Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про такі випадки у Херсонській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
"Звинувачення в тому, що Росія краде зерно з різних регіонів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані", - заявила британська міністерка сільського господарства Вікторія Прентіс.
Прентіс, виступаючи на конференції Міжнародної зернової ради в Лондоні, сказала, що чула звинувачення про крадіжки зерна Росією з перших вуст від джерел у Херсонській області на півдні України.
"Минулого тижня Україна заявила, що Росія доставляє в Туреччину вкрадене зерно з Криму, який Росія анексувала в 2014 році", - заявила Прентіс.
Вона також звинуватила Росію в відправленні в Сирію 100 000 тонн вкраденої української пшениці та у відправці награбованого металу кораблем з Маріуполя до Ростова-на-Дону.
Як повідомлялося, Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Російське судно потрапило на супутниковий знімок.
А маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи "Метінвест" звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, та яку системно вивозять до РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Здається вони позакривали проти раіські все коли прийшли до влади. Відмовились від позовів.
Да, многое придется переоценивать после нашей победы. Поэтому некоторые "лидеры" Европы ее и боятся.
ХОТЬ ХТОСЬ ДІЛО КАЖЕ.
Всі покупці кровавого зерна з України повинні бути висвітлені перед усім світом