Оккупанты хотят отправить мужчин из Мариуполя воевать против Украины, - Андрющенко

Захватчики вывозят мариупольцев в фильтрационные лагеря. Оттуда еще никто не вернулся. Их планируют отправить воевать против Украины.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, мужчин вывозят в фильтрационные лагеря в Безымянном и Казацком Новоазовского района. Первых мужчин доставили туда 5 недель назад. Сейчас в лагерях содержатся 3-4 тысячи человек. Никого оттуда еще не отпустили.

"По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой ДНР из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте", - пишет Андрющенко.

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Также он отметил, что оккупанты дали приказ провести отдельную перепись мужчин-мариупольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Из этих людей вроде бы собираются сформировать "трудовой резерв на разбор завалов".

"В то же время наши внутренние источники сообщают о планах начать реальную и открытую мобилизацию мужчин в июле-августе после получения ими паспортов так называемой ДНР или гражданства России по упрощенной процедуре", - сообщает Андрющенко.

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Он полагает, что Россия планирует в ближайшее время пополнить мобилизационный резерв своего войска за счет мужчин из Мариуполя.