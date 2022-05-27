СБУ завершила досудебное расследование в отношении самопровозглашенного "мэра" Дымера Харченко

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Киеве и области.

Установлено, что коллаборант - 39-летний уроженец г. Чернобыль, во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился сотрудничать с оккупационными войсками Российской Федерации.

В начале марта 2022 года под руководством вражеской армии злоумышленник принудительно собрал местное население и объявил себя новоизбранным главой Дымерской ОТГ. Злоумышленник обещал принимать решение "во благо" громады вместе с оккупационными войсками.

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Также коллаборант по заданию рашистов отбирал среди местных жителей специалистов, которые выполняли бы работу по ремонту электросетей, бухгалтерии, подыскивал водителей и разнорабочих для вывоза документов поселкового совета. "Вознаграждением" людям за работу была "гуманитарка" от оккупантов.

Кроме того, предатель предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, членах териториальной обороны и депутатах, проживавших в громаде. Под гарантии личной безопасности мужчина помогал военным РФ ориентироваться на местности.

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 111-1 и ст. 114-2 (коллаборационная деятельность и несанкционированное распространение информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения) завершено.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева.

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Разоблачение проводилось ОКР СБ Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Следственным управлением ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Харченко, назначенный российскими военными во время оккупации мэром поселка Дымер Киевской области, был арестован в мае.