УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5869 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 092 17

Провідні експерти звинуватили Росію у геноциді та намірах знищити український народ

могила,буча,братська,ексгумація

Перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на копію звіту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У правовому звіті, підписаному понад 30 провідними науковцями-правниками та експертами з геноциду, російську державу звинувачують у порушенні кількох статей Конвенції ООН про геноцид. Документ попереджає про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні, підкріплюючи звинувачення довгим списком доказів, включаючи приклади масових вбивств мирних жителів, примусових депортацій та дегуманізуючу антиукраїнську риторику, яку використовують високопосадовці Росії.

Звіт було підготовлено Інститутом стратегії та політики New Lines, американським аналітичним центром, та Центром прав людини Рауля Валленберга, який базується в Канаді, і має бути опублікований у п’ятницю, а автори надішлють копії до парламентів, урядів та в міжнародні організації по всьому світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія депортує дітей з метою знищення української нації, - Україна в Радбезі ООН

"Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які потім вивчили всі докази, і вони дійшли висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні", – сказав CNN Азім Ібрагім з Інституту New Lines. Ібрагім відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту.

"Це дуже ретельне та детальне дослідження обширних доказів. Поки що ми бачили, що ця війна є геноцидною за своєю природою, з точки зору мови та способу її виконання. Це дуже, дуже зрозуміло", – сказав він.

Відповідно до Конвенції ООН про геноцид, її підписанти мають юридичне зобов’язання запобігти геноциду, і звіт закликає міжнародне співтовариство діяти.

"У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він.

В одній з найстрашніших частин звіту експерти роблять пряме порівняння з різаниною в Сребрениці 1995 року, закликаючи світ діяти, поки не стало занадто пізно: "Деталі масового вбивства понад 7 000 боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків у Сребрениці з'явилися перед міжнародною спільнотою лише тоді, коли було надто пізно запобігти геноциду, який стався за лічені дні. У 2022 році ми маємо можливості точно відстежувати подібні звірства, як вони розгортаються, і відповідним чином реагувати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія визнала дії російської армії в Україні геноцидом українського народу. ДОКУМЕНТ

У звіті вказують прямо на Москву, звинувачуючи російських вищих посадовців у організації підбурювання до геноциду та закладенні основи для майбутнього геноциду з неодноразовим запереченням існування української ідентичності.

Автор: 

армія рф (17160) геноцид (307) росія (64871) воєнні злочини (1847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
за звинуваченням іде покарання тобто тепер треба карати.
показати весь коментар
27.05.2022 19:11
+10
"... У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він. Джерело:

А якщо каZZапсінам поxyú? Ну ось вони xyú клали на то, що самі же підписували? З цими повторами потрібно спілкуватись тільки мовою сили, на знищення. Тільки так потвори розуміють, ніяк інакше.
показати весь коментар
27.05.2022 19:03
+8
Московия всегда занималась геноцидом украинцев. Но на этот раз они собираются окончательно "решить украинский вопрос".

Но Запад, глядя на это, сопли жует и все говорит об ограничениях в применении оружия украинцами.
показати весь коментар
27.05.2022 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"і відповідним чином реагувати" - ну от, на самому цікавому місці!
показати весь коментар
27.05.2022 18:59 Відповісти
Відкрив таємницю Полішинеля,московити понад 350 років наполеглево та послідовно нищат українців та українство!!! Розпорошують народпо Сибірі,влаштовують штучні голодомори та т. ін.!!!))
показати весь коментар
27.05.2022 19:49 Відповісти
Геноцид, а с оружием тянут. Еще мало убитых???
показати весь коментар
27.05.2022 19:00 Відповісти
Вони просто ще не мають офіційних даних по Маріуполю....там в рази більше вийде, ніж ті 7тис.в Сребриниці
показати весь коментар
27.05.2022 21:29 Відповісти
"... У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він. Джерело:

А якщо каZZапсінам поxyú? Ну ось вони xyú клали на то, що самі же підписували? З цими повторами потрібно спілкуватись тільки мовою сили, на знищення. Тільки так потвори розуміють, ніяк інакше.
показати весь коментар
27.05.2022 19:03 Відповісти
ссилку на першоджерело не можна було нормальну дати?

https://edition.cnn.com/2022/05/27/europe/russia-ukraine-genocide-warning-intl/index.html
показати весь коментар
27.05.2022 19:06 Відповісти
Так я не понял.Эти эксперты тем самым пожелали пуйлу успешно продолжать начатое?
показати весь коментар
27.05.2022 19:07 Відповісти
за звинуваченням іде покарання тобто тепер треба карати.
показати весь коментар
27.05.2022 19:11 Відповісти
Пора это назвать правильным словом - это нацизм
показати весь коментар
27.05.2022 19:34 Відповісти
Московия всегда занималась геноцидом украинцев. Но на этот раз они собираются окончательно "решить украинский вопрос".

Но Запад, глядя на это, сопли жует и все говорит об ограничениях в применении оружия украинцами.
показати весь коментар
27.05.2022 19:35 Відповісти
Для довідки: У випадку з Серебринецею НАТО вступило у війну без згоди ООН.
показати весь коментар
27.05.2022 19:36 Відповісти
Х.. то один,тількі розміри різні!!!))
показати весь коментар
27.05.2022 19:59 Відповісти
У Милошевича не было ядерной бомбы, а у х.уйла - есть, и он ей размахивает.
показати весь коментар
27.05.2022 20:10 Відповісти
Може я чогось не розумію про ядерну зброю рашистів, але на мій погляд, ядерна зима можлива лише в голівудських апокаліптичних фільмах, а от в Херосимі і Нагасакі спокійно собі відбудувалися і живуть мільйони японців.
показати весь коментар
27.05.2022 21:34 Відповісти
А які взагалі можуть бути сумніви після статті на РІА Новості від 03.04.2022р. "https://web.archive.org/web/20220403212023/https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html Что Россия должна сделать с Украиной ".
показати весь коментар
27.05.2022 20:59 Відповісти
Это пипец! Тут ей-богу или они или мы. Война на выживание
показати весь коментар
27.05.2022 21:20 Відповісти
Українцям зрозуміло було одразу це з маніакального висловлювання *********** - денаціфікація та демілітарізація.
показати весь коментар
27.05.2022 21:09 Відповісти
 
 