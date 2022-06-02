Президент Сенегала едет к Путину договариваться о разблокировании украинского зерна
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Сенегала Маки Салл, также являющийся главой Африканского союза, в пятницу встретится в Сочи с Путиным, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
Салл едет в Россию, поскольку "блокировка особенно затрагивает африканские страны", отметили в его офисе. Также ожидается обсуждение усилий Африканского союза "содействие затиханию войны в Украине".
В украинских портах Россия заблокировала 22 млн. тонн зерна, предназначенного для экспорта, в частности, в африканские страны.
Ранее сообщалось, что Салл планирует также посетить Украину, однако пока об этом нет информации.
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Привет чвк которые в ЦАР
росія********* програє, іншого варіанту немає.
"Попобава - мужикам забава" (із коментів на 2ch)
Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр».
Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федерації.
https://t.me/operativnoZSU/27032
В обозримом будущем к ***** будут приезжать только такие лидеры и только по таким вопросам.
**********
вторая в мост.
У них там вопрос кто кого сожрёт стоит так остро, что им спать некогда, не то что участвовать в геополитике.
эх... не с нашим то счастьем !!!
"Кто уплетёт его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет - вроде Кука!»
Межплеменная война где-то в Африке. Два племени объединились и победили третье племя. После победы - праздник каннибализма. Посреди всеобщего пиршества возле самого большого костра сидят вожди-победители (два колоритных негра в камуфляже и с калашами) и едят жареного вождя побежденного племени.
- Невкусно! - говорит один вождь.
- Согласен, - отвечает второй. - Но всё равно получше, чем та бурда в столовке университета Патриса Лумумбы...
скоро президент науру приедет
Третий день не могут их выманить из пельменной на углу Театрального, они там свои обращения доводят до состояния восприятия *********** ушами, Старбакс то закрыт, где ещё может "работать с документами" лидер мировой державы?
сша не долго думая устроили блокаду морскую
а тут пол стран нато в черном море
и все просто смотрят как блокируют порты и не уходят судна с зерном и прочим продовольствием
а рашка какашка продолжает его вывозить
потом будет из своих портов продавать как свое
Хотят пожрать - пусть присоединяются и помогают.
А вот то, что идёт в Европу не выпустят.
но деньги теперь надо платить кремлю.
Якщо і є - то в Анголі, Ефіопії, Єгипті
Тому ніякого зерна. Краще на ферми нашим союзникам щоб вони могли розширитись.