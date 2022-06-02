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Президент Сенегала едет к Путину договариваться о разблокировании украинского зерна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно,экспорт

Президент Сенегала Маки Салл, также являющийся главой Африканского союза, в пятницу встретится в Сочи с Путиным, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Салл едет в Россию, поскольку "блокировка особенно затрагивает африканские страны", отметили в его офисе. Также ожидается обсуждение усилий Африканского союза "содействие затиханию войны в Украине".

В украинских портах Россия заблокировала 22 млн. тонн зерна, предназначенного для экспорта, в частности, в африканские страны.

Ранее сообщалось, что Салл планирует также посетить Украину, однако пока об этом нет информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без экспорта украинского зерна в Африку начнется голод и протесты. Нас будет ждать новая волна миграции, - Дуда
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Топ комментарии
+31
вона закінчиться, коли росія ********* програє, іншого варіанту немає.
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02.06.2022 21:58
+20
Ой, а что случилось? Африканский бабуин кусять захотел? А как поддержать Украину так они или против нас или занимали нейтральную позицию. И вообще ПНХ. Что это за *затихание войны* он нам предлогает? Нам нужно свою землю, между прочем на которой выращивается зерно, назад отвоевывать.
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02.06.2022 22:04
+17
Нехай табакерку з собой візьме)
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02.06.2022 21:53
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Нехай табакерку з собой візьме)
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02.06.2022 21:53 Ответить
Этому клоуну к Байдену нужно ехать...
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02.06.2022 21:53 Ответить
Ультиматум путену❗Или 👍или👎✝️

Привет чвк которые в ЦАР
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02.06.2022 22:29 Ответить
Ну опять началось ***. Теперь будут ездить к ***** на поклон за каждую баржу договариваться. Ета война так никогда не закончится
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02.06.2022 21:53 Ответить
вона закінчиться, коли росія ********* програє, іншого варіанту немає.
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02.06.2022 21:58 Ответить
етот холок по зєрно часом не з дипломом Унівєрсітєта Патріса Лумумби?..
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02.06.2022 21:53 Ответить
тільки з Поплавського
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02.06.2022 21:57 Ответить
сильно!
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02.06.2022 22:07 Ответить
це до чого? Я вірно розумію-накинути на нас та перевести відповідальність з орків?
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02.06.2022 23:53 Ответить
едет поповзать наколинах чи поискать мир в глазах Путлера?
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02.06.2022 21:53 Ответить
най візьме з собою шамана вуду, це скорше допоможе.
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02.06.2022 21:53 Ответить
Wudu - tze na Haiti. V Zahidnii Afrytzi - makumba)
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02.06.2022 22:08 Ответить
та лан... най візьме з собои троха віспи чи яхихсь там інших подібних сенегальських смаколиків... дамо пшениці скілько захоче, за нами не заржавіє...
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02.06.2022 22:32 Ответить
Ще є дуже похмурий культ Обеа.
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04.06.2022 23:48 Ответить
Нехай краще Попобаву з собою привезе, більше користі в цьому випадку буде.
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02.06.2022 22:50 Ответить
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02.06.2022 23:37 Ответить
Г+Г із своєю чупакаброю відпочиває
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02.06.2022 23:38 Ответить
Той рідкісний випадок міжмовної гри, коли слово з мови абсолютно далекої лінгвістичної групи (суахілі, група банту) на слов'янському ґрунті раптом отримує 100% точну відповідність, е-е-еее, сутності цього демона!

"Попобава - мужикам забава" (із коментів на 2ch)
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03.06.2022 00:09 Ответить
Йєєєєє! Попобава - те, що треба!
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02.06.2022 23:41 Ответить
Це треба щоб президент Танзанії прилетів. Попобава - одна з легенд танзанійсь танзанійського острову Занзібар
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03.06.2022 08:26 Ответить
Шось мені смішно...
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02.06.2022 21:54 Ответить
Ще один в очко зазиратель.
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02.06.2022 21:56 Ответить
Президент Сенегалу не знает с кем имеет дело. путлер бандит и убийца, и чем больше народа он погубит, тем больше величия в глазах его подданых холуев он приобретет
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02.06.2022 21:57 Ответить
Керівництво чф рф почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську «тактику», але тепер вже й на морі.

Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр».

Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федерації.
https://t.me/operativnoZSU/27032
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02.06.2022 22:04 Ответить
Все воно пречудово знає, бо таке саме.
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02.06.2022 22:15 Ответить
Президент Сенегала знает одно : или он привезёт еды, или сожрут его самого.
В обозримом будущем к ***** будут приезжать только такие лидеры и только по таким вопросам.
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03.06.2022 01:54 Ответить
Бібізяна привезе мавпячу віспу
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02.06.2022 21:57 Ответить
Якби ж то
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02.06.2022 22:14 Ответить
Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна
**********
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02.06.2022 22:01 Ответить
Штаб черноморского флота рф в оккупированом Севастополе находится на городской горке Воронина, 2 (44.612831, 33.523925), первая ракета должна туда попасть.
вторая в мост.
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02.06.2022 22:03 Ответить
Ой, а что случилось? Африканский бабуин кусять захотел? А как поддержать Украину так они или против нас или занимали нейтральную позицию. И вообще ПНХ. Что это за *затихание войны* он нам предлогает? Нам нужно свою землю, между прочем на которой выращивается зерно, назад отвоевывать.
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02.06.2022 22:04 Ответить
Да кого они там могут поддержать?
У них там вопрос кто кого сожрёт стоит так остро, что им спать некогда, не то что участвовать в геополитике.
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03.06.2022 01:56 Ответить
Сенегал - далеко не найбідніша країна Африки. Основний природній ландшаіт - савана. Ймовірно, в такому кліматі погано ростуть зернові
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03.06.2022 08:28 Ответить
Все договариваются за наше зерно, опять нас ни о чем не спросив. Как по мне, а не пошли бы они все с Небензей, Путиным и ООН куда подальше.
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02.06.2022 22:04 Ответить
"все" договариваются за то наше зерно которое нам же еще очень продать нужно. Зерновой бизнес он такой-90% єкспорта-в мае-июне-ну а сейчас-ну писец.. И проблема-зерно прошлого урожая не вівезено-зернотрейдері новое не купят-а зерно нового урожая-ну практически некуда грузить через месяц полтора будет. Єто конкретно у нас-проблемі арабов и стран африки с голодом оставим за кадром
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02.06.2022 23:58 Ответить
якщо його так багато - того зерна, чого ж хлiб за цiною як заморськi фрукти? Хай краще орки жруть чим ми?
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04.06.2022 23:13 Ответить
а в Сенегале обезьяней оспы еще нет??? а то б ...
эх... не с нашим то счастьем !!!

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02.06.2022 22:07 Ответить
близнята - і той і той людей жеруть...
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02.06.2022 23:45 Ответить
Ну ну
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02.06.2022 22:13 Ответить
Пусть поцелует фюрера в десна и покашляет ему в носоглотку ...
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02.06.2022 22:15 Ответить
Единственное, что может полезного сделать этот бибизян- сожрать Куйла сырым:
"Кто уплетёт его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет - вроде Кука!»
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02.06.2022 22:16 Ответить
Як у класичному анекдоті:

Межплеменная война где-то в Африке. Два племени объединились и победили третье племя. После победы - праздник каннибализма. Посреди всеобщего пиршества возле самого большого костра сидят вожди-победители (два колоритных негра в камуфляже и с калашами) и едят жареного вождя побежденного племени.
- Невкусно! - говорит один вождь.
- Согласен, - отвечает второй. - Но всё равно получше, чем та бурда в столовке университета Патриса Лумумбы...
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02.06.2022 23:55 Ответить
Уверен, что такой сценарий рассматривался наряду с остальными при составлении протокола визита.
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03.06.2022 01:58 Ответить
Маккі е шанс зробити світ вільним від *****.......чіпляйсь у глотку і души поки морда не посиніе.....
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02.06.2022 22:17 Ответить
Сєнєгальский новічок - Blacked Edition
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02.06.2022 22:19 Ответить
высокие фигуры пошли
скоро президент науру приедет
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02.06.2022 22:23 Ответить
Или Нибиру))...
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02.06.2022 22:34 Ответить
На месте уже, оба.
Третий день не могут их выманить из пельменной на углу Театрального, они там свои обращения доводят до состояния восприятия *********** ушами, Старбакс то закрыт, где ещё может "работать с документами" лидер мировой державы?
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03.06.2022 02:03 Ответить
почему то когда ссср кубу вооружал
сша не долго думая устроили блокаду морскую

а тут пол стран нато в черном море
и все просто смотрят как блокируют порты и не уходят судна с зерном и прочим продовольствием
а рашка какашка продолжает его вывозить

потом будет из своих портов продавать как свое
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02.06.2022 22:25 Ответить
СЦАРЬ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ПРОСЯТ НИЩИЕ.
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02.06.2022 22:30 Ответить
якщо замочить його з духової трубки стрілами дикуна Тонга - нехай їде
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02.06.2022 22:34 Ответить
О, нарешті у ***** буде зустріч на рівних.
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02.06.2022 22:44 Ответить
Африканцам будет трудно договариваться с таким серьезным людоедом. В 1949 в Сенегале учился большой друг СССР Жан-Бедель, который ел своих оппонентов и простых граждан и называл человечину "сахарной свининой", но по сравнению с кремлевским людоедом он был ангел.
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02.06.2022 22:55 Ответить
Президент Синигалу на карантині поседить 2 тижні, а потім з Путлером зустрінеться
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02.06.2022 23:34 Ответить
поседiти за 2 тижнi? Та вiн поседiти може за годину зустрiчi.
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04.06.2022 23:18 Ответить
Хутин ему скажет во всем виноват запад и его санкции. И потом ещё один его почитатель начнет скулить "нужно снимать санкции". Как все это уже надоело☹️
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03.06.2022 00:13 Ответить
Я чего то не понял, как санкции вводить и поддержать в трудный час - так нигеров это не касается, а как жрать захотелось так на поклон к царю едут.
Хотят пожрать - пусть присоединяются и помогают.
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03.06.2022 00:22 Ответить
та напевно приперся купляти крадене зерно.
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04.06.2022 23:19 Ответить
заразив би там х!йла якоюсь смертельною болячкою
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03.06.2022 01:11 Ответить
Прісаділі, капец, що вони раніше кушалі. Так в подлу працювати
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03.06.2022 01:27 Ответить
Почему-то мне кажется, что именно зерно и разблокируют - так как оно и идёт, по большей части в бедные страны.
А вот то, что идёт в Европу не выпустят.
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03.06.2022 01:43 Ответить
голоднi aфриканцi попливуть на плотах
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04.06.2022 23:20 Ответить
Россия скажет: покупайте российское зерно - это и есть украинское,
но деньги теперь надо платить кремлю.
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03.06.2022 07:38 Ответить
В Африці купа радянської зброї залишилась. Ось хай грузять баржі і везуть в Україну в обмін на баржі зерна.
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03.06.2022 07:43 Ответить
... І зберігається під відкритим небом в умовах сильної вологості... До речі, саме в Сенегалі радянська зброя наврядчи є - ця країна не входила в орбіту інтересів срср...
Якщо і є - то в Анголі, Ефіопії, Єгипті
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03.06.2022 08:32 Ответить
********* второй сенегал по уровню развития!
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03.06.2022 16:20 Ответить
Як вони голосували в ООН?

Тому ніякого зерна. Краще на ферми нашим союзникам щоб вони могли розширитись.
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03.06.2022 23:06 Ответить
 
 