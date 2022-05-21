Польща віддала Україні майже всі запчастини і боєкомплект для МіГ-29, - ЗМІ
Польща підтримала Україну запчастинами і боєприпасами для радянських машин, передавши їй майже всі свої запчастини до Міг-29.
Про це пише з посиланням на джерела польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Завдяки цьому Україна отримала можливість відновити боєздатність наявних у неї винищувачів.
Як повідомляє видання, на думку експертів, Україна напрочуд добре справляється в повітрі з переважаючими силами Росії. Однак вона чекає нових літаків і просить не тільки радянські МіГ-29, а й американські F-16 або шведський Gripen.
"На даний момент європейські країни підтримують Україну запчастинами і боєприпасами для радянських машин, в результаті чого підвищується боєготовність її авіації. Однак наступним кроком має стати передача типово натовського обладнання. Як ми бачимо, українська армія здатна швидко навчатися і ефективно використовувати будь-яке нове озброєння, яке їй надає Захід", - вважає Лукаш Пахольський, журналіст і авіаційний експерт групи військових досліджень і аналізу.
"Кожна армія намагається завоювати перевагу в повітрі з найменшими втратами, і літаки найбільш вразливі, коли вони знаходяться на землі. Тоді вони стають мішенями для ракет або бомб", - сказав генерал Томаш Древняк, колишній командувач ВПС Польщі.
Видання зазначило, що, за різними оцінками, Росія задіяла для бойових дій в українському небі близько 1400 різних типів літальних апаратів, у тому числі близько 360 тактичних літаків. А Україна змогла розгорнути проти цих сил трохи більше 100 бойових літаків і близько 40 ударних вертольотів.
Тим часом сталося щось дивовижне і несподіване, підкреслило видання. Російським військам не вдалося перемогти українську авіацію і завоювати перевагу в повітрі.
Польське видання зазначило, що тепер ясно, що російська стратегія використання ВПС у війні потів України помилкова. Замість того, щоб контролювати небо, російська авіація в основному надає авіаційну підтримку сухопутним військам або бомбить українські міста.
"Досі українська наземна оборона теж не прорвана. Тому російські літаки не залітають вглиб території України. Літають вони в основному в місця, де йдуть наземні бої, тобто в район Донбасу і на південь України", - прокоментував Маріуш Целма, головний редактор щомісячника "Nowa Technika Wojskowa".
Нагадаємо, з самого початку повномасштабної війни українська влада просила захід про підтримку бойовими літаками. Спочатку йшлося про можливість передачі радянських винищувачів МіГ-29, які перебували на озброєнні польської, словацької та болгарської армій. Однак ці плани так і не були реалізовані.
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тільки не розумію як наше шобло могло так поступити на євробачинні
https://www.youtube.com/watch?v=azldlmJUolc
Ботик, не надорви животик...*)
Может конечно есть и еще что -что анонсировали (контрбатарейные радары ,тепловизоры и т.п.),но оно не афишируется .
Бронетехники нет,артиллерии нет .
Так что пока так .,думаю и дальше будет так .
Можете например представить что на первый удар кацапы не пожалели ракет -дали бы их штук 600-700 в двух волнах (а не 60 ) и рассчитали примерно одновременное их прибытие ,и воевать стали бы сразу всерьез (как сейчас к примеру на луггандонии),а не после того как истощили лучшие ударные части.
Именно так он для них и звучит.
Слышали звук и не знают откуда он...
Только кишки из рабссейкого пузика
Собирать никто из рашистов так до сих пор совсем не привык...
"Министр образования Германии призвала без бюрократии признавать профквалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда."
Речь больше идет об арте в танках я уж не говорю о самолетах, фрегатах и подводных лодках которые Германия производит и экспортирует.