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ВСУ перегруппировались и принимают меры по возобновлению контроля над Северодонецком, - ВГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

В Луганской области украинские войска перегруппировались и принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль.

Об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Стрюк на вопрос, какой процент города оккупирован, ответил следующим образом: Я бы не сказал, что оккупирован. Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским".

"Наши военные принимают все соответствующие меры, чтобы оттеснить врага с территории города, ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и уверенность наших вооруженных сил, что все удастся".

Смотрите: Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай. ФОТО

По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - сказал чиновник.

Напомним, 3 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска ранее захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их обратно примерно на 20%.

Также читайте: Российские войска захватили почти весь Северодонецк, - Бутусов
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Топ комментарии
+71
Слава ЗСУ!
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04.06.2022 20:41
+43
ЗСУ нехай щастить, а оркам нех*й шастать!
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04.06.2022 20:43
+36
Самоходные гаубицы М109А3 из Норвегии уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага, - Главнокомандующий ВСУ Залужный
Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
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04.06.2022 20:42
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Слава ЗСУ!
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04.06.2022 20:41 Ответить
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04.06.2022 20:41 Ответить
Самоходные гаубицы М109А3 из Норвегии уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага, - Главнокомандующий ВСУ Залужный
Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
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04.06.2022 20:42 Ответить
ЗСУ нехай щастить, а оркам нех*й шастать!
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04.06.2022 20:43 Ответить
Самое поганое на войне, когда вот такие "качели". Обычно это происходит с большими потерями с обеих сторон.
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04.06.2022 20:46 Ответить
Тебе кто разрешил пасть разевать?
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04.06.2022 20:52 Ответить
експерд, до твого дивану снаряди не долітають?
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04.06.2022 20:52 Ответить
Не надо преуменьшать факт атак и контратак ЗСУ. Помимо тактического успеха это еще и опыт и уверенность личного состава. Без проведения наступательных операций войны не выиграть.
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04.06.2022 20:53 Ответить
Вопрос чем наступать. Просто гнать солдат на убой или обратывать артой а потом танками и пехотой?
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05.06.2022 01:35 Ответить
Сподіваюся, що такими методами ділдовоюють лише кацапи
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05.06.2022 02:52 Ответить
А ти чим читаєш новини?
Не знаєш, що на 100 кацапських снарядів, наші хлопці випускають 10-15?!!
Ось й получається, що майже так як у тебе у посиланні.
НЕМАЄ *********** у НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ. Інколи, хлопці кажуть, асфальтом кидаються. Тим самим, з "великого будівництва".
Склади майже порожні. Арта калібру 122, 152 особливо, зношена у хлам.

Це у твоїй уяві на фронті, в арті !, *********** нємєряно.
Ліміт.
Чув таке слово?
А західна допомога ************ - визначальний момент. Оскільки "стволів" можна мати багато, але якщо немає б/п - то це...
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05.06.2022 21:43 Ответить
вдалого полювання Українським воякам!
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04.06.2022 20:48 Ответить
Нахер не сходишь, кацапенок?
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04.06.2022 20:53 Ответить
И для того чтобы рассказать, как получаются руины с приходом руzzкава мира, ты зарегистрировался 04.06.2022
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04.06.2022 21:20 Ответить
Иди *****, выродок
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04.06.2022 21:07 Ответить
Тябя на ботоферме, заставляют делать идиотские вещи
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04.06.2022 20:55 Ответить
У тебе горит пукан,вот ты сюда прилез и бесишься,кацапская сволочь. А все ваши претензии из методичек про "по сути ответить..диалог....возразить ..." можешь сам себе засунуть в анус. Никто здесь с такими как ты диалог вести не собирается.
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04.06.2022 21:04 Ответить
кацапский бот под ником-"иван шниперсон",а водки-то нет,иди за руским кораблём.
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04.06.2022 21:23 Ответить
Его заставляют делать минет, єто его основное занятие
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04.06.2022 20:58 Ответить
Трохи опіздав... Я правильно зрозумів, тут якесь створіння у лаптях ко-ко-копротивлялося?
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05.06.2022 02:46 Ответить
Так, Ви праві, заскакував тут на Цензор один з племені копрофілів...
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05.06.2022 15:45 Ответить
Ніколи б не подумав, що слово: "*******" можна сказати як: "вживають заходів"
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04.06.2022 20:51 Ответить
Смерть кацапам!
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04.06.2022 21:03 Ответить
удачной охоты!
///
Секретное оружие украинских защитников

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4334
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04.06.2022 21:07 Ответить
Це називається знущання над твариною. Хай би сам краще таке робив...
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04.06.2022 21:12 Ответить
він любе ту тваринку більш ніж ви думаєте!!! це - перше
і друге... а де ж вони по вашому знаходяться? чи ви подумали що то шоу в цирку?????
не шукайте злочин там де його не може й бути !!!
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04.06.2022 21:34 Ответить
Конечно, любит. Это и по тону понятно: разговаривает и играет, как с ребенком маленьким) Ну, а на войне и игры военные...
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04.06.2022 22:18 Ответить
Хорошая новость.
А Арестовечь может идти за медалью ****** года
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04.06.2022 21:11 Ответить
та шо там медаль....орден!!!
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04.06.2022 21:46 Ответить
И на спине закрутить.
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04.06.2022 22:55 Ответить
Де ви тільки сили берете? Справжні герої
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04.06.2022 21:43 Ответить
13 тыщ ватных любителей рюсскага мира остались в городе ждать рюсськую армию. Их даже бомбежка и могила не исправит.
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04.06.2022 23:25 Ответить
ты даун ? может у простых людей Северодонецка нет средств переехать на другое место !!! У тебя есть лишние деньги ? помоги хоть одному человеку эвакуироваться , найти ему работу ...!
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04.06.2022 23:45 Ответить
А Зелемойские поедут в Трускавец...перегруппируют мозги...
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04.06.2022 23:50 Ответить
Мои оба сына мочат в сортире рюZZkiй мир с первого дня войны...
Третий лишний....
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05.06.2022 07:53 Ответить
Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вичавлюйте кацапських вилупків з міста!
(при цьому максимально перетворюючи їх на м'ясне смузі)
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05.06.2022 02:43 Ответить
 
 