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Новости Война
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Оккупанты не формируют группировку для возобновления наступления на Черниговщину, - пресс-секретарь пограничного отряда

кордон

Россия пока не формирует группировку для возобновления наступления на Черниговскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

По ее словам, россияне продолжают удерживать в приграничных с Черниговщиной и Сумщиной Брянской и Курской областях подразделения своей армии.

"В отдельных направлениях противник усиливает инженерное обустройство позиций. Но формирование врагом группировки для возобновления наступления не наблюдается", – пояснила она.

Напомним, что ранее издание The Washington Post сообщало о накоплении войск РФ около северных границ Украины.

Читайте: Стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины. Рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти, - Мотузяник

Госпогранслужба (6394) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+55
Где то мы это уже слышали.
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25.05.2022 16:28
+27
Дежавю́ (фр. déjà vuhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8E#cite_note-3 ) - психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте ....
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25.05.2022 16:29
+26
шо там, "ударних кулаков невідать"? до 24 лютого теж нічого не бачили..
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25.05.2022 16:31
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Где то мы это уже слышали.
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25.05.2022 16:28 Ответить
Перед 24.02
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25.05.2022 16:35 Ответить
Так це ж навіть не політики, може прикордонникам видніше?
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25.05.2022 17:36 Ответить
прикордонникам було видніше понтонну переправу через припять в чорнобильському напрямку...
там тоже так нічого не формували, що аж за пару днів до києва дійшли
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25.05.2022 18:24 Ответить
Дежавю́ (фр. déjà vuhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8E#cite_note-3 ) - психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте ....
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25.05.2022 16:29 Ответить
со второго раза им точняк ничего не светит,ИМХО єто как лукашенко который водит свое потешное войско туда сюда под границей,для сдерживание войск и непереброски на восточный фронт
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25.05.2022 16:29 Ответить
От мля! Ви можете, хоча б між собою домовитись...
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25.05.2022 16:30 Ответить
Шеховцова? А я думав,Рєзнікова.
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25.05.2022 16:31 Ответить
шо там, "ударних кулаков невідать"? до 24 лютого теж нічого не бачили..
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25.05.2022 16:31 Ответить
"Вторгнення не буде, НЄ НАГНЄТАЙТЄ" - те саме!!! Дибіли, бл*!!!
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25.05.2022 16:31 Ответить
Ты можешь до наших погранцов в Черниговскую область подьехать и вывалить им что они дебилы и нихуа не понимают, в отличии от героического полклводца с цензера, - Сашки Невского. Они твою жизнь защищают, пока ты строчишь на них оскарбления.
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25.05.2022 18:01 Ответить
Хреново защищают.
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25.05.2022 19:09 Ответить
Прикордонникам респект, а я по це-
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Про це пише https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/ The Washington Post , інформує. Джерело:
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26.05.2022 00:10 Ответить
Вибачайте реб'ята, але краще нам вірити іноземним спеціалістам.
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25.05.2022 16:31 Ответить
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Про це пише https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/ The Washington Post , інформує. Джерело:
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25.05.2022 16:33 Ответить
Так отож.
Наші речники принесли ті ж самі граблі.
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25.05.2022 16:41 Ответить
По чем тебе и софочке со словацким флагом платят кацапы за ипсо? Специально зашёл на сайт вашингтон пост и прочитал их статью. Так вот, там нет экспертного мнения американцев и их подтверждения о том, что кацапы что-то там стягивают. Вся их статья это вью пограничника нашего и то что он видит и его размышления, не более. Никакого подтверждения ударных группировок от амеров и близко там нет. Пограничник лишь констатирует факты, которые к слову есть у сводках нашего мо, обладнання інженерних позицій, посилення ділянки кордону, обстріли. Ничего нового он не сказал. Если бы Киеву что-то грозило бы в ближайшее будущее, то амеры бы уже во всю трубили и все посольства западные как один снова бы бежали с города. А так, в Киеве даже ракетами не стреляют сейчас. Имхо возможно это договорняк какой-то между западом и Рахой, но про ракетные обстрелы Киев уже давно забыл и не знает что это такое, в отличии от других городов Украины
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25.05.2022 16:55 Ответить
На цензоре есть группа людей( некоторые со множеством аков), которых не интересует правда и реальное положение дел, их задача крикнуть ганьба Зеленскому и ко, зрада и Слава Украине для пущего эффекта. Читать первоисточники им не интересно и не нужно, ибо там надо думать и анализировать, проще мочить по накатанной. И даже если бы в статье было что-то реально ценное и интересное, нашим пограничникам и разведчикам, которые находятся в гуще событий, наверное все же видней чем газетчикам, где вашингтон пост пишет одно, а нью йорк таймс противоположное в одно и тоже время.
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25.05.2022 17:10 Ответить
А є кончені дебілушки, які проігнорували факт війни від 2014 року.
Краще будувати дороги, казали вони.
Закінчимо швидше війну, бо втомились., Індекс борщу не витримує воєнних дій.
Досить тому військовому шлаку заробляти на війні гроші. Подумаєш когось там убили, ми їх туди не посилали. Какая разніца как називаєцца уліца, главнає щоб була заасфальтована, какая разніца на каком язике гаваріть, лішь би нє на укрАінскам. Якщо зміцнювати армію, то коштів на дороги не вистачить, а ми вже з медвечуком домовились на рахунок бітуму.
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25.05.2022 17:22 Ответить
Ігорьок, а ты за зеленського тут?
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25.05.2022 17:30 Ответить
Нет. Ни за Порошенка, ни за Зеленского, ни за кого либо другого. Я за Украину. И эти боты провокаторы меня бесят. В военное время головой надо думать, а не срать на руководство по сайтам. И прежде чем срать головой хоть бы думали, а так волают бездумно зрада. Если такие принципиальные и всезнающие, то на улицу в том же Киеве пусть выйдут и Зеленского ********, так там будут с голой сракой к столбу примотаны.
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25.05.2022 17:37 Ответить
Дасиш мені відповідь на одне питання.
Хто такий Єрмак і чому він займається найважливішими державними справами ?
Якщо він настільки крутий, то чому його не поставили на легітимну посаду, щоб і відповідальність певна була.
Подумай, Ігорок...
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25.05.2022 18:18 Ответить
"какая разница - зеленский, порошенко.." -- это и есть детектор кремлебота или дурака.
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25.05.2022 19:01 Ответить
Та при чому Київ ? Мова про Чернігів та Суми.
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25.05.2022 17:16 Ответить
И опять же, достаточно головой подумать и вопроса "а причем Киев" уже не будет. Черниговская и Сумская область это дороги на Киев, вот и вся их ценность.
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25.05.2022 17:29 Ответить
Ти ідіот? Подивись їх карту новососії
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25.05.2022 17:31 Ответить
Потому что Чернигов это северный форпост Киева. Без захвата Чернигова, ты Киев не захватить, ну со стороны раши точно. С Черниговщины открывается плацдарм на Киев.
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25.05.2022 17:31 Ответить
Тобто сам Чернігів та Суми їм не цікаві ?
Не пишіть дурниць.
Правда, що їм бракує сил захопити все зразу, тому вони діють по черзі.
Треба бути ідіотом, щоб цього не розуміти.
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25.05.2022 18:13 Ответить
Не умоляйте роль Сумщины...Мы тоже внесли лепту защиты Киева...🤔
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25.05.2022 19:18 Ответить
Да, так и есть - читала статью. И всем рекомендую сначала читать первоисточник, а не доверять пересказам. Другое дело, что наши СМИ создали кликбейтный заголовок и во всю тиражируют, доводя напряжение в гражданском обществе до паники.

Но это не отменяет факта, что северная граница должна быть укреплена максимально и готова не допустить повторного вторжения. Кацапы и на такое могут пойти, если силенок хватит. Дважды на одни грабли, недооценки ситуации и намерений врага, наступать нельзя. Лучше перебдеть.
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25.05.2022 17:32 Ответить
Ніхто нічого зараз не укріпить.
Ви читали що там все прострілюється.
Але все ж намагаєтесь гарантувати повторний ненапад.
Оййойо...
Треба готуватись. Крапка.
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25.05.2022 18:11 Ответить
Да, да ни кто нихера не формирует и война не должно была начаться. С шашлыками зелень не ****** много уже их валяется, только не съедобные
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25.05.2022 16:32 Ответить
Потім буде - Формують але не багато. Багато, але недостатньо для нападу. Достатньо, але нападати не будуть. Потім -а-я-я-я-яй. Подло ізподтішка напалі, пока ми мірно спали перед поездкой на шашликі.
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25.05.2022 16:32 Ответить
Потім вилізе Обдристович я заявить-"Про@бали".
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25.05.2022 16:50 Ответить
не вистроїли свої танки в "свиню"
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25.05.2022 16:59 Ответить
Чому в свиню. Достатньо інших методів оборони. Чомусь Південь кацапи взяли за день, а вибивати їх потрібно буде місяцями. Бо вони вже редутів там всіляких за три місяці понабудували. То ж гинути ми будемо, а не вони б загинули в разі будівництва інженерних захисних споруд ще перед навалою. Це що, як не зрада?
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25.05.2022 17:13 Ответить
Значить наступ буде, гарантовано.
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25.05.2022 16:33 Ответить
если даже и будет то думаю на расстояние выстрела РСЗО по Киеву их не подпустят уже,а то что ракеты летают то херня,тут на на баскет.площадкам школота под сирены в бацкет играет и пиво пьют.прилетит так прилетит,от судьбы ,смерти и этой войны не убежишь.Все будет так как оно должно быть даже если тебе кажеться что чтото идет не так.Суждено помереть под завалами помрешь,суждено пожить в палатке поживешь,хуже когда инвалидность получить,а смерть особено быстрая то таке ИМХО_)
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25.05.2022 16:39 Ответить
Та причем тут Киев? Кроме Киева, что городов и сел нету?

Эти питухи смотрят, что территорию не минируют, фугасы не ставят....а занимаються восстановлением (велыке будивныцтво - 2.0) без всяких фортификационных сооружений.

Вот и полезут! Или вы думаете, что все закончилось? НЕТ, не закончилось
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25.05.2022 16:46 Ответить
кто тебе сказа что не делаются фортификационіе сооружения? с 1 мая по всей границе с беларусью делаються эти сооружения
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25.05.2022 16:54 Ответить
АЛЛЕ!!! Там территория должна быть завалена как в Камбодже и закрыта для всех передвижений (такая себе зона отчуждения минных полей. Спроси у Изгаиля про границы)...что бы даже лис не прошмыгнул
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25.05.2022 17:00 Ответить
золотые слова. заград зона по кордону должна была появиться еще нексолько лет назад когда меры, ГУР, британцы предупреждали о нападении. Но закапали в землю вместо мин деньги.... Такие мероприятия как минимум дату время для перегруппировок если раша что-то начнет бузит да и в любом случае шведского стола с монгольским наскококм как это случилось 24.02.2022 не полчится..
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25.05.2022 17:24 Ответить
Та ви, батєнька, фаталіст.
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25.05.2022 17:14 Ответить
22 000 погибших в Мариуполе изза ******** ( по Арестовичу) Чонгар
КТО ЗА ЭТО ПОЙДЁТ ПОД СУД ?
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25.05.2022 16:35 Ответить
Повесят на Порошенко. Нельзя же, в самом деле, обвинить всемирно узнаваемого величайшего лидора современности. Или даже его завхоза.
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25.05.2022 16:40 Ответить
Це навіть не лідор, це цілий лідорасіщє.
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25.05.2022 16:51 Ответить
Один вброс про расстрелы командирами,второй вброс про окружение Северодонецка,третий вброс про формирование войск для наступления с Севера,четвертый вброс про Беларусь.И это далеко не все вбросы .Чувствуется руководящая роль нашими гнидами со стороны кремля.Развитие паники и пораженческих,упаднических настроений в Украине- это тоже элементы гибридного наступления кремлевского плешивого окурка.Гниды повсеместно..Элемент нечистоплотности.
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25.05.2022 16:35 Ответить
Завтра кто то обязательно напомнит о необходимости переговоров и поиска мира в глазах.
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25.05.2022 16:42 Ответить
Точно. Зєля з трагічним виглядом скаже "ми зробили ВСЕ, щоб підготуватися до війни, але зараз треба підписувати і погоджуватися, бо втратимо країну".
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25.05.2022 16:46 Ответить
Щоб не бути гнидою для початку треба перестати говорити й писати москальською мовою -- мовою одвічного ворога України.

А по-друге, витягнути з бункера такого собі коломийського, і запитати про його інтерв'ю 2019-го року і про його ставлення до нинішньої війни. Він за 90 днів так нічого й не сказав.

Ну і по-третє, щоб "********" (причому значно серйозніше, ніж сказав арестович), не знадобилося ніяких "вбросов". Все було зумисно і спеціально. За це досі ніхто не сів.
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25.05.2022 16:44 Ответить
Про "расстрельі командирами" єто не вброс єто законопроект зеленьіх ***************.
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25.05.2022 16:47 Ответить
Эта тенденция уже больше недели идет, если не ошибаюсь. Для чего, вот вопрос. Кому-то очень надо прогнуть население?
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25.05.2022 16:48 Ответить
Журналісти ******* полоскотати нерви співгромадянам. А нужно щоб знову не було як 24.02. А то вже велике відбудівництво не сьогодні, завтра розпочнеться.
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25.05.2022 17:25 Ответить
Куди прогнуть? Щоб завтра насєлєніє вийшло на майдани з гаслами "Вєрім дбр, Турчінова под суд!"?

Може у Вашого "кому-то" є чітко визначене прізвище?
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25.05.2022 17:43 Ответить
Під Сєвєродонецьком оперативне оточення. Це добре, дуже добре, чи просто чудово? Збільшення рашистських військ на кордонах це знову добре? В білораші не скаутський зліт, а переміщення ( мало зрозумілі звичайно) ссо білораші, невже це так мило? Знову кортить розслабитись, чи ви і не напружувались з 24.02.?
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25.05.2022 17:22 Ответить
Деякі не напружувались ще з 2014-го. Вони одразу ж "усталі от войни".
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25.05.2022 18:19 Ответить
"ето всьо амеріканскіє смі нагнєтают істєрію" - казав виродок обизянячий хламідія за тиждень до рашистського вторгнення
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25.05.2022 16:36 Ответить
Це американці "Washington Post" істерію нагнітає. А насправді ніякої загрози нападу нема. Ці американці такі панікьори але нам тут на місці краще видно. Друзі, нічого не нагадує?
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25.05.2022 16:37 Ответить
А вы сами статью читали? Там вообще никакого нагнетания нет. Де факто, пересказ о работе пограничников и жизни приграничных сел.
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25.05.2022 16:50 Ответить
абсолютно згоден:
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/urkaine-russia-border-war-chernihiv/

стаття про ******* щоденні справи прикордонників і білу, яка прийшла в наші українські сім'ї. Про сім'ю, де п'ять дочок і шосту вагітність - це капец просто.
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25.05.2022 17:27 Ответить
*біДу
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25.05.2022 17:28 Ответить
Согласен, читал, чисто размышления пограничника.
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25.05.2022 19:10 Ответить
гірше скабєєвої
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25.05.2022 17:01 Ответить
Окупанти не формують угрупування для відновлення наступу на Чернігівщину, - речниця прикордонного загону.

А в Кремлі в "курсЄ дєла" ? Якесь чергове "тиць п*здиць" ?
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25.05.2022 16:37 Ответить
Мляяяяяяяя!!!!
Та після Резникова у лютому, у нас всіх вже АЛЕРГІЯ та НЕРВОВИЙ ТІК на словосполучення "нема наступальних угруповань"!!!
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25.05.2022 16:37 Ответить
НЕ порте нам экономику вы нагнетаете войны не будет войска не активны как в воду смотрели предупреждали каждый день начиная с осени Европа и США все сбылось карта-Возможные маршруты предполагаемого российского вторжения в Украину (январь 2022 г.).Possible routes of alleged Russian invasion of Ukraine (January 2022)
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25.05.2022 16:37 Ответить
якщо не планують, значить планують.
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25.05.2022 16:46 Ответить
у будь-якому випадку, коли це можливо, стріляти та знищувати скупчення ворожих сил по той бік кордону.
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25.05.2022 16:47 Ответить
Не-е-т. На эта я пайтить не магу!
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25.05.2022 17:04 Ответить
///
Появилась информация, зачем рф перемещает свои «Искандеры» по территории Беларуси

Как пишут СМИ, ссылаясь на множество источников, оккупанты, начиная с 22 мая, на беларуской территории переместили три пусковые установки ОТРК «Искандер» из района Осиповичей в Могилевской области в Речицу в Брестской области - буквально в 6 километрах от госграницы Украины.
Выбранная позиция позволяет оккупантам из состава 107 ракетной бригады 35-й армии Восточного военного округа рф бить по объектам в западной и центральной части Украины до линии Подольск (Одесская область) - Лубны (Полтавская область) - Глухов (Сумская область).
Можем предположить, что россияне ищут позицию, которая позволит «доставать» ракетами с дальностью стрельбы в 500 км объекты по всей западной и центральной части Украины.
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25.05.2022 16:55 Ответить
Раз по ху йловцам ударить не смеем на восьмом году войны, то может хоть по подху й ловцам беларуским хватит смелости влупить в случае работы ракет по нам с ихних городов. Хоть с арты.
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25.05.2022 17:08 Ответить
Не можна.

Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь. Документ 112_692, чинний, поточна редакція - Набрання чинності від 06.08.1997

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692

А ще Україна має з Білоруссю дипломатичні стосунки -- обстрілювати їх заборонено міжнародним правом.
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25.05.2022 17:39 Ответить
Вони в Речиці так само стояли перед війною
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25.05.2022 18:22 Ответить
Jeśli tak jest to sytuacja jest krytyczna
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25.05.2022 17:15 Ответить
Вона давно така. То більше, то менше.
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25.05.2022 17:32 Ответить
цікаво чи вона побачить руцький стручок у себе в сраці
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25.05.2022 18:03 Ответить
Знову ці ударні угрупування, ми таке вже чули 3-4 місяці назад
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25.05.2022 18:15 Ответить
Кому вірить? Одні кажуть, що угрупування РФ військ не накопичується, інші - що накопичується повним ходом...
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25.05.2022 18:20 Ответить
Зеленая банда просто не говорит правду, что бы не допустить паники. Иначе слуги Народа побегут, и создадут заторы на дорогах.
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25.05.2022 18:43 Ответить
Із підтверджених джерел "наразі немає чого панікувати". Товариш сказав

, не буду казати звідки.
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25.05.2022 19:12 Ответить
Резніков, цілий міністер, теж так казав напередодні вторгнення
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25.05.2022 21:21 Ответить
 
 