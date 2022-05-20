Враг предпринимает попытки наступления возле Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ
Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 20 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались восемьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в состоянии и положении подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь.
На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.
В Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.
Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.
На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.
На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.
На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.
На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.
На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, кафиры проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.
На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел и отступил.
На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.
В Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.
Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.
На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.
Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировку гражданского судоходства.
"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10"", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто, люди не ідіоти та також вміють наприклад: в місті Н помер кроль на ім'я Пітер - погнали ганяти новину на одному сайті, тільки змінюй назви: помер кроль Пітер, в місті Н жалоба, де подівся Пітер?, приголомшлива новина - Пітер напевно пішов, у Пітера з міста Н всеж таки настав неочікуваний фінал і т.д.
Попрацюйте з редакторами.
Судячи з заяв, які посипались останніми днями, у нас буде стільки всякої зброї, що армія москалів буде повністю знищена, і ми зможемо брати під контроль прилеглі території рф згідно плану розподілу цього ведмедя, затвердженого між США, Європою, Китаєм і Японією.
Все буде Україна.
Пиво можна буде купити в Пітєрі за 10 грн, а не в мацкві, бо її не буде.
Хотелось бы поподробнее, есть аргументированные или не очень прогнозы +- ?
А то по факту все хотят, все очень ждут, все верят и надеятся, но никто не называет сроки или привязанные события.
Я вот лично уверен, что от развала не застраховано ни одно государство, даже самое могущественное и история тому подтверждение, и сомневаться в развале США или Германии или Беларуси или Польши может только 90-летний старик.
Кто опровергнет.
А так да, можно ждать и надеяться - за это денег не берут
Бо якшо місто назвали СЄВЄРОДАНЕЦК, то чому воно в Україні???