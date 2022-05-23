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Новини
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У Німеччині заперечують зволікання з поставками зброї Україні

бмп,німеччина

У Берліні запевняють, що постачають Україні багато озброєння і заперечують, що затягують процес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок.

Вона відкинула закиди, що влада Німеччини свідомо зволікає з постачанням важкого озброєння Україні.

"Для таких заяв немає жодних фактичних підстав. Федеральний уряд постачає Україні за визначеними критеріями великі обсяги зброї з тим, щоб держава могла захищатися проти російської агресії", - заявила Гоффман.

Вона відмовилася вдаватися до конкретних деталей, зазначивши, що оприлюднювати список озброєнь, які постачаються Україні, ніхто не буде.

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Речник Міністерства оборони ФРН Крістіан Тільс тим часом підтвердив, що 23 травня, в понеділок, у другій половині дня відбувається зустріч на продовження переговорів 40 країн у Рамштайні (від 26 квітня).

"Тема зрозуміла: як ми можемо надалі змістовно підтримати Україну", - зазначив Тільс.

Він підтвердив, що з німецького боку гаубиці Gepard будуть поставлені Україні тоді, коли будуть доведені до кондиції та буде підготовлено достатньо зарядів (які збирають з різних джерел, адже зараз вони не виробляються).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Складається враження, що Шольц тягне час з постачанням важкого озброєння Україні, бо не хоче цього робити, - посол Мельник

"Наразі як строк стоїть те, що перші 15 установок будуть доставлені до середини липня, <…> наступні 15 – до кінця серпня", - сказав Тільс, додавши, що до цього ж часу будуть підготовлені також українські військові.

Умови цієї операції обговорювалися минулої п’ятниці під час телефонних переговорів між міністрами оборони ФРН і України. Gepard, прорекламував гаубиці Тільс, є особливо сильною системою ППО, зокрема, для захисту критичної інфраструктури, але також і з метою стримування.

Речник МО також поінформував про деталі "обмінних операцій" зброєю з іншими країнами НАТО, які постачають Києву озброєння напряму.

Читайте: Німеччина передасть Україні перші зенітні танки "Гепард" у липні, - Spiegel

Так, Німеччина передала Чехії вже 15 танків Leopard 2 А4 замість танків радянського зразка, які ЧР раніше передала Україні, та навчить чеських солдатів керувати цими системами. Із Польщею переговори тривають.

Як повідомлялось, у німецькому політикумі та суспільстві лунають дуже критичні голоси на адресу канцлера та його уряду щодо затягування процесу надання Україні важких озброєнь.

Автор: 

Німеччина (7330) зброя (7442) допомога (8308)


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Топ коментарі
+29
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23.05.2022 17:12
+28
Це вже яка серія?
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23.05.2022 17:02
+22
Призываю не слишком наезжать на фрицев - они нам ничего не обязаны. Если дадут хоть что-то, то и на том спасибо. Но про светлое социалистическое прошлое ГДР можно напомнить - как и про то, что это прошлое может для них стать будущим.
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23.05.2022 17:07
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Це вже яка серія?
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23.05.2022 17:02 Відповісти
Не смотрите это сериал. Разумные люди ориентируются на поставки англосаксов.
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23.05.2022 17:16 Відповісти
Саксы - из Германии выходцы
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23.05.2022 18:28 Відповісти
англи також.
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23.05.2022 19:23 Відповісти
До речі, найбільшу долю в складі американського народу становлять нащадки німців, на другому місці - ірландці, й лише на третьому - англійці.
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23.05.2022 19:51 Відповісти
Брехунам брешуть у відповідь.
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23.05.2022 17:05 Відповісти
Призываю не слишком наезжать на фрицев - они нам ничего не обязаны. Если дадут хоть что-то, то и на том спасибо. Но про светлое социалистическое прошлое ГДР можно напомнить - как и про то, что это прошлое может для них стать будущим.
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23.05.2022 17:07 Відповісти
згоден, не треба наїжджати, просто треба щоб газопровід і нафтопровід самознищились, таке буває в природі. а то вони там добре всі пристроїлись поки Україна їх захищає, а то у бурятів вже чещеться можемпавтаріть сильно, треба дати можливість німецьким і французьким діточкам жіночкам і старічкам поласувати бурятськими піструнами
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23.05.2022 17:11 Відповісти
Так не защищай.
И таких как ты в ЕС взять?
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23.05.2022 17:14 Відповісти
Україна *відійде в сторону* і ЄС не буде взагалі, буде Євразія 1984 Оруела
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23.05.2022 17:22 Відповісти
Шо ты мелешь?
Кому Ху.ло будет газ продавать-сам себе? Кто ему Мерседесы,БМВ соберёт, рукожопый кацап? Поезд Сименс в Москве кто обслужит,пьяный Иван?
Не надо порядочность,за слабость принимать.
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23.05.2022 17:40 Відповісти
То есть те политиканы в ЕС которых он оптом и в розницу на газпромовские деньги скупал - хорошие, добрые, порядочные люди?
И именно поэтому они ему сейчас пытаются морду лица спасти?
Ну это, наверное, потому что они "сильные и принципиальные политики". Такие всегда принципами не "поступятся".
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23.05.2022 17:55 Відповісти
даун - кацапы дай им волю вас мягкотелых европейцев выпотрошат как зерновые хранилища в Херсоне - если бы не героизм украинских парней
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23.05.2022 21:28 Відповісти
"ничего не обязаны" - після мінського мила та северного потоку? серйозно?
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23.05.2022 17:38 Відповісти
Где в Минских соглашениях говорится про обязательство давать нам оружие?
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23.05.2022 18:42 Відповісти
Как это они все Украине не должны? А за ядерное оружие третий потенциал в мире вывести из Европы что бы все спали спокойно кроме Украины. Украина защищает себя и таким образом воюет за "Европу" а они поставляют в это время военные технологии РФ. Если падет Украина а она выстоит то за газ Европа будет платить столько сколько им скажут а если не захотят то к им в гости придет орда с востока и это будут не только РФ а все тоталитарные режимы как это было в истории не раз и вспомнят колонизацию народов и нацизм. Так что они нам должны и не мало другое дело так званая властная "элита" в Украине у которых дорогая недвижимость в ЕС и семьи там живет по принципу пусть берут нам все равно хватит.
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23.05.2022 17:52 Відповісти
Ну я бы поспорил что не обязаны. Немцы до сих пор чувствуют вину за фашизм сочувствуя почему-то только российскому народу. И почему-то они забывают, что территория нынешней россии была оккупирована фашистами незначительно, а территория Украины вся. Но мочему-то немцы открыто финансировали и продолжают финансировать только россию. А остальные ей по барабану.
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23.05.2022 18:11 Відповісти
при чем тут фашизм и немцы?
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23.05.2022 18:30 Відповісти
при том - что он бот балабол
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23.05.2022 21:30 Відповісти
потому что гешефт на газе и нефти можно делать только с русскими...при чем тут 2МВ? это всего лишь предлог.
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23.05.2022 22:04 Відповісти
Россию в 1941-43 не оккупировали не потому, что не хотели, а потому, что не смогли, в т.ч. и благодаря Украине. Кстати, немцы в 1941-м дошли до Москвы и Ленинграда, а в 1942-м - до Волги. По площади - не мерял, но выглядит больше Украины.
А компенсацию немцы и в Украине выплачивают, точно знаю.
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24.05.2022 00:39 Відповісти
Да кто там на них "наезжает". Просто никто не ожидал, что немцы окажутся такими гнидами и ссыкунами по факту. У них, похоже, некое "чувство вины" перед оркостаном за 2 мировую, только не очень понятно почему перед орками, а не перед украинцами, по факту война зацепила не более 10% территории оркостана, если не ошибаюсь, а по Украине прокатилась катком сначала в одну сторону, а потом в другую.
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23.05.2022 18:31 Відповісти
Какая там вина у немцев? Там любовь морковь и бизнес интересы.
Поэтому сказки пр белого бычка и хотелки кремля от немцев и французов нам еще долго слушать.
Я думаю, что следующая озабоченность будет будет через месяц и посвящена прекращению огня.
Как раз поступят серьезные подарки от нормальных стран и поэтому это необходимо останавливать, помогая оркам окапываться на захваченных территориях.
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23.05.2022 18:42 Відповісти
Так они нам и формулу штайнмайера не обязаны были, но втюхивали её с завидным упорством, и всё у них тогда с нею было на мази.
А в данном случае у них почему-то сплошные проблемы и неувязки.
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23.05.2022 18:48 Відповісти
Німці винні не так нам , як США. Погугліть "Берлінський повітряний міст" і фразу Джона Кеннеді: "Я -берлінець" під час Берлінської кризи.
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23.05.2022 19:57 Відповісти
Десь бачив графік про військову допомогу від інших країн по відношенню до їхнього річного оборонного б'юджету. Так Німеччина вже була надала допомогу рівну 4% свого б'юджету (тобто серед лідерів), а Франція наприклад 0,4%.
Слабо віриться в совість людей, які гонять на німців і думають що допомогу вони наближають своїми гнівними коментами, а не стараннями самої Німеччини. Але якщо вона в них є, то після війни (коли все розкриють і це буде правдою) було б добре їм вибачитись для початку.
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23.05.2022 21:10 Відповісти
ЗАПЕРЕЧУЮТЬ , І не поставляють
клоуни
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23.05.2022 17:11 Відповісти
Опять во всём Меркельша с Шольцом виноваты,им Путин зарплату платит.
Даренному коню в зубы не смотрят
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23.05.2022 17:12 Відповісти
ничого клята нимчура не дасть.. чмольц і чмеркель проти
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23.05.2022 17:12 Відповісти
Не совсем ничего. Панцерфаусты, БМП-1, мины, стрелковку, снаряды передали. В более серьезном на них не стоит рассчитывать. Дадут 50-100 машин до конца лета и то хлеб.
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23.05.2022 17:16 Відповісти
"Він підтвердив, що з німецького боку гаубиці Gepard будуть поставлені Україні тоді, коли будуть доведені до кондиції та буде підготовлено достатньо зарядів (які збирають з різних джерел, адже зараз вони не виробляються)."
Звичайно небуде оголошуватися список ,бо там крім ручних гранатометів та ігл нічого немає.А можна було надати зброю бундесвера ще у березні, хоча б одну батарею гаубиць,а так важкого озброєння немає а ті гепарди то зенітний танк для ППО.
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23.05.2022 17:12 Відповісти
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23.05.2022 17:12 Відповісти
О, мавпеня з'явилося.
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23.05.2022 19:17 Відповісти
Кстати, давно его не было слышно.
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24.05.2022 00:42 Відповісти
газпромшлюхен йа-йа
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23.05.2022 17:13 Відповісти
"Нене, ми не "зволікаємо"!
Ми не поспішаємо!
А це інше"...
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23.05.2022 17:15 Відповісти
Американська корпорація Starbucks, яка володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, вирішила ліквідувати бізнес у Росії. Про це повідомляє http://t.me/sotavision/40831 Сота з посиланням на джерело компанії.



Зазначається, що Starbucks закриває юридичну особу в Росії - Кофе Сирена. Також усіх працівників буде скорочено протягом трьох місяців.
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23.05.2022 17:17 Відповісти
Я вірю німцям і не вірю жодному слову зеленокацапської шобли , яка бреше завжди і всім.
Мета агентури у владі- розсварити ЄС та НАТО зсередини та посваритись з ними. Можете останній місяць почитать їх висловлювання на адресу тих , хто нам хоч і із затримками, але дає зброю.
Додайте вислови Дерьмака на адресу НАТО та нове переслідування Порошенко, який зараз тісно співпрацює з НАТО та переконує нас приняти туди. А тепер в червні здається, новий саміт НАТО, послідкуйте ,що буде влада робить перед цим самітом. На останній перед війною ,нагадаю , Україна на ньому не з'явилась ,хоча мала запрошення.

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23.05.2022 17:17 Відповісти
Нічого нового - Шмаркля неодноразово зачитував з написаного дЄрьмаком папірця що хоче якихось гарантій невідомо від кого, а на НАТО він давно поставив хрест.
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23.05.2022 17:23 Відповісти
за счет Украины те обновляют свои арсеналы. давайте леопарды прямо Украине.
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23.05.2022 17:19 Відповісти
Вы с техникой 70-х годов справится
не можете,а тебе Леопард 2 за 10 мил.
подарить?
Давать тебе жена будет
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23.05.2022 17:43 Відповісти
а вы с одним полудохлым кацапом справится не можете - все сосете и заглатываете по глубже
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23.05.2022 21:52 Відповісти
можно так зарегламентировать процесс, что он будет идти месяцами. Но никаких задержек. Все по протоколу
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23.05.2022 17:19 Відповісти
Навіщо поставляти гаубиці, заряди до яких не виробляються?
Тільки щоб відчитатися про допомогу?
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23.05.2022 17:19 Відповісти
Ах ты ж боже ж мой! Ну тогда весь мир извиняется перед Германией. это было такое несправедливое обвинение. Все знают, что Германия все самая первая прислала и обещанные 5000 шлемов высшего качества!
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23.05.2022 17:20 Відповісти
...Другий місяць зуперечує.
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23.05.2022 17:24 Відповісти
" ...Gepard, прорекламував гаубиці Тільс, є особливо сильною системою ППО...."

у них еще для этих ЗУшек еще и снарядов нет. Зато по танкодрому можно кататься, и для парадов эффектно смотрится.
Редактора, уберите "гаубицы", а то этот Тильс окончательно дебилом выглядит.
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23.05.2022 17:25 Відповісти
Достаточно фото на котором тяжелая техника погружена на платформы и пересекает границу Украины. Это сделала Чехия, Америка и ряд других стран.
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23.05.2022 17:26 Відповісти
але ж гепард - не гаубиця, а ЗУ... і взагалі, яке важке озброєння передано Німеччиною?
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23.05.2022 17:30 Відповісти
На папері вони вже якби передали, але прибудуть до нас ті зенітки в кінці літа,або вже восени ,нашкрабають там кілька патронів на них,бо ж не виробляються вже!!! хоча їх підприємства кажуть, що на відновлення їх виробництва потрібен місяць!
Тому не потрібно зациклюватися на ФРН ,а працювати з тими партнерами, хто в стислі строки може надати потрібне без зайвої політики..
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23.05.2022 17:40 Відповісти
А на деле даже обещанные Германией еще за месяц до руснявого вторжения 5500 шлемов никто в Украине не видел...
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23.05.2022 17:42 Відповісти
Я б на месте немцев уже давно жопу
штаймаера по видео онляйн в Украину
передал.
И даже за деньги ничего бы не продавал.
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23.05.2022 17:46 Відповісти
Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Концерн Rheinmetall готов предоставить около сотни таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает издание https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seit-*****-vier-wochen-ampel-blockiert-marder-lieferung-fuer-die-ukraine-80175356.bild.html Bild .

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - сообщает издание.

Отмечается, что речь идет об отказе правительства ФРГ передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны Германии. После незначительного ремонта их можно продолжить использовать.

Издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.

Как отмечает издание, если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом.
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23.05.2022 17:50 Відповісти
Der Deutschland - мы уже поняли вашу позицию, не нужно постоянно заявлять "где вы готовы", "расмотрите предложения" или "в перспективе поставите". Между тем британские добровольцы уже вовсю передают Pinzgauer 4х4/6x6, Land rover Snatch, FV107 scimitar (и всю платформу в целом). Под вопросом ДжонсонЮка поставки FV433 Abbott, AS-90, FV510 Warrior. Спасибо вам за легкое вооружение и согласие передать голландские пушки!
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23.05.2022 18:01 Відповісти
Сегодня вышла статья-расследование в Bild, про то , что правительство не только врёт, что на складах бундесвера нет БМП, а оказывается, с марта не подтверждает заявку производителч на поставки в Украину. Закиньте в перерводчик

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seit-*****-vier-wochen-ampel-blockiert-marder-lieferung-fuer-die-ukraine-80175356.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_t=1653317005833

https://t.me/PravdaGerashchenko_in_bot
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23.05.2022 18:06 Відповісти
аж 15 танків. вражаюче.
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23.05.2022 18:18 Відповісти
Не танков, а зениток на базе танка Leopard 1.
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23.05.2022 18:23 Відповісти
Короче передача не затягивается и уже передано аж 15 танков в Чехию, ведуться переговоры с Польшей и готовятся Гепарды, которые будут примерно к середине лета, я правильно понял? А кста, кто в курсе, каски уже передали?
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23.05.2022 18:24 Відповісти
каски ждем к рождеству
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23.05.2022 22:06 Відповісти
- Я не бездействовал, я сразу на капу нажал! Скрипач - свидетель!
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23.05.2022 22:47 Відповісти
"Он подтвердил, что с немецкой стороны гаубицы Gepard будут поставлены Украине тогда, когда будут доведены до кондиции и будет подготовлено достаточно зарядов (которые собираются из разных источников, ведь сейчас они не производятся).????????????????????????
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23.05.2022 19:13 Відповісти
Цікаво, що основні звинувачення на адресу нинішнього уряду лунають від колишнього (який, по суті і створив енергозалежну від кацапів економіку Німеччини)
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23.05.2022 20:12 Відповісти
 
 