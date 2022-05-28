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Сенат США предлагает признать орудием войны создание Россией угрозы голода

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сенат

В Сенате США законодатели от обеих партий представили резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия войны в Украине и других странах.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет "Голос Америки".

"Намеренно морить мирных жителей голодом как орудие ведения войны является военным преступлением. Точка", - заявил один из инициаторов документа, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес.

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Резолюция, среди прочего, призывает правительство США:

-определить приоритетом дипломатические усилия по выявлению и решению случаев, когда голод и умышленное лишение пищи используются как оружие во время войны;

- продолжать усилия по преодолению серьезной продовольственной безопасности путем гуманитарного реагирования, в частности оказывать нуждающимся странам продовольственную помощь;

-Сделать так, чтобы использование голода как оружия войны подпадало под действие инструментов, предусматривающих ответственность за совершенное лиц, правительств, правоохранительных органов, организаций, например, Глобального Акта Магнитского.

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"Голод не повинен ставати зброєю війни, - заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії. - Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку".

"Ця двопартійна резолюція засуджує тих, хто жорстоко використовує голод як зброю війни проти мирного населення. Резолюція закликає Сполучені Штати притягнути їх до відповідальності за ці звірства. Вона також закликає нашу країну продовжувати рішучі дипломатичні та гуманітарні зусилля, щоб зміцнити глобальні поставки продовольства та забезпечити стійкість у постачанні у випадку майбутніх потрясінь", - додає сенатор-демократ Корі Букер.

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Топ комментарии
+22
русские хуже террористов! Мир должен признать россию террористической организацией!!! армия россии - это террористы!!!
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28.05.2022 03:02
+15
Ну далеко ходить не нужно , голодомор в Украине они уже делали.
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28.05.2022 03:16
+13
Держава терорист , без ніяких моральних обмежень
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28.05.2022 04:20
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русские хуже террористов! Мир должен признать россию террористической организацией!!! армия россии - это террористы!!!
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28.05.2022 03:02 Ответить
Украина ведь уже давно их террористами признала
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28.05.2022 06:32 Ответить
Ну далеко ходить не нужно , голодомор в Украине они уже делали.
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28.05.2022 03:16 Ответить
різниця між замореними кацапнею голодом і вбитими їхніми ракетами - тільки в степені мученіях жертв... - на вихлопі все одно самі трупи....
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28.05.2022 03:19 Ответить
Дочекаються. Попріє весь минулорічний.
А новий урожай куди?
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28.05.2022 03:48 Ответить
Що б раші не попало до рук,все стає знаряддям війни! Країна мутант! "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины... И вам ответит тишина:где русские - всегда война!"
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28.05.2022 03:49 Ответить
Держава терорист , без ніяких моральних обмежень
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28.05.2022 04:20 Ответить
А Васька слушает, да ест. Параша - это орда, у них это в генах. Столетия ничего не меняют...
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28.05.2022 05:49 Ответить
Саме так,це є частиною гібридної війни...
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28.05.2022 06:07 Ответить
Дідькова Шметерлінка
@Schmetterlinka
·
33 хв
> Після розмови з Зеленським прем'єр-міністр Фінляндії передумала підтримувати прискорений вступ України до Евросоюзу
> Пороха українські прикордонники не пропустили на самміт НАТО
Не дивуйтеся, що зброя постачається повільно: Захід бачить, що путін не може воювати сам із собою.
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28.05.2022 08:02 Ответить
Клоун перевзувся в патріота, і тепер не знає, що з цим робити.
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28.05.2022 12:01 Ответить
Пора вже територію де владу правлять злочинці рекетири перейменувати в рекетію.
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28.05.2022 09:16 Ответить
Зе здав південь здасть і довбас...
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28.05.2022 11:18 Ответить
Соня Кошкіна...Україною править рабZeянская агентура путлєра...
Правильно Соня...дЕрмакои много...а Ze ...один
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28.05.2022 11:22 Ответить
Голод це зброя масового ураження.
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28.05.2022 12:12 Ответить
Отже, потрібно ввести санкції проти кацапстанії і на продукти. Тобто, заборонити кацапам і продавати за кордон і купувати за кордоном.
Бо інакше санкії не діють. Чому рубль укріпився? Бо вони більше продають аніж купують. Отже, валюту вони не витрачають, а тільки накопичують. Осб тому і дефолт кацапстанії неможливий на даний момент.
Потрібно, щоби світові політики це зрозуміли.
А ось тільки після припинення співробітництва будь-якого типу з кацапстанією призведе до потрібного результату.
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28.05.2022 15:59 Ответить
 
 