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Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно,экспорт

Президент Сенегалу Макі Салл, який також є главою Африканського союзу, у п'ятницю зустрінеться в Сочі з Путіним, щоб обговорити "звільнення запасів зерна й добрив".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Салл їде в Росію, оскільки "блокування особливо зачіпає африканські країни", зазначили в його офісі. Також очікується обговорення зусиль Африканського союзу "щодо сприяння затиханню війни в Україні".

В українських портах Росія заблокувала 22 млн тонн зерна, призначеного для експорту, зокрема, в африканські країни.

Раніше повідомлялося, що Салл планує також відвідати Україну, проте поки що про це інформації немає.

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Топ коментарі
+31
вона закінчиться, коли росія ********* програє, іншого варіанту немає.
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02.06.2022 21:58
+20
Ой, а что случилось? Африканский бабуин кусять захотел? А как поддержать Украину так они или против нас или занимали нейтральную позицию. И вообще ПНХ. Что это за *затихание войны* он нам предлогает? Нам нужно свою землю, между прочем на которой выращивается зерно, назад отвоевывать.
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02.06.2022 22:04
+17
Нехай табакерку з собой візьме)
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02.06.2022 21:53
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Нехай табакерку з собой візьме)
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02.06.2022 21:53 Відповісти
Этому клоуну к Байдену нужно ехать...
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02.06.2022 21:53 Відповісти
Ультиматум путену❗Или 👍или👎✝️

Привет чвк которые в ЦАР
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02.06.2022 22:29 Відповісти
Ну опять началось ***. Теперь будут ездить к ***** на поклон за каждую баржу договариваться. Ета война так никогда не закончится
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02.06.2022 21:53 Відповісти
вона закінчиться, коли росія ********* програє, іншого варіанту немає.
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02.06.2022 21:58 Відповісти
етот холок по зєрно часом не з дипломом Унівєрсітєта Патріса Лумумби?..
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02.06.2022 21:53 Відповісти
тільки з Поплавського
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02.06.2022 21:57 Відповісти
сильно!
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02.06.2022 22:07 Відповісти
це до чого? Я вірно розумію-накинути на нас та перевести відповідальність з орків?
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02.06.2022 23:53 Відповісти
едет поповзать наколинах чи поискать мир в глазах Путлера?
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02.06.2022 21:53 Відповісти
най візьме з собою шамана вуду, це скорше допоможе.
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02.06.2022 21:53 Відповісти
Wudu - tze na Haiti. V Zahidnii Afrytzi - makumba)
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02.06.2022 22:08 Відповісти
та лан... най візьме з собои троха віспи чи яхихсь там інших подібних сенегальських смаколиків... дамо пшениці скілько захоче, за нами не заржавіє...
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02.06.2022 22:32 Відповісти
Ще є дуже похмурий культ Обеа.
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04.06.2022 23:48 Відповісти
Нехай краще Попобаву з собою привезе, більше користі в цьому випадку буде.
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02.06.2022 22:50 Відповісти
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02.06.2022 23:37 Відповісти
Г+Г із своєю чупакаброю відпочиває
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02.06.2022 23:38 Відповісти
Той рідкісний випадок міжмовної гри, коли слово з мови абсолютно далекої лінгвістичної групи (суахілі, група банту) на слов'янському ґрунті раптом отримує 100% точну відповідність, е-е-еее, сутності цього демона!

"Попобава - мужикам забава" (із коментів на 2ch)
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03.06.2022 00:09 Відповісти
Йєєєєє! Попобава - те, що треба!
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02.06.2022 23:41 Відповісти
Це треба щоб президент Танзанії прилетів. Попобава - одна з легенд танзанійсь танзанійського острову Занзібар
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03.06.2022 08:26 Відповісти
Шось мені смішно...
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02.06.2022 21:54 Відповісти
Ще один в очко зазиратель.
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02.06.2022 21:56 Відповісти
Президент Сенегалу не знает с кем имеет дело. путлер бандит и убийца, и чем больше народа он погубит, тем больше величия в глазах его подданых холуев он приобретет
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02.06.2022 21:57 Відповісти
Керівництво чф рф почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську «тактику», але тепер вже й на морі.

Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр».

Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федерації.
https://t.me/operativnoZSU/27032
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02.06.2022 22:04 Відповісти
Все воно пречудово знає, бо таке саме.
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02.06.2022 22:15 Відповісти
Президент Сенегала знает одно : или он привезёт еды, или сожрут его самого.
В обозримом будущем к ***** будут приезжать только такие лидеры и только по таким вопросам.
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03.06.2022 01:54 Відповісти
Бібізяна привезе мавпячу віспу
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02.06.2022 21:57 Відповісти
Якби ж то
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02.06.2022 22:14 Відповісти
Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна
**********
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02.06.2022 22:01 Відповісти
Штаб черноморского флота рф в оккупированом Севастополе находится на городской горке Воронина, 2 (44.612831, 33.523925), первая ракета должна туда попасть.
вторая в мост.
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02.06.2022 22:03 Відповісти
Ой, а что случилось? Африканский бабуин кусять захотел? А как поддержать Украину так они или против нас или занимали нейтральную позицию. И вообще ПНХ. Что это за *затихание войны* он нам предлогает? Нам нужно свою землю, между прочем на которой выращивается зерно, назад отвоевывать.
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02.06.2022 22:04 Відповісти
Да кого они там могут поддержать?
У них там вопрос кто кого сожрёт стоит так остро, что им спать некогда, не то что участвовать в геополитике.
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03.06.2022 01:56 Відповісти
Сенегал - далеко не найбідніша країна Африки. Основний природній ландшаіт - савана. Ймовірно, в такому кліматі погано ростуть зернові
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03.06.2022 08:28 Відповісти
Все договариваются за наше зерно, опять нас ни о чем не спросив. Как по мне, а не пошли бы они все с Небензей, Путиным и ООН куда подальше.
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02.06.2022 22:04 Відповісти
"все" договариваются за то наше зерно которое нам же еще очень продать нужно. Зерновой бизнес он такой-90% єкспорта-в мае-июне-ну а сейчас-ну писец.. И проблема-зерно прошлого урожая не вівезено-зернотрейдері новое не купят-а зерно нового урожая-ну практически некуда грузить через месяц полтора будет. Єто конкретно у нас-проблемі арабов и стран африки с голодом оставим за кадром
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02.06.2022 23:58 Відповісти
якщо його так багато - того зерна, чого ж хлiб за цiною як заморськi фрукти? Хай краще орки жруть чим ми?
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04.06.2022 23:13 Відповісти
а в Сенегале обезьяней оспы еще нет??? а то б ...
эх... не с нашим то счастьем !!!

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02.06.2022 22:07 Відповісти
близнята - і той і той людей жеруть...
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02.06.2022 23:45 Відповісти
Ну ну
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Пусть поцелует фюрера в десна и покашляет ему в носоглотку ...
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02.06.2022 22:15 Відповісти
Единственное, что может полезного сделать этот бибизян- сожрать Куйла сырым:
"Кто уплетёт его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет - вроде Кука!»
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02.06.2022 22:16 Відповісти
Як у класичному анекдоті:

Межплеменная война где-то в Африке. Два племени объединились и победили третье племя. После победы - праздник каннибализма. Посреди всеобщего пиршества возле самого большого костра сидят вожди-победители (два колоритных негра в камуфляже и с калашами) и едят жареного вождя побежденного племени.
- Невкусно! - говорит один вождь.
- Согласен, - отвечает второй. - Но всё равно получше, чем та бурда в столовке университета Патриса Лумумбы...
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02.06.2022 23:55 Відповісти
Уверен, что такой сценарий рассматривался наряду с остальными при составлении протокола визита.
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03.06.2022 01:58 Відповісти
Маккі е шанс зробити світ вільним від *****.......чіпляйсь у глотку і души поки морда не посиніе.....
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02.06.2022 22:17 Відповісти
Сєнєгальский новічок - Blacked Edition
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02.06.2022 22:19 Відповісти
высокие фигуры пошли
скоро президент науру приедет
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02.06.2022 22:23 Відповісти
Или Нибиру))...
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02.06.2022 22:34 Відповісти
На месте уже, оба.
Третий день не могут их выманить из пельменной на углу Театрального, они там свои обращения доводят до состояния восприятия *********** ушами, Старбакс то закрыт, где ещё может "работать с документами" лидер мировой державы?
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03.06.2022 02:03 Відповісти
почему то когда ссср кубу вооружал
сша не долго думая устроили блокаду морскую

а тут пол стран нато в черном море
и все просто смотрят как блокируют порты и не уходят судна с зерном и прочим продовольствием
а рашка какашка продолжает его вывозить

потом будет из своих портов продавать как свое
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02.06.2022 22:25 Відповісти
СЦАРЬ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ПРОСЯТ НИЩИЕ.
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02.06.2022 22:30 Відповісти
якщо замочить його з духової трубки стрілами дикуна Тонга - нехай їде
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02.06.2022 22:34 Відповісти
О, нарешті у ***** буде зустріч на рівних.
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02.06.2022 22:44 Відповісти
Африканцам будет трудно договариваться с таким серьезным людоедом. В 1949 в Сенегале учился большой друг СССР Жан-Бедель, который ел своих оппонентов и простых граждан и называл человечину "сахарной свининой", но по сравнению с кремлевским людоедом он был ангел.
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02.06.2022 22:55 Відповісти
Президент Синигалу на карантині поседить 2 тижні, а потім з Путлером зустрінеться
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02.06.2022 23:34 Відповісти
поседiти за 2 тижнi? Та вiн поседiти може за годину зустрiчi.
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04.06.2022 23:18 Відповісти
Хутин ему скажет во всем виноват запад и его санкции. И потом ещё один его почитатель начнет скулить "нужно снимать санкции". Как все это уже надоело☹️
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03.06.2022 00:13 Відповісти
Я чего то не понял, как санкции вводить и поддержать в трудный час - так нигеров это не касается, а как жрать захотелось так на поклон к царю едут.
Хотят пожрать - пусть присоединяются и помогают.
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03.06.2022 00:22 Відповісти
та напевно приперся купляти крадене зерно.
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04.06.2022 23:19 Відповісти
заразив би там х!йла якоюсь смертельною болячкою
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03.06.2022 01:11 Відповісти
Прісаділі, капец, що вони раніше кушалі. Так в подлу працювати
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03.06.2022 01:27 Відповісти
Почему-то мне кажется, что именно зерно и разблокируют - так как оно и идёт, по большей части в бедные страны.
А вот то, что идёт в Европу не выпустят.
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03.06.2022 01:43 Відповісти
голоднi aфриканцi попливуть на плотах
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04.06.2022 23:20 Відповісти
Россия скажет: покупайте российское зерно - это и есть украинское,
но деньги теперь надо платить кремлю.
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03.06.2022 07:38 Відповісти
В Африці купа радянської зброї залишилась. Ось хай грузять баржі і везуть в Україну в обмін на баржі зерна.
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03.06.2022 07:43 Відповісти
... І зберігається під відкритим небом в умовах сильної вологості... До речі, саме в Сенегалі радянська зброя наврядчи є - ця країна не входила в орбіту інтересів срср...
Якщо і є - то в Анголі, Ефіопії, Єгипті
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03.06.2022 08:32 Відповісти
********* второй сенегал по уровню развития!
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03.06.2022 16:20 Відповісти
Як вони голосували в ООН?

Тому ніякого зерна. Краще на ферми нашим союзникам щоб вони могли розширитись.
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03.06.2022 23:06 Відповісти
 
 