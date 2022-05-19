Ердоган категорично проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що "скаже ні" членству Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Sky.

"Ми рішуче продовжуватимемо нашу політику. Ми сказали союзникам, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав він в інтерв'ю.

За словами Ердогана, Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів. При цьому РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, а й у США, більшості європейських країн і на рівні Євросоюзу.

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Нагадаємо, турецький конфлікт із "Робітничою партією Курдистану" триває вже кілька десятиліть. Курдистан - регіон на території одразу чотирьох країн: Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. Там живуть близько 30 млн курдів. РПК - лівий рух, утворений у Туреччині наприкінці 1970-х, у розпал зіткнень турецьких ультранаціоналістичних та опозиційних лівих груп. У 1984 році протистояння турецької влади та курдських повстанців переросло у збройний конфлікт. Він із перервами триває й зараз.

Зазначимо, що схвалення Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу має вирішальне значення, оскільки НАТО ухвалює рішення на основі консенсусу. Так кожна з 30 країн-членів має право накласти вето на заявку на членство іншої країни.

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Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.