Офіс Президента: Рішення Порошенка стали однією з причин повномасштабної війни
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Однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали ухвалені рішення політичного керівництва у 2015−2016 роках, коли президентом був Петро Порошенко, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на питання щодо оприлюднення свідчень проросійського нардепа Віктора Медведчука проти експрезидента, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом року стосовно Порошенка відбувалися слідчі дії. І вони просто доведені до кінця. Виникло запитання – чи треба це оприлюднити? Безперечно, треба. Тому що одна з причин цієї війни – у рішеннях політичного керівництва України 2015-2016 років. Це спроба зіграти на дві сторони, всидіти на двох стільцях, обдурити власну країну, водночас торгуючи з Росією. Адже тоді в Росії і зрозуміли, що при владі в Україні барига, що з цією країною можна легко розібратися, що вона продається, що Порошенко заробляє на крові. Тоді як Медведчук все безпосередньо регулював.
Далі, ключовий підозрюваний – Медведчук називає конкретні прізвища, розповідає про конкретні схеми, показує, як працював та які дозволи отримував, які адміністративні ресурси були задіяні. Викликати на допит названі прізвища – це звичайна юридична практика.
Скажу більше: я хотів би, щоб хоча б один раз ми довели до кінця кримінальну справу, в рамках якої мають бути названі елементи війни, її причини, зокрема персональні – чому вона розпочалася у 2014 році. Пам'ятаєте дуже цікавий епізод, коли у Криму виходив один суб'єкт, якому Порошенко привласнив героя України? Який скинув зброю, по суті, зрадив країну, відмовився чинити опір – і це також є причиною війни. Добре б ще вийшов. Я розумію, різні обставини трапляються. Однак його "підняли на прапор" і дали героя.
Отже, було показано, що потрібно відмовитись від опору, принизити свою країну – і потім ти будеш героєм. І все це зробив суб'єкт, який на сьогодні є фігурантом кримінальної справи. Тож давайте вже почнемо все це розбирати? Це вже не питання політики. Порошенко дуже любить називати когось зрадником, грати у свої ігри. То йди, будь ласка, тепер відповідай", - розповів Подоляк.
"Причин війни значно більше. Це один із напрямів, який спровокував війну. Так, була спроба легалізувати їх через "Мінськ-2". Це написання тієї кількості й тієї послідовності пунктів, які були неприйнятними для України. Підписуючи їх, Порошенко наперед знав, що цей напрям буде конфліктним. Не можна реалізувати всі пункти "Мінська". Але він це зробив.
Однією з причин війни є формування гігантського проросійського конгломерату під умовною назвою "Медведчук". Він не просто якийсь корупційний менеджер. Через нього тривалий час в Україну заходили ресурси формування проросійських позицій. Причому не просто в рамках проросійської конкуренції, а з тих позицій, що Україна має стати навколішки перед Росією, визнати її право анексувати Крим, вбивати людей на Донбасі, заходити в Україну будь-якої миті, формувати свій маріонетковий уряд.
Нам пощастило, що Медведчук настільки бездарний. Нам пощастило, що його ненавиділи. А уявіть, був би він таким, що набагато більше продається суспільству? Ми б мали на сьогодні третину парламенту та уряду під егідою проросійських сил. Причому яких? Тих, які завжди страждали експансіонізмом і шовінізмом. Які завжди говорили б, що України, як у концепції Путіна, не існує.
Ми хочемо отримати відповіді на запитання: як вийшло, що Медведчук став енергетичним та медійним олігархом. Більше того, він став ще й політичним лідером. Це ж не так. Це і є одна із причин війни, але не ключова. Причин багато", - додав Подоляк.
Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.
Будь ласка, зачекайте...
Свідок (М-ук): та його ж там і не було?
прокурва (В-ва): Нагадую, ви присягались не брехати? Бо вам уже світить 15-ть років із зміною статі та конфіскацією причандалів...
Свідок (М-ук): вибачте, геть від невдалої спроби записатись на фронт, кукуха поїхала... Звісно він там був, як зараз пам'ятаю: повертаю голову, а там Порошенко... На устах матюкальні, найМоісейчукчанських борщів та конхфети "Шалена бджілка" у рекламі...
"Це все Порох винуватий, п*тін просто змушений був напасти!" [осёлface]
СВОЛОЧИ, ищут причины войны там где их нет и быть не может, лишь бы отвести от себя подозрение. Вор всегда громче других кричит: "Держи вора!"
Хто не знає, напередодні війни Залужний писав заяву на звільнення. Рєзніков його вмовив.
Робота російського крота в Офісі президента - кожен місяць відмазувати Путіна від війни. Виявляється війна почалася через Порошенка, а Путін не хотів - його «заставілі». Про це говорив Арестович 19.03.22, про це заявив Подоляк 01.06.22.
Начальник у них один і Путч його знає…
это и есть главная причина всех бед и несчастий
кто построил мосты для россиских танков,а кто бегал и визжал
не подымайте панику моя розвидка докладуе вийны не буде,
когда надо было готовиться,акто поставил Тарана и преступника генерала Хомченко и вместо хоть одной ракеты выпустить они 3 года воровали а теперь таран за заслуги послан в Хорватию послом браво зеленая с..чь
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
дЄрьмаки та Подлякі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."
(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
вообщем перекручують все з ніг на голову..
якщо був би Порошенко, то війни б не було.. це 100%
путін його поважав завжди як противника на відмину Зеленскому актору
Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Блокування виїзду конкретно Порошенка для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі викликало негативну реакцію в численних європейських політиків.
«Це є «корисні ідіоти», «послужливі дурні», які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ - на нашу єдність українську. І коли дріб'язково, брудно вони «зґвалтували» прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка - це навіть не смішно», - сказав Порошенко.
«Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код Голови Верховної Ради - це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали - прочитайте, кинув все і сказав - друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку», - розповів п'ятий Президент.
«Так от моє відкрите звернення ло Зеленського вирішило проблеми за мить. І тому - я сподіваюся - можливо, Зеленський про це не знав. Можливо це дійсно просто «корисні, послужливі ідіоти». Які намагалися зробити атаку на єдність, але їм це не вдалося», - говорить Порошенко.
«І дуже сподіваюся, що вони тричі подумають перед тим, як робити це наступного разу. А ці ганебні ідіоти, які паскудять Україну, будуть за це відповідати. Я не маю сумніву», - резюмує Петро Порошенко.
Когда страной руководит *******, это всегда печально. Когда ******* руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у тебя сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у тебя с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у тебя там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****** какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
Порошенко только выиграет от этого.