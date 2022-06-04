ВСУ перегруппировались и принимают меры по возобновлению контроля над Северодонецком, - ВГА

В Луганской области украинские войска перегруппировались и принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль.

Об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Стрюк на вопрос, какой процент города оккупирован, ответил следующим образом: Я бы не сказал, что оккупирован. Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским".

"Наши военные принимают все соответствующие меры, чтобы оттеснить врага с территории города, ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и уверенность наших вооруженных сил, что все удастся".

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По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - сказал чиновник.

Напомним, 3 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска ранее захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их обратно примерно на 20%.

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