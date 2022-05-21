Польща віддала Україні майже всі запчастини і боєкомплект для МіГ-29, - ЗМІ

Польща підтримала Україну запчастинами і боєприпасами для радянських машин, передавши їй майже всі свої запчастини до Міг-29.

Про це пише з посиланням на джерела польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Завдяки цьому Україна отримала можливість відновити боєздатність наявних у неї винищувачів.

Як повідомляє видання, на думку експертів, Україна напрочуд добре справляється в повітрі з переважаючими силами Росії. Однак вона чекає нових літаків і просить не тільки радянські МіГ-29, а й американські F-16 або шведський Gripen.

Читайте: Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД

"На даний момент європейські країни підтримують Україну запчастинами і боєприпасами для радянських машин, в результаті чого підвищується боєготовність її авіації. Однак наступним кроком має стати передача типово натовського обладнання. Як ми бачимо, українська армія здатна швидко навчатися і ефективно використовувати будь-яке нове озброєння, яке їй надає Захід", - вважає Лукаш Пахольський, журналіст і авіаційний експерт групи військових досліджень і аналізу.

"Кожна армія намагається завоювати перевагу в повітрі з найменшими втратами, і літаки найбільш вразливі, коли вони знаходяться на землі. Тоді вони стають мішенями для ракет або бомб", - сказав генерал Томаш Древняк, колишній командувач ВПС Польщі.

Видання зазначило, що, за різними оцінками, Росія задіяла для бойових дій в українському небі близько 1400 різних типів літальних апаратів, у тому числі близько 360 тактичних літаків. А Україна змогла розгорнути проти цих сил трохи більше 100 бойових літаків і близько 40 ударних вертольотів.

Слухайте: "Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радіообмін пілотів знищеного на Харківщині російського Су-34. ВIДЕО

Тим часом сталося щось дивовижне і несподіване, підкреслило видання. Російським військам не вдалося перемогти українську авіацію і завоювати перевагу в повітрі.

Польське видання зазначило, що тепер ясно, що російська стратегія використання ВПС у війні потів України помилкова. Замість того, щоб контролювати небо, російська авіація в основному надає авіаційну підтримку сухопутним військам або бомбить українські міста.

"Досі українська наземна оборона теж не прорвана. Тому російські літаки не залітають вглиб території України. Літають вони в основному в місця, де йдуть наземні бої, тобто в район Донбасу і на південь України", - прокоментував Маріуш Целма, головний редактор щомісячника "Nowa Technika Wojskowa".

Нагадаємо, з самого початку повномасштабної війни українська влада просила захід про підтримку бойовими літаками. Спочатку йшлося про можливість передачі радянських винищувачів МіГ-29, які перебували на озброєнні польської, словацької та болгарської армій. Однак ці плани так і не були реалізовані.