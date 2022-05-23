У Німеччині заперечують зволікання з поставками зброї Україні
У Берліні запевняють, що постачають Україні багато озброєння і заперечують, що затягують процес.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок.
Вона відкинула закиди, що влада Німеччини свідомо зволікає з постачанням важкого озброєння Україні.
"Для таких заяв немає жодних фактичних підстав. Федеральний уряд постачає Україні за визначеними критеріями великі обсяги зброї з тим, щоб держава могла захищатися проти російської агресії", - заявила Гоффман.
Вона відмовилася вдаватися до конкретних деталей, зазначивши, що оприлюднювати список озброєнь, які постачаються Україні, ніхто не буде.
Речник Міністерства оборони ФРН Крістіан Тільс тим часом підтвердив, що 23 травня, в понеділок, у другій половині дня відбувається зустріч на продовження переговорів 40 країн у Рамштайні (від 26 квітня).
"Тема зрозуміла: як ми можемо надалі змістовно підтримати Україну", - зазначив Тільс.
Він підтвердив, що з німецького боку гаубиці Gepard будуть поставлені Україні тоді, коли будуть доведені до кондиції та буде підготовлено достатньо зарядів (які збирають з різних джерел, адже зараз вони не виробляються).
"Наразі як строк стоїть те, що перші 15 установок будуть доставлені до середини липня, <…> наступні 15 – до кінця серпня", - сказав Тільс, додавши, що до цього ж часу будуть підготовлені також українські військові.
Умови цієї операції обговорювалися минулої п’ятниці під час телефонних переговорів між міністрами оборони ФРН і України. Gepard, прорекламував гаубиці Тільс, є особливо сильною системою ППО, зокрема, для захисту критичної інфраструктури, але також і з метою стримування.
Речник МО також поінформував про деталі "обмінних операцій" зброєю з іншими країнами НАТО, які постачають Києву озброєння напряму.
Так, Німеччина передала Чехії вже 15 танків Leopard 2 А4 замість танків радянського зразка, які ЧР раніше передала Україні, та навчить чеських солдатів керувати цими системами. Із Польщею переговори тривають.
Як повідомлялось, у німецькому політикумі та суспільстві лунають дуже критичні голоси на адресу канцлера та його уряду щодо затягування процесу надання Україні важких озброєнь.
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И таких как ты в ЕС взять?
Кому Ху.ло будет газ продавать-сам себе? Кто ему Мерседесы,БМВ соберёт, рукожопый кацап? Поезд Сименс в Москве кто обслужит,пьяный Иван?
Не надо порядочность,за слабость принимать.
И именно поэтому они ему сейчас пытаются морду лица спасти?
Ну это, наверное, потому что они "сильные и принципиальные политики". Такие всегда принципами не "поступятся".
А компенсацию немцы и в Украине выплачивают, точно знаю.
Поэтому сказки пр белого бычка и хотелки кремля от немцев и французов нам еще долго слушать.
Я думаю, что следующая озабоченность будет будет через месяц и посвящена прекращению огня.
Как раз поступят серьезные подарки от нормальных стран и поэтому это необходимо останавливать, помогая оркам окапываться на захваченных территориях.
А в данном случае у них почему-то сплошные проблемы и неувязки.
Слабо віриться в совість людей, які гонять на німців і думають що допомогу вони наближають своїми гнівними коментами, а не стараннями самої Німеччини. Але якщо вона в них є, то після війни (коли все розкриють і це буде правдою) було б добре їм вибачитись для початку.
клоуни
Даренному коню в зубы не смотрят
Звичайно небуде оголошуватися список ,бо там крім ручних гранатометів та ігл нічого немає.А можна було надати зброю бундесвера ще у березні, хоча б одну батарею гаубиць,а так важкого озброєння немає а ті гепарди то зенітний танк для ППО.
Ми не поспішаємо!
А це інше"...
Зазначається, що Starbucks закриває юридичну особу в Росії - Кофе Сирена. Також усіх працівників буде скорочено протягом трьох місяців.
Мета агентури у владі- розсварити ЄС та НАТО зсередини та посваритись з ними. Можете останній місяць почитать їх висловлювання на адресу тих , хто нам хоч і із затримками, але дає зброю.
Додайте вислови Дерьмака на адресу НАТО та нове переслідування Порошенко, який зараз тісно співпрацює з НАТО та переконує нас приняти туди. А тепер в червні здається, новий саміт НАТО, послідкуйте ,що буде влада робить перед цим самітом. На останній перед війною ,нагадаю , Україна на ньому не з'явилась ,хоча мала запрошення.
не можете,а тебе Леопард 2 за 10 мил.
подарить?
Давать тебе жена будет
Тільки щоб відчитатися про допомогу?
у них еще для этих ЗУшек еще и снарядов нет. Зато по танкодрому можно кататься, и для парадов эффектно смотрится.
Редактора, уберите "гаубицы", а то этот Тильс окончательно дебилом выглядит.
Тому не потрібно зациклюватися на ФРН ,а працювати з тими партнерами, хто в стислі строки може надати потрібне без зайвої політики..
штаймаера по видео онляйн в Украину
передал.
И даже за деньги ничего бы не продавал.
"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - сообщает издание.
Отмечается, что речь идет об отказе правительства ФРГ передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны Германии. После незначительного ремонта их можно продолжить использовать.
Издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.
Как отмечает издание, если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seit-*****-vier-wochen-ampel-blockiert-marder-lieferung-fuer-die-ukraine-80175356.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_t=1653317005833
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