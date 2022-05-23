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Новости
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В Германии отрицают промедление с поставками оружия Украине

бмп,німеччина

В Берлине уверяют, что доставляют Украине много вооружения и отрицают, что затягивают процесс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель федерального правительства Кристиане Гоффманн на брифинге в понедельник.

Она отбросила упреки, что власти Германии сознательно затягивают поставки тяжелого вооружения Украине.

"Для таких заявлений нет никаких фактических оснований. Федеральное правительство поставляет Украине по определенным критериям большие объемы оружия с тем, чтобы государство могло защищаться против российской агрессии", – заявила Гоффман.

Она отказалась прибегать к конкретным деталям, отметив, что обнародовать список вооружений, поставляемых Украине, никто не будет.

Читайте: Германия имеет лишние БМП Marder, но не хочет передавать их в Украину, - Bild

Представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс тем временем подтвердил, что 23 мая, в понедельник, во второй половине дня проходит встреча на продолжение переговоров 40 стран в Рамштайне (от 26 апреля).

"Тема понятнп: как мы можем в дальнейшем содержательно поддержать Украину", - отметил Тильс.

Он подтвердил, что с немецкой стороны гаубицы Gepard будут поставлены Украине тогда, когда будут доведены до кондиции и будет подготовлено достаточно зарядов (которые собираются из разных источников, ведь сейчас они не производятся).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создается впечатление, что Шольц тянет время с поставкой тяжелого вооружения Украине, потому что не хочет этого делать, - посол Мельник

"В настоящее время как срок стоит то, что первые 15 установок будут доставлены до середины июля, <…> следующие 15 – до конца августа", - сказал Тильс, добавив, что к этому же времени будут подготовлены также украинские военные.

Условия этой операции обсуждались в прошлую пятницу в ходе телефонных переговоров между министрами обороны ФРГ и Украиной. Gepard, прорекламировавший гаубицы Тильс, является особенно сильной системой ПВО, в частности, для защиты критической инфраструктуры, но также и в целях сдерживания.

Представитель МО также проинформировал о деталях "обменных операций" оружием с другими странами НАТО, которые поставляют Киеву вооружение напрямую.

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Так, Германия передала Чехии уже 15 танков Leopard 2 А4 вместо танков советского образца, которые ЧР раньше передала Украине, и научит чешских солдат управлять этими системами. С Польшей переговоры продолжаются.

Как сообщалось, в немецком политикуме и обществе раздаются очень критические голоса в адрес канцлера и его правительства о затягивании процесса предоставления Украине тяжелых вооружений.

Германия (6933) оружие (10202) помощь (7773)


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Топ комментарии
+29
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23.05.2022 17:12
+28
Це вже яка серія?
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23.05.2022 17:02
+22
Призываю не слишком наезжать на фрицев - они нам ничего не обязаны. Если дадут хоть что-то, то и на том спасибо. Но про светлое социалистическое прошлое ГДР можно напомнить - как и про то, что это прошлое может для них стать будущим.
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23.05.2022 17:07
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Це вже яка серія?
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23.05.2022 17:02 Ответить
Не смотрите это сериал. Разумные люди ориентируются на поставки англосаксов.
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23.05.2022 17:16 Ответить
Саксы - из Германии выходцы
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23.05.2022 18:28 Ответить
англи також.
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23.05.2022 19:23 Ответить
До речі, найбільшу долю в складі американського народу становлять нащадки німців, на другому місці - ірландці, й лише на третьому - англійці.
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23.05.2022 19:51 Ответить
Брехунам брешуть у відповідь.
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23.05.2022 17:05 Ответить
Призываю не слишком наезжать на фрицев - они нам ничего не обязаны. Если дадут хоть что-то, то и на том спасибо. Но про светлое социалистическое прошлое ГДР можно напомнить - как и про то, что это прошлое может для них стать будущим.
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23.05.2022 17:07 Ответить
згоден, не треба наїжджати, просто треба щоб газопровід і нафтопровід самознищились, таке буває в природі. а то вони там добре всі пристроїлись поки Україна їх захищає, а то у бурятів вже чещеться можемпавтаріть сильно, треба дати можливість німецьким і французьким діточкам жіночкам і старічкам поласувати бурятськими піструнами
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23.05.2022 17:11 Ответить
Так не защищай.
И таких как ты в ЕС взять?
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23.05.2022 17:14 Ответить
Україна *відійде в сторону* і ЄС не буде взагалі, буде Євразія 1984 Оруела
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23.05.2022 17:22 Ответить
Шо ты мелешь?
Кому Ху.ло будет газ продавать-сам себе? Кто ему Мерседесы,БМВ соберёт, рукожопый кацап? Поезд Сименс в Москве кто обслужит,пьяный Иван?
Не надо порядочность,за слабость принимать.
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23.05.2022 17:40 Ответить
То есть те политиканы в ЕС которых он оптом и в розницу на газпромовские деньги скупал - хорошие, добрые, порядочные люди?
И именно поэтому они ему сейчас пытаются морду лица спасти?
Ну это, наверное, потому что они "сильные и принципиальные политики". Такие всегда принципами не "поступятся".
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23.05.2022 17:55 Ответить
даун - кацапы дай им волю вас мягкотелых европейцев выпотрошат как зерновые хранилища в Херсоне - если бы не героизм украинских парней
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23.05.2022 21:28 Ответить
"ничего не обязаны" - після мінського мила та северного потоку? серйозно?
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23.05.2022 17:38 Ответить
Где в Минских соглашениях говорится про обязательство давать нам оружие?
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23.05.2022 18:42 Ответить
Как это они все Украине не должны? А за ядерное оружие третий потенциал в мире вывести из Европы что бы все спали спокойно кроме Украины. Украина защищает себя и таким образом воюет за "Европу" а они поставляют в это время военные технологии РФ. Если падет Украина а она выстоит то за газ Европа будет платить столько сколько им скажут а если не захотят то к им в гости придет орда с востока и это будут не только РФ а все тоталитарные режимы как это было в истории не раз и вспомнят колонизацию народов и нацизм. Так что они нам должны и не мало другое дело так званая властная "элита" в Украине у которых дорогая недвижимость в ЕС и семьи там живет по принципу пусть берут нам все равно хватит.
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23.05.2022 17:52 Ответить
Ну я бы поспорил что не обязаны. Немцы до сих пор чувствуют вину за фашизм сочувствуя почему-то только российскому народу. И почему-то они забывают, что территория нынешней россии была оккупирована фашистами незначительно, а территория Украины вся. Но мочему-то немцы открыто финансировали и продолжают финансировать только россию. А остальные ей по барабану.
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23.05.2022 18:11 Ответить
при чем тут фашизм и немцы?
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23.05.2022 18:30 Ответить
при том - что он бот балабол
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23.05.2022 21:30 Ответить
потому что гешефт на газе и нефти можно делать только с русскими...при чем тут 2МВ? это всего лишь предлог.
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23.05.2022 22:04 Ответить
Россию в 1941-43 не оккупировали не потому, что не хотели, а потому, что не смогли, в т.ч. и благодаря Украине. Кстати, немцы в 1941-м дошли до Москвы и Ленинграда, а в 1942-м - до Волги. По площади - не мерял, но выглядит больше Украины.
А компенсацию немцы и в Украине выплачивают, точно знаю.
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24.05.2022 00:39 Ответить
Да кто там на них "наезжает". Просто никто не ожидал, что немцы окажутся такими гнидами и ссыкунами по факту. У них, похоже, некое "чувство вины" перед оркостаном за 2 мировую, только не очень понятно почему перед орками, а не перед украинцами, по факту война зацепила не более 10% территории оркостана, если не ошибаюсь, а по Украине прокатилась катком сначала в одну сторону, а потом в другую.
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23.05.2022 18:31 Ответить
Какая там вина у немцев? Там любовь морковь и бизнес интересы.
Поэтому сказки пр белого бычка и хотелки кремля от немцев и французов нам еще долго слушать.
Я думаю, что следующая озабоченность будет будет через месяц и посвящена прекращению огня.
Как раз поступят серьезные подарки от нормальных стран и поэтому это необходимо останавливать, помогая оркам окапываться на захваченных территориях.
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23.05.2022 18:42 Ответить
Так они нам и формулу штайнмайера не обязаны были, но втюхивали её с завидным упорством, и всё у них тогда с нею было на мази.
А в данном случае у них почему-то сплошные проблемы и неувязки.
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23.05.2022 18:48 Ответить
Німці винні не так нам , як США. Погугліть "Берлінський повітряний міст" і фразу Джона Кеннеді: "Я -берлінець" під час Берлінської кризи.
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23.05.2022 19:57 Ответить
Десь бачив графік про військову допомогу від інших країн по відношенню до їхнього річного оборонного б'юджету. Так Німеччина вже була надала допомогу рівну 4% свого б'юджету (тобто серед лідерів), а Франція наприклад 0,4%.
Слабо віриться в совість людей, які гонять на німців і думають що допомогу вони наближають своїми гнівними коментами, а не стараннями самої Німеччини. Але якщо вона в них є, то після війни (коли все розкриють і це буде правдою) було б добре їм вибачитись для початку.
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23.05.2022 21:10 Ответить
ЗАПЕРЕЧУЮТЬ , І не поставляють
клоуни
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23.05.2022 17:11 Ответить
Опять во всём Меркельша с Шольцом виноваты,им Путин зарплату платит.
Даренному коню в зубы не смотрят
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23.05.2022 17:12 Ответить
ничого клята нимчура не дасть.. чмольц і чмеркель проти
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23.05.2022 17:12 Ответить
Не совсем ничего. Панцерфаусты, БМП-1, мины, стрелковку, снаряды передали. В более серьезном на них не стоит рассчитывать. Дадут 50-100 машин до конца лета и то хлеб.
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23.05.2022 17:16 Ответить
"Він підтвердив, що з німецького боку гаубиці Gepard будуть поставлені Україні тоді, коли будуть доведені до кондиції та буде підготовлено достатньо зарядів (які збирають з різних джерел, адже зараз вони не виробляються)."
Звичайно небуде оголошуватися список ,бо там крім ручних гранатометів та ігл нічого немає.А можна було надати зброю бундесвера ще у березні, хоча б одну батарею гаубиць,а так важкого озброєння немає а ті гепарди то зенітний танк для ППО.
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23.05.2022 17:12 Ответить
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23.05.2022 17:12 Ответить
О, мавпеня з'явилося.
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23.05.2022 19:17 Ответить
Кстати, давно его не было слышно.
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24.05.2022 00:42 Ответить
газпромшлюхен йа-йа
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23.05.2022 17:13 Ответить
"Нене, ми не "зволікаємо"!
Ми не поспішаємо!
А це інше"...
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23.05.2022 17:15 Ответить
Американська корпорація Starbucks, яка володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, вирішила ліквідувати бізнес у Росії. Про це повідомляє http://t.me/sotavision/40831 Сота з посиланням на джерело компанії.



Зазначається, що Starbucks закриває юридичну особу в Росії - Кофе Сирена. Також усіх працівників буде скорочено протягом трьох місяців.
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23.05.2022 17:17 Ответить
Я вірю німцям і не вірю жодному слову зеленокацапської шобли , яка бреше завжди і всім.
Мета агентури у владі- розсварити ЄС та НАТО зсередини та посваритись з ними. Можете останній місяць почитать їх висловлювання на адресу тих , хто нам хоч і із затримками, але дає зброю.
Додайте вислови Дерьмака на адресу НАТО та нове переслідування Порошенко, який зараз тісно співпрацює з НАТО та переконує нас приняти туди. А тепер в червні здається, новий саміт НАТО, послідкуйте ,що буде влада робить перед цим самітом. На останній перед війною ,нагадаю , Україна на ньому не з'явилась ,хоча мала запрошення.

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23.05.2022 17:17 Ответить
Нічого нового - Шмаркля неодноразово зачитував з написаного дЄрьмаком папірця що хоче якихось гарантій невідомо від кого, а на НАТО він давно поставив хрест.
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23.05.2022 17:23 Ответить
за счет Украины те обновляют свои арсеналы. давайте леопарды прямо Украине.
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23.05.2022 17:19 Ответить
Вы с техникой 70-х годов справится
не можете,а тебе Леопард 2 за 10 мил.
подарить?
Давать тебе жена будет
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23.05.2022 17:43 Ответить
а вы с одним полудохлым кацапом справится не можете - все сосете и заглатываете по глубже
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23.05.2022 21:52 Ответить
можно так зарегламентировать процесс, что он будет идти месяцами. Но никаких задержек. Все по протоколу
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23.05.2022 17:19 Ответить
Навіщо поставляти гаубиці, заряди до яких не виробляються?
Тільки щоб відчитатися про допомогу?
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23.05.2022 17:19 Ответить
Ах ты ж боже ж мой! Ну тогда весь мир извиняется перед Германией. это было такое несправедливое обвинение. Все знают, что Германия все самая первая прислала и обещанные 5000 шлемов высшего качества!
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23.05.2022 17:20 Ответить
...Другий місяць зуперечує.
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23.05.2022 17:24 Ответить
" ...Gepard, прорекламував гаубиці Тільс, є особливо сильною системою ППО...."

у них еще для этих ЗУшек еще и снарядов нет. Зато по танкодрому можно кататься, и для парадов эффектно смотрится.
Редактора, уберите "гаубицы", а то этот Тильс окончательно дебилом выглядит.
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23.05.2022 17:25 Ответить
Достаточно фото на котором тяжелая техника погружена на платформы и пересекает границу Украины. Это сделала Чехия, Америка и ряд других стран.
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23.05.2022 17:26 Ответить
але ж гепард - не гаубиця, а ЗУ... і взагалі, яке важке озброєння передано Німеччиною?
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23.05.2022 17:30 Ответить
На папері вони вже якби передали, але прибудуть до нас ті зенітки в кінці літа,або вже восени ,нашкрабають там кілька патронів на них,бо ж не виробляються вже!!! хоча їх підприємства кажуть, що на відновлення їх виробництва потрібен місяць!
Тому не потрібно зациклюватися на ФРН ,а працювати з тими партнерами, хто в стислі строки може надати потрібне без зайвої політики..
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23.05.2022 17:40 Ответить
А на деле даже обещанные Германией еще за месяц до руснявого вторжения 5500 шлемов никто в Украине не видел...
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23.05.2022 17:42 Ответить
Я б на месте немцев уже давно жопу
штаймаера по видео онляйн в Украину
передал.
И даже за деньги ничего бы не продавал.
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23.05.2022 17:46 Ответить
Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Концерн Rheinmetall готов предоставить около сотни таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает издание https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seit-*****-vier-wochen-ampel-blockiert-marder-lieferung-fuer-die-ukraine-80175356.bild.html Bild .

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - сообщает издание.

Отмечается, что речь идет об отказе правительства ФРГ передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны Германии. После незначительного ремонта их можно продолжить использовать.

Издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.

Как отмечает издание, если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом.
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23.05.2022 17:50 Ответить
Der Deutschland - мы уже поняли вашу позицию, не нужно постоянно заявлять "где вы готовы", "расмотрите предложения" или "в перспективе поставите". Между тем британские добровольцы уже вовсю передают Pinzgauer 4х4/6x6, Land rover Snatch, FV107 scimitar (и всю платформу в целом). Под вопросом ДжонсонЮка поставки FV433 Abbott, AS-90, FV510 Warrior. Спасибо вам за легкое вооружение и согласие передать голландские пушки!
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23.05.2022 18:01 Ответить
Сегодня вышла статья-расследование в Bild, про то , что правительство не только врёт, что на складах бундесвера нет БМП, а оказывается, с марта не подтверждает заявку производителч на поставки в Украину. Закиньте в перерводчик

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seit-*****-vier-wochen-ampel-blockiert-marder-lieferung-fuer-die-ukraine-80175356.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_t=1653317005833

https://t.me/PravdaGerashchenko_in_bot
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23.05.2022 18:06 Ответить
аж 15 танків. вражаюче.
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23.05.2022 18:18 Ответить
Не танков, а зениток на базе танка Leopard 1.
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23.05.2022 18:23 Ответить
Короче передача не затягивается и уже передано аж 15 танков в Чехию, ведуться переговоры с Польшей и готовятся Гепарды, которые будут примерно к середине лета, я правильно понял? А кста, кто в курсе, каски уже передали?
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23.05.2022 18:24 Ответить
каски ждем к рождеству
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23.05.2022 22:06 Ответить
- Я не бездействовал, я сразу на капу нажал! Скрипач - свидетель!
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23.05.2022 22:47 Ответить
"Он подтвердил, что с немецкой стороны гаубицы Gepard будут поставлены Украине тогда, когда будут доведены до кондиции и будет подготовлено достаточно зарядов (которые собираются из разных источников, ведь сейчас они не производятся).????????????????????????
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23.05.2022 19:13 Ответить
Цікаво, що основні звинувачення на адресу нинішнього уряду лунають від колишнього (який, по суті і створив енергозалежну від кацапів економіку Німеччини)
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23.05.2022 20:12 Ответить
 
 