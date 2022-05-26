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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине нужна помощь оружием без исключений и ограничений, - Зеленский

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Украинские силы обороны противостоят очень жесткому наступлению россиян на востоке, Украина нуждается в оружии без исключений или ограничений.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке. Кое-где враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что российские власти приняли показательное решение – разрешили брать на контрактную службу людей постарше.

"То есть молодых им уже не хватает, но желание сражаться все же сохраняется", - констатировал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы", - Зеленский. ВИДЕО

Он подчеркнул, что нужно время, чтобы отбить у россиян желание воевать.

Также Президент подчеркнул, что Украине нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточно, чтобы победить. Вот о чем говорят те, кто действительно ценит людей. И я благодарен всем, кто говорил об этом в частности и в Давосе. Кто говорит об этом на страницах СМИ и в столицах ведущих государств. Несмотря на давление от всех, кто застрял в ХХ веке, когда интересами народов действительно часто торговали ради попыток удовлетворить аппетит диктаторов", - заявил Зеленский.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Костенко обратился к союзникам: Дайте нам оружие и мы покончим с российским нашествием

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) оружие (10204)


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Топ комментарии
+32
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26.05.2022 00:26
+29
Цей час коштує багато,життя захисників. Не знаю,як можна пробачити те,як він довів Україну до такого стану. Росія винна,але слуги і Зеленський такі ж самі винні. Були б кошти на Армію не було б Буч.
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26.05.2022 00:17
+28
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26.05.2022 00:17
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Правила форума Совет форумчан
Скажи этому Шольцу, что если Германия не передаст нормальное оружие, которого у них вполне хватает по частным фирмам на складах, то ты предложишь Путину свою капитуляцию и переход на его сторону всей Украины с единственным требованием: стереть с лица земли всю Германию, используя и ядерное оружие, и объединенными сухопутными войсками полную зачистку от немцев провести, ну и остальных трусов туда же отправить. И так и будет, никто с лопатами на танки не пойдет, если он не даст оружие.
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26.05.2022 00:17 Ответить
***** для приїжджих,вся Європа знає що ***** на них не полізе,яке б нато не було неповоротке,але однією лише авацією воно поставить русню раком,і мова про якісь там прориви вмруть десь в лісах під Литовським кордоном))) ЯЗ НАТО погрожувати теж не варто,бо навіть без США НАТО в стані перетворити в "ядєрний пєпєл" все що західніше Уралу
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26.05.2022 00:37 Ответить
Еще пару лет назад я тоже так думал. Сейчас оч сомневаюсь. Обосралась та НАТА и пуйло это понял. Если с наскока и нахрапом как он любит да с ядерной дубиной, НАТЫ не станет уже на второй день войны. Каждый будет за себя заботиться, ну и американцев на помощь звать. До стран балтии Чехии и Польши успеют дойти пока в той НАТЕ разберутся кто там кому рабинович. А потом предпочтут не начинать ядерный пепел и принять новую реальность.
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26.05.2022 02:30 Ответить
Андрюша, що це чмо зЕлене робило всі ці 3 роки (нас там не чекають і таке інше). Зараз вже друга антинатівська істерія, яку розпочали дЄрмак з кУлебою. Подивися, які законопроекти видає бЕзмозгла та інші слуги. Чи ти думаєш, що Захід цього не бачить? Не здивуюся, якщо Захід припинить будь яку поставку зброї.
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26.05.2022 07:25 Ответить
Не прекратите! Решение принято однозначно уничтожить режим путина! Хватит истерить! Зе и вся его шобла три года скакала на сцене, на хер послали все разведки мира и США. Зедебилы безграмотны.
Случайные люди оказались у власти Украины! Пороха обратно! Верьте в ЗСУ!!!
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26.05.2022 09:47 Ответить
"с наскока и нахрапом как он любит да с ядерной дубиной"

О, ще один "ядєрщікъ".
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26.05.2022 09:36 Ответить
Як тільки розконсервують Т-34 то відразу попруть захоплювати Європу,бо без Т-62 не можуть захопити Україну;і не захоплять.
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26.05.2022 10:10 Ответить
Это не Шольцу надо говорить, он такой же политик лёгкого поведения как и все страны которые далеко от РФ. Это надо говорить всей Европе.
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26.05.2022 06:09 Ответить
Цей час коштує багато,життя захисників. Не знаю,як можна пробачити те,як він довів Україну до такого стану. Росія винна,але слуги і Зеленський такі ж самі винні. Були б кошти на Армію не було б Буч.
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26.05.2022 00:17 Ответить
Як же я ненавиджу Зелю за те щовін казав що можно сильно збільшити фінансування армії, але тоді він не зможе красти на великому крадівництві
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26.05.2022 00:30 Ответить
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26.05.2022 00:17 Ответить
У мирний час я б змирився з словосполученням "верховний гімнокомандувач".
Але зараз спитаю "да шо ти кажеш?"...
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26.05.2022 00:20 Ответить
КАКАЯ РАЗНІЦА ?
Ти що слогани зеленського не поважаєш ?
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26.05.2022 00:48 Ответить
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26.05.2022 00:23 Ответить
Та **** .
лядська верещук повинна вже висіти нечість собача
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26.05.2022 09:30 Ответить
треба її суку в прифронтові міста та села
нехай посиде під обстрілами кожного дня як ми
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26.05.2022 17:33 Ответить
Паралельно треба вводити військову адміністрацію з управління Україною.
Пропроную включити до складу керівників війської адміністрації:
капітан Ігор Лапін, майор Роман Ковальов, генерал Василь Бурба, генерал Дмитро Марченко.
Прохання доповнювати список.
Не можна відкладати з введенням військової адміністрації з управління Україною.
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26.05.2022 00:24 Ответить
Який наз лапін,вбий в пошук в Гугл: Твердохліб про Лапіна,і прочитай статтю і не пиши тут *****!
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26.05.2022 09:32 Ответить
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26.05.2022 00:26 Ответить
Мова, Армія , Віра це складові сильної єдиної держави.
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26.05.2022 00:30 Ответить
ваш пост і є відповідь на те,чому всі кандидати БРЕШУТЬ у своїх передвиборних програмах,бо інакше "мудрий нарід" який дуже ласий до халяви,пройде повз,і побреде до тих хто наобіцяє жирніше.Порох спробував піти з тим що планував робити,і чесно це озвучив,результат,бидло промекало щось про то що воно "устало от вайни"... І вибрало того хто їх просто НАЇБАВ,у всьому.
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26.05.2022 02:01 Ответить
Саме так!
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26.05.2022 08:03 Ответить
Коли б порох посадив якусь кількість високопоставлених злодіїїв, то він напевно переміг би на виборах. А то ні одного не посадив. Хоча народ прекрасно знає, що крадуть. Тому не треба коментаторам хамити по відношенню до 73%.
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26.05.2022 10:04 Ответить
від того що бидло вибрало картинку в телевізорі солодше не стане,і БИДЛУ було глибоко ***** хто там що крав,бидло хавало телевізор,так шо не треба тут про свідомість бидла задвигати... бидлу сказали що свинарчуки і порох особисто наживався "на крові патріотів" ів бидло цю мульку досі ригає
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26.05.2022 14:20 Ответить
Я не зелебот, но не надо тут *******, что порох что-то хотел там сделать по-честному. Оно точно так же думало нас доить, как и вся власть до него, во время него и после него
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26.05.2022 10:08 Ответить
ух так доїли що чомусь газ дешевшав)))) ааааа не дали розтаможку "по триста евро"))))
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26.05.2022 14:18 Ответить
Мне пох на растаможку по 300 евро, я могу машину и тут купить нову
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26.05.2022 16:24 Ответить
Тепер на фб став дуже обізнаним, наче нічого такого і не було.
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26.05.2022 07:45 Ответить
Да, попали мы. Какой то затык по поставкам всего. Главное, от США и Германии. Везде политические игры, убивают наших солдат. Но выхода нет-давить дипломатически, каждый день, привлекать на свою сторону политиков внутри.
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26.05.2022 00:26 Ответить
Выход всегда есть. Нужно находить рычаги влияния. У Украины очень слабая позиция.
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26.05.2022 06:12 Ответить
мое мнение со стороны..вот здесь на цензоре большинство пишете что Зеленский и окружение что то сливают .короче есть большие подозрения в их связях с окупантами.Наверно не с воздуха вы все это пишете.Значит запад тоже прислушался к этим комментам и сложил кое какие факты в лучщем случае.а в худщем выявили явные доказательства этому..я тоже заметил пошла такая сильная реакция и это дадим и то..и победа только за украинцами и тд..и вдруг резко тишину поймали..ну они же не могут сказать вам открыто что потеряли доверие вашей власти..буду рад если ошибаюсь.
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26.05.2022 10:28 Ответить
Логічно, щоб перемогти *********, у якого різна зброя, треба також її мати.
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26.05.2022 00:28 Ответить
"Когда рашисты оккупировали Крим, Ангела Меркель молчала,
ей не нравился Крим;
когда рашисты оккупировали Луганск, Ангела Меркель молчала,
она не знала, где Луганск;
когда ращисты оккупировали Донецк, Ангела Меркель молчала,
она не любила Донецк;
когда рашисты пришли в Германию, Ангела Меркель уже была на пенсии и пила коктейли на берегу Средиземного моря;"(С) Олаф Шольц
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26.05.2022 00:31 Ответить
Испытан Нептун!

Простой нарид не задумывается о том, что происходит вокруг нас.

Цель РФ на ближайшую перспективу - отрезать нас от Черного моря. Море это торговые коммуникации, это шельф, это вылов рыбы. Отдать море это огромные потери для экономики. Это миллиардные убытки. Это сразу падение всего, обесценивание гривни, рост цен. Это зрада и возможность привести к власти на выборах выгодного кандидата.

Море это опасность в любой момент морской десантной операции с территории Крыма на наше черноморское побережье.

Произошедшее с нашими моряками в Керченском проливе это как раз попытка отрезать нас от Азова. Теперь то же самое агрессор хочет провернуть с Черным морем.

Именно этими вопросами должны денно и нощно заниматься политические элиты страны. Но в политические элиты нам пихают клоунов, наркоманов, трусов. Чтобы, между понюшкой кокаина и пляской на корпоративе у олигархов, времени на реально важные дела у них не было.

И тогда зайдут моторолы и заселятся в наши квартиры. А всем несогласным вспорят животы, как они делали это на Донбассе. И тогда все увидят как "хуже не будет".

Это все не осознает наш простой нарид, уставший от войны по барам и ресторанам. У которого в голове какая-то чушь про волшебника из кино, которого вот бы хорошо сделать Президентом.

Теперь у нас есть ракеты.

Это самое значимое событие по сравнению со всем, что происходит вокруг нас.

Ольха - за 130 км бьет в монетку. Реально попадала в флажок на испытаниях.

Нептун - за 300 км топит корабль.

Также у нас теперь есть беспилотники. Оружие, которое производит не каждая страна. И уж тем более, оружие, которым не каждая страна делится с другими странами. С нами поделился Эрдоган после встречи с Порошенко.

И теперь мы можем навести за 300 километров свою ракету и воткнуть ее в борт корабля, который вздумает таранить наших моряков.

Потому что 5 лет над этим работали адекватные люди, а не клоуны.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZWqNvIb1pAkTADd6wcC88oc9uDyr1W_P1cOMFQzY79PkzicvkDKH2VDJmOLKxLiFIdhQxuNLUX1MzzpcaQVoQFawy-9vg69l0-Yf6thHPyGc8kjezmfeSK_L7WJX6WY5axspXj2DQZDKLRhViyPIy-XJb2nAngR_HnmAJDyA2MsNKZSDDecVRrQpwpt4QcrHAsqXZOpMNfRAqymX7Vw3rln&__tn__=-UC%2CP-y-R Джон Смит
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/pfbid0URbb4gJqxazVBTkQSKey3nhviz7KwQhrgy9cMNJGHmBcq9rzMY9GgseFqxXoCq8Zl?__cft__[0]=AZWqNvIb1pAkTADd6wcC88oc9uDyr1W_P1cOMFQzY79PkzicvkDKH2VDJmOLKxLiFIdhQxuNLUX1MzzpcaQVoQFawy-9vg69l0-Yf6thHPyGc8kjezmfeSK_L7WJX6WY5axspXj2DQZDKLRhViyPIy-XJb2nAngR_HnmAJDyA2MsNKZSDDecVRrQpwpt4QcrHAsqXZOpMNfRAqymX7Vw3rln&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 апреля 2019 г.
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26.05.2022 00:31 Ответить
походу уже видно что Ленд-лиз будет без танков.. авиации и систем залпового огня...и патриотов........одна арта и та в малых количествах.. удивляет только сумма 40 лярдов за сотню две 155мм гаубиц..
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26.05.2022 00:35 Ответить


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Реєстрація: 17.04.2022
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26.05.2022 00:39 Ответить
ну недавно на сайте и что?читаю ноль ибо за день начитался уже и пора спать чего и вам советую.
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26.05.2022 00:47 Ответить
Из тех 40 млрд реальная военная помощь Украине 6 млрд, все остальное это компенсации союзникам за беженцев и уже отданное оружие. Поэтому да, танков и авиации в Ленд лизе не будет, не знаю кто там вообще мечтал о Патриотах и РСЗО. Наверное мечтали те же люди, которые думали что НАТО будет охранять корабли для вывоза зерна. Сказки для инфантилов. Ленд лиз это про упрощение доставок некоторых видов вооружения, а не про превращение армии Украины в армию США. Предлагаю людям вернутся в реальность, а то у нас некоторые уже 20 раз победили в войне и уже в мыслях Москву окружают. А только в реальности вопрос как много территории они ещё успеют окружить. А отвоевывать обратно намного тяжелее, чем оборонять.
А насчёт поставок, наш максимум это ещё 100 гаубиц, джавелины и стингеры, ну и ещё штук 50 старых м113. Никому не надо наша победа, задача как можно дольше продлить войну, чтобы переформатировать Европу от торговли с расеей, а дальше ни наша, ни их судьба никого не интересует.
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26.05.2022 00:56 Ответить
один вище вже пішов спати. Сподіваюсь і тобі бавовна сьогодні насниться.
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26.05.2022 01:12 Ответить
AKS не бреши, ****** кремлівське, 26 мільярдів із 40 на поставки зброї та 14 на все інше (макроекономічна допомога Україні, гуманітарна допомога, закордонним партнерам, які прийняли біженців з України).
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26.05.2022 07:42 Ответить
9 лярдов на щарплаты военным, бюджетникам, пенсии и чиновникам у власти. США закрепило трех американских аудиторов, чтобы контролировать распределение финннсов. Чтобы самое главное все зарплаты дошли до военных...Чтобы трехцветный Ермак, ставленник Козака, не ********* бабло вместе с Янелохом и всей ОП ...
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26.05.2022 13:19 Ответить
Пэтриоты буду и Химерсы будут...
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26.05.2022 09:53 Ответить
Якщо Зеля фуйню на відео про перемир'я з Путіном не нестиме.
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26.05.2022 09:58 Ответить
О! На Банковой додумались в магнитофоне сменить кассету. А то в прошлой уже начало жевать плёнку…
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26.05.2022 00:37 Ответить
Яке нафіг «ми»? Арестовия ніколи блище 500км від фронту не буває
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26.05.2022 00:43 Ответить
Обдрестович, ****! Флягу закрой свою помойную!
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26.05.2022 09:55 Ответить
то напевно Порох сам себе судить,так незрадойоб жри з миски зелене гівно і не скавчи,зебіл має мати **** щасливого дебіла і по довбойобськи ржати над смердільником 95,тому ржи
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26.05.2022 00:48 Ответить
Ми тут за життя України розмовляємо, а ти за морду ліца Зе. ПНХ урод.
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26.05.2022 00:54 Ответить
Согласен, все равно от "беженцев" толку не будет, или дезертируют или в плен сдадутся. Украина от этого потеряет...да ничего не потеряет.
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26.05.2022 01:06 Ответить
Не все так однозначно. Например в ДНРах призвали уже музыкантов и учителей, ловили прямо на улицах. Сначала были как мясо. Но те кто выжил за несколько месяцев превратились в довольно неплохих бойцов. У нас сейчас толп добровольцев не наблюдается но желающих свалить достаточно особенно на западе страны.
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26.05.2022 01:16 Ответить
Та можно и всех 10 миллионов мужчин словить в возрасте от 18 по 60 лет, включая инвалидов, но в чем мы все будем воевать, если даже сейчас в Луганской области на передке большинство без бронижилетов и касок? А мы ещё с орков ржем.
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26.05.2022 01:26 Ответить
Половина военных не носит ни каски , ни броники, не потому что их нет, а потому что нет смысла(страшная тайна).Одень броник(14кг), каску, автомат (4кг), минимум 4 магазина, фляга, гранаты,форма,берцы...Ну, прикинули? Как насчет побегать и шустро ( под обстрелом,уж поверьте, шустро будет)? Ага. Снаряды( 42 кг) к 152/155 гаубицам потягать во всем этом?Точно. Ржут "диванные воины",ничего, попадут в армию- полегчает. Главное не в чем, а чем. Древняя "мосинка" броник насквозь пробивает, так, к слову.
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26.05.2022 02:26 Ответить
Никакие деньги не спасут если некому будет воевать и обеспечивать армию. Единственная возможность открыть границу это подписать капитуляцию. Я понимаю что хочется свалить и очевидно и местечко уже есть. Но есть такое понятие как совесть, либо она есть либо нет. И ни за какие деньги ее не купишь.
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26.05.2022 01:09 Ответить
С такой помощью нам у рашки хватит боекомплекта, чтобы постепенно выжечь всю страну и всех нас перебить. В таком случае я не осуждаю тех, кто хочет свалить: люди хотят жить и погибать имсмысла нет.
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26.05.2022 10:21 Ответить
Моторошне пророцтво
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26.05.2022 01:04 Ответить
Зрада на всех каналах, конец сопротивлению. Только несколько дней праздновали 3 месяца сопротивления и лендлиз, как незаметно подкрался п.ц.
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26.05.2022 01:13 Ответить
Запад провалился по срокам. Поздно газонули, а потом в пути приостановились и задумались не поздно ли стартонули и стоит ли газовать дальше или остановится и поехать обратно.
Стратегически сейчас для нас ничего хорошего не вижу.
Один из депутатов ВР в личной беседе посоветовал бежать с Юга, где я сейчас живу, в западные области, и как можно скорее. А мне до последнего не хочется верить, не уезжаю, жду когда мы Херсон вернем, чтобы поспокойнее было, а оказывается об этом можно и не мечтать...
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26.05.2022 01:24 Ответить
Про "конец сопротивлению" не слышал. Но вообще ситуация канечно критическая.
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26.05.2022 06:21 Ответить
Та немає нічого критичного. Трохи "просів" фронт то тут вже понабігали "рююзкаГаварящіє всьопрапала".
Рашизздам ***** й деякі їх успіхі на Сході та Півдні їм не допоможуть.
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26.05.2022 10:04 Ответить
Що із необхідного важкого озброєння і *********** до нього виробляє Україна самостійно?
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26.05.2022 01:56 Ответить
Запад уже поставил вооружений на 10 млрд долларов, включая 155мм гаубицы (США, Канада, Австралия, Франция, и т.д.), сотни танков (Польша, Словакия, Чехия, Словения), под тысячу бронетранспортеров, боевые дроны, средства ПВО (С-300, стингеры, старстрики,...), ракеты Бримстон, вертолеты, самолеты и запчасти к ним, противитанковое оружие (Джавелины, Нлавы, Панцерфаусты, ...), стрелковое оружие, броники, и сотни других наименований. Еще больше будет. Не нужно недооценивать огромную помощь от союзников. Да, и не забудем профессиональных военных - волонтеров со всего света, которых многие тысячи воюет за Украину.
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26.05.2022 02:00 Ответить
н в достаточном количестве же.
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26.05.2022 05:27 Ответить
Гаубиц всего 90 из которых больше половины еще не поставленно Как без тяжелого вооружения победить Россию у которой этого вооружения навалом Как без ракет средней дальности без нормального ПВО-победить Россию. Стингер-это не ПВО-это пародия на ПВО. Стингеры только по вертолетам могут эффективно работать Как победить РФ если Украине не дают ракеты средней дальности а Россия таких ракет по Украине уже более тыс штук выпустила? Запад издевается над Украиной США имея избытки оружия,устаревшего оружия и не имея никаких врагов(Канада и Мексика не представляют угрозы для США)-не спешит давать это оружие Украине Это вкдь факт. Как и то что Запад все 8 лет сквозь пальцы смотрел на то как Россия усиленно перевооружается и Франция и Германия даже помогали России в этом Помощ должна быть адекватной угрозе Против Украины воюет 3 армия в мире а по вооружениям их количеству-2 армия в мире и 10 миллиардов вооружений в этом случаве-это курам на смех Россия каждый день получает по миллиарду нефтегазовых денег
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26.05.2022 10:19 Ответить
бойове застосування Switchblade 300
https://twitter.com/i/status/1529522488308375553
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26.05.2022 02:38 Ответить
Давали все, рівно до того моменту коли наші почали говорити що у кацапів теж будуть палати міста, так що фільтруйте базар квартально-криворіжські пацани.
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26.05.2022 09:25 Ответить
Может ему и его команде чуток меньше хамить и разбрасываться оскорблениями на международной арене? Все ведь все видят и это не на руку Украине. Запад популистский, нацеленный на электорат. И этому электорату, на налоги которого идут поставки оружия, по сути неведомо, что такое рэфия. Они слишком далеко географически, а ментально понять опасность рэфии могут только страны советского блока. Остальные руководятся иными принципами. Они готовы помогать, но из гуманистических, а не политических убеждений. А когда вместо спасибо слышишь хамство - меняется отношение. А власть нацелена на удержание электората и как следствие - охлаждение. Это же основы дипломатии
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26.05.2022 09:33 Ответить
Во власть пришли "кухарки", а вы им о дипломатии... Они слов таких не знают.
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26.05.2022 13:17 Ответить
Стійке відчуття, що цієї владі Захід не довіряє до кінця.
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26.05.2022 09:52 Ответить
США заставила Украину отказатся от ракет средней дальности в свое время А сейчас когда Украине позарез нужны эти ракеты чтобы обстреливать скопления врага и техники в том числе на территории РБ и РФ-не дает Украине эти ракеты Тоесть из РБ и РФ по Украине выпущено более тысячи ракет а Украине запрещено отвечать-США боится что Украина будет стрелять по территории РФ Конечно россиянам нравится такая война и они могут вести ее долго-учитывая еще миллиард долларов доходов каждый день от продажи нефтегаза.
США не дают Украине даже сраные Химарсы с дальностью всего 300 км! Хотя до этого заставили Украину отказаться от 580 крылатых советских ракет дальностью 2500 КМ
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26.05.2022 10:13 Ответить
Захід має все зробити, щоб москальня не перемогла. Навіть, якщо знадобиться ввести війська Заходу в Україну.

Якщо москальня завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.

До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.

Нехай Захід робить правильні висновки. Москальня має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
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26.05.2022 10:15 Ответить
Иностранные разведки работают хорошо, они всё поняли и не доверяют двуликой украинской власти, её связям с россией ( прочтите ещё раз внимательно высказывания перед войной Зе, Ермака, Верещук, Подоляка и пр. шушеры.) И сравните с высказываниями Порошенко, которого
хорошо, по приколу, обосрали. Теперь понятно, кого привели во власть? Почему молчит ВСУ?
А, вспомнила, за и рядом с Залужным смотрящий Ермак ходит, совместно переговоры ведёт.
Катастрофа, страна уходит! Очень много зависит от руководителя, как фантик от конфетки.
Наше руководство токсично, от него откровенно Европа устаёт, теряя ещё экономически, и начинает склоняться к больному путину, тем более, что часть народа сбежала в россию, значит там не так плохо. Да и наш, самый что не на есть главный, руководитель стремиться путину в глаза посмотреть, значит просто недопоняли друг друга, зачем эта ссора другим странам, да ещё с
мировым кризисом и потерей денег! Всё, приехали... Часть пронырлевого народа осядет в Европе,
там нужны рабочие руки и подрастающая умная молодёжь, демографию подправить.
Часть наиболее доверчивых орки уже убили. Всех наиболее стоящих на ногах отправить на фронт, не имея нужного количества оружия и, учитывая неопытность, вероятнее всего ненадолго.
К военным руководителям приставить смотрящих, чтобы случайно героизм не устроили, а если и
устроят, сдать их плен, надолго, как Азовцев. Ах, ещё есть Пркуратура, СБУ, которые выловят выживших Героев и обязательно допросят, почему они стали героями. Это в перерывах, между поисками
Порошенко, главного злодея и врага Зе, который мешает победить(кому?.) Хочется обратиться к
этим почтенным организациям: ребята, вам что, не стыдно и не хрен делать, тогда автомат и на фронт, врага бить! Чтобы честь не замарать и, потом, глаза не прятать...
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26.05.2022 11:12 Ответить
Эмоции хлещут через край...

Но для выживания в условиях геноцида предпочтителен здравый цинизм.

"Блицкриг" трансформировался в "войну ресурсов". Ленд-лиз и Рамштайн-2 нам в помощь...
В "топку войны" уже брошено откровенное мясо (от "пионеров" до "пенсионеров") и совковый мусор (Т62, а скоро и Т34 реанимируют). Да этого добра у московитов ещё много. И "кровавой работы" по утилизации всего этого предстоит много. Да, всегда хочется всего, сразу и на халяву. Но быстро только кошки родятся. В жизни так не бывает. И не забываем, что "спасение утопающих, дело (прежде всего) рук самих утопающих". По той простой причине, что "геноцидить" они пришли НАС, а не кого то другого с "условного запада".

И нашей главной целью должно стать именно военное уничтожение оркостана с последующим его распадом на национальные осколки. С дерусификацией и демилитацизацией этих осколков.

По другому НАМ просто не выжить. Причём всем, вне зависимости от политических, этнических и любых иных пристрастий... А любителям "русского мира" не избежать как минимум депортаций на мухосранские севера. Где они "благополучно" и сгинут.

МЫ хотим жить, а ОНИ хотят НАШЕЙ смерти... Вот и вся циничная правда о коллективном *****.
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26.05.2022 15:28 Ответить
 
 