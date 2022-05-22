Україну потрібно відбудовувати за кошти Росії, - Дуда

Україну треба відбудовувати за кошти агресора, зокрема через виплату Росією воєнних репарацій і конфіскацію російських коштів у західних банках.

Про це під час виступу у Верховній Раді під час візиту до Києва заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив польський лідер, Польща хоче активно сприяти відбудові інфраструктури України після руйнувань російським агресором. Він зауважив, що потрібними є спеціальні фонди на відновлення, і він про це говоритиме зі світовими лідерами під час цьогорічного форуму у Давосі (22-26 травня).

"Але пам’ятаймо, що Україну має бути відбудовано насамперед за кошти агресора, за кошти російської федерації, яка напала на Україну і знищує українські будівлі, українську промисловість, забирає український врожай і яка вбиває в Україні людей", – підкреслив Дуда.

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Він наголосив, що Україна має відбудовуватися за кошти воєнних репарацій Росії.

"Передусім на це мають піти заморожені у даний момент у західних банках валютні резерви (Росії,– ред.), які є величезними", – наголосив Дуда.

Він додав, що Росія напала на Україну, і саме вона має за це заплатити.

"У цьому немає жодних сумнівів… Зрозуміло, хто є агресором, на кого напали і чию землю сплюндровано", – констатував Дуда.

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