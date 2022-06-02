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Офіс Президента: Рішення Порошенка стали однією з причин повномасштабної війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали ухвалені рішення політичного керівництва у 2015−2016 роках, коли президентом був Петро Порошенко, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на питання щодо оприлюднення свідчень проросійського нардепа Віктора Медведчука проти експрезидента, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом року стосовно Порошенка відбувалися слідчі дії. І вони просто доведені до кінця. Виникло запитання – чи треба це оприлюднити? Безперечно, треба. Тому що одна з причин цієї війни – у рішеннях політичного керівництва України 2015-2016 років. Це спроба зіграти на дві сторони, всидіти на двох стільцях, обдурити власну країну, водночас торгуючи з Росією. Адже тоді в Росії і зрозуміли, що при владі в Україні барига, що з цією країною можна легко розібратися, що вона продається, що Порошенко заробляє на крові. Тоді як Медведчук все безпосередньо регулював.

Далі, ключовий підозрюваний – Медведчук називає конкретні прізвища, розповідає про конкретні схеми, показує, як працював та які дозволи отримував, які адміністративні ресурси були задіяні. Викликати на допит названі прізвища – це звичайна юридична практика.

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Скажу більше: я хотів би, щоб хоча б один раз ми довели до кінця кримінальну справу, в рамках якої мають бути названі елементи війни, її причини, зокрема персональні – чому вона розпочалася у 2014 році. Пам'ятаєте дуже цікавий епізод, коли у Криму виходив один суб'єкт, якому Порошенко привласнив героя України? Який скинув зброю, по суті, зрадив країну, відмовився чинити опір – і це також є причиною війни. Добре б ще вийшов. Я розумію, різні обставини трапляються. Однак його "підняли на прапор" і дали героя.

Отже, було показано, що потрібно відмовитись від опору, принизити свою країну – і потім ти будеш героєм. І все це зробив суб'єкт, який на сьогодні є фігурантом кримінальної справи. Тож давайте вже почнемо все це розбирати? Це вже не питання політики. Порошенко дуже любить називати когось зрадником, грати у свої ігри. То йди, будь ласка, тепер відповідай", - розповів Подоляк.

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"Причин війни значно більше. Це один із напрямів, який спровокував війну. Так, була спроба легалізувати їх через "Мінськ-2". Це написання тієї кількості й тієї послідовності пунктів, які були неприйнятними для України. Підписуючи їх, Порошенко наперед знав, що цей напрям буде конфліктним. Не можна реалізувати всі пункти "Мінська". Але він це зробив.

Однією з причин війни є формування гігантського проросійського конгломерату під умовною назвою "Медведчук". Він не просто якийсь корупційний менеджер. Через нього тривалий час в Україну заходили ресурси формування проросійських позицій. Причому не просто в рамках проросійської конкуренції, а з тих позицій, що Україна має стати навколішки перед Росією, визнати її право анексувати Крим, вбивати людей на Донбасі, заходити в Україну будь-якої миті, формувати свій маріонетковий уряд.

Нам пощастило, що Медведчук настільки бездарний. Нам пощастило, що його ненавиділи. А уявіть, був би він таким, що набагато більше продається суспільству? Ми б мали на сьогодні третину парламенту та уряду під егідою проросійських сил. Причому яких? Тих, які завжди страждали експансіонізмом і шовінізмом. Які завжди говорили б, що України, як у концепції Путіна, не існує.

Ми хочемо отримати відповіді на запитання: як вийшло, що Медведчук став енергетичним та медійним олігархом. Більше того, він став ще й політичним лідером. Це ж не так. Це і є одна із причин війни, але не ключова. Причин багато", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.
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Топ коментарі
+183
А просто перестать стрелять Порошенко предлагал? Позорище зеленое!
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01.06.2022 21:52
+168
дебильі, ***!
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01.06.2022 21:51
+168
Мерзота зелена. Слів нема. Ця наволоч нас продає просто зараз.
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01.06.2022 21:51
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Падло подоляцьке, ти і твої корєша на чолі з боневтіком і дєрьмаком винні на 100% у цій війні! Ви, покидьки, як можете, підігруєте х@#йлу! Люди добре побачили, хто чого вартий - Україна тримається на ЗСУ, які, всупереч вашій "камандє", тримають захист. Що ви зробили за три роки для зміцнення армії? ВИ ЇЇ МАЙЖЕ ЗРУЙНУВАЛИ! Коли к а ц а п и були біля Київа, то ви, суки, нічого проти Пороха не говорили, знали, що це через його зусилля столиця була найкраще прикрита з неба. А тепер - знову обливають брудом. Манкурти!
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02.06.2022 11:08 Відповісти
пля...ну накінець то...ну хто як не Порошенко!
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02.06.2022 11:11 Відповісти
прокурва (В-ва): Розкажіть як вам заважав вдіяти по закону Порошенко?
Свідок (М-ук): та його ж там і не було?
прокурва (В-ва): Нагадую, ви присягались не брехати? Бо вам уже світить 15-ть років із зміною статі та конфіскацією причандалів...
Свідок (М-ук): вибачте, геть від невдалої спроби записатись на фронт, кукуха поїхала... Звісно він там був, як зараз пам'ятаю: повертаю голову, а там Порошенко... На устах матюкальні, найМоісейчукчанських борщів та конхфети "Шалена бджілка" у рекламі...
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02.06.2022 14:19 Відповісти
не дает мне мысль покоя что зеленопупый с чертями-слугами тайно подписали чтото с кацапами, потпму и убрались они из под киева, юг в обмен на киев так сказать
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02.06.2022 11:15 Відповісти
О! Ну це вже класика!
"Це все Порох винуватий, п*тін просто змушений був напасти!" [осёлface]
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02.06.2022 11:16 Відповісти
Кто вам мешал заботиться об армии, вооружаться, выпускать боевые машины, ракеты, создавать ядерное оружие (как Израиль), покупать самолеты? Суки!
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02.06.2022 11:20 Відповісти
А я думал что путин напал потомучто видел что у влласти в Украине самый слабый никчемный президент-Зеленский .Который зная подготовку парашкик вторжению и концентрацию войск на севере и югке Украины-абсолютно ничего не делал. Как будто специально приглашая путина к нападению. И ***** знало что другого такого шанса как при власти Зеленых-у него не будет
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02.06.2022 11:24 Відповісти
Совершенно верно, именно с этой целью он и привёл Вувика на трон. Не сомневайтесь, что технология "Слуга народа" и построенная на ней операция проведены за деньги России.
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02.06.2022 11:45 Відповісти
Зелені - ви тварюки, які тримали в Раді відвертих російських диверсантів і довели країну до війни й до масових смертей на півдні на сході. Тепер переводите стрілки на того, хто реально втримав країну в 2014-15 та відновив армію своїм коштом. СВОЇМ!!! Ви ж тільки дерибанили все і розвалювали. Тільки через вас ця війна стала можливою. Доберемося до вас після перемоги.
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02.06.2022 11:31 Відповісти
Пусть Подаляк начнёт того,что Зеленский делал и сделал в Омане,а также обратил внимание на действия Зелеенского,его офиса,депутатов в первые два с половиной года правления Зеленским и закончит тем.кто разменировал Чангар кто сдачл в плен наших азовцев Мариуполя.И почему о них сейчас молчат.Может это связано и с отставкой Денисовой?
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02.06.2022 11:33 Відповісти
Подоляк пойдет под суд. Брехло!
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02.06.2022 11:33 Відповісти
Притянуто за уши. Этот ЗаПодляко здал операцию по вагнеровцам. И потом, что медведчука когда идёт война, больше не о чем спрашивать? Всем этим крысам зелёным придётся ответить.
СВОЛОЧИ, ищут причины войны там где их нет и быть не может, лишь бы отвести от себя подозрение. Вор всегда громче других кричит: "Держи вора!"
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02.06.2022 11:39 Відповісти
зелена мразото бреше та вносить розбрат в громаду під час війни.....зрадницьки дії
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02.06.2022 11:49 Відповісти
Тіпа ... заходи на випередження, щоб прикрити події на кордонах на початку війни.
Хто не знає, напередодні війни Залужний писав заяву на звільнення. Рєзніков його вмовив.
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02.06.2022 11:51 Відповісти
Якщо це так, то велике щастя, що Залужний залишився Головнокомандувачем. Інакше у нас була б Буча розміром з половину України.
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02.06.2022 12:13 Відповісти
Нет мадам Залужная это не радость Украины это такое же г...но как и бывший хомченко.
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10.06.2022 15:23 Відповісти
Подоляк - кончене брехло і ворог Украіни !!
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02.06.2022 11:56 Відповісти
Т/К Путч:
 Робота російського крота в Офісі президента - кожен місяць відмазувати Путіна від війни. Виявляється війна почалася через Порошенка, а Путін не хотів - його «заставілі». Про це говорив Арестович 19.03.22, про це заявив Подоляк 01.06.22.
Начальник у них один і Путч його знає…
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02.06.2022 12:05 Відповісти
Вы правы.А нести сейчас друг на друга это только на пользу путина.После войны разберемся...
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02.06.2022 12:42 Відповісти
Закрити обох до перемоги - і подоляка і порошенка. Меньше галасу буде.
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05.06.2022 20:16 Відповісти
на Западе хорошо известны имена тех кто утопил Украину во лжи, воровстве и тотальной коррупции
это и есть главная причина всех бед и несчастий
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02.06.2022 12:02 Відповісти
Зеленые виновны в войне 100% кто раминировал на донбасе
кто построил мосты для россиских танков,а кто бегал и визжал
не подымайте панику моя розвидка докладуе вийны не буде,
когда надо было готовиться,акто поставил Тарана и преступника генерала Хомченко и вместо хоть одной ракеты выпустить они 3 года воровали а теперь таран за заслуги послан в Хорватию послом браво зеленая с..чь
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02.06.2022 12:05 Відповісти
Ну шо, зелебобы, теперь видите кто у нас тут "раскачивает лодку" и "ламає єдність" українського народу? Хавай. те.
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02.06.2022 12:16 Відповісти
интересно, а кто-то кроме меня помнит, где был зеленский во время майдана?
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02.06.2022 12:22 Відповісти
Какие же зелёные негодяи...
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02.06.2022 12:32 Відповісти
Не розумію!Воно дурнувате чи покидьок!
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02.06.2022 12:36 Відповісти
е ще третій варіант - він дурнуватий покидьок.
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02.06.2022 12:52 Відповісти
Баканов заробляє прощення за те, що в перший день війни втік за кордон?
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02.06.2022 12:39 Відповісти
Бакланов, попрошу не принижувати Зе!ленкіну попку-дурня.
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02.06.2022 14:37 Відповісти
ще коротше - винні всі, крім сяючого неповторного найвеличнішого лідера і його партії. Скоро почне собі пам'ятники ставити.
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02.06.2022 12:54 Відповісти
На самом деле виноваты в войне все 6-президентов, но от четырех что то еще зависело. К примеру Кравчук, который мог пойти по пути Польши, и Украина была бы в ЄС и в НАТО уже к 2000 или 2005годам, но президенты это зеркало народа, а народ у нас мудрый, поэтому виноваты в войне вы уже догадались кто.
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02.06.2022 12:47 Відповісти
да не мог он пойти по пути Польши, тогдашний мудрый народ бы не простил шоковой терапии. Снесли бы Кравчука, а на его место поставили бы еще более закостенелого комуняку и было бы еще хуже. Было бы как в Беларуси.
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02.06.2022 12:57 Відповісти
Ау, Хунта, ты где!!! Мы тебя уже заждались...
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02.06.2022 12:55 Відповісти
Яка гидота, це вже точно - повний подоляк. А насправді просто Перевод стрілок зі своїх дебільних і провальних рішень зеленої влади на інші питання. Путівці просто протирають руки, Медведчук у захваті - косить під дурника і йому справжні дурники вірять, аж зі штанів вискакують
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02.06.2022 13:19 Відповісти
---Головне: дуже вчасні розбірки. коли держиРОСмордівські скотиняки поперли у психічну атаку на південно--східному фронті... Проте все закономірно :така буза завжди буває. коли тумаки оберають чужинську владу. із сторонніх зайд. а тим більше срулят з їх гешефтами : купи-- продай .../воно їм НЕ болить.../ У цій суматохі мало хто помічає : в Україні точиться іще й внутрішня війна-- гризота . яку успішно ведуть проти народу зкорумповані. манкурти-- риги. /яких повернув на ключові посади ЗЕ--хрипло...
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02.06.2022 13:33 Відповісти
Опять попередники,от суки.https://youtu.be/r3kntO23a8U
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02.06.2022 14:28 Відповісти
Сьогодні праздник у ОПи,
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.

За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
дЄрьмаки та Подлякі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.

В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."

(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
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02.06.2022 14:34 Відповісти
какой же мерзавец и подлец этот зе!
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02.06.2022 14:36 Відповісти
Це той подоляк,який на переговорах з рашистами обіймався,щось ніжно шепотів на вухо.І весь час їм посміхався.А в цей час на фронті гинули наші воїни,на захоплених територіях рашисти катували і вбивали мирних українців.І цей кадр ще щось говорить про зраду.Влада Зе хвалилась розмінуванням 20 ділянок(куди входив Чонгар).Знаючи про напад,не виділяли гроші на армію і озброєння,а заробляли на дорогах.Здали Херсон,Мелітополь,Бердянськ.Не укріпили Північ України,через що загинуло стільки людей в Гостомелі,Бучі,Ірпені,Бородянці і інш.містах.А десятки тисяч загиблих маріупольців.Хто торгував на крові?
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02.06.2022 15:23 Відповісти
А эта рыговская консерва и шестерка Юры Енакиевского, а по совестительству пустая говорящая башка ОПы у нас кто - ГенПрокурор или следователь ГенПрокуратуры, выступающий на суде, чтобы подобными обвинениями разбрызгиваться ?
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02.06.2022 15:45 Відповісти
Ви, хоча б усвідомлюєте рівень ієрархії Зе!Беніних курв??? Ну, хто такі міністри чи саме ніхто- пЗепрем'єр міністр на фоні радника, голови охфісу ОПи лідера ВЗе!світу???
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02.06.2022 18:12 Відповісти
А можна просто не згадувати Порошенка років із 5 чи навіть 7? Не на часі... А після перемоги зібрати на стадіоні всіх президентів і зачитати їхні досягнення та упущення і потім за кілька тижнів хай народ выставить мітки наскільки кожен заслужив
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02.06.2022 16:14 Відповісти
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?
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02.06.2022 16:15 Відповісти
А можна не згадувати про Порошенка років із 5? А після перемоги на стадіоні зібрати всіх президентів то зачитати хто і що зробив та упущення. А через 2-3 тижні нарід скаже
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02.06.2022 16:17 Відповісти
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?!
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02.06.2022 16:18 Відповісти
Зніміть з цього малороса військову форму ЗСУ, хай не позорить військових. На війні воно було? Хіба, що в бункері. А якщо вже напялило на себе форму, зо приведи себе в порядоек, все має бути по статуту, а не на розпашку... Мені здається, що таким ношеннім форми, вони з Боневтіком її дискридитують.
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02.06.2022 16:31 Відповісти
зачем четырежды уклоненцу форма ЗСУ? Для поржать прикольно в принципе
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02.06.2022 17:01 Відповісти
однак при Порошенку не напали, а напали саме при Зеленському..
вообщем перекручують все з ніг на голову..
якщо був би Порошенко, то війни б не було.. це 100%
путін його поважав завжди як противника на відмину Зеленскому актору
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02.06.2022 16:39 Відповісти
Как можно выиграть войну, когда такое мудачье, как подоляк, Ермак, арестович и многие другие решают,что делать. Их нужно немедленно гнать, не дожидаясь окончания войны. Они работают не во благо, а во вред стране. Ермак вел переговоры с рф, а в итоге война. Вагнейргет. Где результат? Если закрывают каналы только потому что Порошенко нарцисс, то это уже ниже плинтуса. Где же взялось это мудачье? Гнать их немедленно.
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02.06.2022 19:24 Відповісти
Та ні товсьоюлькавкрала!!!
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02.06.2022 19:51 Відповісти
Словесний понос.
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02.06.2022 23:14 Відповісти
Порошенко: «корисні ідіоти», які паскудять Україну перед світом, будуть за це відповідати
Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Блокування виїзду конкретно Порошенка для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі викликало негативну реакцію в численних європейських політиків.
«Це є «корисні ідіоти», «послужливі дурні», які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ - на нашу єдність українську. І коли дріб'язково, брудно вони «зґвалтували» прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка - це навіть не смішно», - сказав Порошенко.
«Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код Голови Верховної Ради - це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали - прочитайте, кинув все і сказав - друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку», - розповів п'ятий Президент.
«Так от моє відкрите звернення ло Зеленського вирішило проблеми за мить. І тому - я сподіваюся - можливо, Зеленський про це не знав. Можливо це дійсно просто «корисні, послужливі ідіоти». Які намагалися зробити атаку на єдність, але їм це не вдалося», - говорить Порошенко.
«І дуже сподіваюся, що вони тричі подумають перед тим, як робити це наступного разу. А ці ганебні ідіоти, які паскудять Україну, будуть за це відповідати. Я не маю сумніву», - резюмує Петро Порошенко.
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03.06.2022 01:31 Відповісти
Аркадій Бабченко. Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».

Когда страной руководит *******, это всегда печально. Когда ******* руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.

Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.

Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.

А потом пришли танки.

А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!

Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у тебя сейчас с экономикой, придурок?

Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у тебя с паникой, придурок?

Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у тебя там с подготовкой, придурок?

Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.

Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****** какой-то.

И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.

Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.

Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.

И никто другой.

Давно хочу спросить...

Вы там поржали хоть?
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03.06.2022 02:32 Відповісти
Это фатальная ошибка Зеленского крутить эту тему. Больше похоже на передел потоков под себя, чем результаты следствия.

Порошенко только выиграет от этого.
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04.06.2022 18:01 Відповісти
перше-хто дав команду відпустити вагнерівців які зараз вбивають наших солдат на Донбасі? хто . як. і з прізвищами... друге хто дав команду розмінувати дорогу.мости від Чонгара до Херсона? по прізвищах і датах як це було... з якого приводу заблоковані телеканали з системи Т2 . хто дав команду не пускати Порошенко на сайміт НАТО?
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05.06.2022 09:06 Відповісти
Коломойський вкрав з Приватбанку 5млрд $ що приблизно рівно вартості 350 нових українських танків. Де справа проти нього???
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05.06.2022 14:08 Відповісти
Дебил 3,14здуляк, лучше ***...сь башкой об угол здания на Банковой, может никто не заметит и благополучно здохнеш на том углу!
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05.06.2022 18:32 Відповісти
Как будто мы не знали всего этого. Как будто это новость. Недаром же пэ пролетел на 2 срок!
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06.06.2022 11:50 Відповісти
Нічого собі! Крим москалі окупували в кінці лютого, Порошенко став президентом в кінці травня і президент Порошенко винен, що війна розпочалась в лютому!!!!!!!!!!???????? Я думав, що так цинічно брехати може тільки ху"ло, а виясняється , що в і нас є доморощені такі ж брехуни. Боже!! Допоможи Україні перемогти в війні з московськими нелюдями, щоб ми могли вимести з Української хати все це зелене гниле сміття!
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01.07.2022 20:34 Відповісти
Щоб тобі язика скрутило, наво#оч!
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15.10.2022 21:04 Відповісти
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