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Байден (2320) війна (56332) Росія (47179) США (14460) ядерна зброя (923)

Застосування РФ ядерної зброї мало би "серйозні наслідки", - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя,ядерна

США наразі не бачать ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї. Але якби зброя була застосована, це призвело б до серйозних наслідків.

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден пише в колонці для The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Але риторика Росії, яка час від часу бряцкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна", - написав Байден.

Він підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".

Читайте: У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням в Івановській області

Як повідомлялося, президент США також підтвердив надання Україні сучасних ракетних систем. Та заявив, що його країна не збирається домагатися ані територіальних поступок від України, ані повалення режиму Путіна в РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
не, будет не так. ..уйло таки применит яо, как проверку. Ответки скорее всего не будет - Макрон будет звонить, Шольц окукливаться и дальше..., Столтенберг метаться с заклинанием, что это эскалация... потом яо войдет в обыденность, как например сравнивание городов с землей
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01.06.2022 09:59
+10
Бред сумасшедшего
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01.06.2022 10:05
+10
😊 Не ростуть тут дурню. У пуцина немаж ядерної зброї. Є некондиційні її залишки. Пора вже зрозуміти, що кацапія застосовує все, що має. Танків багато - вона їх застосовує. Артилерії багато - вона її щастосояує. Авіації спочатку було багато, як і різного роду ракет. Тепер вочевидь запаси здулися. Так у Львові вже декілька діб тривоги нема, а у прифронтовій зоні вильоти авіації сильно зменшились. Розумієте, до чого я? Пуцин вює тим, чого у нього багато. А ядерної зброї нпюалежної кондиційності і достатньої кількості у нього немає. Тму вона для нього корисна лише як засіб залякування, але аж ніяк не справжньої ядерної війни.
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01.06.2022 10:38
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Во, Дід. Не спить, вночі працює для України. Застерігає парашу.
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01.06.2022 09:57 Відповісти
ДIд "застерігає", не приходячи до свiдомостi.
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01.06.2022 10:11 Відповісти
Трамп - маладєц?
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01.06.2022 10:29 Відповісти
Названі вами персонажі,так звані лідери суспільної думки (ЛСД) і працюють аналогічно,роз'їдають мозок-звичайні смердючі кацапськи концерви .Здається ти теж кацап.))
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01.06.2022 11:06 Відповісти
Его только недавно на работу приняли в ольгино с епеней, ещё не в курсе.
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01.06.2022 10:48 Відповісти
не, будет не так. ..уйло таки применит яо, как проверку. Ответки скорее всего не будет - Макрон будет звонить, Шольц окукливаться и дальше..., Столтенберг метаться с заклинанием, что это эскалация... потом яо войдет в обыденность, как например сравнивание городов с землей
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01.06.2022 09:59 Відповісти
Бред сумасшедшего
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01.06.2022 10:05 Відповісти
Ти що собі цей ботокс в мозок закачав ?
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01.06.2022 10:07 Відповісти
Ніколи такого не буде по простій причині - якщо дозволити ***** вдарити ядерною ракетою по нам, то завтра він скаже наприклад німеччині, що наступний удар по ним або хай призначають умовного медвєведєва канцлером і входять в новий сересере.
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01.06.2022 10:12 Відповісти
Це вже буде справа не тільки в рашці. Іран, Китай, КНДР всі ці країни відразу будуть ставити ультиматуми сусіднім країнам. Одним словом анархія.
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01.06.2022 10:22 Відповісти
Ну вот пока он лично им не скажет, от них не будет достойной реакции и помощи в совместной борьбе с дьяволом. Все они думают что их это не коснется.
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01.06.2022 12:31 Відповісти
Борис сказав якщо рашиссти застосують ЯЗ то Британія нанесе удар у відповідь по теріторії рфії.
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01.06.2022 10:28 Відповісти
😊 Не ростуть тут дурню. У пуцина немаж ядерної зброї. Є некондиційні її залишки. Пора вже зрозуміти, що кацапія застосовує все, що має. Танків багато - вона їх застосовує. Артилерії багато - вона її щастосояує. Авіації спочатку було багато, як і різного роду ракет. Тепер вочевидь запаси здулися. Так у Львові вже декілька діб тривоги нема, а у прифронтовій зоні вильоти авіації сильно зменшились. Розумієте, до чого я? Пуцин вює тим, чого у нього багато. А ядерної зброї нпюалежної кондиційності і достатньої кількості у нього немає. Тму вона для нього корисна лише як засіб залякування, але аж ніяк не справжньої ядерної війни.
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01.06.2022 10:38 Відповісти
Нарешті якась адекватна думка. Це все росіський пшик.
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01.06.2022 10:46 Відповісти
Вони давали зброю північній кореї, та проводила випробування. Щось ще діє, можливо меншої потужності.
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01.06.2022 11:35 Відповісти
Не треба недооцінювати супротивника: У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням в Івановській області .
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01.06.2022 15:27 Відповісти
Опять угрозы с **********. А что остановит маньяка - неотвратимость Возмездия. Вот размышляем...

Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.

В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
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01.06.2022 10:50 Відповісти
типа как с хиросимой и нагасаки?
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01.06.2022 11:15 Відповісти
эта панятна шо сирьозные. какие канкретна?
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01.06.2022 09:59 Відповісти
атвет скарее всиво: а хрен иво знаит....
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01.06.2022 10:00 Відповісти
За ЯЗ будуть, а так треба дивитись яка мета США. Їх дві, не допустити створення нового СРСР чи РІ з одного боку, з іншого не дати московітам програти під нуль, інакше ВПК США буде непотрібний, чого діду не вибачать.
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01.06.2022 10:14 Відповісти
Для ВПК США є куди грізніший Китай.
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01.06.2022 10:18 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне..
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01.06.2022 10:53 Відповісти
Китай же, как соперник. А там и угроза посильнее, чем от подыхающей паРаши, и впк будет цвести и пахнуть.
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01.06.2022 12:27 Відповісти
Ну да, на Москву прилетять британські ядерні ракети, а не американські, не збрехав Дід.
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01.06.2022 10:16 Відповісти
Тобто те, що зараз це ще не серйозно, а так, забавки одного хворого діда...
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01.06.2022 10:13 Відповісти
Замість того щоб анігілювати кацапських дикунів ще в 90-х тепер сидять і потилиці чухають. І все за рахунок України.
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01.06.2022 10:13 Відповісти
Просто яйца надо иметь. А их у Запада нет. Теперь гадают - а есть ли у ***** ЯО? Ударит или не ударит? Сами создали монстра, страшнее гитлера, а теперь - блеют, как овцы.
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01.06.2022 12:29 Відповісти
Например список оружия по ленд-лизу может пополниться десятком-другим ядерных боеголовок.
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01.06.2022 10:22 Відповісти
США пока сдерживаются в военной помощи - авиация, ОТРК, крылатые ракеты, противолодочное оружие - это все пока под запретом и при применении ТЯО пойдет в ход, что приведет к полному уничтожению ЧФ, ВСК и армии россии.
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01.06.2022 10:31 Відповісти
да ти ****** кацапських ********* тут пропихувати!
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01.06.2022 11:12 Відповісти
tut nado prosto posmotret v istoriju...u Ameriki kak raz e opyt zakanchivanie voiny gromkimi hlopkami - smotrite Hiroshima & Nagasaki.

rusnje stoit zadumatsa ob etom.
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01.06.2022 10:35 Відповісти
краще б куйло не "робив нерви Борису" .Бог його знає,що під його шевелюрою думається?Не виключено, що - "Прийшов час Британії вдарити ядерними боєголовками по рашистських бункерних центрах прийняття рішень на випередження???
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01.06.2022 10:39 Відповісти
Промямлив..., і ***** зрозумів, що можна застосувати
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01.06.2022 10:51 Відповісти
Ага, будуть "пекельні санкції"-2 . Трепло перелякане. Боже, перенеси кацапську орду десь під Каліфорнію, або хоча б на Рейн.
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01.06.2022 10:58 Відповісти
Ви бл&дь! Маєте заявити, що стране підписанти Будапештського меморандуму не змогли забезпечити територіальну цілісність України, тому надаємо 20 ядерних боєголовок
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01.06.2022 11:33 Відповісти
Судячи з риторики Байдена він висловить глибоке занепокоєння в разі застосування ****** ядерної зброї прости України. А все тому що не можна обирати президентом такої великої країни як США старого діда, який живе одним днем і не знає чи доживе до наступного тижня. Тому йому аби зараз не було війни поки він живий, а там самі розбирайтеся. Фіг з нами, з Україною, але він США принижує коли демонструє тваринний страх перед ******. Той же Буш, я впевнений, розмовляв би з орками завсім по іншому.
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01.06.2022 11:48 Відповісти
Буш сидел обосравшийся и два слова не мог сказать 11.9.2001 когда ему доложили об атаке на WTC.
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01.06.2022 13:37 Відповісти
Буш знав за 2 тижня до цього і навмисно не завадив щоб був привід розпочати війну проти талібів. Але то на його совісті. А от в Грузії він Рашку швидко заспокоїв коли сказав ***** щоб той не зачепив його "гуманітарний вантаж" в аеропорту Тбілісі.
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01.06.2022 17:48 Відповісти
Он имел ввиду серьезные последствия для Украины? Так мы и не сомневаемся.
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01.06.2022 12:28 Відповісти
Такая неопределенная риторика с "последствиями", не говорит ***** ни о чем. Потому что нет конкретики, что в случае применения ЯО - разъ*бем бункерного и всю его верхушку в пыль, напр. И это его не пугает, он пошел ва-банк и может рискнуть.
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01.06.2022 12:35 Відповісти
У Бідона нажаль маразм.
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01.06.2022 13:51 Відповісти
Знов в діда загострення. Зараз знов почне:«Європа сьогоді об'єднана, як ніколи, ми не будемо надавати Україні літаки, ми не закриємо небо і т.і.»
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01.06.2022 15:45 Відповісти
 
 