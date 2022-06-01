Офис президента: решения Порошенко стали одной из причин полномасштабной войны
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Одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину стали решения политического руководства, принятые в 2015-2016 годах, когда президентом был Петр Порошенко, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос об обнародовании показаний пророссийского нардепа Виктора Медведчука против экс-президента, передает Цензор.НЕТ.
"В течение года в отношении Порошенко происходили следственные действия. И они просто доведены до конца. Возник вопрос – нужно ли это обнародовать? Безусловно, нужно. Потому что одна из причин этой войны – в решениях политического руководства Украины 2015-2016 годов. Это попытка сыграть на две стороны, усидеть на двух стульях, обмануть собственную страну, вместе с тем торгуя с Россией, ведь тогда в России и поняли, что у власти в Украине - барыга, что с этой страной можно легко разобраться, что она продается, что Порошенко зарабатывает на крови. Тогда как Медведчук все напрямую регулировал.
Далее, ключевой подозреваемый – Медведчук называет конкретные фамилии, рассказывает о конкретных схемах, показывает, как работал и какие разрешения получал, какие административные ресурсы были задействованы. Вызвать на допрос названные лица – это обычная юридическая практика.
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Скажу больше: я хотел бы, чтобы хотя бы раз мы довели до конца уголовное дело, в рамках которого должны быть названы элементы войны, ее причины, в частности персональные – почему она началась в 2014 году? Помните очень интересный эпизод, когда в Крыму выходил один субъект, которому Порошенко присвоил героя Украины? Сбросивший оружие, по сути, предал страну, отказался сопротивляться – и это также является причиной войны. Хорошо бы еще вышел. Я понимаю, разные обстоятельства случаются. Однако его "подняли на флаг" и дали героя.
Итак, было показано, что нужно отказаться от сопротивления, унизить свою страну – а потом ты будешь героем. И все это сделал субъект, который на сегодняшний день является фигурантом уголовного дела. Давайте уже начнем все это разбирать? Это уже не вопрос политики. Порошенко очень любит называть кого-нибудь изменником, играть в свои игры. Так иди, пожалуйста, теперь отвечай", – рассказал Подоляк.
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"Причин войны гораздо больше. Это - одно из направлений, которое спровоцировало войну. Да, была попытка легализовать их через "Минск-2". Это написание того количества и той последовательности пунктов, которые были неприемлемы для Украины. Подписывая их, Порошенко заранее знал, что это направление будет конфликтным, нельзя реализовать все пункты "Минска", но он это сделал.
Одна из причин войны - формирование гигантского пророссийского конгломерата под условным названием "Медведчук". Он не просто некий коррупционный менеджер. Через него долгое время в Украину заходили ресурсы для формирования пророссийских позиций. Причем не просто в рамках пророссийской конкуренции, а с тех позиций, что Украина должна стать на колени перед Россией, признать ее право аннексировать Крым, убивать людей на Донбассе, заходить в Украину в любой момент, формировать свое марионеточное правительство.
Нам повезло, что Медведчук настолько бездарен. Нам повезло, что его ненавидели. А представьте, если бы он был намного больше продаваемым обществу? Мы бы имели сегодня треть парламента и правительства под эгидой пророссийских сил. Причем каких? Тех, кто всегда страдал экспансионизмом и шовинизмом. Которые бы всегда говорили, что Украины, как в концепции Путина, не существует.
Мы хотим получить ответы на вопрос: как получилось, что Медведчук стал энергетическим и медийным олигархом? Более того, он стал к тому же политическим фаворитом. Это ведь не так. Это и есть одна из причин войны, но не ключевая. Причин много", - добавил Подоляк.
Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.
Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
В "Европейской солидарности" опровергли обвинения в адрес лидера политсилы.
Пожалуйста, подождите...
Свідок (М-ук): та його ж там і не було?
прокурва (В-ва): Нагадую, ви присягались не брехати? Бо вам уже світить 15-ть років із зміною статі та конфіскацією причандалів...
Свідок (М-ук): вибачте, геть від невдалої спроби записатись на фронт, кукуха поїхала... Звісно він там був, як зараз пам'ятаю: повертаю голову, а там Порошенко... На устах матюкальні, найМоісейчукчанських борщів та конхфети "Шалена бджілка" у рекламі...
"Це все Порох винуватий, п*тін просто змушений був напасти!" [осёлface]
СВОЛОЧИ, ищут причины войны там где их нет и быть не может, лишь бы отвести от себя подозрение. Вор всегда громче других кричит: "Держи вора!"
Хто не знає, напередодні війни Залужний писав заяву на звільнення. Рєзніков його вмовив.
Робота російського крота в Офісі президента - кожен місяць відмазувати Путіна від війни. Виявляється війна почалася через Порошенка, а Путін не хотів - його «заставілі». Про це говорив Арестович 19.03.22, про це заявив Подоляк 01.06.22.
Начальник у них один і Путч його знає…
это и есть главная причина всех бед и несчастий
кто построил мосты для россиских танков,а кто бегал и визжал
не подымайте панику моя розвидка докладуе вийны не буде,
когда надо было готовиться,акто поставил Тарана и преступника генерала Хомченко и вместо хоть одной ракеты выпустить они 3 года воровали а теперь таран за заслуги послан в Хорватию послом браво зеленая с..чь
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
дЄрьмаки та Подлякі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."
(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
вообщем перекручують все з ніг на голову..
якщо був би Порошенко, то війни б не було.. це 100%
путін його поважав завжди як противника на відмину Зеленскому актору
Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Блокування виїзду конкретно Порошенка для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі викликало негативну реакцію в численних європейських політиків.
«Це є «корисні ідіоти», «послужливі дурні», які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ - на нашу єдність українську. І коли дріб'язково, брудно вони «зґвалтували» прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка - це навіть не смішно», - сказав Порошенко.
«Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код Голови Верховної Ради - це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали - прочитайте, кинув все і сказав - друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку», - розповів п'ятий Президент.
«Так от моє відкрите звернення ло Зеленського вирішило проблеми за мить. І тому - я сподіваюся - можливо, Зеленський про це не знав. Можливо це дійсно просто «корисні, послужливі ідіоти». Які намагалися зробити атаку на єдність, але їм це не вдалося», - говорить Порошенко.
«І дуже сподіваюся, що вони тричі подумають перед тим, як робити це наступного разу. А ці ганебні ідіоти, які паскудять Україну, будуть за це відповідати. Я не маю сумніву», - резюмує Петро Порошенко.
Когда страной руководит *******, это всегда печально. Когда ******* руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у тебя сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у тебя с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у тебя там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****** какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
Порошенко только выиграет от этого.