Україна отримає ще три дивізіони польських самохідних гаубиць Krab
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Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох дивізіонів самохідних артилерійських установок Krab.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dziennik.pl.
Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в 700 млн доларів.
Очікується, що артилерія надійде в Україну впродовж найближчих місяців.
Польські артилерійські установки, які замовила Україна, виготовлятимуться на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною оборонного концерну Польщі. Поставки відбуватимуться поступово, оскільки виробнича потужність заводу становить 20-30 одиниць на рік.
Це перше експортне замовлення цих артилерійських установок.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща відправить українським військовим 18 гаубиць Krab.
Будь ласка, зачекайте...
і у нас, і у них є надзвичайно багато напрацювань
разом ми можемо не тільки Вільху та Гром довести до серійного виробництва, але й повністю забеспечити себе зброєю та й ще потужно експортувати
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/1/687714/
шасі від корейської Пантери, а гармата з баштою - англійська ліцензія
поляки молодці!
виробляют якисний та вкрай потрібний продукт
Wielkie podziękowania dla polskich braci i sióstr.
Предатели представители опзж и слуги народа. Это личная ответственность зеленского. Это он заглядывал в глазки *****, прикормил дерьмака, татарова, портнова, демченко ....... Это он убил разведчика Журавля. Это из за его великого крадивництва и шашлычков сейчас гибнут Украинцы.
1 июня, 19:02
В Черноморске сменили двух вице-мэров: новыми замами городского головы стали экс-ОПЗЖшник и бывший «регионал»
У городского головы Черноморска Одесской области сменились сразу два заместителя.
Соответствующие решения приняли депутаты горсовета на сегодняшней сессии, передает корреспондент «Думской».
Бо спільний бізнес Медведчука, як співласника каналу "1+1" з Зеленським, Коломойським і багатьма іншими зеленими хвойдами очевидний.
будьте щирими та чесними. І кто їх законів разом з Медведчуком. Так, Зю робить це з політичної точки зору, як і По Томос та безвіз. Але факти є фактами. По просував ідеї срусского миру. Так намагаюсь витягнути зручного опонента в другий тур. Так, це політика. Но це антиукраїнська політика. Якби секті сивочолого Петра це не було прикро чути. Правда вона така - всі політики сволочі та негідники. Майже всі. Будемо реалістами. А нам потрібно розуміючи це не загубити Україну. Це головне - зберігати Батьківщину
Один-жмот. Второй-нет