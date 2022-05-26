Украине нужна помощь оружием без исключений и ограничений, - Зеленский
Украинские силы обороны противостоят очень жесткому наступлению россиян на востоке, Украина нуждается в оружии без исключений или ограничений.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке. Кое-где враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат", - сказал Глава государства.
Он напомнил, что российские власти приняли показательное решение – разрешили брать на контрактную службу людей постарше.
"То есть молодых им уже не хватает, но желание сражаться все же сохраняется", - констатировал Зеленский.
Он подчеркнул, что нужно время, чтобы отбить у россиян желание воевать.
Также Президент подчеркнул, что Украине нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием.
"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточно, чтобы победить. Вот о чем говорят те, кто действительно ценит людей. И я благодарен всем, кто говорил об этом в частности и в Давосе. Кто говорит об этом на страницах СМИ и в столицах ведущих государств. Несмотря на давление от всех, кто застрял в ХХ веке, когда интересами народов действительно часто торговали ради попыток удовлетворить аппетит диктаторов", - заявил Зеленский.
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Случайные люди оказались у власти Украины! Пороха обратно! Верьте в ЗСУ!!!
О, ще один "ядєрщікъ".
Але зараз спитаю "да шо ти кажеш?"...
Ти що слогани зеленського не поважаєш ?
лядська верещук повинна вже висіти нечість собача
нехай посиде під обстрілами кожного дня як ми
Пропроную включити до складу керівників війської адміністрації:
капітан Ігор Лапін, майор Роман Ковальов, генерал Василь Бурба, генерал Дмитро Марченко.
Прохання доповнювати список.
Не можна відкладати з введенням військової адміністрації з управління Україною.
ей не нравился Крим;
когда рашисты оккупировали Луганск, Ангела Меркель молчала,
она не знала, где Луганск;
когда ращисты оккупировали Донецк, Ангела Меркель молчала,
она не любила Донецк;
когда рашисты пришли в Германию, Ангела Меркель уже была на пенсии и пила коктейли на берегу Средиземного моря;"(С) Олаф Шольц
Простой нарид не задумывается о том, что происходит вокруг нас.
Цель РФ на ближайшую перспективу - отрезать нас от Черного моря. Море это торговые коммуникации, это шельф, это вылов рыбы. Отдать море это огромные потери для экономики. Это миллиардные убытки. Это сразу падение всего, обесценивание гривни, рост цен. Это зрада и возможность привести к власти на выборах выгодного кандидата.
Море это опасность в любой момент морской десантной операции с территории Крыма на наше черноморское побережье.
Произошедшее с нашими моряками в Керченском проливе это как раз попытка отрезать нас от Азова. Теперь то же самое агрессор хочет провернуть с Черным морем.
Именно этими вопросами должны денно и нощно заниматься политические элиты страны. Но в политические элиты нам пихают клоунов, наркоманов, трусов. Чтобы, между понюшкой кокаина и пляской на корпоративе у олигархов, времени на реально важные дела у них не было.
И тогда зайдут моторолы и заселятся в наши квартиры. А всем несогласным вспорят животы, как они делали это на Донбассе. И тогда все увидят как "хуже не будет".
Это все не осознает наш простой нарид, уставший от войны по барам и ресторанам. У которого в голове какая-то чушь про волшебника из кино, которого вот бы хорошо сделать Президентом.
Теперь у нас есть ракеты.
Это самое значимое событие по сравнению со всем, что происходит вокруг нас.
Ольха - за 130 км бьет в монетку. Реально попадала в флажок на испытаниях.
Нептун - за 300 км топит корабль.
Также у нас теперь есть беспилотники. Оружие, которое производит не каждая страна. И уж тем более, оружие, которым не каждая страна делится с другими странами. С нами поделился Эрдоган после встречи с Порошенко.
И теперь мы можем навести за 300 километров свою ракету и воткнуть ее в борт корабля, который вздумает таранить наших моряков.
Потому что 5 лет над этим работали адекватные люди, а не клоуны.
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https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/pfbid0URbb4gJqxazVBTkQSKey3nhviz7KwQhrgy9cMNJGHmBcq9rzMY9GgseFqxXoCq8Zl?__cft__[0]=AZWqNvIb1pAkTADd6wcC88oc9uDyr1W_P1cOMFQzY79PkzicvkDKH2VDJmOLKxLiFIdhQxuNLUX1MzzpcaQVoQFawy-9vg69l0-Yf6thHPyGc8kjezmfeSK_L7WJX6WY5axspXj2DQZDKLRhViyPIy-XJb2nAngR_HnmAJDyA2MsNKZSDDecVRrQpwpt4QcrHAsqXZOpMNfRAqymX7Vw3rln&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 апреля 2019 г.
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Реєстрація: 17.04.2022
А насчёт поставок, наш максимум это ещё 100 гаубиц, джавелины и стингеры, ну и ещё штук 50 старых м113. Никому не надо наша победа, задача как можно дольше продлить войну, чтобы переформатировать Европу от торговли с расеей, а дальше ни наша, ни их судьба никого не интересует.
Стратегически сейчас для нас ничего хорошего не вижу.
Один из депутатов ВР в личной беседе посоветовал бежать с Юга, где я сейчас живу, в западные области, и как можно скорее. А мне до последнего не хочется верить, не уезжаю, жду когда мы Херсон вернем, чтобы поспокойнее было, а оказывается об этом можно и не мечтать...
Рашизздам ***** й деякі їх успіхі на Сході та Півдні їм не допоможуть.
https://twitter.com/i/status/1529522488308375553
США не дают Украине даже сраные Химарсы с дальностью всего 300 км! Хотя до этого заставили Украину отказаться от 580 крылатых советских ракет дальностью 2500 КМ
Якщо москальня завоює Україну, то вона дуже зміцніє, як вона зміцніла в 1654 році. І вона буде цим користуватись і йти далі.
До речі, з 1654 року, втративши Україну, Польша дуже ослабла й дійшла до того що перестала існувати як держава.
Нехай Захід робить правильні висновки. Москальня має потерпіти поразку й Україна має бути в НАТО.
хорошо, по приколу, обосрали. Теперь понятно, кого привели во власть? Почему молчит ВСУ?
А, вспомнила, за и рядом с Залужным смотрящий Ермак ходит, совместно переговоры ведёт.
Катастрофа, страна уходит! Очень много зависит от руководителя, как фантик от конфетки.
Наше руководство токсично, от него откровенно Европа устаёт, теряя ещё экономически, и начинает склоняться к больному путину, тем более, что часть народа сбежала в россию, значит там не так плохо. Да и наш, самый что не на есть главный, руководитель стремиться путину в глаза посмотреть, значит просто недопоняли друг друга, зачем эта ссора другим странам, да ещё с
мировым кризисом и потерей денег! Всё, приехали... Часть пронырлевого народа осядет в Европе,
там нужны рабочие руки и подрастающая умная молодёжь, демографию подправить.
Часть наиболее доверчивых орки уже убили. Всех наиболее стоящих на ногах отправить на фронт, не имея нужного количества оружия и, учитывая неопытность, вероятнее всего ненадолго.
К военным руководителям приставить смотрящих, чтобы случайно героизм не устроили, а если и
устроят, сдать их плен, надолго, как Азовцев. Ах, ещё есть Пркуратура, СБУ, которые выловят выживших Героев и обязательно допросят, почему они стали героями. Это в перерывах, между поисками
Порошенко, главного злодея и врага Зе, который мешает победить(кому?.) Хочется обратиться к
этим почтенным организациям: ребята, вам что, не стыдно и не хрен делать, тогда автомат и на фронт, врага бить! Чтобы честь не замарать и, потом, глаза не прятать...
Но для выживания в условиях геноцида предпочтителен здравый цинизм.
"Блицкриг" трансформировался в "войну ресурсов". Ленд-лиз и Рамштайн-2 нам в помощь...
В "топку войны" уже брошено откровенное мясо (от "пионеров" до "пенсионеров") и совковый мусор (Т62, а скоро и Т34 реанимируют). Да этого добра у московитов ещё много. И "кровавой работы" по утилизации всего этого предстоит много. Да, всегда хочется всего, сразу и на халяву. Но быстро только кошки родятся. В жизни так не бывает. И не забываем, что "спасение утопающих, дело (прежде всего) рук самих утопающих". По той простой причине, что "геноцидить" они пришли НАС, а не кого то другого с "условного запада".
И нашей главной целью должно стать именно военное уничтожение оркостана с последующим его распадом на национальные осколки. С дерусификацией и демилитацизацией этих осколков.
По другому НАМ просто не выжить. Причём всем, вне зависимости от политических, этнических и любых иных пристрастий... А любителям "русского мира" не избежать как минимум депортаций на мухосранские севера. Где они "благополучно" и сгинут.
МЫ хотим жить, а ОНИ хотят НАШЕЙ смерти... Вот и вся циничная правда о коллективном *****.