Застосування РФ ядерної зброї мало би "серйозні наслідки", - Байден
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США наразі не бачать ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї. Але якби зброя була застосована, це призвело б до серйозних наслідків.
Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден пише в колонці для The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Але риторика Росії, яка час від часу бряцкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна", - написав Байден.
Він підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".
Як повідомлялося, президент США також підтвердив надання Україні сучасних ракетних систем. Та заявив, що його країна не збирається домагатися ані територіальних поступок від України, ані повалення режиму Путіна в РФ.
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Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.
В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
rusnje stoit zadumatsa ob etom.