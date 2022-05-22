Україну потрібно відбудовувати за кошти Росії, - Дуда
Україну треба відбудовувати за кошти агресора, зокрема через виплату Росією воєнних репарацій і конфіскацію російських коштів у західних банках.
Про це під час виступу у Верховній Раді під час візиту до Києва заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як підкреслив польський лідер, Польща хоче активно сприяти відбудові інфраструктури України після руйнувань російським агресором. Він зауважив, що потрібними є спеціальні фонди на відновлення, і він про це говоритиме зі світовими лідерами під час цьогорічного форуму у Давосі (22-26 травня).
"Але пам’ятаймо, що Україну має бути відбудовано насамперед за кошти агресора, за кошти російської федерації, яка напала на Україну і знищує українські будівлі, українську промисловість, забирає український врожай і яка вбиває в Україні людей", – підкреслив Дуда.
Він наголосив, що Україна має відбудовуватися за кошти воєнних репарацій Росії.
"Передусім на це мають піти заморожені у даний момент у західних банках валютні резерви (Росії,– ред.), які є величезними", – наголосив Дуда.
Він додав, що Росія напала на Україну, і саме вона має за це заплатити.
"У цьому немає жодних сумнівів… Зрозуміло, хто є агресором, на кого напали і чию землю сплюндровано", – констатував Дуда.
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Не сравнивай себя с порядочными людьми.
Платит тот,кто разрушил,а не тот кто
Украину поддерживал.
але за той досвід
за заощадження які отримав світ від війни в Україні
бо 50-70 ярдів які нам виділяють це лиш 0,7% від оборонки сша
а від сша і єс то зовсім 0,4%
так що моглиб на підняття економіки України підкинути з півтрільйона
крім орських грошей.
Бабло есть бабло,его надо пилить
А так как на Срацеи нах.й посылают,а на Западе нет,то логично где его выгребать надо.
Вот что не понятно, почему на протяжении 3х месяцев войны, агрессор получил 120 млрд от Запада, а Украина получила столько вооружений из уст западных политиков, что за рашистов становится даже страшно. Но в реале именно расхождения действий и слов Запада влияет на то, что война может длиться долго. Германия и Франция всячески затягивают поставки необходимого вооружения, это уже очевидно всем! Теперь эти страны, после консультаций с агрессором, начнут давить на прекращение огня, когда рашисты начали выдыхаться, тем самым они будут помогать рашистам закрепиться на захваченных территориях! МИД Украины не должен об этом молчать! Пусть открыто обвинят в подлой политике Германию, Францию, Италию и Венгрию!
Благодаря действиям США, странам Прибалтики и Польши, и многих других стран, Украина в течении ближайшего месяца может переломить ход войны в свою пользу. Надеюсь, это произойдет, как можно скорее. Слава Украине!
А от Украины получил посыл нах.й
немецкому президенту и просьбу
выслать еще деньжат
Немцы видят эту игру в пользу Уйла и тоже делают выводы. Партия Шольца пролетела на прошлой неделе.
Жаль, что 8 лет никто не видел, что в минских переговорах Украина была одна против 3х друзей.
"-У Соединенных Штатов нет юридических полномочий налагать арест на активы российского Центрального банка, замороженные в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, - сообщает агентство Reuters. Хотя мы начинаем рассматривать это, сейчас в США было бы незаконно, чтобы правительство конфисковало эти активы. Это не то, что разрешено законом в Соединенных Штатах".
Тому нічого дивного у діях гетьманцева нема. Він виродок який просто працює на росію в точності як геращенко і ще ціла гора інших.