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Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення Росією загрози голоду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сенат

У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду в якості зброї війни в Україні та інших країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише  "Голос Америки".

"Навмисне морити мирних жителів голодом як знаряддя ведення війни є військовим злочином. Крапка", - заявив один з ініціаторів документу, сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "використовує голод" для отримання влади, - фон дер Ляєн

Резолюція, серед іншого, закликає уряд США:

-Визначити пріоритетом дипломатичні зусилля із виявлення та вирішення випадків, коли голод і навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя в час війни;

-Продовжувати зусилля щодо подолання серйозної продовольчої безпеки шляхом гуманітарного реагування, зокрема надавати потребуючим країнам продовольчу допомогу;

-Зробити так, щоб використання голоду як зброї війни підпадало під дію інструментів, що передбачають відповідальність за скоєне осіб, урядів, правоохоронних органів, організацій, наприклад, Глобального Акту Магнітського.

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"Голод не повинен ставати зброєю війни, - заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії. - Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку".

"Ця двопартійна резолюція засуджує тих, хто жорстоко використовує голод як зброю війни проти мирного населення. Резолюція закликає Сполучені Штати притягнути їх до відповідальності за ці звірства. Вона також закликає нашу країну продовжувати рішучі дипломатичні та гуманітарні зусилля, щоб зміцнити глобальні поставки продовольства та забезпечити стійкість у постачанні у випадку майбутніх потрясінь", - додає сенатор-демократ Корі Букер.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
русские хуже террористов! Мир должен признать россию террористической организацией!!! армия россии - это террористы!!!
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28.05.2022 03:02
+15
Ну далеко ходить не нужно , голодомор в Украине они уже делали.
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28.05.2022 03:16
+13
Держава терорист , без ніяких моральних обмежень
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28.05.2022 04:20
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русские хуже террористов! Мир должен признать россию террористической организацией!!! армия россии - это террористы!!!
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28.05.2022 03:02 Відповісти
Украина ведь уже давно их террористами признала
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28.05.2022 06:32 Відповісти
Ну далеко ходить не нужно , голодомор в Украине они уже делали.
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28.05.2022 03:16 Відповісти
різниця між замореними кацапнею голодом і вбитими їхніми ракетами - тільки в степені мученіях жертв... - на вихлопі все одно самі трупи....
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28.05.2022 03:19 Відповісти
Дочекаються. Попріє весь минулорічний.
А новий урожай куди?
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28.05.2022 03:48 Відповісти
Що б раші не попало до рук,все стає знаряддям війни! Країна мутант! "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины... И вам ответит тишина:где русские - всегда война!"
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28.05.2022 03:49 Відповісти
Держава терорист , без ніяких моральних обмежень
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28.05.2022 04:20 Відповісти
А Васька слушает, да ест. Параша - это орда, у них это в генах. Столетия ничего не меняют...
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28.05.2022 05:49 Відповісти
Саме так,це є частиною гібридної війни...
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28.05.2022 06:07 Відповісти
Дідькова Шметерлінка
@Schmetterlinka
·
33 хв
> Після розмови з Зеленським прем'єр-міністр Фінляндії передумала підтримувати прискорений вступ України до Евросоюзу
> Пороха українські прикордонники не пропустили на самміт НАТО
Не дивуйтеся, що зброя постачається повільно: Захід бачить, що путін не може воювати сам із собою.
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28.05.2022 08:02 Відповісти
Клоун перевзувся в патріота, і тепер не знає, що з цим робити.
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28.05.2022 12:01 Відповісти
Пора вже територію де владу правлять злочинці рекетири перейменувати в рекетію.
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28.05.2022 09:16 Відповісти
Зе здав південь здасть і довбас...
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28.05.2022 11:18 Відповісти
Соня Кошкіна...Україною править рабZeянская агентура путлєра...
Правильно Соня...дЕрмакои много...а Ze ...один
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28.05.2022 11:22 Відповісти
Голод це зброя масового ураження.
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28.05.2022 12:12 Відповісти
Отже, потрібно ввести санкції проти кацапстанії і на продукти. Тобто, заборонити кацапам і продавати за кордон і купувати за кордоном.
Бо інакше санкії не діють. Чому рубль укріпився? Бо вони більше продають аніж купують. Отже, валюту вони не витрачають, а тільки накопичують. Осб тому і дефолт кацапстанії неможливий на даний момент.
Потрібно, щоби світові політики це зрозуміли.
А ось тільки після припинення співробітництва будь-якого типу з кацапстанією призведе до потрібного результату.
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28.05.2022 15:59 Відповісти
 
 