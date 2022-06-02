Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна

Президент Сенегалу Макі Салл, який також є главою Африканського союзу, у п'ятницю зустрінеться в Сочі з Путіним, щоб обговорити "звільнення запасів зерна й добрив".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Салл їде в Росію, оскільки "блокування особливо зачіпає африканські країни", зазначили в його офісі. Також очікується обговорення зусиль Африканського союзу "щодо сприяння затиханню війни в Україні".

В українських портах Росія заблокувала 22 млн тонн зерна, призначеного для експорту, зокрема, в африканські країни.

Раніше повідомлялося, що Салл планує також відвідати Україну, проте поки що про це інформації немає.

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