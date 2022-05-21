РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6114 посетителей онлайн
Новости Война
14 682 68

Польша передала Украине почти все запчасти и боекомплект для МиГ-29, - СМИ

міг

Польша поддержала Украину запчастями и боеприпасами для советских машин, передав ей почти все свои запчасти для Миг-29.

Об этом пишет со ссылкой на источники польское издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Благодаря этому Украина получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее истребителей.

Как сообщает издание, по мнению экспертов, Украина удивительно хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов и просит не только советские МиГ-29, но и американские F-16 или шведский Gripen.

Читайте: Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД

"В настоящее время европейские страны поддерживают Украину запчастями и боеприпасами для советских машин, в результате чего повышается боеготовность ее авиации. Однако следующим шагом должна стать передача типично натовского оборудования. Как мы видим, украинская армия способна быстро учиться и эффективно использовать любое новое вооружение, предоставляемое ей Западом", - считает Лукаш Пахольский, журналист и авиационный эксперт группы военных исследований и анализа.

"Каждая армия пытается завоевать преимущество в воздухе с наименьшими потерями, и самолеты наиболее уязвимы, когда они находятся на земле. Тогда они становятся мишенями для ракет или бомб", - сказал генерал Томаш Древняк, бывший командующий ВВС Польши.

Издание отметило, что, по разным оценкам, Россия задействовала для боевых действий в украинском небе около 1400 разных типов летательных аппаратов, в том числе около 360 тактических самолетов. А Украина смогла развернуть против этих сил более 100 боевых самолетов и около 40 ударных вертолетов.

Также смотрите: "Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радиообмен пилотов уничтоженного на Харьковщине российского Су-34. ВИДЕО

Тем временем произошло нечто удивительное и неожиданное, подчеркнуло издание. Российским войскам не удалось победить украинскую авиацию и завоевать преимущество в воздухе.

Польское издание отметило, что теперь ясно, что российская стратегия использования ВВС в войне потов Украины ошибочна. Вместо того чтобы контролировать небо, российская авиация в основном оказывает авиационную поддержку сухопутным войскам или бомбит украинские города.

"До сих пор украинская наземная оборона тоже не прорвана. Поэтому российские самолеты не залетают вглубь территории Украины. Летают они в основном в места, где идут наземные бои, то есть в район Донбасса и на юг Украины", - прокомментировал Мариуш Целма, главный редактор ежемесячника "Nowa Technika Wojskowa".

Напомним, с самого начала полномасштабной войны украинские власти просили мероприятие о поддержке боевыми самолетами. Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако эти планы так и не были реализованы.

авиация (2821) Польша (8403) помощь (7764)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+76
Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
показать весь комментарий
21.05.2022 17:43
+43
ось хто справжній брат і друг. Дякуємо, дорогі поляки!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:44
+33
Реальні союзники!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
показать весь комментарий
21.05.2022 17:43 Ответить
подяка та повага.
тільки не розумію як наше шобло могло так поступити на євробачинні
показать весь комментарий
21.05.2022 18:01 Ответить
как и на выборах 2019
показать весь комментарий
21.05.2022 18:11 Ответить
До чого тут вибори, баран? Українські глядачі віддали Польщі максимально можливі 12 балів. Тому аналогія з виборами 2019 зовсім недоречна
показать весь комментарий
21.05.2022 18:46 Ответить
Та заспокійтеся ви! Професійному журі, окремим пунктом, заборонено керуватися політичними або національними мотивами. Та й чого б варта була перемога Калуша, якби вона відбулася лише тому, що вони українці. Не обезцінюйте її!
показать весь комментарий
21.05.2022 20:20 Ответить
Последний день на Азовстали...😰
https://www.youtube.com/watch?v=azldlmJUolc
показать весь комментарий
21.05.2022 18:47 Ответить
Причем здесь это?
показать весь комментарий
21.05.2022 18:54 Ответить
ось хто справжній брат і друг. Дякуємо, дорогі поляки!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:44 Ответить
це ж не фатерлянд-купа обіцянок -по факту 4 каски без ремешків
показать весь комментарий
21.05.2022 17:44 Ответить
Реєстрація: 01.04.2022
Ботик, не надорви животик...*)
показать весь комментарий
21.05.2022 17:57 Ответить
ну пока от фатерлянда кроме довольно приличных денег (спасибо большое конечно) на военку и гуманитарку ,и касок ,гранатометов (класса рпг-7) и старых пзрк пока реальная военная помощь только разговорами .
Может конечно есть и еще что -что анонсировали (контрбатарейные радары ,тепловизоры и т.п.),но оно не афишируется .
Бронетехники нет,артиллерии нет .
Так что пока так .,думаю и дальше будет так .
показать весь комментарий
21.05.2022 18:22 Ответить
Реальні союзники!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:46 Ответить
Слов'яни, вони такі слов'яни
показать весь комментарий
21.05.2022 17:49 Ответить
Треба налагодити спільне виробництво ракетних систем,наприклад ПКР"Нептун".
показать весь комментарий
21.05.2022 17:49 Ответить
Треба налагодити мізги зебирателям.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:55 Ответить
на мою думку,такий вибір людей та в подальшому відповідна політика влади і було спусковим гачком, саме повномасштабної агресії рашистів,вони відчули слабинку сусіда і вважали це шанс який неможна прогавити..
показать весь комментарий
21.05.2022 18:04 Ответить
ошибаетесь,война была б в любом случае -только первый удар был бы нокаутирующим ,а не на таком расслабоне ,как было в начале.
Можете например представить что на первый удар кацапы не пожалели ракет -дали бы их штук 600-700 в двух волнах (а не 60 ) и рассчитали примерно одновременное их прибытие ,и воевать стали бы сразу всерьез (как сейчас к примеру на луггандонии),а не после того как истощили лучшие ударные части.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:29 Ответить
Да не в любом случае, убрали бы в свое время путина - и войны бы не было..
показать весь комментарий
21.05.2022 18:56 Ответить
бред кацапский
показать весь комментарий
21.05.2022 18:59 Ответить
ну и куда бы стреляли, если противник готов к войне? да и сразу они "воевали всерьез" правда с гражданскими (хотя конечно следовало бы официально уточнить, когда начались расстрелы гражданских, и другие военные преступления, если сразу - приказ был однозначный, изначально. и наверное он таки был (или обучение такое "учения" и т.п.), потому что даже вначале войны на Донбассе кацапы мирняк в машинах расстреливали, что бы тут поменялось?). а на лугандонии было 8 лет боев, притока кацапского бабла мозговтирательства, известной местности, бетонирования, привоза техники и боеприпасов. может также само будут воевать под Белгородом и Курском, если будет кому - хз, но не факт.
показать весь комментарий
21.05.2022 19:08 Ответить
Одно другому не помешает. Но мне кажется, Нептунов наклепать в разы легче, чем им мозги вправить...
показать весь комментарий
21.05.2022 18:14 Ответить
Чудило, ти щось знаєш конкретне? Так біжи мерщій до ДБР або ОГПУ! Що ти тут на Цензорі розслабляєшся? Тільки зауваж - https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_383/ , можеш залетіти.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:30 Ответить
Треба відсторонити зеледента від керма.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:59 Ответить
Хто тобі платить за ці висери проти влади?
показать весь комментарий
21.05.2022 18:50 Ответить
я могу бесплатно говорить правду о ЗЕ-предателях которые знали что будет война и не подготовились и более того хотели сдать важные обьекты с первых дней
показать весь комментарий
21.05.2022 19:02 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 19:30 Ответить
Єсть только МіГ, поміж рузкой курвой і вічністю, і ось цій МіГ - називається *самі придумайте*
показать весь комментарий
21.05.2022 17:53 Ответить
Есть только МиГ между курвой и вечностью.
Именно так он для них и звучит.
Слышали звук и не знают откуда он...
Только кишки из рабссейкого пузика
Собирать никто из рашистов так до сих пор совсем не привык...
показать весь комментарий
21.05.2022 18:05 Ответить
передала собранные запчасти с подвешенными к ним боекомплектами.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:53 Ответить
Пред цім "розібравши" літаки відкрутивши їм шасі. Перевірена часом викруткова збірка.
показать весь комментарий
21.05.2022 20:21 Ответить
❤️ Kocham Polskę
показать весь комментарий
21.05.2022 17:54 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:55 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 17:56 Ответить
эти не самые отсталые у них проведен газ, на россии это далеко не часто
показать весь комментарий
21.05.2022 18:08 Ответить
Похороны полковника ВС РФ Эдуарда Дмитриева в родном селе Индыгойка, что в Кировской области, и они весьма показательны. Если бы не советский памятник, можно было бы решить, что это декорации к съемкам фильма про Емельяна Пугачева или Ивана Грозного. Не удивлюсь, если жители этого места действительно видели унитазы только по телевизору. И эти люди, живущие в полупервобытных условиях, на полном серьезе едут на танках учить жизни жителей Бучи и Ирпеня.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:14 Ответить
Война всегда показывает, кто друг, а кто так... Польша особенная, кроме воентеха приняла млн. наших беженцев,такое не забывается.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:56 Ответить
дятел какие миллиарды евро вся еда жилье и проезд за счет Польши
показать весь комментарий
21.05.2022 19:05 Ответить
Ваня - кацапобот.
показать весь комментарий
21.05.2022 19:29 Ответить
пасибки друганы
показать весь комментарий
21.05.2022 18:02 Ответить
Не ожидал, вот он братский народ!!! Спасибо вот ***** низкий поклон, честно!!
показать весь комментарий
21.05.2022 18:04 Ответить
Пока Германия пользуется моментом и забирает у Украины рабочую силу (ленивые сирийци и африканци показали себя не очень), пиариться на поставке 30 зениток ближнего боя - устаревших и снятых с вооружения Гепард, Польша, Америка, Балтика, Британия без лишнего пиара помогают.

"Министр образования Германии призвала без бюрократии признавать профквалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда."
показать весь комментарий
21.05.2022 18:04 Ответить
Франція та Німеччина нехочуть перемоги України та збільшення її ваги у світі,бо побоюються втратити свою власну геополітичну роль,тому зараз будуть тиснути на нашу владу що б заморозити війну на тих кордонах які захопила москва.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:13 Ответить
бред кацапский
показать весь комментарий
21.05.2022 19:07 Ответить
Нужно Шольцу вручить ПАРРАБЕЛУМ)))))
показать весь комментарий
21.05.2022 18:15 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 18:20 Ответить
Даже Венгрия больше помогла чем Германия и Франция, а это далеко не последние экономики мира. Сразу ясно Ху из ху
показать весь комментарий
21.05.2022 22:55 Ответить
не зкажи 7 PzH2000 вже дає
показать весь комментарий
21.05.2022 18:24 Ответить
Это действительно хорошие САУ, надеюсь их передача не затянется. Но 7 штук это крайне мало против такого противника..
показать весь комментарий
21.05.2022 18:37 Ответить
Німчура ще б/ушні каски не надало.)
показать весь комментарий
21.05.2022 18:39 Ответить
Ну нет не надо уж совсем Германию критиковать, насчет касок точно не знаю, была инфа что их давно дали, дали достаточно, хороших гранатометов, мины etc. что для партизанской войны самое то...

Речь больше идет об арте в танках я уж не говорю о самолетах, фрегатах и подводных лодках которые Германия производит и экспортирует.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:52 Ответить
яка партизанська війна? В нас бої двох регулярних армій, може ще арбалети передати?
показать весь комментарий
21.05.2022 20:20 Ответить
нiмчура? русня - ты спалился
показать весь комментарий
21.05.2022 19:10 Ответить
И не завтра как у немцев, а вчера. Респект.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:44 Ответить
настоящие братья
показать весь комментарий
21.05.2022 19:18 Ответить
Нехай Штольц Єврофайтери дає, не бздить шо не можем літать
показать весь комментарий
21.05.2022 19:19 Ответить
Innymi słowy Polska przekazała całe samoloty.😉💪👍
показать весь комментарий
21.05.2022 19:19 Ответить
Można tak powiedzieć. Dzięki Polsce i Polakom za pomoc.🤍❤️🤝💙💛
показать весь комментарий
21.05.2022 19:40 Ответить
правильно, запчастинами без гемороя і дешевше..... це як лексус, без пробігу на запчастини, якщо таможня в курсі )))
показать весь комментарий
21.05.2022 19:25 Ответить
Поляки = Брати
показать весь комментарий
21.05.2022 20:57 Ответить
Поляки молодці.Респект!
показать весь комментарий
21.05.2022 21:07 Ответить
 
 