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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты хотят отправить мужчин из Мариуполя воевать против Украины, - Андрющенко

табір,фільтраційний

Захватчики вывозят мариупольцев в фильтрационные лагеря. Оттуда еще никто не вернулся. Их планируют отправить воевать против Украины.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, мужчин вывозят в фильтрационные лагеря в Безымянном и Казацком Новоазовского района. Первых мужчин доставили туда 5 недель назад. Сейчас в лагерях содержатся 3-4 тысячи человек. Никого оттуда еще не отпустили.

"По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой ДНР из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте", - пишет Андрющенко.

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Также он отметил, что оккупанты дали приказ провести отдельную перепись мужчин-мариупольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Из этих людей вроде бы собираются сформировать "трудовой резерв на разбор завалов".

"В то же время наши внутренние источники сообщают о планах начать реальную и открытую мобилизацию мужчин в июле-августе после получения ими паспортов так называемой ДНР или гражданства России по упрощенной процедуре", - сообщает Андрющенко.

Смотрите также: "Я инвалид. На один глаз не вижу с детства. В Новоазовске встречал мобилизованных ДЦПшников и одноруких", - пленный о призыве в армию РФ в ОРДЛО. ВИДЕО

Он полагает, что Россия планирует в ближайшее время пополнить мобилизационный резерв своего войска за счет мужчин из Мариуполя.

Автор: 

Мариуполь (5705) оккупация (10117) мобилизация (2735) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+33
Да, похоже русскоязычных в Украине физически практически после войны не останется, дерусификация
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20.05.2022 17:16
+29
Ну, а Чо нормально , не хотели ссуки воевать за Украину , за свой родной город , теперь будете воевать за ***** , я об этом уже ,как два года всем кричу , даже своим родственникам которые остались
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20.05.2022 17:08
+18
І це вже було... - Ну, а Чо нормально , не хотели ссуки воевать за Украину , теперь будете воевать за Сталина...
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20.05.2022 17:24
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Ну, а Чо нормально , не хотели ссуки воевать за Украину , за свой родной город , теперь будете воевать за ***** , я об этом уже ,как два года всем кричу , даже своим родственникам которые остались
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20.05.2022 17:08 Ответить
І це вже було... - Ну, а Чо нормально , не хотели ссуки воевать за Украину , теперь будете воевать за Сталина...
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20.05.2022 17:24 Ответить
Там і регулярним військам воювати було нічим, 100 тисяч в бункер не влізе, а без зброї просто в фарш перестріляють. Он Херсон на 90% проукраїнський, особливо села і що, у них в перший день в 6 ранку вже танки під вікнами стояли і як їм якийсь опір організувати без ніякого зв'язку, відрізаними від світу, а Маріуполь на сотню кілометрів в тилу ворога.
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20.05.2022 17:31 Ответить
да беда - но все же за кого голосовали херсонцы? за шашлыки? или за Армiю Мову Вiру?
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20.05.2022 22:27 Ответить
Это Мариуполь. Его сдали в самые первые дни. Не надо так о людях, пожалуйста.
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20.05.2022 18:46 Ответить
боты набрасывают провокацию
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20.05.2022 22:28 Ответить
Да, похоже русскоязычных в Украине физически практически после войны не останется, дерусификация
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20.05.2022 17:16 Ответить
Дяка *****! Тепер усі в Україні бандерівці, навіть ті, що рос. мовою розмовляють!!!
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20.05.2022 17:20 Ответить
І Рабіновічь бандерівець? І Бужанський бандерівець?
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20.05.2022 17:31 Ответить
І єрмак?
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20.05.2022 17:37 Ответить
Можливо мельниківець...
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20.05.2022 17:44 Ответить
Вони парафяне УПЦ МП.
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20.05.2022 17:49 Ответить
рускоротих по києву більшість, і війна це бидло нічому не навчила.
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20.05.2022 18:39 Ответить
быдло твое в рефрежираторах лежит на вокзале в Киеве воняет на всю Европу никто не забирает в твою ********* .. такой мусор никому не нужен
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20.05.2022 22:32 Ответить
Було б добре
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20.05.2022 23:03 Ответить
Таких , которые не будут против , там большинство .
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20.05.2022 17:17 Ответить
Дуже сумніваюсь. Багато втекло в Маріуполь з Донецька ще в 2014. Якби хотіли воювати то не тікали б.
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20.05.2022 17:37 Ответить
Я не кажу про всіх , але настрої деяких з Маріуполя я знаю .
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20.05.2022 18:37 Ответить
Нумо не станемо судити людей. Війна - це страшне, люди рятують дітей, сім*ї. Історія розставить усе на місця.
Пам*ятаєте фільм, у якому грав головну роль Георгій Жженов, "Доля резидента"? Так там один із героїв каже, що з плином часу не всі можуть судити тих людей, які опинилися в "предполагаемых условиях". І я з ним згодна. Усе має вирішувати СУД, і лише він! Ніхто не знає, через що довелося пройти людям, які просто хотіли врятувати близьких.
Боремося, не здаваймося, тримаймося! Відступати нема куди, ми вдома!!!!
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22.06.2022 13:28 Ответить
Охреніли зовсім?! Які з них вояки?! Ні за своїх, а тим паче ні за кацапів!!!! Це кончене бидло!
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20.05.2022 17:18 Ответить

Про точку

О том, что ВС РФ воюют очень плохо, сказано уже много. Как правило, указывается на вопиющий пробел в логистике, низкие компетентность и инициативность командиров и отсутствие боевого духа рядовых солдат. Однако существуют проблемы и структурные. Их много. Вот, например, одна из них.

Военные доктрины Запада (НАТО и не только - Израиль, например, не в НАТО) и советская военная школа кардинально разные. Если говорить максимально упрощенно, то первые ставят на инициативность младшего и старшего командного состава, оперативную гибкость, децентрализацию, ротацию кадров и профессионализм. Советская доктрина ставила на массовость, мобилизацию, централизм и строгую вертикаль управления.

Генералы ВС РФ учились в советских школах, и мы можем с большей долей вероятности утверждать, что они обучены именно этому второму типу ведения боевых действий. Все было бы хорошо (для них), если бы не одно "но". СССР готовился к массовой ядерной войне с США и блоком НАТО, а не к "спецоперациям". К такой войне, где будет мобилизовано абсолютно все население и экономика государства вместе с силами союзников по ОВД. Все обслуживало эту идею - вплоть до оперативного уровня.

Ниже вы видите схему наступления на укрепрайон врага (синие). Это из советской методички 80-х годов. Так сказать, пик советской военной мысли. Можно обратить внимание на логику рубежей, исходный рубеж, затем начинается развертывание на ротные колонны, затем на взводные (совсем под носом у врага) и вот рубеж атаки.

Чем хороша такая тактика? Своей простотой, вестимо. Не нужно большого ума и умения, не нужен институт сержантов и инициативные взводные и ротные командиры, чтобы получить приказ двинуть свою колонну просто вперед, затем на условных рубежах развернутся в ротные и взводные и затем - вот немножко еще, и враг будет разбит. Как именно?

Видите красную точку на укрепрайоне врага? Это ядерный удар. Наступление таких масштабов в советской военной доктрине подразумевалось только в случае полномасштабной войны, а такая рассматривалась только как ядерная. Наступающие колонны должны были не вести бой за оборонительный рубеж врага, а просто занять то, что осталось там после ядерного удара, добивая выживших и разрозненные очаги сопротивления всех тех, кто этот удар пережил.

Именно это мы и видим в Украине. Колонны, которые просто идут вперед - что разгром ВС РФ под Броварами, что недавнее избиение ВС РФ под Белогоровкой. Тот генерал, что гнал сотню техники и полтысячи человек на неминуемый убой, все делал верно в рамках той военной школы, которую он заканчивал, и того, чему его учили. С одной только поправкой - по позициям ВСУ никто не бил ядером перед этим. То есть все эти линейные колонны, это не более чем идеальные мишени для артиллерии, ПТРК, пулеметов, минометов и т.д.

Как-то так. Я был до глубины души поражен, узнав, что именно вот эту схему используют на военных кафедрах в РФ. Например в учебнике редакции 2019 года. Вы спросите, а как же украинские генералы? Они ведь тоже наследники советской школы. И да, и нет. После 2014 года было выдвинуто много новых, молодых старших военачальников. Подполковник Денис Прокопенко - командир полка "Азов"; ему всего 30 лет. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному только 48 лет. Начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале - 49 лет.

Просто для сравнения: Герасимову 66 лет, Мизинцеву 59 лет, Дворникову - 60. Ну, и т.д. Добавьте к этому плотную работу западных инструкторов с ВСУ все эти 8 лет. Они делали все, чтобы вышибить из голов, эту неактуальную для Украины доктрину.
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20.05.2022 17:20 Ответить
херня, кацапы все делают по максимуму, но так, как могут. война у них наступательная, идейной подготовки кроме как у Хйла ни у кого нет, и быть не может, а если не наступать толпой, то половина сразу свалит\сдастся\продастся после первого же шухера (2-я мировая тому в изучение). конечно можно сделать поправку на общую тупость, но против природы не попрешь. модель зоны в государстве. так что только массовостью и могут что-либо сделать (но все равно ненадолго, если всем не пох*й)
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20.05.2022 17:54 Ответить
они свои трупы делают по максимуму а гонят на убой только рублем или мародерством и все больше - ни за кого они воевать не пойдут
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20.05.2022 22:34 Ответить
Просветите кто-нибудь, в чём разница функций между Главнокомандующим ВСУ и начальником Генштаба ВСУ ? В рамках старой, ещё советских времён, доктрины, насколько я понимаю, первой должности не существовало вообще . . .
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21.05.2022 02:33 Ответить
Маневренная оборона?
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20.05.2022 17:21 Ответить
карма така у электората рабиновича...
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20.05.2022 17:22 Ответить
Кто то там говорил, дагаваритесь, перестаньте стрелять и настанет мир. Ну вот вам дагаварились о мире. Теперь готовьте пушечное мясо
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20.05.2022 17:32 Ответить
Получат паспорт России и пойдут долг Родине отдавать.
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20.05.2022 17:36 Ответить
Не перебільшуйте, днр
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20.05.2022 17:38 Ответить
хрен они на клык получат..
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20.05.2022 22:35 Ответить
Як неприємно б це не звучало але можливо воно і потрібно аби щось нарешті змінилося.
Вояки з них однак будуть ніякі а ось як скинутий ґенетичний баласт, який три десятиліття висів на Україні і гальмував усі рухи до нормального життя, можливо щось і змінить до кращого.

Уявіть на хвилину, де і яка була б сьогодні Україна, якби у 90-х хоча б половина її суспільства мала б світогляд, ментальність і національні орієнтири, які у той час були лише у суспільстві Західної України.
Нажаль цього не було і тепер Україна, і особливо найзазомбованіші її регіони мають те, до чого прагнули і нарешті отримали.
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20.05.2022 17:40 Ответить
так ви праві, Схід і Південь України платять криваву ціну за свою ватність, і багатьох навіть це не виправить. але не забувай, що ці напів-орки теж можуть вистрілити з чьогось і убити когось із наших, краще б вони поїхали в рашку кудись чи до нас, було б менше шкоди, їх голос на виборах якиб вони на них ходили, за Жопу (опзж) нічого б вже не вирішував, в сьогоденні, коли начебто заборонена *проросійскість*
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20.05.2022 17:47 Ответить
У вас тут в західній матюкаються не менш за східну,а девіз на номері авто

з Івано франківщини (святий храм ***.ей не возить)я і в Маріуполі не бачив.
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20.05.2022 19:10 Ответить
вы правы.
маты в западной тоже поразили. Просто в шоке были. Храмы ломятся от верующих каждый день, но столько матов на каждом шагу я еще не слышал....
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20.05.2022 19:30 Ответить
бред и в мариуполе и на донбассе жило много наших молодых людей детей это наше будущее было а стариков совков да можно в рассию отправить если так хотят
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20.05.2022 22:38 Ответить
безпрограшна тактика. може рейд на бєлгород з видачею паспортів та військових квитків
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20.05.2022 17:46 Ответить
Окупанти хочуть відправити чоловіків з Маріуполя воювати проти України, - Андрющенко

для кого це написано ? так аби сказати .хто хотів давно наверно уже добриво у нас а остальні то соплі .
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20.05.2022 17:51 Ответить
Хто не воює за ВОЛЮ в Україні, В Московії піде на м'ясо перед кадирівцями. Відсидітися в підвалі не вдасться.
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20.05.2022 17:51 Ответить
Тут світоглядний зміст - не хотіли воювати за свободу то змусять воювати за рабство. Але й тут залишається вибір - отримати зброю і повстати. Всі хто не повстане заслуговують на знищення як "гарматне мясо".
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20.05.2022 18:07 Ответить
Пора пришла всем решать. Не пошли в тероборону, пойдут теперь куда скажут. Это война. Время выбора. Но в последний раз просто.
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20.05.2022 21:30 Ответить
Так, згідна, настали часи, коли ти аби з одними, або з другими - іншого не дано!!!
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22.06.2022 13:34 Ответить
Да бесит уже.... Какой дибил пишет эти фэйки?
Раш генералы уроды, но не полные кретины выдавать оружие мужикам, чей дом они уничтожили и чьих родных убили...
Им ваты с луганды хватает.
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21.05.2022 01:22 Ответить
Якщо Ви вважаєте, що люди, у яких рашка розбомбила дім, підуть проти неї воювати, - так не "обольщайтесь"! Вата - це бидло, раби, які воюють або за хазяїв, або за тих, хто більше заплатить!
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22.06.2022 13:37 Ответить
Это надо быть тупым ватником чтоб не понимать что после захвата города ********* отправят новое мясо на фронт.
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22.06.2022 14:03 Ответить
 
 