Окупанти не дають людям евакуюватися з Херсонщини, - голова ОВА Лагута
Російські окупанти перешкоджають евакуації людей із Херсонської області на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Проблема із виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона у бік міста Берислав, Давидів Брід… у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. Це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - сказав Лагута під час онлайн-брифінгу в п'ятницю.
За його словами, окупанти "не дали жодного гуманітарного "зеленого" коридору ні на ввезення продуктів харчування, ні на ввезення медикаментів і, найголовніше, на вивезення людей - евакуацію дитячих будинків, інтернатів, евакуацію людей похилого віку, хворих людей".
Він наголосив, що російські окупанти штучно створили складну ситуацію із забезпеченням жителів області продуктами харчування. Продовольства, яке вони завозять із тимчасово окупованого Криму, не вистачає, а українських волонтерів вони не пропускають.
Лагута також зазначив, що в окупованій Херсонській області викрадають та затримують проукраїнських активістів, блогерів.
"Інформація про те свавілля, яке чинять окупанти, фіксується, буде розслідуватися, і винних буде покарано після деокупації Херсонщини та її повного звільнення", - сказав голова ОВА.
Лагута розповів, що він та його команда керують областю дистанційно - з Миколаєва та Кривого Рогу (сам Лагута перебуває в Миколаєві. - Ред.). Він також повідомив, що всі соціальні виплати жителі Херсонщини отримують вчасно.
Лагута нагадав, що Херсонська область фактично з перших днів збройної агресії Росії проти України окупована за винятком трьох територіальних громад поблизу Дніпропетровської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.
Джерело: Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий"
Деталі: Голову фракції попросили висловити особисту позицію стосовно ситуації, в якій президент РФ Володимир Путін запропонує піти на поступки по Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим.
Відповідь Арахамії: "Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України...
Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов".