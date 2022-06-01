Украина получит еще три дивизиона польских самоходных гаубиц Krab
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех дивизионов самоходных артиллерийских установок Krab.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dziennik.pl.
В часности, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.
Ожидается, что артиллерия поступит в Украину в ближайшие месяцы.
Польские артиллерийские установки, которые заказала Украина, будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью оборонного концерна Польши. Поставки будут происходить постепенно, поскольку производственная мощность завода составляет 20-30 единиц в год.
Это первый экспортный заказ этих артиллерийских установок.
Напомним, накануне стало известно, что Польша отправит украинским военным 18 гаубиц Krab.
Пожалуйста, подождите...
і у нас, і у них є надзвичайно багато напрацювань
разом ми можемо не тільки Вільху та Гром довести до серійного виробництва, але й повністю забеспечити себе зброєю та й ще потужно експортувати
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/1/687714/
шасі від корейської Пантери, а гармата з баштою - англійська ліцензія
поляки молодці!
виробляют якисний та вкрай потрібний продукт
Wielkie podziękowania dla polskich braci i sióstr.
Предатели представители опзж и слуги народа. Это личная ответственность зеленского. Это он заглядывал в глазки *****, прикормил дерьмака, татарова, портнова, демченко ....... Это он убил разведчика Журавля. Это из за его великого крадивництва и шашлычков сейчас гибнут Украинцы.
1 июня, 19:02
В Черноморске сменили двух вице-мэров: новыми замами городского головы стали экс-ОПЗЖшник и бывший «регионал»
У городского головы Черноморска Одесской области сменились сразу два заместителя.
Соответствующие решения приняли депутаты горсовета на сегодняшней сессии, передает корреспондент «Думской».
Бо спільний бізнес Медведчука, як співласника каналу "1+1" з Зеленським, Коломойським і багатьма іншими зеленими хвойдами очевидний.
будьте щирими та чесними. І кто їх законів разом з Медведчуком. Так, Зю робить це з політичної точки зору, як і По Томос та безвіз. Але факти є фактами. По просував ідеї срусского миру. Так намагаюсь витягнути зручного опонента в другий тур. Так, це політика. Но це антиукраїнська політика. Якби секті сивочолого Петра це не було прикро чути. Правда вона така - всі політики сволочі та негідники. Майже всі. Будемо реалістами. А нам потрібно розуміючи це не загубити Україну. Це головне - зберігати Батьківщину
Один-жмот. Второй-нет