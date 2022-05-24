Российские захватчики наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, сейчас - самое тяжелое время за 8 лет войны, - Гайдай

Сейчас для Луганской области - самое тяжелое время за восемь лет войны, россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно, стянули огромное количество бойцов и техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель военной областной администрации Сергей Гайдай в телеграме.

"Становится только хуже. То, что делают рашисты, - это трудно описать словами. Орки убивают наши города, трощат все вокруг. Северодонецк - едва живой. Областной центр забросали авиабомбами. Россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горской громаде со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и в нашей "Луганской Чернобаевке" - Белогоровке", - написал Гайдай.

Он также сообщил, что трасса Лисичанск-Бахмут полностью простреливается и там уже "работают" вражеские ДРГ.

"Ситуация - на грани критической. Рашисты стянули в нашу область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое вооружение. Свободная Луганщина сейчас - как Мариуполь. Мы - форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит", - заявил председатель ОВА.

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