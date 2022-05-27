Провідні експерти звинуватили Росію у геноциді та намірах знищити український народ

Перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на копію звіту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У правовому звіті, підписаному понад 30 провідними науковцями-правниками та експертами з геноциду, російську державу звинувачують у порушенні кількох статей Конвенції ООН про геноцид. Документ попереджає про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні, підкріплюючи звинувачення довгим списком доказів, включаючи приклади масових вбивств мирних жителів, примусових депортацій та дегуманізуючу антиукраїнську риторику, яку використовують високопосадовці Росії.

Звіт було підготовлено Інститутом стратегії та політики New Lines, американським аналітичним центром, та Центром прав людини Рауля Валленберга, який базується в Канаді, і має бути опублікований у п’ятницю, а автори надішлють копії до парламентів, урядів та в міжнародні організації по всьому світу.

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"Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які потім вивчили всі докази, і вони дійшли висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні", – сказав CNN Азім Ібрагім з Інституту New Lines. Ібрагім відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту.

"Це дуже ретельне та детальне дослідження обширних доказів. Поки що ми бачили, що ця війна є геноцидною за своєю природою, з точки зору мови та способу її виконання. Це дуже, дуже зрозуміло", – сказав він.

Відповідно до Конвенції ООН про геноцид, її підписанти мають юридичне зобов’язання запобігти геноциду, і звіт закликає міжнародне співтовариство діяти.

"У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він.

В одній з найстрашніших частин звіту експерти роблять пряме порівняння з різаниною в Сребрениці 1995 року, закликаючи світ діяти, поки не стало занадто пізно: "Деталі масового вбивства понад 7 000 боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків у Сребрениці з'явилися перед міжнародною спільнотою лише тоді, коли було надто пізно запобігти геноциду, який стався за лічені дні. У 2022 році ми маємо можливості точно відстежувати подібні звірства, як вони розгортаються, і відповідним чином реагувати".

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У звіті вказують прямо на Москву, звинувачуючи російських вищих посадовців у організації підбурювання до геноциду та закладенні основи для майбутнього геноциду з неодноразовим запереченням існування української ідентичності.