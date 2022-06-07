Беларусь может увеличить численность войска до 80 тыс., - Генштаб

Республика Беларусь намерена в рамках создания южного оперативного командования увеличить численность вооруженных сил республики до 80 тысяч человек.

Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования предусматривается увеличение численности вооруженных сил республики до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, которые находятся на хранении.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории российской федерации произведены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.

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На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушеваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.

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На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозово – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевых бронированных машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.