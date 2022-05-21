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Новини Війна
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Польща віддала Україні майже всі запчастини і боєкомплект для МіГ-29, - ЗМІ

міг

Польща підтримала Україну запчастинами і боєприпасами для радянських машин, передавши їй майже всі свої запчастини до Міг-29.

Про це пише з посиланням на джерела польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Завдяки цьому Україна отримала можливість відновити боєздатність наявних у неї винищувачів.

Як повідомляє видання, на думку експертів, Україна напрочуд добре справляється в повітрі з переважаючими силами Росії. Однак вона чекає нових літаків і просить не тільки радянські МіГ-29, а й американські F-16 або шведський Gripen.

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"На даний момент європейські країни підтримують Україну запчастинами і боєприпасами для радянських машин, в результаті чого підвищується боєготовність її авіації. Однак наступним кроком має стати передача типово натовського обладнання. Як ми бачимо, українська армія здатна швидко навчатися і ефективно використовувати будь-яке нове озброєння, яке їй надає Захід", - вважає Лукаш Пахольський, журналіст і авіаційний експерт групи військових досліджень і аналізу.

"Кожна армія намагається завоювати перевагу в повітрі з найменшими втратами, і літаки найбільш вразливі, коли вони знаходяться на землі. Тоді вони стають мішенями для ракет або бомб", - сказав генерал Томаш Древняк, колишній командувач ВПС Польщі.

Видання зазначило, що, за різними оцінками, Росія задіяла для бойових дій в українському небі близько 1400 різних типів літальних апаратів, у тому числі близько 360 тактичних літаків. А Україна змогла розгорнути проти цих сил трохи більше 100 бойових літаків і близько 40 ударних вертольотів.

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Тим часом сталося щось дивовижне і несподіване, підкреслило видання. Російським військам не вдалося перемогти українську авіацію і завоювати перевагу в повітрі.

Польське видання зазначило, що тепер ясно, що російська стратегія використання ВПС у війні потів України помилкова. Замість того, щоб контролювати небо, російська авіація в основному надає авіаційну підтримку сухопутним військам або бомбить українські міста.

"Досі українська наземна оборона теж не прорвана. Тому російські літаки не залітають вглиб території України. Літають вони в основному в місця, де йдуть наземні бої, тобто в район Донбасу і на південь України", - прокоментував Маріуш Целма, головний редактор щомісячника "Nowa Technika Wojskowa".

Нагадаємо, з самого початку повномасштабної війни українська влада просила захід про підтримку бойовими літаками. Спочатку йшлося про можливість передачі радянських винищувачів МіГ-29, які перебували на озброєнні польської, словацької та болгарської армій. Однак ці плани так і не були реалізовані.

Автор: 

авіація (4113) Польща (8484) допомога (8295)


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Топ коментарі
+76
Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
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21.05.2022 17:43
+43
ось хто справжній брат і друг. Дякуємо, дорогі поляки!
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21.05.2022 17:44
+33
Реальні союзники!!!
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21.05.2022 17:46
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Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
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21.05.2022 17:43 Відповісти
подяка та повага.
тільки не розумію як наше шобло могло так поступити на євробачинні
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21.05.2022 18:01 Відповісти
как и на выборах 2019
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21.05.2022 18:11 Відповісти
До чого тут вибори, баран? Українські глядачі віддали Польщі максимально можливі 12 балів. Тому аналогія з виборами 2019 зовсім недоречна
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21.05.2022 18:46 Відповісти
Та заспокійтеся ви! Професійному журі, окремим пунктом, заборонено керуватися політичними або національними мотивами. Та й чого б варта була перемога Калуша, якби вона відбулася лише тому, що вони українці. Не обезцінюйте її!
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21.05.2022 20:20 Відповісти
Последний день на Азовстали...😰
https://www.youtube.com/watch?v=azldlmJUolc
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21.05.2022 18:47 Відповісти
Причем здесь это?
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21.05.2022 18:54 Відповісти
ось хто справжній брат і друг. Дякуємо, дорогі поляки!
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21.05.2022 17:44 Відповісти
це ж не фатерлянд-купа обіцянок -по факту 4 каски без ремешків
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21.05.2022 17:44 Відповісти
Реєстрація: 01.04.2022
Ботик, не надорви животик...*)
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21.05.2022 17:57 Відповісти
ну пока от фатерлянда кроме довольно приличных денег (спасибо большое конечно) на военку и гуманитарку ,и касок ,гранатометов (класса рпг-7) и старых пзрк пока реальная военная помощь только разговорами .
Может конечно есть и еще что -что анонсировали (контрбатарейные радары ,тепловизоры и т.п.),но оно не афишируется .
Бронетехники нет,артиллерии нет .
Так что пока так .,думаю и дальше будет так .
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21.05.2022 18:22 Відповісти
Реальні союзники!!!
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21.05.2022 17:46 Відповісти
Слов'яни, вони такі слов'яни
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21.05.2022 17:49 Відповісти
Треба налагодити спільне виробництво ракетних систем,наприклад ПКР"Нептун".
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21.05.2022 17:49 Відповісти
Треба налагодити мізги зебирателям.
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21.05.2022 17:55 Відповісти
на мою думку,такий вибір людей та в подальшому відповідна політика влади і було спусковим гачком, саме повномасштабної агресії рашистів,вони відчули слабинку сусіда і вважали це шанс який неможна прогавити..
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21.05.2022 18:04 Відповісти
ошибаетесь,война была б в любом случае -только первый удар был бы нокаутирующим ,а не на таком расслабоне ,как было в начале.
Можете например представить что на первый удар кацапы не пожалели ракет -дали бы их штук 600-700 в двух волнах (а не 60 ) и рассчитали примерно одновременное их прибытие ,и воевать стали бы сразу всерьез (как сейчас к примеру на луггандонии),а не после того как истощили лучшие ударные части.
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21.05.2022 18:29 Відповісти
Да не в любом случае, убрали бы в свое время путина - и войны бы не было..
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21.05.2022 18:56 Відповісти
бред кацапский
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21.05.2022 18:59 Відповісти
ну и куда бы стреляли, если противник готов к войне? да и сразу они "воевали всерьез" правда с гражданскими (хотя конечно следовало бы официально уточнить, когда начались расстрелы гражданских, и другие военные преступления, если сразу - приказ был однозначный, изначально. и наверное он таки был (или обучение такое "учения" и т.п.), потому что даже вначале войны на Донбассе кацапы мирняк в машинах расстреливали, что бы тут поменялось?). а на лугандонии было 8 лет боев, притока кацапского бабла мозговтирательства, известной местности, бетонирования, привоза техники и боеприпасов. может также само будут воевать под Белгородом и Курском, если будет кому - хз, но не факт.
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21.05.2022 19:08 Відповісти
Одно другому не помешает. Но мне кажется, Нептунов наклепать в разы легче, чем им мозги вправить...
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21.05.2022 18:14 Відповісти
Чудило, ти щось знаєш конкретне? Так біжи мерщій до ДБР або ОГПУ! Що ти тут на Цензорі розслабляєшся? Тільки зауваж - https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_383/ , можеш залетіти.
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21.05.2022 20:30 Відповісти
Треба відсторонити зеледента від керма.
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21.05.2022 17:59 Відповісти
Хто тобі платить за ці висери проти влади?
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21.05.2022 18:50 Відповісти
я могу бесплатно говорить правду о ЗЕ-предателях которые знали что будет война и не подготовились и более того хотели сдать важные обьекты с первых дней
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21.05.2022 19:02 Відповісти
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21.05.2022 19:30 Відповісти
Єсть только МіГ, поміж рузкой курвой і вічністю, і ось цій МіГ - називається *самі придумайте*
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21.05.2022 17:53 Відповісти
Есть только МиГ между курвой и вечностью.
Именно так он для них и звучит.
Слышали звук и не знают откуда он...
Только кишки из рабссейкого пузика
Собирать никто из рашистов так до сих пор совсем не привык...
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21.05.2022 18:05 Відповісти
передала собранные запчасти с подвешенными к ним боекомплектами.
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21.05.2022 17:53 Відповісти
Пред цім "розібравши" літаки відкрутивши їм шасі. Перевірена часом викруткова збірка.
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21.05.2022 20:21 Відповісти
❤️ Kocham Polskę
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21.05.2022 17:54 Відповісти
Дякуємо.
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21.05.2022 17:55 Відповісти
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21.05.2022 17:56 Відповісти
эти не самые отсталые у них проведен газ, на россии это далеко не часто
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21.05.2022 18:08 Відповісти
Похороны полковника ВС РФ Эдуарда Дмитриева в родном селе Индыгойка, что в Кировской области, и они весьма показательны. Если бы не советский памятник, можно было бы решить, что это декорации к съемкам фильма про Емельяна Пугачева или Ивана Грозного. Не удивлюсь, если жители этого места действительно видели унитазы только по телевизору. И эти люди, живущие в полупервобытных условиях, на полном серьезе едут на танках учить жизни жителей Бучи и Ирпеня.
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21.05.2022 18:14 Відповісти
Война всегда показывает, кто друг, а кто так... Польша особенная, кроме воентеха приняла млн. наших беженцев,такое не забывается.
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21.05.2022 17:56 Відповісти
дятел какие миллиарды евро вся еда жилье и проезд за счет Польши
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21.05.2022 19:05 Відповісти
Ваня - кацапобот.
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21.05.2022 19:29 Відповісти
пасибки друганы
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21.05.2022 18:02 Відповісти
Не ожидал, вот он братский народ!!! Спасибо вот ***** низкий поклон, честно!!
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21.05.2022 18:04 Відповісти
Пока Германия пользуется моментом и забирает у Украины рабочую силу (ленивые сирийци и африканци показали себя не очень), пиариться на поставке 30 зениток ближнего боя - устаревших и снятых с вооружения Гепард, Польша, Америка, Балтика, Британия без лишнего пиара помогают.

"Министр образования Германии призвала без бюрократии признавать профквалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда."
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21.05.2022 18:04 Відповісти
Франція та Німеччина нехочуть перемоги України та збільшення її ваги у світі,бо побоюються втратити свою власну геополітичну роль,тому зараз будуть тиснути на нашу владу що б заморозити війну на тих кордонах які захопила москва.
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21.05.2022 18:13 Відповісти
бред кацапский
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21.05.2022 19:07 Відповісти
Нужно Шольцу вручить ПАРРАБЕЛУМ)))))
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21.05.2022 18:15 Відповісти
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21.05.2022 18:20 Відповісти
Даже Венгрия больше помогла чем Германия и Франция, а это далеко не последние экономики мира. Сразу ясно Ху из ху
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21.05.2022 22:55 Відповісти
не зкажи 7 PzH2000 вже дає
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21.05.2022 18:24 Відповісти
Это действительно хорошие САУ, надеюсь их передача не затянется. Но 7 штук это крайне мало против такого противника..
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21.05.2022 18:37 Відповісти
Німчура ще б/ушні каски не надало.)
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21.05.2022 18:39 Відповісти
Ну нет не надо уж совсем Германию критиковать, насчет касок точно не знаю, была инфа что их давно дали, дали достаточно, хороших гранатометов, мины etc. что для партизанской войны самое то...

Речь больше идет об арте в танках я уж не говорю о самолетах, фрегатах и подводных лодках которые Германия производит и экспортирует.
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21.05.2022 18:52 Відповісти
яка партизанська війна? В нас бої двох регулярних армій, може ще арбалети передати?
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21.05.2022 20:20 Відповісти
нiмчура? русня - ты спалился
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21.05.2022 19:10 Відповісти
И не завтра как у немцев, а вчера. Респект.
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21.05.2022 18:44 Відповісти
настоящие братья
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21.05.2022 19:18 Відповісти
Нехай Штольц Єврофайтери дає, не бздить шо не можем літать
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21.05.2022 19:19 Відповісти
Innymi słowy Polska przekazała całe samoloty.😉💪👍
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21.05.2022 19:19 Відповісти
Można tak powiedzieć. Dzięki Polsce i Polakom za pomoc.🤍❤️🤝💙💛
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21.05.2022 19:40 Відповісти
правильно, запчастинами без гемороя і дешевше..... це як лексус, без пробігу на запчастини, якщо таможня в курсі )))
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21.05.2022 19:25 Відповісти
Поляки = Брати
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21.05.2022 20:57 Відповісти
Поляки молодці.Респект!
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21.05.2022 21:07 Відповісти
 
 