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Новини Окуповані території
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Окупанти не дають людям евакуюватися з Херсонщини, - голова ОВА Лагута

евакуація

Російські окупанти перешкоджають евакуації людей із Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема із виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона у бік міста Берислав, Давидів Брід… у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. Це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - сказав Лагута під час онлайн-брифінгу в п'ятницю.

За його словами, окупанти "не дали жодного гуманітарного "зеленого" коридору ні на ввезення продуктів харчування, ні на ввезення медикаментів і, найголовніше, на вивезення людей - евакуацію дитячих будинків, інтернатів, евакуацію людей похилого віку, хворих людей".

Читайте: Російські окупанти заганяють Херсонщину у дедалі глибшу гуманітарну кризу, блокують доставку ліків і продуктів

Він наголосив, що російські окупанти штучно створили складну ситуацію із забезпеченням жителів області продуктами харчування. Продовольства, яке вони завозять із тимчасово окупованого Криму, не вистачає, а українських волонтерів вони не пропускають.

Лагута також зазначив, що в окупованій Херсонській області викрадають та затримують проукраїнських активістів, блогерів.

"Інформація про те свавілля, яке чинять окупанти, фіксується, буде розслідуватися, і винних буде покарано після деокупації Херсонщини та її повного звільнення", - сказав голова ОВА.

Лагута розповів, що він та його команда керують областю дистанційно - з Миколаєва та Кривого Рогу (сам Лагута перебуває в Миколаєві. - Ред.). Він також повідомив, що всі соціальні виплати жителі Херсонщини отримують вчасно.

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Лагута нагадав, що Херсонська область фактично з перших днів збройної агресії Росії проти України окупована за винятком трьох територіальних громад поблизу Дніпропетровської області.

Автор: 

окупація (6661) евакуація (2304) Лагута Геннадій (25) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+2
Вони тоді просто так базікали, чи дійсно пускали воду в Крим разом із Херсоном ?
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20.05.2022 13:43
+1
Рашисти , вас всіх до одного , чекає смерть на нашій землі !!
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20.05.2022 13:37
+1
орда пришла за имуществом и рабами
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20.05.2022 13:43
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З'явилася інформація що рашисти відкрили шлюзи каховський ГЕС і почалось підтоплення територій.
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20.05.2022 13:20 Відповісти
Открыты не шлюзы, а шандоры для сброса воды. И в Запорожье тоже. С чем связано - пока непонятно
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20.05.2022 13:46 Відповісти
что это?
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20.05.2022 13:28 Відповісти
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20.05.2022 13:29 Відповісти
Там була інформація що рашисти перекинули через попасну ще 9 бтгр, ситуація не проста.
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20.05.2022 13:47 Відповісти
Рашисти , вас всіх до одного , чекає смерть на нашій землі !!
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20.05.2022 13:37 Відповісти
11 лютого 2020.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

Джерело: Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий"

Деталі: Голову фракції попросили висловити особисту позицію стосовно ситуації, в якій президент РФ Володимир Путін запропонує піти на поступки по Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим.

Відповідь Арахамії: "Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України...

Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов".
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20.05.2022 13:41 Відповісти
Вони тоді просто так базікали, чи дійсно пускали воду в Крим разом із Херсоном ?
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20.05.2022 13:43 Відповісти
Арахамія дуже швидко став виразником інтересів Коломойського. Гадаю, тоді він теж висловлювався в інтересах патрона. А той казав кацапам - дайте 100 мільярдів і я всіх переконаю про все забути.
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20.05.2022 15:44 Відповісти
Нужно бомбить издали блокпосты
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20.05.2022 13:42 Відповісти
орда пришла за имуществом и рабами
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20.05.2022 13:43 Відповісти
 
 