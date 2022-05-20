Окупанти хочуть відправити чоловіків з Маріуполя воювати проти України, - Андрющенко
Загарбники вивозять маріупольців до фільтраційних таборів. Звідти ще ніхто не повернувся. Їх планують відправити воювати проти України.
Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, чоловіків вивозять до фільтраційних таборів в Безіменному та Казацькому Новоазовського району. Перших чоловіків доправили туди 5 тижнів тому. Зараз у таборах утримують 3-4 тисячі осіб. Нікого звідти ще не звільнили.
"По таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої днр через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті", - пише Андрющенко.
Також він заважив, що окупанти дали наказ провести окремий перепис чоловіків-маріупольців віком від 18 до 50 років. З цих людей нібито збираються сформувати "трудовий резерв на розбір завалів".
"В той час наші внутрішні джерела повідомляють про плани розпочати реальну та відкриту мобілізацію чоловіків в липні-серпні після отримання ними паспортів так званої днр або громадянства росії по спрощеної процедурі", - повідомляє Андрющенко.
Він робить висновок, що Росія планує найближчим часом поповнити мобілізаційний резерв свого війська за рахунок чоловіків з Маріуполя.
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Пам*ятаєте фільм, у якому грав головну роль Георгій Жженов, "Доля резидента"? Так там один із героїв каже, що з плином часу не всі можуть судити тих людей, які опинилися в "предполагаемых условиях". І я з ним згодна. Усе має вирішувати СУД, і лише він! Ніхто не знає, через що довелося пройти людям, які просто хотіли врятувати близьких.
Боремося, не здаваймося, тримаймося! Відступати нема куди, ми вдома!!!!
Про точку
О том, что ВС РФ воюют очень плохо, сказано уже много. Как правило, указывается на вопиющий пробел в логистике, низкие компетентность и инициативность командиров и отсутствие боевого духа рядовых солдат. Однако существуют проблемы и структурные. Их много. Вот, например, одна из них.
Военные доктрины Запада (НАТО и не только - Израиль, например, не в НАТО) и советская военная школа кардинально разные. Если говорить максимально упрощенно, то первые ставят на инициативность младшего и старшего командного состава, оперативную гибкость, децентрализацию, ротацию кадров и профессионализм. Советская доктрина ставила на массовость, мобилизацию, централизм и строгую вертикаль управления.
Генералы ВС РФ учились в советских школах, и мы можем с большей долей вероятности утверждать, что они обучены именно этому второму типу ведения боевых действий. Все было бы хорошо (для них), если бы не одно "но". СССР готовился к массовой ядерной войне с США и блоком НАТО, а не к "спецоперациям". К такой войне, где будет мобилизовано абсолютно все население и экономика государства вместе с силами союзников по ОВД. Все обслуживало эту идею - вплоть до оперативного уровня.
Ниже вы видите схему наступления на укрепрайон врага (синие). Это из советской методички 80-х годов. Так сказать, пик советской военной мысли. Можно обратить внимание на логику рубежей, исходный рубеж, затем начинается развертывание на ротные колонны, затем на взводные (совсем под носом у врага) и вот рубеж атаки.
Чем хороша такая тактика? Своей простотой, вестимо. Не нужно большого ума и умения, не нужен институт сержантов и инициативные взводные и ротные командиры, чтобы получить приказ двинуть свою колонну просто вперед, затем на условных рубежах развернутся в ротные и взводные и затем - вот немножко еще, и враг будет разбит. Как именно?
Видите красную точку на укрепрайоне врага? Это ядерный удар. Наступление таких масштабов в советской военной доктрине подразумевалось только в случае полномасштабной войны, а такая рассматривалась только как ядерная. Наступающие колонны должны были не вести бой за оборонительный рубеж врага, а просто занять то, что осталось там после ядерного удара, добивая выживших и разрозненные очаги сопротивления всех тех, кто этот удар пережил.
Именно это мы и видим в Украине. Колонны, которые просто идут вперед - что разгром ВС РФ под Броварами, что недавнее избиение ВС РФ под Белогоровкой. Тот генерал, что гнал сотню техники и полтысячи человек на неминуемый убой, все делал верно в рамках той военной школы, которую он заканчивал, и того, чему его учили. С одной только поправкой - по позициям ВСУ никто не бил ядером перед этим. То есть все эти линейные колонны, это не более чем идеальные мишени для артиллерии, ПТРК, пулеметов, минометов и т.д.
Как-то так. Я был до глубины души поражен, узнав, что именно вот эту схему используют на военных кафедрах в РФ. Например в учебнике редакции 2019 года. Вы спросите, а как же украинские генералы? Они ведь тоже наследники советской школы. И да, и нет. После 2014 года было выдвинуто много новых, молодых старших военачальников. Подполковник Денис Прокопенко - командир полка "Азов"; ему всего 30 лет. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному только 48 лет. Начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале - 49 лет.
Просто для сравнения: Герасимову 66 лет, Мизинцеву 59 лет, Дворникову - 60. Ну, и т.д. Добавьте к этому плотную работу западных инструкторов с ВСУ все эти 8 лет. Они делали все, чтобы вышибить из голов, эту неактуальную для Украины доктрину.
Вояки з них однак будуть ніякі а ось як скинутий ґенетичний баласт, який три десятиліття висів на Україні і гальмував усі рухи до нормального життя, можливо щось і змінить до кращого.
Уявіть на хвилину, де і яка була б сьогодні Україна, якби у 90-х хоча б половина її суспільства мала б світогляд, ментальність і національні орієнтири, які у той час були лише у суспільстві Західної України.
Нажаль цього не було і тепер Україна, і особливо найзазомбованіші її регіони мають те, до чого прагнули і нарешті отримали.
з Івано франківщини (святий храм ***.ей не возить)я і в Маріуполі не бачив.
маты в западной тоже поразили. Просто в шоке были. Храмы ломятся от верующих каждый день, но столько матов на каждом шагу я еще не слышал....
для кого це написано ? так аби сказати .хто хотів давно наверно уже добриво у нас а остальні то соплі .
Раш генералы уроды, но не полные кретины выдавать оружие мужикам, чей дом они уничтожили и чьих родных убили...
Им ваты с луганды хватает.