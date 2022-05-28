Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення Росією загрози голоду
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду в якості зброї війни в Україні та інших країнах.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише "Голос Америки".
"Навмисне морити мирних жителів голодом як знаряддя ведення війни є військовим злочином. Крапка", - заявив один з ініціаторів документу, сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес.
Резолюція, серед іншого, закликає уряд США:
-Визначити пріоритетом дипломатичні зусилля із виявлення та вирішення випадків, коли голод і навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя в час війни;
-Продовжувати зусилля щодо подолання серйозної продовольчої безпеки шляхом гуманітарного реагування, зокрема надавати потребуючим країнам продовольчу допомогу;
-Зробити так, щоб використання голоду як зброї війни підпадало під дію інструментів, що передбачають відповідальність за скоєне осіб, урядів, правоохоронних органів, організацій, наприклад, Глобального Акту Магнітського.
"Голод не повинен ставати зброєю війни, - заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії. - Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку".
"Ця двопартійна резолюція засуджує тих, хто жорстоко використовує голод як зброю війни проти мирного населення. Резолюція закликає Сполучені Штати притягнути їх до відповідальності за ці звірства. Вона також закликає нашу країну продовжувати рішучі дипломатичні та гуманітарні зусилля, щоб зміцнити глобальні поставки продовольства та забезпечити стійкість у постачанні у випадку майбутніх потрясінь", - додає сенатор-демократ Корі Букер.
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А новий урожай куди?
@Schmetterlinka
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Не дивуйтеся, що зброя постачається повільно: Захід бачить, що путін не може воювати сам із собою.
Правильно Соня...дЕрмакои много...а Ze ...один
Бо інакше санкії не діють. Чому рубль укріпився? Бо вони більше продають аніж купують. Отже, валюту вони не витрачають, а тільки накопичують. Осб тому і дефолт кацапстанії неможливий на даний момент.
Потрібно, щоби світові політики це зрозуміли.
А ось тільки після припинення співробітництва будь-якого типу з кацапстанією призведе до потрібного результату.