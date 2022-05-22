Украину нужно восстанавливать за средства России, - Дуда
Украину нужно восстанавливать за средства агрессора, в том числе через выплаты Россией военных репараций и конфискацию российских средств в западных банках.
Об этом, выступая в Верховной Раде во время визита в Киев, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как подчеркнул польский лидер, Польша хочет активно содействовать восстановлению инфраструктуры Украины после разрушений российским агрессором. Он отметил, что нужны специальные фонды на восстановление, и он будет об этом говорить с мировыми лидерами во время нынешнего форума в Давосе (22-26 мая).
"Но помним, что Украина должна быть отстроена в первую очередь за деньги агрессора, за средства Российской Федерации, которая напала на Украину и уничтожает украинские здания, украинскую промышленность, забирает украинский урожай и убивает в Украине людей", – подчеркнул Дуда.
Он подчеркнул, что Украина должна восстанавливаться за средства военных репараций России.
"В первую очередь на это должны пойти замороженные в данный момент в западных банках валютные резервы (России. – Ред.), которые огромны", – подчеркнул Дуда.
Он добавил, что Россия напала на Украину и именно она должна за это заплатить.
"В этом нет никаких сомнений… Понятно, кто является агрессором, на кого напали и чья земля разорена", – констатировал Дуда.
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Не сравнивай себя с порядочными людьми.
Платит тот,кто разрушил,а не тот кто
Украину поддерживал.
але за той досвід
за заощадження які отримав світ від війни в Україні
бо 50-70 ярдів які нам виділяють це лиш 0,7% від оборонки сша
а від сша і єс то зовсім 0,4%
так що моглиб на підняття економіки України підкинути з півтрільйона
крім орських грошей.
Бабло есть бабло,его надо пилить
А так как на Срацеи нах.й посылают,а на Западе нет,то логично где его выгребать надо.
Вот что не понятно, почему на протяжении 3х месяцев войны, агрессор получил 120 млрд от Запада, а Украина получила столько вооружений из уст западных политиков, что за рашистов становится даже страшно. Но в реале именно расхождения действий и слов Запада влияет на то, что война может длиться долго. Германия и Франция всячески затягивают поставки необходимого вооружения, это уже очевидно всем! Теперь эти страны, после консультаций с агрессором, начнут давить на прекращение огня, когда рашисты начали выдыхаться, тем самым они будут помогать рашистам закрепиться на захваченных территориях! МИД Украины не должен об этом молчать! Пусть открыто обвинят в подлой политике Германию, Францию, Италию и Венгрию!
Благодаря действиям США, странам Прибалтики и Польши, и многих других стран, Украина в течении ближайшего месяца может переломить ход войны в свою пользу. Надеюсь, это произойдет, как можно скорее. Слава Украине!
А от Украины получил посыл нах.й
немецкому президенту и просьбу
выслать еще деньжат
Немцы видят эту игру в пользу Уйла и тоже делают выводы. Партия Шольца пролетела на прошлой неделе.
Жаль, что 8 лет никто не видел, что в минских переговорах Украина была одна против 3х друзей.
"-У Соединенных Штатов нет юридических полномочий налагать арест на активы российского Центрального банка, замороженные в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, - сообщает агентство Reuters. Хотя мы начинаем рассматривать это, сейчас в США было бы незаконно, чтобы правительство конфисковало эти активы. Это не то, что разрешено законом в Соединенных Штатах".
Тому нічого дивного у діях гетьманцева нема. Він виродок який просто працює на росію в точності як геращенко і ще ціла гора інших.