Оккупанты не дают людям эвакуироваться из Херсонщины, - председатель ОВА Лагута

Российские оккупанты препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брод… в сторону Кривого Рога Днепропетровской области. Это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", - сказал Лагута во время онлайн-брифинга в п' ятницу.

"Проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давыдов Брид… в сторону Кривого Рога Днепропетровской области. Это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", - сказал Лагута во время онлайн-брифинга в п' ятницу.

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Он подчеркнул, что российские оккупанты искусственно создали сложную ситуацию с обеспечением жителей области продуктами питания. Продовольствия, которые они завозят из временно оккупированного Крыма, не хватает, а украинских волонтеров они не пропускают.

Лагута также отметил, что в оккупированной Херсонской области похищают и задерживают проукраинских активистов, блогеров.

"Информация о том произволе, который совершают оккупанты, фиксируется, будет расследоваться, и виновные будут наказаны после деоккупации Херсонщины и ее полного освобождения", - сказал глава ОВА.

Лагута рассказал, что он и его команда управляют областью дистанционно – из Николаева и Кривого Рога (сам Лагута находится в Николаеве. – Ред.). Он также сообщил, что все социальные выплаты жители Херсона получают вовремя.

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Лагута напомнил, что Херсонская область фактически с первых дней вооруженной агрессии России против Украины была оккупирована за исключением трех территориальных громад вблизи Днепропетровской области.