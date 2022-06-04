УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
22512 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
31 893 60
війна (56511) Луганщина (4418) Сєверодонецьк (474)

ЗСУ перегрупувалися і вживають заходів по відновленню контролю над Сєверодонецьком, - ВЦА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

На Луганщині українські війська перегрупувалися і вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль.

Про це повідомив керівник ВЦА Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Стрюк на питання, який відсоток міста окупований, відповів наступним чином: "Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським".

"Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних Сил, що все вдасться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська захопили майже весь Сєверодонецьк, - Бутусов

За словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму в Сєверодонецьку залишалося близько 13 тисяч населення.

"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - сказав чиновник.

Нагадуємо3 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська раніше захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найгарячішими точками на фронті залишаються Сєверодонецьк та Слов'янський напрямок, - радник глави МВС Денисенко

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+71
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.06.2022 20:41
+43
ЗСУ нехай щастить, а оркам нех*й шастать!
показати весь коментар
04.06.2022 20:43
+36
Самоходные гаубицы М109А3 из Норвегии уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага, - Главнокомандующий ВСУ Залужный
Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
показати весь коментар
04.06.2022 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.06.2022 20:41 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2022 20:41 Відповісти
Самоходные гаубицы М109А3 из Норвегии уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага, - Главнокомандующий ВСУ Залужный
Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
показати весь коментар
04.06.2022 20:42 Відповісти
ЗСУ нехай щастить, а оркам нех*й шастать!
показати весь коментар
04.06.2022 20:43 Відповісти
Самое поганое на войне, когда вот такие "качели". Обычно это происходит с большими потерями с обеих сторон.
показати весь коментар
04.06.2022 20:46 Відповісти
Тебе кто разрешил пасть разевать?
показати весь коментар
04.06.2022 20:52 Відповісти
експерд, до твого дивану снаряди не долітають?
показати весь коментар
04.06.2022 20:52 Відповісти
Не надо преуменьшать факт атак и контратак ЗСУ. Помимо тактического успеха это еще и опыт и уверенность личного состава. Без проведения наступательных операций войны не выиграть.
показати весь коментар
04.06.2022 20:53 Відповісти
Вопрос чем наступать. Просто гнать солдат на убой или обратывать артой а потом танками и пехотой?
показати весь коментар
05.06.2022 01:35 Відповісти
Сподіваюся, що такими методами ділдовоюють лише кацапи
показати весь коментар
05.06.2022 02:52 Відповісти
А ти чим читаєш новини?
Не знаєш, що на 100 кацапських снарядів, наші хлопці випускають 10-15?!!
Ось й получається, що майже так як у тебе у посиланні.
НЕМАЄ *********** у НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ. Інколи, хлопці кажуть, асфальтом кидаються. Тим самим, з "великого будівництва".
Склади майже порожні. Арта калібру 122, 152 особливо, зношена у хлам.

Це у твоїй уяві на фронті, в арті !, *********** нємєряно.
Ліміт.
Чув таке слово?
А західна допомога ************ - визначальний момент. Оскільки "стволів" можна мати багато, але якщо немає б/п - то це...
показати весь коментар
05.06.2022 21:43 Відповісти
вдалого полювання Українським воякам!
показати весь коментар
04.06.2022 20:48 Відповісти
Нахер не сходишь, кацапенок?
показати весь коментар
04.06.2022 20:53 Відповісти
И для того чтобы рассказать, как получаются руины с приходом руzzкава мира, ты зарегистрировался 04.06.2022
показати весь коментар
04.06.2022 21:20 Відповісти
Иди *****, выродок
показати весь коментар
04.06.2022 21:07 Відповісти
Тябя на ботоферме, заставляют делать идиотские вещи
показати весь коментар
04.06.2022 20:55 Відповісти
У тебе горит пукан,вот ты сюда прилез и бесишься,кацапская сволочь. А все ваши претензии из методичек про "по сути ответить..диалог....возразить ..." можешь сам себе засунуть в анус. Никто здесь с такими как ты диалог вести не собирается.
показати весь коментар
04.06.2022 21:04 Відповісти
кацапский бот под ником-"иван шниперсон",а водки-то нет,иди за руским кораблём.
показати весь коментар
04.06.2022 21:23 Відповісти
Его заставляют делать минет, єто его основное занятие
показати весь коментар
04.06.2022 20:58 Відповісти
Трохи опіздав... Я правильно зрозумів, тут якесь створіння у лаптях ко-ко-копротивлялося?
показати весь коментар
05.06.2022 02:46 Відповісти
Так, Ви праві, заскакував тут на Цензор один з племені копрофілів...
показати весь коментар
05.06.2022 15:45 Відповісти
Ніколи б не подумав, що слово: "*******" можна сказати як: "вживають заходів"
показати весь коментар
04.06.2022 20:51 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
04.06.2022 21:03 Відповісти
удачной охоты!
///
Секретное оружие украинских защитников

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4334
показати весь коментар
04.06.2022 21:07 Відповісти
Це називається знущання над твариною. Хай би сам краще таке робив...
показати весь коментар
04.06.2022 21:12 Відповісти
він любе ту тваринку більш ніж ви думаєте!!! це - перше
і друге... а де ж вони по вашому знаходяться? чи ви подумали що то шоу в цирку?????
не шукайте злочин там де його не може й бути !!!
показати весь коментар
04.06.2022 21:34 Відповісти
Конечно, любит. Это и по тону понятно: разговаривает и играет, как с ребенком маленьким) Ну, а на войне и игры военные...
показати весь коментар
04.06.2022 22:18 Відповісти
Хорошая новость.
А Арестовечь может идти за медалью ****** года
показати весь коментар
04.06.2022 21:11 Відповісти
та шо там медаль....орден!!!
показати весь коментар
04.06.2022 21:46 Відповісти
И на спине закрутить.
показати весь коментар
04.06.2022 22:55 Відповісти
Де ви тільки сили берете? Справжні герої
показати весь коментар
04.06.2022 21:43 Відповісти
13 тыщ ватных любителей рюсскага мира остались в городе ждать рюсськую армию. Их даже бомбежка и могила не исправит.
показати весь коментар
04.06.2022 23:25 Відповісти
ты даун ? может у простых людей Северодонецка нет средств переехать на другое место !!! У тебя есть лишние деньги ? помоги хоть одному человеку эвакуироваться , найти ему работу ...!
показати весь коментар
04.06.2022 23:45 Відповісти
А Зелемойские поедут в Трускавец...перегруппируют мозги...
показати весь коментар
04.06.2022 23:50 Відповісти
Мои оба сына мочат в сортире рюZZkiй мир с первого дня войны...
Третий лишний....
показати весь коментар
05.06.2022 07:53 Відповісти
Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вичавлюйте кацапських вилупків з міста!
(при цьому максимально перетворюючи їх на м'ясне смузі)
показати весь коментар
05.06.2022 02:43 Відповісти
 
 