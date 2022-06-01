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Новости Война в Украине Война
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война (46726) Медведчук (1754) Порошенко (19361) Офис Президента (1692) Подоляк Михаил (243)

Офис президента: решения Порошенко стали одной из причин полномасштабной войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину стали решения политического руководства, принятые в 2015-2016 годах, когда президентом был Петр Порошенко, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос об обнародовании показаний пророссийского нардепа Виктора Медведчука против экс-президента, передает Цензор.НЕТ.

"В течение года в отношении Порошенко происходили следственные действия. И они просто доведены до конца. Возник вопрос – нужно ли это обнародовать? Безусловно, нужно. Потому что одна из причин этой войны – в решениях политического руководства Украины 2015-2016 годов. Это попытка сыграть на две стороны, усидеть на двух стульях, обмануть собственную страну, вместе с тем торгуя с Россией, ведь тогда в России и поняли, что у власти в Украине - барыга, что с этой страной можно легко разобраться, что она продается, что Порошенко зарабатывает на крови. Тогда как Медведчук все напрямую регулировал.

Далее, ключевой подозреваемый – Медведчук называет конкретные фамилии, рассказывает о конкретных схемах, показывает, как работал и какие разрешения получал, какие административные ресурсы были задействованы. Вызвать на допрос названные лица – это обычная юридическая практика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обратился к Зеленскому с открытым письмом: В чьих интересах останавливать меня на границе?

Скажу больше: я хотел бы, чтобы хотя бы раз мы довели до конца уголовное дело, в рамках которого должны быть названы элементы войны, ее причины, в частности персональные – почему она началась в 2014 году? Помните очень интересный эпизод, когда в Крыму выходил один субъект, которому Порошенко присвоил героя Украины? Сбросивший оружие, по сути, предал страну, отказался сопротивляться – и это также является причиной войны. Хорошо бы еще вышел. Я понимаю, разные обстоятельства случаются. Однако его "подняли на флаг" и дали героя.

Итак, было показано, что нужно отказаться от сопротивления, унизить свою страну – а потом ты будешь героем. И все это сделал субъект, который на сегодняшний день является фигурантом уголовного дела. Давайте уже начнем все это разбирать? Это уже не вопрос политики. Порошенко очень любит называть кого-нибудь изменником, играть в свои игры. Так иди, пожалуйста, теперь отвечай", – рассказал Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставленная Медведчуком информация по "угольному" и "трубному" делам подтверждает собранные ранее доказательства, - Баканов

"Причин войны гораздо больше. Это - одно из направлений, которое спровоцировало войну. Да, была попытка легализовать их через "Минск-2". Это написание того количества и той последовательности пунктов, которые были неприемлемы для Украины. Подписывая их, Порошенко заранее знал, что это направление будет конфликтным, нельзя реализовать все пункты "Минска", но он это сделал.

Одна из причин войны - формирование гигантского пророссийского конгломерата под условным названием "Медведчук". Он не просто некий коррупционный менеджер. Через него долгое время в Украину заходили ресурсы для формирования пророссийских позиций. Причем не просто в рамках пророссийской конкуренции, а с тех позиций, что Украина должна стать на колени перед Россией, признать ее право аннексировать Крым, убивать людей на Донбассе, заходить в Украину в любой момент, формировать свое марионеточное правительство.

Нам повезло, что Медведчук настолько бездарен. Нам повезло, что его ненавидели. А представьте, если бы он был  намного больше продаваемым обществу? Мы бы имели сегодня треть парламента и правительства под эгидой пророссийских сил. Причем каких? Тех, кто всегда страдал экспансионизмом и шовинизмом. Которые бы всегда говорили, что Украины, как в концепции Путина, не существует.

Мы хотим получить ответы на вопрос: как получилось, что Медведчук стал энергетическим и медийным олигархом? Более того, он стал к тому же политическим фаворитом. Это ведь не так. Это и есть одна из причин войны, но не ключевая. Причин много", - добавил Подоляк.

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

В "Европейской солидарности" опровергли обвинения в адрес лидера политсилы.
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Топ комментарии
+183
А просто перестать стрелять Порошенко предлагал? Позорище зеленое!
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01.06.2022 21:52
+168
дебильі, ***!
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01.06.2022 21:51
+168
Мерзота зелена. Слів нема. Ця наволоч нас продає просто зараз.
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01.06.2022 21:51
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Страница 7 из 7
Падло подоляцьке, ти і твої корєша на чолі з боневтіком і дєрьмаком винні на 100% у цій війні! Ви, покидьки, як можете, підігруєте х@#йлу! Люди добре побачили, хто чого вартий - Україна тримається на ЗСУ, які, всупереч вашій "камандє", тримають захист. Що ви зробили за три роки для зміцнення армії? ВИ ЇЇ МАЙЖЕ ЗРУЙНУВАЛИ! Коли к а ц а п и були біля Київа, то ви, суки, нічого проти Пороха не говорили, знали, що це через його зусилля столиця була найкраще прикрита з неба. А тепер - знову обливають брудом. Манкурти!
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02.06.2022 11:08 Ответить
пля...ну накінець то...ну хто як не Порошенко!
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02.06.2022 11:11 Ответить
прокурва (В-ва): Розкажіть як вам заважав вдіяти по закону Порошенко?
Свідок (М-ук): та його ж там і не було?
прокурва (В-ва): Нагадую, ви присягались не брехати? Бо вам уже світить 15-ть років із зміною статі та конфіскацією причандалів...
Свідок (М-ук): вибачте, геть від невдалої спроби записатись на фронт, кукуха поїхала... Звісно він там був, як зараз пам'ятаю: повертаю голову, а там Порошенко... На устах матюкальні, найМоісейчукчанських борщів та конхфети "Шалена бджілка" у рекламі...
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02.06.2022 14:19 Ответить
не дает мне мысль покоя что зеленопупый с чертями-слугами тайно подписали чтото с кацапами, потпму и убрались они из под киева, юг в обмен на киев так сказать
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02.06.2022 11:15 Ответить
О! Ну це вже класика!
"Це все Порох винуватий, п*тін просто змушений був напасти!" [осёлface]
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02.06.2022 11:16 Ответить
Кто вам мешал заботиться об армии, вооружаться, выпускать боевые машины, ракеты, создавать ядерное оружие (как Израиль), покупать самолеты? Суки!
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02.06.2022 11:20 Ответить
А я думал что путин напал потомучто видел что у влласти в Украине самый слабый никчемный президент-Зеленский .Который зная подготовку парашкик вторжению и концентрацию войск на севере и югке Украины-абсолютно ничего не делал. Как будто специально приглашая путина к нападению. И ***** знало что другого такого шанса как при власти Зеленых-у него не будет
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02.06.2022 11:24 Ответить
Совершенно верно, именно с этой целью он и привёл Вувика на трон. Не сомневайтесь, что технология "Слуга народа" и построенная на ней операция проведены за деньги России.
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02.06.2022 11:45 Ответить
Зелені - ви тварюки, які тримали в Раді відвертих російських диверсантів і довели країну до війни й до масових смертей на півдні на сході. Тепер переводите стрілки на того, хто реально втримав країну в 2014-15 та відновив армію своїм коштом. СВОЇМ!!! Ви ж тільки дерибанили все і розвалювали. Тільки через вас ця війна стала можливою. Доберемося до вас після перемоги.
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02.06.2022 11:31 Ответить
Пусть Подаляк начнёт того,что Зеленский делал и сделал в Омане,а также обратил внимание на действия Зелеенского,его офиса,депутатов в первые два с половиной года правления Зеленским и закончит тем.кто разменировал Чангар кто сдачл в плен наших азовцев Мариуполя.И почему о них сейчас молчат.Может это связано и с отставкой Денисовой?
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02.06.2022 11:33 Ответить
Подоляк пойдет под суд. Брехло!
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02.06.2022 11:33 Ответить
Притянуто за уши. Этот ЗаПодляко здал операцию по вагнеровцам. И потом, что медведчука когда идёт война, больше не о чем спрашивать? Всем этим крысам зелёным придётся ответить.
СВОЛОЧИ, ищут причины войны там где их нет и быть не может, лишь бы отвести от себя подозрение. Вор всегда громче других кричит: "Держи вора!"
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02.06.2022 11:39 Ответить
зелена мразото бреше та вносить розбрат в громаду під час війни.....зрадницьки дії
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02.06.2022 11:49 Ответить
Тіпа ... заходи на випередження, щоб прикрити події на кордонах на початку війни.
Хто не знає, напередодні війни Залужний писав заяву на звільнення. Рєзніков його вмовив.
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02.06.2022 11:51 Ответить
Якщо це так, то велике щастя, що Залужний залишився Головнокомандувачем. Інакше у нас була б Буча розміром з половину України.
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02.06.2022 12:13 Ответить
Нет мадам Залужная это не радость Украины это такое же г...но как и бывший хомченко.
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10.06.2022 15:23 Ответить
Подоляк - кончене брехло і ворог Украіни !!
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02.06.2022 11:56 Ответить
Т/К Путч:
 Робота російського крота в Офісі президента - кожен місяць відмазувати Путіна від війни. Виявляється війна почалася через Порошенка, а Путін не хотів - його «заставілі». Про це говорив Арестович 19.03.22, про це заявив Подоляк 01.06.22.
Начальник у них один і Путч його знає…
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02.06.2022 12:05 Ответить
Вы правы.А нести сейчас друг на друга это только на пользу путина.После войны разберемся...
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02.06.2022 12:42 Ответить
Закрити обох до перемоги - і подоляка і порошенка. Меньше галасу буде.
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05.06.2022 20:16 Ответить
на Западе хорошо известны имена тех кто утопил Украину во лжи, воровстве и тотальной коррупции
это и есть главная причина всех бед и несчастий
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02.06.2022 12:02 Ответить
Зеленые виновны в войне 100% кто раминировал на донбасе
кто построил мосты для россиских танков,а кто бегал и визжал
не подымайте панику моя розвидка докладуе вийны не буде,
когда надо было готовиться,акто поставил Тарана и преступника генерала Хомченко и вместо хоть одной ракеты выпустить они 3 года воровали а теперь таран за заслуги послан в Хорватию послом браво зеленая с..чь
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02.06.2022 12:05 Ответить
Ну шо, зелебобы, теперь видите кто у нас тут "раскачивает лодку" и "ламає єдність" українського народу? Хавай. те.
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02.06.2022 12:16 Ответить
интересно, а кто-то кроме меня помнит, где был зеленский во время майдана?
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02.06.2022 12:22 Ответить
Какие же зелёные негодяи...
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02.06.2022 12:32 Ответить
Не розумію!Воно дурнувате чи покидьок!
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02.06.2022 12:36 Ответить
е ще третій варіант - він дурнуватий покидьок.
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02.06.2022 12:52 Ответить
Баканов заробляє прощення за те, що в перший день війни втік за кордон?
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02.06.2022 12:39 Ответить
Бакланов, попрошу не принижувати Зе!ленкіну попку-дурня.
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02.06.2022 14:37 Ответить
ще коротше - винні всі, крім сяючого неповторного найвеличнішого лідера і його партії. Скоро почне собі пам'ятники ставити.
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02.06.2022 12:54 Ответить
На самом деле виноваты в войне все 6-президентов, но от четырех что то еще зависело. К примеру Кравчук, который мог пойти по пути Польши, и Украина была бы в ЄС и в НАТО уже к 2000 или 2005годам, но президенты это зеркало народа, а народ у нас мудрый, поэтому виноваты в войне вы уже догадались кто.
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02.06.2022 12:47 Ответить
да не мог он пойти по пути Польши, тогдашний мудрый народ бы не простил шоковой терапии. Снесли бы Кравчука, а на его место поставили бы еще более закостенелого комуняку и было бы еще хуже. Было бы как в Беларуси.
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02.06.2022 12:57 Ответить
Ау, Хунта, ты где!!! Мы тебя уже заждались...
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02.06.2022 12:55 Ответить
Яка гидота, це вже точно - повний подоляк. А насправді просто Перевод стрілок зі своїх дебільних і провальних рішень зеленої влади на інші питання. Путівці просто протирають руки, Медведчук у захваті - косить під дурника і йому справжні дурники вірять, аж зі штанів вискакують
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02.06.2022 13:19 Ответить
---Головне: дуже вчасні розбірки. коли держиРОСмордівські скотиняки поперли у психічну атаку на південно--східному фронті... Проте все закономірно :така буза завжди буває. коли тумаки оберають чужинську владу. із сторонніх зайд. а тим більше срулят з їх гешефтами : купи-- продай .../воно їм НЕ болить.../ У цій суматохі мало хто помічає : в Україні точиться іще й внутрішня війна-- гризота . яку успішно ведуть проти народу зкорумповані. манкурти-- риги. /яких повернув на ключові посади ЗЕ--хрипло...
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02.06.2022 13:33 Ответить
Опять попередники,от суки.https://youtu.be/r3kntO23a8U
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02.06.2022 14:28 Ответить
Сьогодні праздник у ОПи,
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.

За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
дЄрьмаки та Подлякі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.

В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."

(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
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02.06.2022 14:34 Ответить
какой же мерзавец и подлец этот зе!
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02.06.2022 14:36 Ответить
Це той подоляк,який на переговорах з рашистами обіймався,щось ніжно шепотів на вухо.І весь час їм посміхався.А в цей час на фронті гинули наші воїни,на захоплених територіях рашисти катували і вбивали мирних українців.І цей кадр ще щось говорить про зраду.Влада Зе хвалилась розмінуванням 20 ділянок(куди входив Чонгар).Знаючи про напад,не виділяли гроші на армію і озброєння,а заробляли на дорогах.Здали Херсон,Мелітополь,Бердянськ.Не укріпили Північ України,через що загинуло стільки людей в Гостомелі,Бучі,Ірпені,Бородянці і інш.містах.А десятки тисяч загиблих маріупольців.Хто торгував на крові?
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02.06.2022 15:23 Ответить
А эта рыговская консерва и шестерка Юры Енакиевского, а по совестительству пустая говорящая башка ОПы у нас кто - ГенПрокурор или следователь ГенПрокуратуры, выступающий на суде, чтобы подобными обвинениями разбрызгиваться ?
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02.06.2022 15:45 Ответить
Ви, хоча б усвідомлюєте рівень ієрархії Зе!Беніних курв??? Ну, хто такі міністри чи саме ніхто- пЗепрем'єр міністр на фоні радника, голови охфісу ОПи лідера ВЗе!світу???
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02.06.2022 18:12 Ответить
А можна просто не згадувати Порошенка років із 5 чи навіть 7? Не на часі... А після перемоги зібрати на стадіоні всіх президентів і зачитати їхні досягнення та упущення і потім за кілька тижнів хай народ выставить мітки наскільки кожен заслужив
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02.06.2022 16:14 Ответить
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?
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02.06.2022 16:15 Ответить
А можна не згадувати про Порошенка років із 5? А після перемоги на стадіоні зібрати всіх президентів то зачитати хто і що зробив та упущення. А через 2-3 тижні нарід скаже
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02.06.2022 16:17 Ответить
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?!
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02.06.2022 16:18 Ответить
Зніміть з цього малороса військову форму ЗСУ, хай не позорить військових. На війні воно було? Хіба, що в бункері. А якщо вже напялило на себе форму, зо приведи себе в порядоек, все має бути по статуту, а не на розпашку... Мені здається, що таким ношеннім форми, вони з Боневтіком її дискридитують.
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02.06.2022 16:31 Ответить
зачем четырежды уклоненцу форма ЗСУ? Для поржать прикольно в принципе
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02.06.2022 17:01 Ответить
однак при Порошенку не напали, а напали саме при Зеленському..
вообщем перекручують все з ніг на голову..
якщо був би Порошенко, то війни б не було.. це 100%
путін його поважав завжди як противника на відмину Зеленскому актору
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02.06.2022 16:39 Ответить
Как можно выиграть войну, когда такое мудачье, как подоляк, Ермак, арестович и многие другие решают,что делать. Их нужно немедленно гнать, не дожидаясь окончания войны. Они работают не во благо, а во вред стране. Ермак вел переговоры с рф, а в итоге война. Вагнейргет. Где результат? Если закрывают каналы только потому что Порошенко нарцисс, то это уже ниже плинтуса. Где же взялось это мудачье? Гнать их немедленно.
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02.06.2022 19:24 Ответить
Та ні товсьоюлькавкрала!!!
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02.06.2022 19:51 Ответить
Словесний понос.
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02.06.2022 23:14 Ответить
Порошенко: «корисні ідіоти», які паскудять Україну перед світом, будуть за це відповідати
Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Блокування виїзду конкретно Порошенка для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі викликало негативну реакцію в численних європейських політиків.
«Це є «корисні ідіоти», «послужливі дурні», які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ - на нашу єдність українську. І коли дріб'язково, брудно вони «зґвалтували» прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка - це навіть не смішно», - сказав Порошенко.
«Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код Голови Верховної Ради - це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали - прочитайте, кинув все і сказав - друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку», - розповів п'ятий Президент.
«Так от моє відкрите звернення ло Зеленського вирішило проблеми за мить. І тому - я сподіваюся - можливо, Зеленський про це не знав. Можливо це дійсно просто «корисні, послужливі ідіоти». Які намагалися зробити атаку на єдність, але їм це не вдалося», - говорить Порошенко.
«І дуже сподіваюся, що вони тричі подумають перед тим, як робити це наступного разу. А ці ганебні ідіоти, які паскудять Україну, будуть за це відповідати. Я не маю сумніву», - резюмує Петро Порошенко.
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03.06.2022 01:31 Ответить
Аркадій Бабченко. Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».

Когда страной руководит *******, это всегда печально. Когда ******* руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.

Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.

Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.

А потом пришли танки.

А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!

Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у тебя сейчас с экономикой, придурок?

Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у тебя с паникой, придурок?

Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у тебя там с подготовкой, придурок?

Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.

Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****** какой-то.

И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.

Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.

Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.

И никто другой.

Давно хочу спросить...

Вы там поржали хоть?
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03.06.2022 02:32 Ответить
Это фатальная ошибка Зеленского крутить эту тему. Больше похоже на передел потоков под себя, чем результаты следствия.

Порошенко только выиграет от этого.
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04.06.2022 18:01 Ответить
перше-хто дав команду відпустити вагнерівців які зараз вбивають наших солдат на Донбасі? хто . як. і з прізвищами... друге хто дав команду розмінувати дорогу.мости від Чонгара до Херсона? по прізвищах і датах як це було... з якого приводу заблоковані телеканали з системи Т2 . хто дав команду не пускати Порошенко на сайміт НАТО?
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05.06.2022 09:06 Ответить
Коломойський вкрав з Приватбанку 5млрд $ що приблизно рівно вартості 350 нових українських танків. Де справа проти нього???
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05.06.2022 14:08 Ответить
Дебил 3,14здуляк, лучше ***...сь башкой об угол здания на Банковой, может никто не заметит и благополучно здохнеш на том углу!
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05.06.2022 18:32 Ответить
Как будто мы не знали всего этого. Как будто это новость. Недаром же пэ пролетел на 2 срок!
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06.06.2022 11:50 Ответить
Нічого собі! Крим москалі окупували в кінці лютого, Порошенко став президентом в кінці травня і президент Порошенко винен, що війна розпочалась в лютому!!!!!!!!!!???????? Я думав, що так цинічно брехати може тільки ху"ло, а виясняється , що в і нас є доморощені такі ж брехуни. Боже!! Допоможи Україні перемогти в війні з московськими нелюдями, щоб ми могли вимести з Української хати все це зелене гниле сміття!
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01.07.2022 20:34 Ответить
Щоб тобі язика скрутило, наво#оч!
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15.10.2022 21:04 Ответить
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