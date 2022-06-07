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Новости Война в Украине
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Великобритания (4268) зерно (997) хищение (657)

Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

судно,сірія

В Лондоне призывают начать расследование в связи с хищением зерна на оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о таких случаях в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных регионов Украины, очень серьезны и должны быть немедленно расследованы", - заявила британская министр сельского хозяйства Виктория Прентис.

Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета в Лондоне, сказала, что слышала обвинения по поводу воровства зерна Россией из первых уст, от источников в Херсонской области на юге Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское судно с украденными 2,5 тоннами украинского металлопроката вошло в акваторию Ростовского порта, - Андрющенко

"На прошлой неделе Украина заявила, что Россия доставляет в Турцию украденное зерно из Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году", - заявила Прентис.

Она также обвинила Россию в отправке в Сирию 100 000 тонн украденной украинской пшеницы и отправке награбленного металла кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

Как сообщалось, Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

А мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы "Метинвест" обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства в связи с кражей российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую системно вывозят в РФ.
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Бритам-черговий респект...
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07.06.2022 18:22 Ответить
Британія .... а чому тут не Україна в заголовку?
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07.06.2022 18:29 Ответить
А наша влада вже відкрила кримінальні справи ?
Здається вони позакривали проти раіські все коли прийшли до влади. Відмовились від позовів.
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07.06.2022 18:29 Ответить
Навіть не знаю. Ну добре, візьмемо оптимістичний сценарій. Розслідували, довели, що то таки росія, а не Україна сама у себе краде. Дружньо засудили. А далі що? русня давня плює на всі міжнародні суди і інстанції. "Сторони мають зробити кроки для деескалації та сісти за стіл переговорів"?
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07.06.2022 18:39 Ответить
Блокувати за те судна РФ, або взагалі заарештовувати в міжнародних портах!
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07.06.2022 22:39 Ответить
Если есть такая возможность, может лучше уничтожать суда с зерном, чем россии. Зерно наше, какие претензии!
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07.06.2022 18:57 Ответить
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07.06.2022 19:02 Ответить
Всемирный голод настанет, если Украина, которая всегда была не с той экономикой и развитием, чтобы вступить в ЕС, не поставит зерно в Африку. Вот если любая из стран Европы не поставит зерно или Германия Мерседесы, то пофиг всем. Так может пора переоценить значение, влияние и рейтинги стран в мировой экономике.

Да, многое придется переоценивать после нашей победы. Поэтому некоторые "лидеры" Европы ее и боятся.
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07.06.2022 19:15 Ответить
у вас ошибочка в слове лидеры, надо через "п"
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07.06.2022 19:46 Ответить
Ось ці питання хай виносят в ООН і прямо в очі кажуть тварюкам на весь світ що вони крадіїї і злодії і що там де голод хай ті країни роблять притензії до срашки .
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07.06.2022 20:37 Ответить
У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про такі випадки у Херсонській області. Джерело: https://censor.net/ua/n3346525


ХОТЬ ХТОСЬ ДІЛО КАЖЕ.
Всі покупці кровавого зерна з України повинні бути висвітлені перед усім світом
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08.06.2022 00:20 Ответить
 
 