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Велика Британія (3683) зерно (1236) крадіжка (527)

Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

судно,сірія

У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про такі випадки у Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Звинувачення в тому, що Росія краде зерно з різних регіонів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані", - заявила британська міністерка сільського господарства Вікторія Прентіс.

Прентіс, виступаючи на конференції Міжнародної зернової ради в Лондоні, сказала, що чула звинувачення про крадіжки зерна Росією з перших вуст від джерел у Херсонській області на півдні України.

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"Минулого тижня Україна заявила, що Росія доставляє в Туреччину вкрадене зерно з Криму, який Росія анексувала в 2014 році", - заявила Прентіс.

Вона також звинуватила Росію в відправленні в Сирію 100 000 тонн вкраденої української пшениці та у відправці награбованого металу кораблем з Маріуполя до Ростова-на-Дону.

Як повідомлялося, Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Російське судно потрапило на супутниковий знімок.

А маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи "Метінвест" звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, та яку системно вивозять до РФ.
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Бритам-черговий респект...
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07.06.2022 18:22 Відповісти
Британія .... а чому тут не Україна в заголовку?
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07.06.2022 18:29 Відповісти
А наша влада вже відкрила кримінальні справи ?
Здається вони позакривали проти раіські все коли прийшли до влади. Відмовились від позовів.
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07.06.2022 18:29 Відповісти
Навіть не знаю. Ну добре, візьмемо оптимістичний сценарій. Розслідували, довели, що то таки росія, а не Україна сама у себе краде. Дружньо засудили. А далі що? русня давня плює на всі міжнародні суди і інстанції. "Сторони мають зробити кроки для деескалації та сісти за стіл переговорів"?
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07.06.2022 18:39 Відповісти
Блокувати за те судна РФ, або взагалі заарештовувати в міжнародних портах!
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07.06.2022 22:39 Відповісти
Если есть такая возможность, может лучше уничтожать суда с зерном, чем россии. Зерно наше, какие претензии!
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07.06.2022 18:57 Відповісти
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07.06.2022 19:02 Відповісти
Всемирный голод настанет, если Украина, которая всегда была не с той экономикой и развитием, чтобы вступить в ЕС, не поставит зерно в Африку. Вот если любая из стран Европы не поставит зерно или Германия Мерседесы, то пофиг всем. Так может пора переоценить значение, влияние и рейтинги стран в мировой экономике.

Да, многое придется переоценивать после нашей победы. Поэтому некоторые "лидеры" Европы ее и боятся.
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07.06.2022 19:15 Відповісти
у вас ошибочка в слове лидеры, надо через "п"
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07.06.2022 19:46 Відповісти
Ось ці питання хай виносят в ООН і прямо в очі кажуть тварюкам на весь світ що вони крадіїї і злодії і що там де голод хай ті країни роблять притензії до срашки .
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07.06.2022 20:37 Відповісти
У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про такі випадки у Херсонській області. Джерело: https://censor.net/ua/n3346525


ХОТЬ ХТОСЬ ДІЛО КАЖЕ.
Всі покупці кровавого зерна з України повинні бути висвітлені перед усім світом
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08.06.2022 00:20 Відповісти
 
 