ЗСУ перегрупувалися і вживають заходів по відновленню контролю над Сєверодонецьком, - ВЦА

На Луганщині українські війська перегрупувалися і вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль.

Про це повідомив керівник ВЦА Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Стрюк на питання, який відсоток міста окупований, відповів наступним чином: "Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським".

"Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних Сил, що все вдасться".

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За словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму в Сєверодонецьку залишалося близько 13 тисяч населення.

"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - сказав чиновник.

Нагадуємо, 3 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська раніше захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

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