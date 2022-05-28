Сенат США предлагает признать орудием войны создание Россией угрозы голода

В Сенате США законодатели от обеих партий представили резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия войны в Украине и других странах.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет "Голос Америки".

"Намеренно морить мирных жителей голодом как орудие ведения войны является военным преступлением. Точка", - заявил один из инициаторов документа, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес.

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Резолюция, среди прочего, призывает правительство США:

-определить приоритетом дипломатические усилия по выявлению и решению случаев, когда голод и умышленное лишение пищи используются как оружие во время войны;

- продолжать усилия по преодолению серьезной продовольственной безопасности путем гуманитарного реагирования, в частности оказывать нуждающимся странам продовольственную помощь;

-Сделать так, чтобы использование голода как оружия войны подпадало под действие инструментов, предусматривающих ответственность за совершенное лиц, правительств, правоохранительных органов, организаций, например, Глобального Акта Магнитского.

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"Голод не повинен ставати зброєю війни, - заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії. - Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку".

"Ця двопартійна резолюція засуджує тих, хто жорстоко використовує голод як зброю війни проти мирного населення. Резолюція закликає Сполучені Штати притягнути їх до відповідальності за ці звірства. Вона також закликає нашу країну продовжувати рішучі дипломатичні та гуманітарні зусилля, щоб зміцнити глобальні поставки продовольства та забезпечити стійкість у постачанні у випадку майбутніх потрясінь", - додає сенатор-демократ Корі Букер.

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