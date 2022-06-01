Применение РФ ядерного оружия имело бы "серьезные последствия", - Байден

США пока не видят признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия. Но если бы оружие было применено, это привело бы к серьезным последствиям.

Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден пишет в колонке The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине. Но риторика России, время от времени бряцающая ядерной саблей, сама по себе опасна и крайне безответственна", - написал Байден.

Он подчеркнул, что любое использование ядерного оружия в этом конфликте любого масштаба было бы "абсолютно неприемлемым для США и остального мира" и "привело бы к серьезным последствиям".

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Как сообщалось, президент США также подтвердил предоставление Украине современных ракетных систем. Но заявил, что его страна не собирается добиваться ни территориальных уступок от Украины, ни свержения режима Путина в РФ.