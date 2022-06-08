Наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, - Генштаб
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Враг пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 8 июня по поводу российского вторжения.
Так, начались сто пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.
На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.
На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения контрнаступления наших войск проводит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.
На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.
На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.
На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.
В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка , Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово.
На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.
На Бессарабском направлении без существенных перемен.
"За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны летательные аппараты типа "Орлан-10".
Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - сообщили в Генштабе.
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Пусть солдаты немного поспят
Так, від газу не можна відмовитися миттєво.
Але Європа має показати росії проект відмови від її газу, можливо, п'ятирічний.
Потрібно зробити проект проведення нових газопроводів з інших країн. З Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Туркменістану.
(країни світу по запасам газу)
В Європу проведені газопроводи тільки з росії. Тому газ в Європі дуже дорогий. 1000 дол. В той час, як в США газ коштує 100 дол. росія на європейському ринку монополіст.
Тому такі газопроводи пригодяться і потім, після зняття санкцій. Якщо різні країни будуть конкурувати на європейському ринку - це приведе до зниження ціни.
Країни ЄС мають скинутись і побудувати новий газогін. Європейські країни навіть можуть домовитись, що не будуть брати плату за транспортування - вони ж теж беруть газ з цього газопроводу, він же їм теж вигідний.
Но это все-равно тупиковый путь для цивилизации по причине истощения нафто-газовых ресурсов планеты.
Надобно использовать атомную и термоядерную энергию + природные источники энергии + другие источники энергии о которых до сих пор замалчивают.