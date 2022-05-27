Украина согласовала с Британией проведение в июне инвестиционной конференции, – Свириденко
Украина и Великобритания достигли договоренностей о либерализации торговли и привлечении британских инвестиций в украинскую экономику.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с госсекретарем по вопросам международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня наше партнерство вышло на принципиально новый уровень, который поможет Украине выстоять и победить российских агрессоров", - заявила Свириденко.
Планируется, что уже в начале июня начнут действовать нулевые таможенные ставки на экспорт украинских товаров в Великобританию, что позволит украинским экспортерам увеличить объем вывоза продукции.
"В первую очередь, речь идет о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар. В результате привлечем в страну дополнительные объемы валютной выручки, что положительно повлияет на макрофинансовую стабильность в государстве", - рассказала глава Минэкономики.
По ее данным, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 40%, а в текущем году следует ожидать значительного прогресса даже несмотря на войну.
Также Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в стратегически важных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
"Нам нужны британские инвестиции для обновления и перестройки экономики на новой основе с применением современных технологий", - подчеркнула Свириденко.
Она добавила, что в прошлом году прямые инвестиции Великобритании в Украину составили 3 млрд долларов, значительная часть которых поступила именно в промышленность.
"В ближайшем будущем следует восстановить и развить инвестиционную составляющую нашего сотрудничества. В частности, мы согласовали проведение в июне инвестиционной конференции, где рассчитываем получить беспрецедентную бизнес-поддержку для развития Украины", - сказала министр экономики Украины.
Напомним, ранее Свириденко сообщила, что свой вклад в восстановление и модернизацию Украины после завершения войны планирует внести Республика Корея.
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