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Новости Война
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Ведущие эксперты обвинили Россию в геноциде и намерении уничтожить украинский народ

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Первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы сделать вывод, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на копию отчета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В правовом отчете, подписанном более 30 ведущими учеными-юристами и экспертами по геноциду, российское государство обвиняется в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. Документ предупреждает о серьезном и неизбежном риске геноцида в Украине, подкрепляя обвинения длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей, принудительных депортаций и дегуманизирующую антиукраинскую риторику, используемую чиновниками России.

Отчет был подготовлен Институтом стратегии и политики New Lines, американским аналитическим центром, и базирующимся в Канаде Центром прав человека Рауля Валленберга и должен быть опубликован в пятницу, а авторы пришлют копии в парламенты, правительства и в международные организации по всему миру.

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"Мы собрали ведущих юридических экспертов со всего мира, которые затем изучили все доказательства, и они пришли к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о геноциде в Украине", – сказал CNN Азим Ибрагим из Института New Lines. Ибрагим посетил Украину в марте, чтобы собрать доказательства отчета.

"Это очень тщательное и детальное исследование обширных доказательств. Пока мы видели, что эта война геноцидна по своей природе, с точки зрения языка и способа ее выполнения. Это очень, очень понятно", – сказал он.

Согласно Конвенции ООН о геноциде, ее подписанты имеют юридическое обязательство предотвратить геноцид, и отчет призывает международное сообщество действовать.

"У нас совсем нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида", – сказал Ибрагим. "Каждая страна, подписавшая Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая Российскую Федерацию, каждая страна должна сделать все возможное, чтобы это прекратить, иначе она также нарушит конвенцию", - заявил он.

В одной из самых страшных частей отчета эксперты делают прямое сравнение с резней в Сребренице 1995 года, призывая мир действовать, пока не стало слишком поздно: когда было слишком поздно предотвратить геноцид, который произошел за считанные дни. В 2022 году мы имеем возможности точно отслеживать подобные зверства, как они разворачиваются, и соответствующим образом реагировать".

Также читайте: Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

В отчете указывают прямо на Москву, обвиняя российских высших должностных лиц в организации подстрекательства к геноциду и заложении основы для будущего геноцида с неоднократным отрицанием существования украинской идентичности.

армия РФ (19011) геноцид (416) россия (95326) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+13
за звинуваченням іде покарання тобто тепер треба карати.
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27.05.2022 19:11
+10
"... У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він. Джерело:

А якщо каZZапсінам поxyú? Ну ось вони xyú клали на то, що самі же підписували? З цими повторами потрібно спілкуватись тільки мовою сили, на знищення. Тільки так потвори розуміють, ніяк інакше.
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27.05.2022 19:03
+8
Московия всегда занималась геноцидом украинцев. Но на этот раз они собираются окончательно "решить украинский вопрос".

Но Запад, глядя на это, сопли жует и все говорит об ограничениях в применении оружия украинцами.
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27.05.2022 19:35
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"і відповідним чином реагувати" - ну от, на самому цікавому місці!
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27.05.2022 18:59 Ответить
Відкрив таємницю Полішинеля,московити понад 350 років наполеглево та послідовно нищат українців та українство!!! Розпорошують народпо Сибірі,влаштовують штучні голодомори та т. ін.!!!))
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27.05.2022 19:49 Ответить
Геноцид, а с оружием тянут. Еще мало убитых???
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27.05.2022 19:00 Ответить
Вони просто ще не мають офіційних даних по Маріуполю....там в рази більше вийде, ніж ті 7тис.в Сребриниці
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27.05.2022 21:29 Ответить
"... У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він. Джерело:

А якщо каZZапсінам поxyú? Ну ось вони xyú клали на то, що самі же підписували? З цими повторами потрібно спілкуватись тільки мовою сили, на знищення. Тільки так потвори розуміють, ніяк інакше.
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27.05.2022 19:03 Ответить
ссилку на першоджерело не можна було нормальну дати?

https://edition.cnn.com/2022/05/27/europe/russia-ukraine-genocide-warning-intl/index.html
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27.05.2022 19:06 Ответить
Так я не понял.Эти эксперты тем самым пожелали пуйлу успешно продолжать начатое?
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27.05.2022 19:07 Ответить
за звинуваченням іде покарання тобто тепер треба карати.
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27.05.2022 19:11 Ответить
Пора это назвать правильным словом - это нацизм
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27.05.2022 19:34 Ответить
Московия всегда занималась геноцидом украинцев. Но на этот раз они собираются окончательно "решить украинский вопрос".

Но Запад, глядя на это, сопли жует и все говорит об ограничениях в применении оружия украинцами.
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27.05.2022 19:35 Ответить
Для довідки: У випадку з Серебринецею НАТО вступило у війну без згоди ООН.
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27.05.2022 19:36 Ответить
Х.. то один,тількі розміри різні!!!))
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27.05.2022 19:59 Ответить
У Милошевича не было ядерной бомбы, а у х.уйла - есть, и он ей размахивает.
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27.05.2022 20:10 Ответить
Може я чогось не розумію про ядерну зброю рашистів, але на мій погляд, ядерна зима можлива лише в голівудських апокаліптичних фільмах, а от в Херосимі і Нагасакі спокійно собі відбудувалися і живуть мільйони японців.
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27.05.2022 21:34 Ответить
А які взагалі можуть бути сумніви після статті на РІА Новості від 03.04.2022р. "https://web.archive.org/web/20220403212023/https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html Что Россия должна сделать с Украиной ".
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27.05.2022 20:59 Ответить
Это пипец! Тут ей-богу или они или мы. Война на выживание
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27.05.2022 21:20 Ответить
Українцям зрозуміло було одразу це з маніакального висловлювання *********** - денаціфікація та демілітарізація.
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27.05.2022 21:09 Ответить
 
 