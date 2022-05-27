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Новини Війна
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СБУ завершила досудове розслідування стосовно самопроголошеного "мера" Димера Харченка

харченко,колаборант

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове рослідування у кримінальному провадженні щодо самопроголошеного голови Димерської ОТГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ у Києві та області.

"Встановлено, що колаборант - 39-річний уродженець м. Чорнобиль, під час окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився співпрацювати з окупаційними військами Російської Федерації.

На початку березня 2022 року під керівництвом ворожої армії зловмисник примусово зібрав місцеве населення та оголосив себе новообраним головою Димерської ОТГ. Зловмисник обіцяв приймати рішення "на благо" громади разом з окупаційними військами.

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Також колаборант за завданням рашистів відбирав серед місцевих мешканців спеціалістів, які б виконували роботу по ремонту електромереж, бухгалтерії, підшукував водіїв та різноробочих для вивезення документів селищної ради. "Винагородою" людям за роботу була "гуманітарка" від окупантів.

Крім того, зрадник надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, членів територіальної оборони та депутатів, які мешкали у громаді. Під гарантії особистої безпеки чоловік допомагав військовим рф орієнтуватися на місцевості.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 111-1 та ст. 114-2 (колабораційна діяльність та несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану) завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.

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Викриття проводилось ДКР СБ України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації мером селища Димер Київської області, заарештували у травні

Автор: 

Київська область (4001) СБУ (12761) колабораціонізм (1156)


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А повісить що - не встигли?!
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27.05.2022 17:27 Відповісти
Только в мае арестовали
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27.05.2022 17:48 Відповісти
У нас, на другий день після того, як кацапи в Білорусь втекли (в квітні), першого "любителя русскава міра", що АТОшників здавав і провідником був у орків, знайшли в лісі повішеним (з відрізаним язиком) А оце ще про двох поліцаї тихцем шепнули Правда - не сказали, де саме цих двох знайшли
Кажу: "Так ви, мабуть, "носом землю риєте" щоб "лінчувателів" знайти?" А вони сміються : "Ага! На півметра в глибину!"
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27.05.2022 18:56 Відповісти
гетьманцева ще дослідіть. і безуглу.
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27.05.2022 18:09 Відповісти
 
 