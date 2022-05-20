Окупанти хочуть відправити чоловіків з Маріуполя воювати проти України, - Андрющенко

Загарбники вивозять маріупольців до фільтраційних таборів. Звідти ще ніхто не повернувся. Їх планують відправити воювати проти України.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, чоловіків вивозять до фільтраційних таборів в Безіменному та Казацькому Новоазовського району. Перших чоловіків доправили туди 5 тижнів тому. Зараз у таборах утримують 3-4 тисячі осіб. Нікого звідти ще не звільнили.

"По таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої днр через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті", - пише Андрющенко.

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Також він заважив, що окупанти дали наказ провести окремий перепис чоловіків-маріупольців віком від 18 до 50 років. З цих людей нібито збираються сформувати "трудовий резерв на розбір завалів".

"В той час наші внутрішні джерела повідомляють про плани розпочати реальну та відкриту мобілізацію чоловіків в липні-серпні після отримання ними паспортів так званої днр або громадянства росії по спрощеної процедурі", - повідомляє Андрющенко.

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Він робить висновок, що Росія планує найближчим часом поповнити мобілізаційний резерв свого війська за рахунок чоловіків з Маріуполя.