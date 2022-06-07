Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией
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В Лондоне призывают начать расследование в связи с хищением зерна на оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о таких случаях в Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
"Обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных регионов Украины, очень серьезны и должны быть немедленно расследованы", - заявила британская министр сельского хозяйства Виктория Прентис.
Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета в Лондоне, сказала, что слышала обвинения по поводу воровства зерна Россией из первых уст, от источников в Херсонской области на юге Украины.
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"На прошлой неделе Украина заявила, что Россия доставляет в Турцию украденное зерно из Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году", - заявила Прентис.
Она также обвинила Россию в отправке в Сирию 100 000 тонн украденной украинской пшеницы и отправке награбленного металла кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону.
Как сообщалось, Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.
А мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы "Метинвест" обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства в связи с кражей российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую системно вывозят в РФ.
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Здається вони позакривали проти раіські все коли прийшли до влади. Відмовились від позовів.
Да, многое придется переоценивать после нашей победы. Поэтому некоторые "лидеры" Европы ее и боятся.
ХОТЬ ХТОСЬ ДІЛО КАЖЕ.
Всі покупці кровавого зерна з України повинні бути висвітлені перед усім світом