В Германии отрицают промедление с поставками оружия Украине

В Берлине уверяют, что доставляют Украине много вооружения и отрицают, что затягивают процесс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель федерального правительства Кристиане Гоффманн на брифинге в понедельник.

Она отбросила упреки, что власти Германии сознательно затягивают поставки тяжелого вооружения Украине.

"Для таких заявлений нет никаких фактических оснований. Федеральное правительство поставляет Украине по определенным критериям большие объемы оружия с тем, чтобы государство могло защищаться против российской агрессии", – заявила Гоффман.

Она отказалась прибегать к конкретным деталям, отметив, что обнародовать список вооружений, поставляемых Украине, никто не будет.

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Представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс тем временем подтвердил, что 23 мая, в понедельник, во второй половине дня проходит встреча на продолжение переговоров 40 стран в Рамштайне (от 26 апреля).

"Тема понятнп: как мы можем в дальнейшем содержательно поддержать Украину", - отметил Тильс.

Он подтвердил, что с немецкой стороны гаубицы Gepard будут поставлены Украине тогда, когда будут доведены до кондиции и будет подготовлено достаточно зарядов (которые собираются из разных источников, ведь сейчас они не производятся).

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"В настоящее время как срок стоит то, что первые 15 установок будут доставлены до середины июля, <…> следующие 15 – до конца августа", - сказал Тильс, добавив, что к этому же времени будут подготовлены также украинские военные.

Условия этой операции обсуждались в прошлую пятницу в ходе телефонных переговоров между министрами обороны ФРГ и Украиной. Gepard, прорекламировавший гаубицы Тильс, является особенно сильной системой ПВО, в частности, для защиты критической инфраструктуры, но также и в целях сдерживания.

Представитель МО также проинформировал о деталях "обменных операций" оружием с другими странами НАТО, которые поставляют Киеву вооружение напрямую.

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Так, Германия передала Чехии уже 15 танков Leopard 2 А4 вместо танков советского образца, которые ЧР раньше передала Украине, и научит чешских солдат управлять этими системами. С Польшей переговоры продолжаются.

Как сообщалось, в немецком политикуме и обществе раздаются очень критические голоса в адрес канцлера и его правительства о затягивании процесса предоставления Украине тяжелых вооружений.