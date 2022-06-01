Применение РФ ядерного оружия имело бы "серьезные последствия", - Байден
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США пока не видят признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия. Но если бы оружие было применено, это привело бы к серьезным последствиям.
Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден пишет в колонке The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине. Но риторика России, время от времени бряцающая ядерной саблей, сама по себе опасна и крайне безответственна", - написал Байден.
Он подчеркнул, что любое использование ядерного оружия в этом конфликте любого масштаба было бы "абсолютно неприемлемым для США и остального мира" и "привело бы к серьезным последствиям".
Как сообщалось, президент США также подтвердил предоставление Украине современных ракетных систем. Но заявил, что его страна не собирается добиваться ни территориальных уступок от Украины, ни свержения режима Путина в РФ.
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Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.
В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
rusnje stoit zadumatsa ob etom.