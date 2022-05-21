Польша передала Украине почти все запчасти и боекомплект для МиГ-29, - СМИ
Польша поддержала Украину запчастями и боеприпасами для советских машин, передав ей почти все свои запчасти для Миг-29.
Об этом пишет со ссылкой на источники польское издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Благодаря этому Украина получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее истребителей.
Как сообщает издание, по мнению экспертов, Украина удивительно хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов и просит не только советские МиГ-29, но и американские F-16 или шведский Gripen.
"В настоящее время европейские страны поддерживают Украину запчастями и боеприпасами для советских машин, в результате чего повышается боеготовность ее авиации. Однако следующим шагом должна стать передача типично натовского оборудования. Как мы видим, украинская армия способна быстро учиться и эффективно использовать любое новое вооружение, предоставляемое ей Западом", - считает Лукаш Пахольский, журналист и авиационный эксперт группы военных исследований и анализа.
"Каждая армия пытается завоевать преимущество в воздухе с наименьшими потерями, и самолеты наиболее уязвимы, когда они находятся на земле. Тогда они становятся мишенями для ракет или бомб", - сказал генерал Томаш Древняк, бывший командующий ВВС Польши.
Издание отметило, что, по разным оценкам, Россия задействовала для боевых действий в украинском небе около 1400 разных типов летательных аппаратов, в том числе около 360 тактических самолетов. А Украина смогла развернуть против этих сил более 100 боевых самолетов и около 40 ударных вертолетов.
Тем временем произошло нечто удивительное и неожиданное, подчеркнуло издание. Российским войскам не удалось победить украинскую авиацию и завоевать преимущество в воздухе.
Польское издание отметило, что теперь ясно, что российская стратегия использования ВВС в войне потов Украины ошибочна. Вместо того чтобы контролировать небо, российская авиация в основном оказывает авиационную поддержку сухопутным войскам или бомбит украинские города.
"До сих пор украинская наземная оборона тоже не прорвана. Поэтому российские самолеты не залетают вглубь территории Украины. Летают они в основном в места, где идут наземные бои, то есть в район Донбасса и на юг Украины", - прокомментировал Мариуш Целма, главный редактор ежемесячника "Nowa Technika Wojskowa".
Напомним, с самого начала полномасштабной войны украинские власти просили мероприятие о поддержке боевыми самолетами. Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако эти планы так и не были реализованы.
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тільки не розумію як наше шобло могло так поступити на євробачинні
https://www.youtube.com/watch?v=azldlmJUolc
Ботик, не надорви животик...*)
Может конечно есть и еще что -что анонсировали (контрбатарейные радары ,тепловизоры и т.п.),но оно не афишируется .
Бронетехники нет,артиллерии нет .
Так что пока так .,думаю и дальше будет так .
Можете например представить что на первый удар кацапы не пожалели ракет -дали бы их штук 600-700 в двух волнах (а не 60 ) и рассчитали примерно одновременное их прибытие ,и воевать стали бы сразу всерьез (как сейчас к примеру на луггандонии),а не после того как истощили лучшие ударные части.
Именно так он для них и звучит.
Слышали звук и не знают откуда он...
Только кишки из рабссейкого пузика
Собирать никто из рашистов так до сих пор совсем не привык...
"Министр образования Германии призвала без бюрократии признавать профквалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда."
Речь больше идет об арте в танках я уж не говорю о самолетах, фрегатах и подводных лодках которые Германия производит и экспортирует.