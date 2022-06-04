ВСУ перегруппировались и принимают меры по возобновлению контроля над Северодонецком, - ВГА
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В Луганской области украинские войска перегруппировались и принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль.
Об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Стрюк на вопрос, какой процент города оккупирован, ответил следующим образом: Я бы не сказал, что оккупирован. Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно. Но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским".
"Наши военные принимают все соответствующие меры, чтобы оттеснить врага с территории города, ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и уверенность наших вооруженных сил, что все удастся".
По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения.
"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - сказал чиновник.
Напомним, 3 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска ранее захватили около 70% Северодонецка, но ВСУ подвинули их обратно примерно на 20%.
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Не знаєш, що на 100 кацапських снарядів, наші хлопці випускають 10-15?!!
Ось й получається, що майже так як у тебе у посиланні.
НЕМАЄ *********** у НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ. Інколи, хлопці кажуть, асфальтом кидаються. Тим самим, з "великого будівництва".
Склади майже порожні. Арта калібру 122, 152 особливо, зношена у хлам.
Це у твоїй уяві на фронті, в арті !, *********** нємєряно.
Ліміт.
Чув таке слово?
А західна допомога ************ - визначальний момент. Оскільки "стволів" можна мати багато, але якщо немає б/п - то це...
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Секретное оружие украинских защитников
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4334
і друге... а де ж вони по вашому знаходяться? чи ви подумали що то шоу в цирку?????
не шукайте злочин там де його не може й бути !!!
А Арестовечь может идти за медалью ****** года
Третий лишний....
Вичавлюйте кацапських вилупків з міста!
(при цьому максимально перетворюючи їх на м'ясне смузі)