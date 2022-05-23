У Німеччині заперечують зволікання з поставками зброї Україні

У Берліні запевняють, що постачають Україні багато озброєння і заперечують, що затягують процес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок.

Вона відкинула закиди, що влада Німеччини свідомо зволікає з постачанням важкого озброєння Україні.

"Для таких заяв немає жодних фактичних підстав. Федеральний уряд постачає Україні за визначеними критеріями великі обсяги зброї з тим, щоб держава могла захищатися проти російської агресії", - заявила Гоффман.

Вона відмовилася вдаватися до конкретних деталей, зазначивши, що оприлюднювати список озброєнь, які постачаються Україні, ніхто не буде.

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Речник Міністерства оборони ФРН Крістіан Тільс тим часом підтвердив, що 23 травня, в понеділок, у другій половині дня відбувається зустріч на продовження переговорів 40 країн у Рамштайні (від 26 квітня).

"Тема зрозуміла: як ми можемо надалі змістовно підтримати Україну", - зазначив Тільс.

Він підтвердив, що з німецького боку гаубиці Gepard будуть поставлені Україні тоді, коли будуть доведені до кондиції та буде підготовлено достатньо зарядів (які збирають з різних джерел, адже зараз вони не виробляються).

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"Наразі як строк стоїть те, що перші 15 установок будуть доставлені до середини липня, <…> наступні 15 – до кінця серпня", - сказав Тільс, додавши, що до цього ж часу будуть підготовлені також українські військові.

Умови цієї операції обговорювалися минулої п’ятниці під час телефонних переговорів між міністрами оборони ФРН і України. Gepard, прорекламував гаубиці Тільс, є особливо сильною системою ППО, зокрема, для захисту критичної інфраструктури, але також і з метою стримування.

Речник МО також поінформував про деталі "обмінних операцій" зброєю з іншими країнами НАТО, які постачають Києву озброєння напряму.

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Так, Німеччина передала Чехії вже 15 танків Leopard 2 А4 замість танків радянського зразка, які ЧР раніше передала Україні, та навчить чеських солдатів керувати цими системами. Із Польщею переговори тривають.

Як повідомлялось, у німецькому політикумі та суспільстві лунають дуже критичні голоси на адресу канцлера та його уряду щодо затягування процесу надання Україні важких озброєнь.