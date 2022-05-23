В Германии отрицают промедление с поставками оружия Украине
В Берлине уверяют, что доставляют Украине много вооружения и отрицают, что затягивают процесс.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель федерального правительства Кристиане Гоффманн на брифинге в понедельник.
Она отбросила упреки, что власти Германии сознательно затягивают поставки тяжелого вооружения Украине.
"Для таких заявлений нет никаких фактических оснований. Федеральное правительство поставляет Украине по определенным критериям большие объемы оружия с тем, чтобы государство могло защищаться против российской агрессии", – заявила Гоффман.
Она отказалась прибегать к конкретным деталям, отметив, что обнародовать список вооружений, поставляемых Украине, никто не будет.
Представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс тем временем подтвердил, что 23 мая, в понедельник, во второй половине дня проходит встреча на продолжение переговоров 40 стран в Рамштайне (от 26 апреля).
"Тема понятнп: как мы можем в дальнейшем содержательно поддержать Украину", - отметил Тильс.
Он подтвердил, что с немецкой стороны гаубицы Gepard будут поставлены Украине тогда, когда будут доведены до кондиции и будет подготовлено достаточно зарядов (которые собираются из разных источников, ведь сейчас они не производятся).
"В настоящее время как срок стоит то, что первые 15 установок будут доставлены до середины июля, <…> следующие 15 – до конца августа", - сказал Тильс, добавив, что к этому же времени будут подготовлены также украинские военные.
Условия этой операции обсуждались в прошлую пятницу в ходе телефонных переговоров между министрами обороны ФРГ и Украиной. Gepard, прорекламировавший гаубицы Тильс, является особенно сильной системой ПВО, в частности, для защиты критической инфраструктуры, но также и в целях сдерживания.
Представитель МО также проинформировал о деталях "обменных операций" оружием с другими странами НАТО, которые поставляют Киеву вооружение напрямую.
Так, Германия передала Чехии уже 15 танков Leopard 2 А4 вместо танков советского образца, которые ЧР раньше передала Украине, и научит чешских солдат управлять этими системами. С Польшей переговоры продолжаются.
Как сообщалось, в немецком политикуме и обществе раздаются очень критические голоса в адрес канцлера и его правительства о затягивании процесса предоставления Украине тяжелых вооружений.
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И таких как ты в ЕС взять?
Кому Ху.ло будет газ продавать-сам себе? Кто ему Мерседесы,БМВ соберёт, рукожопый кацап? Поезд Сименс в Москве кто обслужит,пьяный Иван?
Не надо порядочность,за слабость принимать.
И именно поэтому они ему сейчас пытаются морду лица спасти?
Ну это, наверное, потому что они "сильные и принципиальные политики". Такие всегда принципами не "поступятся".
А компенсацию немцы и в Украине выплачивают, точно знаю.
Поэтому сказки пр белого бычка и хотелки кремля от немцев и французов нам еще долго слушать.
Я думаю, что следующая озабоченность будет будет через месяц и посвящена прекращению огня.
Как раз поступят серьезные подарки от нормальных стран и поэтому это необходимо останавливать, помогая оркам окапываться на захваченных территориях.
А в данном случае у них почему-то сплошные проблемы и неувязки.
Слабо віриться в совість людей, які гонять на німців і думають що допомогу вони наближають своїми гнівними коментами, а не стараннями самої Німеччини. Але якщо вона в них є, то після війни (коли все розкриють і це буде правдою) було б добре їм вибачитись для початку.
клоуни
Даренному коню в зубы не смотрят
Звичайно небуде оголошуватися список ,бо там крім ручних гранатометів та ігл нічого немає.А можна було надати зброю бундесвера ще у березні, хоча б одну батарею гаубиць,а так важкого озброєння немає а ті гепарди то зенітний танк для ППО.
Ми не поспішаємо!
А це інше"...
Зазначається, що Starbucks закриває юридичну особу в Росії - Кофе Сирена. Також усіх працівників буде скорочено протягом трьох місяців.
Мета агентури у владі- розсварити ЄС та НАТО зсередини та посваритись з ними. Можете останній місяць почитать їх висловлювання на адресу тих , хто нам хоч і із затримками, але дає зброю.
Додайте вислови Дерьмака на адресу НАТО та нове переслідування Порошенко, який зараз тісно співпрацює з НАТО та переконує нас приняти туди. А тепер в червні здається, новий саміт НАТО, послідкуйте ,що буде влада робить перед цим самітом. На останній перед війною ,нагадаю , Україна на ньому не з'явилась ,хоча мала запрошення.
не можете,а тебе Леопард 2 за 10 мил.
подарить?
Давать тебе жена будет
Тільки щоб відчитатися про допомогу?
у них еще для этих ЗУшек еще и снарядов нет. Зато по танкодрому можно кататься, и для парадов эффектно смотрится.
Редактора, уберите "гаубицы", а то этот Тильс окончательно дебилом выглядит.
Тому не потрібно зациклюватися на ФРН ,а працювати з тими партнерами, хто в стислі строки може надати потрібне без зайвої політики..
штаймаера по видео онляйн в Украину
передал.
И даже за деньги ничего бы не продавал.
"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - сообщает издание.
Отмечается, что речь идет об отказе правительства ФРГ передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны Германии. После незначительного ремонта их можно продолжить использовать.
Издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.
Как отмечает издание, если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seit-*****-vier-wochen-ampel-blockiert-marder-lieferung-fuer-die-ukraine-80175356.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_t=1653317005833
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