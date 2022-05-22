Украину нужно восстанавливать за средства России, - Дуда

Украину нужно восстанавливать за средства агрессора, в том числе через выплаты Россией военных репараций и конфискацию российских средств в западных банках.

Об этом, выступая в Верховной Раде во время визита в Киев, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул польский лидер, Польша хочет активно содействовать восстановлению инфраструктуры Украины после разрушений российским агрессором. Он отметил, что нужны специальные фонды на восстановление, и он будет об этом говорить с мировыми лидерами во время нынешнего форума в Давосе (22-26 мая).

"Но помним, что Украина должна быть отстроена в первую очередь за деньги агрессора, за средства Российской Федерации, которая напала на Украину и уничтожает украинские здания, украинскую промышленность, забирает украинский урожай и убивает в Украине людей", – подчеркнул Дуда.

Читайте также: США и Канада одобрили необходимые законодательные акты по выплате репараций Россией Украине, - ОП

Он подчеркнул, что Украина должна восстанавливаться за средства военных репараций России.

"В первую очередь на это должны пойти замороженные в данный момент в западных банках валютные резервы (России. – Ред.), которые огромны", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что Россия напала на Украину и именно она должна за это заплатить.

"В этом нет никаких сомнений… Понятно, кто является агрессором, на кого напали и чья земля разорена", – констатировал Дуда.

Читайте также: Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины