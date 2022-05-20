Окупанти не дають людям евакуюватися з Херсонщини, - голова ОВА Лагута

Російські окупанти перешкоджають евакуації людей із Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема із виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона у бік міста Берислав, Давидів Брід… у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. Це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - сказав Лагута під час онлайн-брифінгу в п'ятницю.

За його словами, окупанти "не дали жодного гуманітарного "зеленого" коридору ні на ввезення продуктів харчування, ні на ввезення медикаментів і, найголовніше, на вивезення людей - евакуацію дитячих будинків, інтернатів, евакуацію людей похилого віку, хворих людей".

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Він наголосив, що російські окупанти штучно створили складну ситуацію із забезпеченням жителів області продуктами харчування. Продовольства, яке вони завозять із тимчасово окупованого Криму, не вистачає, а українських волонтерів вони не пропускають.

Лагута також зазначив, що в окупованій Херсонській області викрадають та затримують проукраїнських активістів, блогерів.

"Інформація про те свавілля, яке чинять окупанти, фіксується, буде розслідуватися, і винних буде покарано після деокупації Херсонщини та її повного звільнення", - сказав голова ОВА.

Лагута розповів, що він та його команда керують областю дистанційно - з Миколаєва та Кривого Рогу (сам Лагута перебуває в Миколаєві. - Ред.). Він також повідомив, що всі соціальні виплати жителі Херсонщини отримують вчасно.

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Лагута нагадав, що Херсонська область фактично з перших днів збройної агресії Росії проти України окупована за винятком трьох територіальних громад поблизу Дніпропетровської області.