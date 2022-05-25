Оккупанты не формируют группировку для возобновления наступления на Черниговщину, - пресс-секретарь пограничного отряда

Россия пока не формирует группировку для возобновления наступления на Черниговскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

По ее словам, россияне продолжают удерживать в приграничных с Черниговщиной и Сумщиной Брянской и Курской областях подразделения своей армии.

"В отдельных направлениях противник усиливает инженерное обустройство позиций. Но формирование врагом группировки для возобновления наступления не наблюдается", – пояснила она.

Напомним, что ранее издание The Washington Post сообщало о накоплении войск РФ около северных границ Украины.

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