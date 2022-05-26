Україні потрібна допомога зброєю без винятків і обмежень, - Зеленський

Українські сили оборони протистоять дуже жорсткому наступу росіян на сході, Україна потребує зброї без винятків чи обмежень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України, наша розвідка та всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає – технікою, кількістю солдатів", - сказав Глава держави.

Він нагадав, що російська влада ухвалила показове рішення – дозволила брати на контрактну службу людей старшого віку.

"Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається", - констатував Зеленський.

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Він підкреслив, що потрібен час, аби відбити у росіян бажання воювати.

Також Президент наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, передусім зброєю.

"Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто справді цінує людей. І я вдячний усім, хто говорив про це зокрема і в Давосі. Хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав. Попри тиск від усіх, хто застряг у ХХ столітті, коли інтересами народів справді часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів", - заявив Зеленський.

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