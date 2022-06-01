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Україна отримає ще три дивізіони польських самохідних гаубиць Krab

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гаубиці

Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох дивізіонів самохідних артилерійських установок Krab.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dziennik.pl.

Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в 700 млн доларів.

Очікується, що артилерія надійде в Україну впродовж найближчих місяців.

Читайте також: Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки

Польські артилерійські установки, які замовила Україна, виготовлятимуться на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною оборонного концерну Польщі. Поставки відбуватимуться поступово, оскільки виробнича потужність заводу становить 20-30 одиниць на рік.

Це перше експортне замовлення цих артилерійських установок.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща відправить українським військовим 18 гаубиць Krab.
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Топ коментарі
+41
Может с поляками еще и Вильху и Гром-2 довести до ума и начать массовое производство?
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01.06.2022 22:12
+40
Полякам ОГРОМНЫЙ респект! Восполняют неоправданные обещания своих коллег по НАТО.
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01.06.2022 22:11
+30
Поляки!Держите краба!
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01.06.2022 22:13
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Полякам ОГРОМНЫЙ респект! Восполняют неоправданные обещания своих коллег по НАТО.
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01.06.2022 22:11 Відповісти
Не так сильно радуйтесь: виробнича потужність заводу становить 20-30 одиниць на рік"
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01.06.2022 22:30 Відповісти
Це 1.5 шт. за місяць.
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01.06.2022 22:33 Відповісти
это лучше, чем ничего от немцев
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01.06.2022 22:45 Відповісти
Где в моем сообщении речь о заводе? Вы видимо перерадовались и теперь вам нужен санитар)
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01.06.2022 23:01 Відповісти
Может с поляками еще и Вильху и Гром-2 довести до ума и начать массовое производство?
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01.06.2022 22:12 Відповісти
надеюсь так и будет,если зеленожопые не совсем уже дебилы
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01.06.2022 22:14 Відповісти
они не дебилы, просто они Оманский транш еще не отработали, заказчики нервничают... ничего личного, просто ЗЕбизнес
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01.06.2022 22:16 Відповісти
Саме так,Стамбул(Мїнськ-3) на часі!!!))
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01.06.2022 22:29 Відповісти
с этим президентом, никакого производства не может быть! Только распил и видосики и виноват Порошенко.
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01.06.2022 22:21 Відповісти
треба створювати з поляками спільний ВПК:
і у нас, і у них є надзвичайно багато напрацювань
разом ми можемо не тільки Вільху та Гром довести до серійного виробництва, але й повністю забеспечити себе зброєю та й ще потужно експортувати
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01.06.2022 22:27 Відповісти
Україна та Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення зброї.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/1/687714/
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01.06.2022 22:34 Відповісти
Так і буде, напевно, бо з Байрактарами вже так і є: У Туреччині презентували Bayraktar з українським двигуном
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01.06.2022 22:37 Відповісти
Нужно еще чехов подключать, у чехов есть шасси.
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01.06.2022 23:10 Відповісти
Поляки!Держите краба!
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01.06.2022 22:13 Відповісти
Полякам черговий респект, справжні друзі!
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01.06.2022 22:14 Відповісти
Якщо завод може виготовити до 30 на рік, то 60 виходить чекати 2 роки?
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01.06.2022 22:14 Відповісти
Скорее три. Поляки же и для себя будут заказывать. Товар штучный. Не ведро с гайками.
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01.06.2022 22:16 Відповісти
24 вже працюють, 18 тільки-но прийшли. Решта 18 на різних стадіях виготовлення. Досить скиглити по приводу кожної новини.
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01.06.2022 23:01 Відповісти
Добре. Досить потужна ******* модель. Входить у п'ятірку кращих самоходних гаубиць світу.
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01.06.2022 22:15 Відповісти
ще б пак !
шасі від корейської Пантери, а гармата з баштою - англійська ліцензія

поляки молодці!
виробляют якисний та вкрай потрібний продукт
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01.06.2022 22:29 Відповісти
Поляки , СПРАВЖНI Друзi ! Нiколи не забудемо!
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01.06.2022 22:17 Відповісти
60 штук єто уже чтото)
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01.06.2022 22:18 Відповісти
Польша дает фору всей Европе - сказали, сделали... Спасибо, друзья!!!
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01.06.2022 22:19 Відповісти
Оце я розумію допомога! А не міфичні 4 штучки... Дуже ДЯКУЄМО!
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01.06.2022 22:21 Відповісти
Польша не ХЕРмания.
Wielkie podziękowania dla polskich braci i sióstr.
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01.06.2022 22:21 Відповісти
Артиленія - це дивізіони, а не ескадрони. Ескадрони то або коні, або танки. Можуть бути ще літачки або кораблі, але не думаю що ці краби літають, або плавають. 60 гаубиць - це 3 дивізіони.
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01.06.2022 22:22 Відповісти
Артдивізіон - 6 одиниць. 18 гаубиць - 3 дивізіони. А для кораблів - ескадра.
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01.06.2022 23:17 Відповісти
Смотрим и запоминаем друзей. Спасибо Польша
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01.06.2022 22:22 Відповісти
Ескадрони Доброго Вечора з України
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01.06.2022 22:23 Відповісти
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01.06.2022 22:25 Відповісти
Гарно! Чекаємо тепер на самохідні міномети Rak
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01.06.2022 22:23 Відповісти
Ескадрони гаубиць,суворо,по цензорівсткі
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01.06.2022 22:24 Відповісти
Ото випасати будемо!!! Коні ситі,хлопц і запряжьоні
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01.06.2022 22:27 Відповісти
на наш продажний Укроборонпром немає ніякої надії, благо хоч поляки не продались раші, а про Вільху и Грім-2 взагалі потрібно забути, за трироки владарювання "великого крадівництва" їх повністю угробили.
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01.06.2022 22:32 Відповісти
польская армия у Варшавы в августе 1920 г. Советские войска были окружены
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01.06.2022 22:38 Відповісти
Война говорите, Порошенко виноват? Буча, Гостомель, Бородянка......... Херсон, Чонгар ...
Предатели представители опзж и слуги народа. Это личная ответственность зеленского. Это он заглядывал в глазки *****, прикормил дерьмака, татарова, портнова, демченко ....... Это он убил разведчика Журавля. Это из за его великого крадивництва и шашлычков сейчас гибнут Украинцы.

1 июня, 19:02

В Черноморске сменили двух вице-мэров: новыми замами городского головы стали экс-ОПЗЖшник и бывший «регионал»

У городского головы Черноморска Одесской области сменились сразу два заместителя.

Соответствующие решения приняли депутаты горсовета на сегодняшней сессии, передает корреспондент «Думской».
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01.06.2022 22:40 Відповісти
а є якісь докази спільного бізнесу з Порошенком, окрім слів самого Медведчука під вартою?
Бо спільний бізнес Медведчука, як співласника каналу "1+1" з Зеленським, Коломойським і багатьма іншими зеленими хвойдами очевидний.
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01.06.2022 22:55 Відповісти
Якщо би тільки спільний бізнес. Так і дав добро на покупку Медведчуком, аж 3-х Новос їй них каналів і спеціально розкручували ОПЗЖ і Бойка для другого туру президентських виборів. А разом з тим посилено просувались в Україні ідеї срусского миру. Кто дозволив з явитися трем каналам у Медведчука?
будьте щирими та чесними. І кто їх законів разом з Медведчуком. Так, Зю робить це з політичної точки зору, як і По Томос та безвіз. Але факти є фактами. По просував ідеї срусского миру. Так намагаюсь витягнути зручного опонента в другий тур. Так, це політика. Но це антиукраїнська політика. Якби секті сивочолого Петра це не було прикро чути. Правда вона така - всі політики сволочі та негідники. Майже всі. Будемо реалістами. А нам потрібно розуміючи це не загубити Україну. Це головне - зберігати Батьківщину
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02.06.2022 00:23 Відповісти
700 разделить на 60 это получается одна гаубица стоит больше 11 млн?
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01.06.2022 22:45 Відповісти
Це просто супер, дуже дякуємо полякам!
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01.06.2022 22:52 Відповісти
Польша и Украина братья на век! А ********* на хер! И пока Пуйло не сдохнет и вся с ним рашистская МРАЗОТА!
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01.06.2022 22:58 Відповісти
По своре Крабе будет стрелять "крабами".
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Треба розуміти що дадуть 54 САУ це 3 артдівізіона.
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01.06.2022 23:01 Відповісти
Байден потянулся за сигаретой...
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01.06.2022 23:06 Відповісти
Выходит почти по 12 миллионов зеленых за штуку
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02.06.2022 00:35 Відповісти
Порох отвечает за себя. Зеля-за себя. Разница- у одного-заводы. У другого-нет.
Один-жмот. Второй-нет
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02.06.2022 02:10 Відповісти
У ВТОРОГО ВСЕ У КОЛОМОЯ.ТАК НАДЕЖНЕЕ. СЛАВА ВСУ!
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02.06.2022 07:25 Відповісти
 
 