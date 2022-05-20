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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты не дают людям эвакуироваться из Херсонщины, - председатель ОВА Лагута

евакуація

Российские оккупанты препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брод… в сторону Кривого Рога Днепропетровской области. Это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", - сказал Лагута во время онлайн-брифинга в п' ятницу.

"Проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брид… в сторону Кривого Рога Днепропетровской области. Это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", - сказал Лагута во время онлайн-брифинга в п' ятницу.

Читайте: Российские оккупанты загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис, блокируют доставку лекарств и продуктов

Он подчеркнул, что российские оккупанты искусственно создали сложную ситуацию с обеспечением жителей области продуктами питания. Продовольствия, которые они завозят из временно оккупированного Крыма, не хватает, а украинских волонтеров они не пропускают.

Лагута также отметил, что в оккупированной Херсонской области похищают и задерживают проукраинских активистов, блогеров.

"Информация о том произволе, который совершают оккупанты, фиксируется, будет расследоваться, и виновные будут наказаны после деоккупации Херсонщины и ее полного освобождения", - сказал глава ОВА.

Лагута рассказал, что он и его команда управляют областью дистанционно – из Николаева и Кривого Рога (сам Лагута находится в Николаеве. – Ред.). Он также сообщил, что все социальные выплаты жители Херсона получают вовремя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 45% жителей оккупированного Херсона уехали из города, - глава ОВА Лагута

Лагута напомнил, что Херсонская область фактически с первых дней вооруженной агрессии России против Украины была оккупирована за исключением трех территориальных громад вблизи Днепропетровской области.

оккупация (10112) эвакуация (2064) Лагута Геннадий (20) Херсонская область (4713)


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Топ комментарии
+2
Вони тоді просто так базікали, чи дійсно пускали воду в Крим разом із Херсоном ?
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20.05.2022 13:43
+1
Рашисти , вас всіх до одного , чекає смерть на нашій землі !!
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20.05.2022 13:37
+1
орда пришла за имуществом и рабами
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20.05.2022 13:43
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З'явилася інформація що рашисти відкрили шлюзи каховський ГЕС і почалось підтоплення територій.
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20.05.2022 13:20 Ответить
Открыты не шлюзы, а шандоры для сброса воды. И в Запорожье тоже. С чем связано - пока непонятно
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20.05.2022 13:46 Ответить
что это?
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20.05.2022 13:28 Ответить
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20.05.2022 13:29 Ответить
Там була інформація що рашисти перекинули через попасну ще 9 бтгр, ситуація не проста.
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20.05.2022 13:47 Ответить
Рашисти , вас всіх до одного , чекає смерть на нашій землі !!
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20.05.2022 13:37 Ответить
11 лютого 2020.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

Джерело: Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий"

Деталі: Голову фракції попросили висловити особисту позицію стосовно ситуації, в якій президент РФ Володимир Путін запропонує піти на поступки по Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим.

Відповідь Арахамії: "Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України...

Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов".
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20.05.2022 13:41 Ответить
Вони тоді просто так базікали, чи дійсно пускали воду в Крим разом із Херсоном ?
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20.05.2022 13:43 Ответить
Арахамія дуже швидко став виразником інтересів Коломойського. Гадаю, тоді він теж висловлювався в інтересах патрона. А той казав кацапам - дайте 100 мільярдів і я всіх переконаю про все забути.
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20.05.2022 15:44 Ответить
Нужно бомбить издали блокпосты
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20.05.2022 13:42 Ответить
орда пришла за имуществом и рабами
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20.05.2022 13:43 Ответить
 
 