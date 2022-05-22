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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україну потрібно відбудовувати за кошти Росії, - Дуда

руїни

Україну треба відбудовувати за кошти агресора, зокрема через виплату Росією воєнних репарацій і конфіскацію російських коштів у західних банках.

Про це під час виступу у Верховній Раді під час візиту до Києва заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив польський лідер, Польща хоче активно сприяти відбудові інфраструктури України після руйнувань російським агресором. Він зауважив, що потрібними є спеціальні фонди на відновлення, і він про це говоритиме зі світовими лідерами під час цьогорічного форуму у Давосі (22-26 травня).

"Але пам’ятаймо, що Україну має бути відбудовано насамперед за кошти агресора, за кошти російської федерації, яка напала на Україну і знищує українські будівлі, українську промисловість, забирає український врожай і яка вбиває в Україні людей", – підкреслив Дуда.

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Він наголосив, що Україна має відбудовуватися за кошти воєнних репарацій Росії.

"Передусім на це мають піти заморожені у даний момент у західних банках валютні резерви (Росії,– ред.), які є величезними", – наголосив Дуда.

Він додав, що Росія напала на Україну, і саме вона має за це заплатити.

"У цьому немає жодних сумнівів… Зрозуміло, хто є агресором, на кого напали і чию землю сплюндровано", – констатував Дуда.

Також читайте: Європейська комісія затвердила План відбудови України

Автор: 

росія (64958) репарації (62) відбудова (354)


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Топ коментарі
+7
За те деньги,что запад Украине дарит,можно зерна на 100 лет купить.
Не сравнивай себя с порядочными людьми.
Платит тот,кто разрушил,а не тот кто
Украину поддерживал.
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22.05.2022 15:12
+7
Вопрос восстановления необходимо решать после выигранной войны! Мне кажется, что это понятно даже ребенку.
Вот что не понятно, почему на протяжении 3х месяцев войны, агрессор получил 120 млрд от Запада, а Украина получила столько вооружений из уст западных политиков, что за рашистов становится даже страшно. Но в реале именно расхождения действий и слов Запада влияет на то, что война может длиться долго. Германия и Франция всячески затягивают поставки необходимого вооружения, это уже очевидно всем! Теперь эти страны, после консультаций с агрессором, начнут давить на прекращение огня, когда рашисты начали выдыхаться, тем самым они будут помогать рашистам закрепиться на захваченных территориях! МИД Украины не должен об этом молчать! Пусть открыто обвинят в подлой политике Германию, Францию, Италию и Венгрию!
Благодаря действиям США, странам Прибалтики и Польши, и многих других стран, Украина в течении ближайшего месяца может переломить ход войны в свою пользу. Надеюсь, это произойдет, как можно скорее. Слава Украине!
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22.05.2022 15:16
+5
Все правильно!
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22.05.2022 15:06
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К сожалению, возникают большие сомнения что это будет именно так. Большая вероятность прогиба Европы под газовый шантаж, который РФ неприменно вскоре задействует.
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22.05.2022 15:01 Відповісти
За те деньги,что запад Украине дарит,можно зерна на 100 лет купить.
Не сравнивай себя с порядочными людьми.
Платит тот,кто разрушил,а не тот кто
Украину поддерживал.
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22.05.2022 15:12 Відповісти
так.
але за той досвід
за заощадження які отримав світ від війни в Україні
бо 50-70 ярдів які нам виділяють це лиш 0,7% від оборонки сша
а від сша і єс то зовсім 0,4%
так що моглиб на підняття економіки України підкинути з півтрільйона
крім орських грошей.
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22.05.2022 15:06 Відповісти
Все правильно!
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22.05.2022 15:06 Відповісти
Зеле такое даже в голову не приходит.
Бабло есть бабло,его надо пилить
А так как на Срацеи нах.й посылают,а на Западе нет,то логично где его выгребать надо.
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22.05.2022 15:08 Відповісти
Поки що зе частіше говорить як європа буде давати гроші й відновлювати, згоден з Дудою, треба постійно про це говорити, за всі збитки, смерті, страждання повинна заплатити гнила мокшандія, потрібно на державному рівні навіть якусь нову службу зробити яка буде цим займатись, реєструвати позови вже зараз, бо до закінчення війни ще треба дожити, а шкода вже завдана колосальна, треба вибивати ті кошти вже зараз.
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22.05.2022 15:10 Відповісти
Вопрос восстановления необходимо решать после выигранной войны! Мне кажется, что это понятно даже ребенку.
Вот что не понятно, почему на протяжении 3х месяцев войны, агрессор получил 120 млрд от Запада, а Украина получила столько вооружений из уст западных политиков, что за рашистов становится даже страшно. Но в реале именно расхождения действий и слов Запада влияет на то, что война может длиться долго. Германия и Франция всячески затягивают поставки необходимого вооружения, это уже очевидно всем! Теперь эти страны, после консультаций с агрессором, начнут давить на прекращение огня, когда рашисты начали выдыхаться, тем самым они будут помогать рашистам закрепиться на захваченных территориях! МИД Украины не должен об этом молчать! Пусть открыто обвинят в подлой политике Германию, Францию, Италию и Венгрию!
Благодаря действиям США, странам Прибалтики и Польши, и многих других стран, Украина в течении ближайшего месяца может переломить ход войны в свою пользу. Надеюсь, это произойдет, как можно скорее. Слава Украине!
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22.05.2022 15:16 Відповісти
Наверное потому что взамен получил миллионы тонн нефти и миллионы кубов газа.
А от Украины получил посыл нах.й
немецкому президенту и просьбу
выслать еще деньжат
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22.05.2022 17:06 Відповісти
Посыл был совсем недавно и вполне заслуженно, как показывает время.
Немцы видят эту игру в пользу Уйла и тоже делают выводы. Партия Шольца пролетела на прошлой неделе.
Жаль, что 8 лет никто не видел, что в минских переговорах Украина была одна против 3х друзей.
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22.05.2022 21:13 Відповісти
велике питання як їх забрати у рф.

"-У Соединенных Штатов нет юридических полномочий налагать арест на активы российского Центрального банка, замороженные в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, - сообщает агентство Reuters. Хотя мы начинаем рассматривать это, сейчас в США было бы незаконно, чтобы правительство конфисковало эти активы. Это не то, что разрешено законом в Соединенных Штатах".
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22.05.2022 15:18 Відповісти
А влада України скільки вже конфіскувала кацапського майна?
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22.05.2022 15:48 Відповісти
Зараз якийсь ідіот по типу міністра Марченка вилізе і скаже що нам це не потрібно ( так само як він відмовився від списання зовнішнього боргу). А падло гЕтьманцев почне в припадку кричати що це популізм( так само як він пищав , коли блокував виділення коштів на армію). ЧекайТе дурні падалЬяковські своїх гуру фінансів вашу мать.
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22.05.2022 15:59 Відповісти
Нагадую гетьманцев дуже любить шарія і решту агентів рф. Рекомендує їх дивитись та читати. А це ті люди через яких в Україні зараз геноцид. Те що творять росіяни на сході інакше не назвеш.

Тому нічого дивного у діях гетьманцева нема. Він виродок який просто працює на росію в точності як геращенко і ще ціла гора інших.
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22.05.2022 17:08 Відповісти
Зарано думати про відбудову, треба озброювати, щоб ворог не міг далі руйнувати і вбивати. Нема ані щільної протиракетної оборони, ані дальнобійних РСЗО, а вже балаканина про відбудову.
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22.05.2022 17:00 Відповісти
 
 