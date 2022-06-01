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Применение РФ ядерного оружия имело бы "серьезные последствия", - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя,ядерна

США пока не видят признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия. Но если бы оружие было применено, это привело бы к серьезным последствиям.

Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден пишет в колонке The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине. Но риторика России, время от времени бряцающая ядерной саблей, сама по себе опасна и крайне безответственна", - написал Байден.

Он подчеркнул, что любое использование ядерного оружия в этом конфликте любого масштаба было бы "абсолютно неприемлемым для США и остального мира" и "привело бы к серьезным последствиям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ сообщили об учениях ракетных войск с ядерным вооружением в Ивановской области

Как сообщалось, президент США также подтвердил предоставление Украине современных ракетных систем. Но заявил, что его страна не собирается добиваться ни территориальных уступок от Украины, ни свержения режима Путина в РФ.
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Топ комментарии
+11
не, будет не так. ..уйло таки применит яо, как проверку. Ответки скорее всего не будет - Макрон будет звонить, Шольц окукливаться и дальше..., Столтенберг метаться с заклинанием, что это эскалация... потом яо войдет в обыденность, как например сравнивание городов с землей
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01.06.2022 09:59
+10
Бред сумасшедшего
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01.06.2022 10:05
+10
😊 Не ростуть тут дурню. У пуцина немаж ядерної зброї. Є некондиційні її залишки. Пора вже зрозуміти, що кацапія застосовує все, що має. Танків багато - вона їх застосовує. Артилерії багато - вона її щастосояує. Авіації спочатку було багато, як і різного роду ракет. Тепер вочевидь запаси здулися. Так у Львові вже декілька діб тривоги нема, а у прифронтовій зоні вильоти авіації сильно зменшились. Розумієте, до чого я? Пуцин вює тим, чого у нього багато. А ядерної зброї нпюалежної кондиційності і достатньої кількості у нього немає. Тму вона для нього корисна лише як засіб залякування, але аж ніяк не справжньої ядерної війни.
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01.06.2022 10:38
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Во, Дід. Не спить, вночі працює для України. Застерігає парашу.
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01.06.2022 09:57 Ответить
ДIд "застерігає", не приходячи до свiдомостi.
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01.06.2022 10:11 Ответить
Трамп - маладєц?
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01.06.2022 10:29 Ответить
Названі вами персонажі,так звані лідери суспільної думки (ЛСД) і працюють аналогічно,роз'їдають мозок-звичайні смердючі кацапськи концерви .Здається ти теж кацап.))
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01.06.2022 11:06 Ответить
Его только недавно на работу приняли в ольгино с епеней, ещё не в курсе.
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01.06.2022 10:48 Ответить
не, будет не так. ..уйло таки применит яо, как проверку. Ответки скорее всего не будет - Макрон будет звонить, Шольц окукливаться и дальше..., Столтенберг метаться с заклинанием, что это эскалация... потом яо войдет в обыденность, как например сравнивание городов с землей
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01.06.2022 09:59 Ответить
Бред сумасшедшего
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01.06.2022 10:05 Ответить
Ти що собі цей ботокс в мозок закачав ?
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01.06.2022 10:07 Ответить
Ніколи такого не буде по простій причині - якщо дозволити ***** вдарити ядерною ракетою по нам, то завтра він скаже наприклад німеччині, що наступний удар по ним або хай призначають умовного медвєведєва канцлером і входять в новий сересере.
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01.06.2022 10:12 Ответить
Це вже буде справа не тільки в рашці. Іран, Китай, КНДР всі ці країни відразу будуть ставити ультиматуми сусіднім країнам. Одним словом анархія.
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01.06.2022 10:22 Ответить
Ну вот пока он лично им не скажет, от них не будет достойной реакции и помощи в совместной борьбе с дьяволом. Все они думают что их это не коснется.
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01.06.2022 12:31 Ответить
Борис сказав якщо рашиссти застосують ЯЗ то Британія нанесе удар у відповідь по теріторії рфії.
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01.06.2022 10:28 Ответить
😊 Не ростуть тут дурню. У пуцина немаж ядерної зброї. Є некондиційні її залишки. Пора вже зрозуміти, що кацапія застосовує все, що має. Танків багато - вона їх застосовує. Артилерії багато - вона її щастосояує. Авіації спочатку було багато, як і різного роду ракет. Тепер вочевидь запаси здулися. Так у Львові вже декілька діб тривоги нема, а у прифронтовій зоні вильоти авіації сильно зменшились. Розумієте, до чого я? Пуцин вює тим, чого у нього багато. А ядерної зброї нпюалежної кондиційності і достатньої кількості у нього немає. Тму вона для нього корисна лише як засіб залякування, але аж ніяк не справжньої ядерної війни.
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01.06.2022 10:38 Ответить
Нарешті якась адекватна думка. Це все росіський пшик.
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01.06.2022 10:46 Ответить
Вони давали зброю північній кореї, та проводила випробування. Щось ще діє, можливо меншої потужності.
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01.06.2022 11:35 Ответить
Не треба недооцінювати супротивника: У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням в Івановській області .
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01.06.2022 15:27 Ответить
Опять угрозы с **********. А что остановит маньяка - неотвратимость Возмездия. Вот размышляем...

Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.

В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
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01.06.2022 10:50 Ответить
типа как с хиросимой и нагасаки?
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01.06.2022 11:15 Ответить
эта панятна шо сирьозные. какие канкретна?
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01.06.2022 09:59 Ответить
атвет скарее всиво: а хрен иво знаит....
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01.06.2022 10:00 Ответить
За ЯЗ будуть, а так треба дивитись яка мета США. Їх дві, не допустити створення нового СРСР чи РІ з одного боку, з іншого не дати московітам програти під нуль, інакше ВПК США буде непотрібний, чого діду не вибачать.
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01.06.2022 10:14 Ответить
Для ВПК США є куди грізніший Китай.
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01.06.2022 10:18 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне..
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01.06.2022 10:53 Ответить
Китай же, как соперник. А там и угроза посильнее, чем от подыхающей паРаши, и впк будет цвести и пахнуть.
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01.06.2022 12:27 Ответить
Ну да, на Москву прилетять британські ядерні ракети, а не американські, не збрехав Дід.
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01.06.2022 10:16 Ответить
Тобто те, що зараз це ще не серйозно, а так, забавки одного хворого діда...
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01.06.2022 10:13 Ответить
Замість того щоб анігілювати кацапських дикунів ще в 90-х тепер сидять і потилиці чухають. І все за рахунок України.
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01.06.2022 10:13 Ответить
Просто яйца надо иметь. А их у Запада нет. Теперь гадают - а есть ли у ***** ЯО? Ударит или не ударит? Сами создали монстра, страшнее гитлера, а теперь - блеют, как овцы.
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01.06.2022 12:29 Ответить
Например список оружия по ленд-лизу может пополниться десятком-другим ядерных боеголовок.
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01.06.2022 10:22 Ответить
США пока сдерживаются в военной помощи - авиация, ОТРК, крылатые ракеты, противолодочное оружие - это все пока под запретом и при применении ТЯО пойдет в ход, что приведет к полному уничтожению ЧФ, ВСК и армии россии.
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01.06.2022 10:31 Ответить
да ти ****** кацапських ********* тут пропихувати!
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01.06.2022 11:12 Ответить
tut nado prosto posmotret v istoriju...u Ameriki kak raz e opyt zakanchivanie voiny gromkimi hlopkami - smotrite Hiroshima & Nagasaki.

rusnje stoit zadumatsa ob etom.
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01.06.2022 10:35 Ответить
краще б куйло не "робив нерви Борису" .Бог його знає,що під його шевелюрою думається?Не виключено, що - "Прийшов час Британії вдарити ядерними боєголовками по рашистських бункерних центрах прийняття рішень на випередження???
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01.06.2022 10:39 Ответить
Промямлив..., і ***** зрозумів, що можна застосувати
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01.06.2022 10:51 Ответить
Ага, будуть "пекельні санкції"-2 . Трепло перелякане. Боже, перенеси кацапську орду десь під Каліфорнію, або хоча б на Рейн.
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01.06.2022 10:58 Ответить
Ви бл&дь! Маєте заявити, що стране підписанти Будапештського меморандуму не змогли забезпечити територіальну цілісність України, тому надаємо 20 ядерних боєголовок
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01.06.2022 11:33 Ответить
Судячи з риторики Байдена він висловить глибоке занепокоєння в разі застосування ****** ядерної зброї прости України. А все тому що не можна обирати президентом такої великої країни як США старого діда, який живе одним днем і не знає чи доживе до наступного тижня. Тому йому аби зараз не було війни поки він живий, а там самі розбирайтеся. Фіг з нами, з Україною, але він США принижує коли демонструє тваринний страх перед ******. Той же Буш, я впевнений, розмовляв би з орками завсім по іншому.
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01.06.2022 11:48 Ответить
Буш сидел обосравшийся и два слова не мог сказать 11.9.2001 когда ему доложили об атаке на WTC.
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01.06.2022 13:37 Ответить
Буш знав за 2 тижня до цього і навмисно не завадив щоб був привід розпочати війну проти талібів. Але то на його совісті. А от в Грузії він Рашку швидко заспокоїв коли сказав ***** щоб той не зачепив його "гуманітарний вантаж" в аеропорту Тбілісі.
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01.06.2022 17:48 Ответить
Он имел ввиду серьезные последствия для Украины? Так мы и не сомневаемся.
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01.06.2022 12:28 Ответить
Такая неопределенная риторика с "последствиями", не говорит ***** ни о чем. Потому что нет конкретики, что в случае применения ЯО - разъ*бем бункерного и всю его верхушку в пыль, напр. И это его не пугает, он пошел ва-банк и может рискнуть.
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01.06.2022 12:35 Ответить
У Бідона нажаль маразм.
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01.06.2022 13:51 Ответить
Знов в діда загострення. Зараз знов почне:«Європа сьогоді об'єднана, як ніколи, ми не будемо надавати Україні літаки, ми не закриємо небо і т.і.»
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01.06.2022 15:45 Ответить
 
 