Судя по всему это именно так. Значит надо менять отдельныеположения устава НАТО и принимать новых членов просто голосованием (по большинству голосов). Потому что ************* (типа Италии и Венгрии, Сербии и Хорватии) существовали и будут существовать ещё долгое время.
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19.05.2022 18:54 Відповісти
Коли це хорвати стали ***************?
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19.05.2022 19:03 Відповісти
когда выбрали себе под-хуйлового президента так же как и грузины
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19.05.2022 19:17 Відповісти
ты ошибся - сербия еще не в нато
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19.05.2022 19:19 Відповісти
"- а шьто скажет по этому поводу вступления таварисчь дерьмак?" (С)
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19.05.2022 18:58 Відповісти
НАТО найкраще, але чим більше країн приєднається, тим важче домогтися згоди всіх. Можливо, настав час розглянути альтернативні ідеї альянсу, як-от "Міжмор'я", просто додати Великобританію для ядерних ***********. Одна з варіацій концепції:



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
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19.05.2022 19:01 Відповісти
Варіація з Україною включена

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19.05.2022 19:04 Відповісти
нет смысла если есть НАТО - лучше выгнать из НАТО путинских терпил
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19.05.2022 19:20 Відповісти
Це наразі неможливо без зміни Статуту НАТО.
Один голос проти вирішує все.
Глухий кут.
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19.05.2022 19:24 Відповісти
Що за дурню ви там понамальовували? Що то за контури країн? У вас там єдині Югославія на Чехословакія, Україна не межує ані зі Словаччиною, ані з Угорщиною.
І, доречі, який може бути альянс України з Угорщиною?
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19.05.2022 20:50 Відповісти
Це карта Європи до 1939 року.
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19.05.2022 21:56 Відповісти
Нужно Турцию выгнать из НАТО, пусть Турция воюет за черное море с кацапами,как говориися "***** жаба гадюку".
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19.05.2022 19:13 Відповісти
Согласен. Слишком много эта тварюка на себя берет. Хрен с ними с теми байрактарами и закрытым Босфором. Если дадут Reaper-ы и Harpoon-ы, то мы и так справимся.
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19.05.2022 19:18 Відповісти
если бы не Босфор, Одесса бы пала.. так что не торопись с выводами....
зы..это восточный базар и турками надо по - восточному торговаться)
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19.05.2022 19:27 Відповісти
Турция расположена стратегически с сильнейшей воюющей армией, по свиску поставит еще миллион бойцов даже без мобилизации, + америкнское ЯО на базах... так что НАТЕ гораздо больше выгодна Турция
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19.05.2022 19:25 Відповісти
В ЄС паршива вівця - Угорщина,в НАТО - Турція...Вигнати нахрєн...
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19.05.2022 19:18 Відповісти
там еще президент хорватии подсасывает у рашистов а до этого и президент земан хапнул бабок у путлера
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19.05.2022 19:21 Відповісти
шо ирдоган шо алиев - два ******** диктатора
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19.05.2022 19:20 Відповісти
старий підар, не кращий ніж таракан
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19.05.2022 19:21 Відповісти
Эрдоган возвращает пуйлу должок - когда-то бункерный предупредил его о перевороте в 2016 г. К тому же Эрдоган - почти что диктатор, ведущий свою игру и также мечтающий о тюркском мире и возрождении Османской империи. Та же имперская попаболь, что и у путина. Иначе говоря Турция - хоть и важная с геополитической точки зрения страна в НАТО, но с точки зрения западных демократических ценностей точно там лишняя.
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19.05.2022 19:33 Відповісти
Вопрос с Курдистаном скоро решится.
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19.05.2022 19:48 Відповісти
40 миллионный прозападный народ курдов не может вечно жить под гнетом диктаторов. Вопрос времени создание прозападного Курдистана на территориях Турции, Сирии и Ирака. Они выстрадали свою свободу.
Как может авторитарная страна с диктатором во главе тормозить естественное развитие евроатлантической семьи свободных народов.
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19.05.2022 20:14 Відповісти
Ну ты не перегибай. С каких пор курды стали прозападным народом? Курды вообще-то вполне себе дружат с Асадом в Сирии, а в Ираке у них автономия. И ***** для курдов тоже вполне себе союзник. РПК - партия, основанная на марксистской идеологии. В свое время Запад уже помог режиму СССР и режиму фашистской Германии. Вы реально считаете, что сейчас нужно поддержать курдов?
Эрдоган торгуется, используя свое положение. Но ничего смертельного в его требованиях пока нет.
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19.05.2022 20:48 Відповісти
Якщо би завтра зранку Україна подала заявку на вступ до НАТО,першою країною .котра би до обіду заблокувала це рішення України і її народу ,була би Турція
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19.05.2022 20:23 Відповісти
Турція і Угорщина !
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19.05.2022 20:48 Відповісти
Проблема вирішиться дуже швидко , а це попросять Ердогана піти геть із НАТО І нехай залишається на одинці із психічнохворим фашистом , ху@лом !!
Після цього , прозріння настане миттєво !
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19.05.2022 20:47 Відповісти
чего все возбудились? нам это только на руку.
у путина есть возможнось пока попугать финнов и перебросить часть армии на их границу сняв с нашего фронта! просто супер!

ну и евротолерасты пусть прочувствуют на своей шкуре, как это, когда тебя просто не берут из-за одного мудака!
и пусть еще курдов сольют, которых они так нежно викохували все это время. В обмен на безопасность своих шкур! вот это будут настоящие эуропейские ценности в действии! будем посмотреть
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Ну, якщо так категорично, то залишається лише 2 виходи - або турецьке ***** перестає бути диктатором Туреччини, або Туреччину йдуть нах з НАТО
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20.05.2022 09:38 Відповісти
 
 