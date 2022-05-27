Україна узгодила з Великою Британією проведення у червні інвестиційної конференції, - Свириденко

Україна та Велика Британія досягли домовленостей про лібералізацію торгівлі та залучення британських інвестицій в українську економіку.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі держсекретаркою з питань міжнародної торгівлі Великої Британії Енн-Марі Тревельян, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наше партнерство вийшло на принципово новий рівень, що допоможе Україні вистояти та перемогти російських агресорів", - заявила Свириденко.

Планується, що вже на початку червня почнуть діяти нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великої Британії, що дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції.

"Насамперед ідеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудза, цукор. В результаті залучимо до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі", - розповіла очільниця Мінекономіки.

За її даними, минулого року товарообіг між країнами зріс на 40%, а у поточному році варто очікувати значного прогресу навіть попри війну.

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Також Україна розраховує на подальшу співпрацю в стратегічно важливих галузях промисловості та сільського господарства.

"Нам потрібні британські інвестиції для оновлення та перебудови економіки на нових засадах із застосуванням сучасних технологій", - підкреслила Свириденко.

Вона додала, що минулого року прямі інвестиції Великої Британії в Україну сягнули 3 млрд доларів, значна частина яких надійшла саме до промисловості.

"В найближчому майбутньому слід відновити та розвинути інвестиційну складову нашої співпраці. Зокрема, ми узгодили проведення у червні інвестиційної конференції, де розраховуємо отримати безпрецедентну бізнес-підтримку для розбудови України", - сказала міністерка економіки України.

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Нагадаємо, раніше Свириденко повідомила, що свій внесок у відновлення та модернізацію України після завершення війни може зробити Республіка Корея.