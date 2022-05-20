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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг предпринимает попытки наступления возле Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

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Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 20 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восемьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в состоянии и положении подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 19.05.2022

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, кафиры проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел и отступил.

Также читайте: С 5 мая на Харьковском направлении уже освобождены 23 населенных пункта, - Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Северодонецка: россияне убили за день 12 мирных жителей, еще более 40 ранены, - Гайдай

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировку гражданского судоходства.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10"", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) Северодонецк (333) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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20.05.2022 10:20
+2
Я не буду втручатися в редакційну політику сайту, але збільшення кількості новин шляхом передачі однієї і тієї ж інформації (в даному випадку зведення Генерального штабу ЗС України) по декілька разів під іншими назвами - відвертає читачів, на мою думку. Кожен раз, коли читаєш те, що декілька хвилин назад вже читав тільки під іншою назвою, навіює відчуття ошуканості...
Тобто, люди не ідіоти та також вміють наприклад: в місті Н помер кроль на ім'я Пітер - погнали ганяти новину на одному сайті, тільки змінюй назви: помер кроль Пітер, в місті Н жалоба, де подівся Пітер?, приголомшлива новина - Пітер напевно пішов, у Пітера з міста Н всеж таки настав неочікуваний фінал і т.д.
Попрацюйте з редакторами.
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20.05.2022 08:26
+2
Тобто наша армія сидить в глухій обороні і накопичує сили.
Судячи з заяв, які посипались останніми днями, у нас буде стільки всякої зброї, що армія москалів буде повністю знищена, і ми зможемо брати під контроль прилеглі території рф згідно плану розподілу цього ведмедя, затвердженого між США, Європою, Китаєм і Японією.
Все буде Україна.
Пиво можна буде купити в Пітєрі за 10 грн, а не в мацкві, бо її не буде.
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20.05.2022 08:31
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Правила форума Совет форумчан
Я не буду втручатися в редакційну політику сайту, але збільшення кількості новин шляхом передачі однієї і тієї ж інформації (в даному випадку зведення Генерального штабу ЗС України) по декілька разів під іншими назвами - відвертає читачів, на мою думку. Кожен раз, коли читаєш те, що декілька хвилин назад вже читав тільки під іншою назвою, навіює відчуття ошуканості...
Тобто, люди не ідіоти та також вміють наприклад: в місті Н помер кроль на ім'я Пітер - погнали ганяти новину на одному сайті, тільки змінюй назви: помер кроль Пітер, в місті Н жалоба, де подівся Пітер?, приголомшлива новина - Пітер напевно пішов, у Пітера з міста Н всеж таки настав неочікуваний фінал і т.д.
Попрацюйте з редакторами.
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20.05.2022 08:26 Ответить
Тобто наша армія сидить в глухій обороні і накопичує сили.
Судячи з заяв, які посипались останніми днями, у нас буде стільки всякої зброї, що армія москалів буде повністю знищена, і ми зможемо брати під контроль прилеглі території рф згідно плану розподілу цього ведмедя, затвердженого між США, Європою, Китаєм і Японією.
Все буде Україна.
Пиво можна буде купити в Пітєрі за 10 грн, а не в мацкві, бо її не буде.
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20.05.2022 08:31 Ответить
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20.05.2022 08:32 Ответить
На Луганщине кацы движутся, хоть и понемногу. Как же эти города/села потом назад отбивать? Это ж кучу людей угробим.
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20.05.2022 08:57 Ответить
Никак, регион будет отдан, и вернётся когда будет развал рашки из-за санкций
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20.05.2022 09:01 Ответить
Ну, ждать развала рашки придется долго. Не на нашей жизни это произойдет, если произойдет вообще.
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20.05.2022 09:08 Ответить
если ты старый пердун в 90 лет то да ты можеь не доживешь - а рашке до писдеца не долго осталось да и путлер раковый не вечен
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20.05.2022 13:50 Ответить
Мне не 90
Хотелось бы поподробнее, есть аргументированные или не очень прогнозы +- ?
А то по факту все хотят, все очень ждут, все верят и надеятся, но никто не называет сроки или привязанные события.
Я вот лично уверен, что от развала не застраховано ни одно государство, даже самое могущественное и история тому подтверждение, и сомневаться в развале США или Германии или Беларуси или Польши может только 90-летний старик.
Кто опровергнет.
А так да, можно ждать и надеяться - за это денег не берут
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20.05.2022 16:32 Ответить
Надо принудительно эвакуировать всех гражданских из городов где идут бои. А то они там сидят до последнего, а потом их оккпанты как живой щит используют или к себе в Мухосрански вывозят.
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20.05.2022 15:14 Ответить
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20.05.2022 09:14 Ответить
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20.05.2022 09:16 Ответить
Боневтик за это еще ответит
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20.05.2022 09:36 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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20.05.2022 10:20 Ответить
так ты тоже брешешь без фактов .. где доказательства?
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20.05.2022 13:51 Ответить
місто стоїть на річці Сіверський Донець, бо витікає вона із Новгород-Сіверської землі, то якого біса місто якийсь кацапський СЄВЄРОДАНЄЦК, а не український Сіверодонецьк???
Бо якшо місто назвали СЄВЄРОДАНЕЦК, то чому воно в Україні???
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20.05.2022 12:47 Ответить
 
 