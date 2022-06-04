ЗСУ перегрупувалися і вживають заходів по відновленню контролю над Сєверодонецьком, - ВЦА
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На Луганщині українські війська перегрупувалися і вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль.
Про це повідомив керівник ВЦА Сєверодонецька Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Стрюк на питання, який відсоток міста окупований, відповів наступним чином: "Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським".
"Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних Сил, що все вдасться".
За словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму в Сєверодонецьку залишалося близько 13 тисяч населення.
"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - сказав чиновник.
Нагадуємо, 3 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська раніше захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.
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Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем могут использоваться активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.https://t.me/UkrainaOnlline/30273
Не знаєш, що на 100 кацапських снарядів, наші хлопці випускають 10-15?!!
Ось й получається, що майже так як у тебе у посиланні.
НЕМАЄ *********** у НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ. Інколи, хлопці кажуть, асфальтом кидаються. Тим самим, з "великого будівництва".
Склади майже порожні. Арта калібру 122, 152 особливо, зношена у хлам.
Це у твоїй уяві на фронті, в арті !, *********** нємєряно.
Ліміт.
Чув таке слово?
А західна допомога ************ - визначальний момент. Оскільки "стволів" можна мати багато, але якщо немає б/п - то це...
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Секретное оружие украинских защитников
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4334
і друге... а де ж вони по вашому знаходяться? чи ви подумали що то шоу в цирку?????
не шукайте злочин там де його не може й бути !!!
А Арестовечь может идти за медалью ****** года
Третий лишний....
Вичавлюйте кацапських вилупків з міста!
(при цьому максимально перетворюючи їх на м'ясне смузі)