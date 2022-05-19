Ердоган категорично проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що "скаже ні" членству Швеції та Фінляндії в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Sky.
"Ми рішуче продовжуватимемо нашу політику. Ми сказали союзникам, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав він в інтерв'ю.
За словами Ердогана, Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів. При цьому РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, а й у США, більшості європейських країн і на рівні Євросоюзу.
Нагадаємо, турецький конфлікт із "Робітничою партією Курдистану" триває вже кілька десятиліть. Курдистан - регіон на території одразу чотирьох країн: Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. Там живуть близько 30 млн курдів. РПК - лівий рух, утворений у Туреччині наприкінці 1970-х, у розпал зіткнень турецьких ультранаціоналістичних та опозиційних лівих груп. У 1984 році протистояння турецької влади та курдських повстанців переросло у збройний конфлікт. Він із перервами триває й зараз.
Зазначимо, що схвалення Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу має вирішальне значення, оскільки НАТО ухвалює рішення на основі консенсусу. Так кожна з 30 країн-членів має право накласти вето на заявку на членство іншої країни.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану
Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.
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Необходимо менять устав НАТО и голосовать простьІм большинством или хотя бьІ 3/4,точно так же в ЕС.
Иначе всякие там турки и мадьярьІ радли своитх меркантильньІх интересов засрут и НАТО и Евросоюз.
А нарахунок вище "ісконниє зємлі" - це територія УНР по мапах 1919
До "Бєлгород і Ростов ладно. Но дальшє оні нє пройдут"
чудові відношення.?
Як вам таке:
"Ердоган-пердоган, отсоси у мой баран!"
...
(та ні, *****)
Але все одно хріново, коли через одного Ердогана може зірватися добра справа.
А Фіни, чи особливо Шведи, дадуть собі раду і без НАТО з Ердоганом...
Десь недавно, ми плюсували фото з Кравчуком та Чорноволом із підписом, що пішли не туди, згадалось, що це сталось ще давніше та саме від необ'єднанням із Шведами.
Ердоган своє виторгує і все буде нормально.
Отой, шо з плакатом "Я вам покажу!!!", - то якраз Ердоган. )))
Всі рішення приймаються одноголосно.
Один голос Туреччини проти її виключення з НАТО відразу ж блокує це рішення.
Легше створити новий альянс, ніж позбавити членства того, хто цьому опирається.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
Один голос проти вирішує все.
Глухий кут.
І, доречі, який може бути альянс України з Угорщиною?
зы..это восточный базар и турками надо по - восточному торговаться)
Как может авторитарная страна с диктатором во главе тормозить естественное развитие евроатлантической семьи свободных народов.
Эрдоган торгуется, используя свое положение. Но ничего смертельного в его требованиях пока нет.
Після цього , прозріння настане миттєво !
у путина есть возможнось пока попугать финнов и перебросить часть армии на их границу сняв с нашего фронта! просто супер!
ну и евротолерасты пусть прочувствуют на своей шкуре, как это, когда тебя просто не берут из-за одного мудака!
и пусть еще курдов сольют, которых они так нежно викохували все это время. В обмен на безопасность своих шкур! вот это будут настоящие эуропейские ценности в действии! будем посмотреть