Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией

В Лондоне призывают начать расследование в связи с хищением зерна на оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о таких случаях в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных регионов Украины, очень серьезны и должны быть немедленно расследованы", - заявила британская министр сельского хозяйства Виктория Прентис.

Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета в Лондоне, сказала, что слышала обвинения по поводу воровства зерна Россией из первых уст, от источников в Херсонской области на юге Украины.

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"На прошлой неделе Украина заявила, что Россия доставляет в Турцию украденное зерно из Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году", - заявила Прентис.

Она также обвинила Россию в отправке в Сирию 100 000 тонн украденной украинской пшеницы и отправке награбленного металла кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

Как сообщалось, Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

А мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы "Метинвест" обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства в связи с кражей российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую системно вывозят в РФ.