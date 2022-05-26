Украине нужна помощь оружием без исключений и ограничений, - Зеленский

Украинские силы обороны противостоят очень жесткому наступлению россиян на востоке, Украина нуждается в оружии без исключений или ограничений.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке. Кое-где враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что российские власти приняли показательное решение – разрешили брать на контрактную службу людей постарше.

"То есть молодых им уже не хватает, но желание сражаться все же сохраняется", - констатировал Зеленский.

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Он подчеркнул, что нужно время, чтобы отбить у россиян желание воевать.

Также Президент подчеркнул, что Украине нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточно, чтобы победить. Вот о чем говорят те, кто действительно ценит людей. И я благодарен всем, кто говорил об этом в частности и в Давосе. Кто говорит об этом на страницах СМИ и в столицах ведущих государств. Несмотря на давление от всех, кто застрял в ХХ веке, когда интересами народов действительно часто торговали ради попыток удовлетворить аппетит диктаторов", - заявил Зеленский.

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