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Наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Враг пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 8 июня по поводу российского вторжения.

Так, начались сто пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения контрнаступления наших войск проводит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

Также читайте: Враг не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком и готовит наступление на Славянск, - Генштаб ВСУ

На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.

На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка , Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Бессарабском направлении без существенных перемен.

"За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны летательные аппараты типа "Орлан-10".

Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - сообщили в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
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08.06.2022 07:43
+12
Сьомим пакетом санкцій має бути відмова Європи від російського газу.
Так, від газу не можна відмовитися миттєво.
Але Європа має показати росії проект відмови від її газу, можливо, п'ятирічний.
Потрібно зробити проект проведення нових газопроводів з інших країн. З Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Туркменістану.
(країни світу по запасам газу)
В Європу проведені газопроводи тільки з росії. Тому газ в Європі дуже дорогий. 1000 дол. В той час, як в США газ коштує 100 дол. росія на європейському ринку монополіст.
Тому такі газопроводи пригодяться і потім, після зняття санкцій. Якщо різні країни будуть конкурувати на європейському ринку - це приведе до зниження ціни.
Країни ЄС мають скинутись і побудувати новий газогін. Європейські країни навіть можуть домовитись, що не будуть брати плату за транспортування - вони ж теж беруть газ з цього газопроводу, він же їм теж вигідний.
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08.06.2022 08:01
+12
Чи є ще щось паскудніше і огидніше в світі чим рашиська чума і дибільний народ цього терористичного утволрення ?
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08.06.2022 08:44
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08.06.2022 07:43 Ответить
Грёбаная орда, бл*
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08.06.2022 08:37 Ответить
Соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят
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08.06.2022 21:04 Ответить
И без резервов
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08.06.2022 07:57 Ответить
ага,никак не угомонятся,все Киев за два дня берут.
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08.06.2022 08:02 Ответить
Сьомим пакетом санкцій має бути відмова Європи від російського газу.
Так, від газу не можна відмовитися миттєво.
Але Європа має показати росії проект відмови від її газу, можливо, п'ятирічний.
Потрібно зробити проект проведення нових газопроводів з інших країн. З Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Туркменістану.
(країни світу по запасам газу)
В Європу проведені газопроводи тільки з росії. Тому газ в Європі дуже дорогий. 1000 дол. В той час, як в США газ коштує 100 дол. росія на європейському ринку монополіст.
Тому такі газопроводи пригодяться і потім, після зняття санкцій. Якщо різні країни будуть конкурувати на європейському ринку - це приведе до зниження ціни.
Країни ЄС мають скинутись і побудувати новий газогін. Європейські країни навіть можуть домовитись, що не будуть брати плату за транспортування - вони ж теж беруть газ з цього газопроводу, він же їм теж вигідний.
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08.06.2022 08:01 Ответить
Росія газогони про які ти говориш побудувати не дасть. Тільки їх почнуть будувати, почнеться ще одна війна, чи війни, там де будуть будувати газогони. Тільки військова перемога України і санкції на роки, які, як сказали американці, доведуть РФ до стану, коли вона буде не в змозі 'вести війни. Будуть поки що доставляти зріджений газ в Європу газовозами. Війна в Україні надовго на жаль
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08.06.2022 08:21 Ответить
ніким починати ще одну війну,залишки російських військ що були в Сирії догорають у Северодонецьку.
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08.06.2022 08:27 Ответить
Пане, Росія буде воювати ще років десять. Тим більше, що щоб перешкодити будівництву досить диверсій, обстрілів з кораблів, або Хамасу. Американці, коли говорили про доведення РФ до стану, коли вона не зможе вести війни, все це врахували. Більше того, отримуючи мільярд доларів в день РФ матиме змогу оплачувати послуги Хамасу і іже з ним
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08.06.2022 08:37 Ответить
Війна за дві тисячі кілометрів дуже затратна і в даний час навряд чи підйомна для росіі.
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08.06.2022 09:45 Ответить
Alex, декілька років тому один російський генерал в прямому ефірі сказав що якщо буде загроза монопольії Росії на газовому ринку, то доведеться воювати на альтернативних шляхах доставки. Тобто, це давно відпрацьовані плани. Чи будуть вони реалізовані, покаже час. Повторю, захід це розуміє і тому створена коаліція більше ніж сорока країн. Тобто де факто це майже світове протистояння
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08.06.2022 10:26 Ответить
та й так все життя війна з тими ушльопками, просто ми не послідовні, нам скажуть що треба бути цивіліозваними, інтелігентними, милосердними, що негарно бути русофобами, треба вміти прощати, всьо будєт харашо, Європа нам поможе(або ні, як карта ляже), ще там хтось щось не то подумає і ми заміряємося з тими пришелепкуватими та ще й примудряємося прокакати всі свої козирі і надати їх своєму ворогові. Добрі ми. А от русскіє, як не крути - послідовні. Вони хотіли нас знищити 100 років тому і 300 і 500 і сьогодні і завжди, робили і роблять все, щоб досягнути своєї мети, дивітьс як надриваються, нічого для цього не шкодують.
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08.06.2022 09:13 Ответить
Wasyl, кожному, у кого є хоч капля розуму і пам'яті, те, що ти написав, зрозуміло і це правда. Але, реальність така, що спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Ця істина вічна. Хто винен українським начальникам, що вони в шаленому запалі грабували країну, замість того, щоб укріпляти її могутність? Отримали те що просили. Правда гинуть не ті що крали, а прості хлопці і дівчата. Тому я не звинувачую захід, а молю Бога, щоб підтримка Заходу була до перемоги. Тим більше що він розуміє що наступним буде захід бо РФ суттєво зміцниться, якщо Україна не встоїть
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08.06.2022 09:39 Ответить
Газогон "Объединённые Арабские Эмираты - Саудовская Аравия - Египет - Греция" намного перспективнее и стабильнее.
Но это все-равно тупиковый путь для цивилизации по причине истощения нафто-газовых ресурсов планеты.
Надобно использовать атомную и термоядерную энергию + природные источники энергии + другие источники энергии о которых до сих пор замалчивают.
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08.06.2022 10:00 Ответить
Я тільки нагадаю вам що термоядерна енергетика це поки що лабораторні експерименти. А атомна енергетика вже має на горизонті дефіцит урану. Про газогони я вже сказав. Зараз якраз і йде війна за контроль над світом. У випадку якщо Україна не витримає, Росія окрім іншої зброї отримає також і продовольство, а це зброя масового ураження. Захід це розуміє і тому така одностайність в підтримці України
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08.06.2022 10:19 Ответить
є типи реакторів, які працюють на відпрацьованому паливі
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08.06.2022 10:25 Ответить
Скільки їх? Яка доля в загальносвітовому енергетичному балансі? Сонячна енергія стоїть перед дефіцитом напівпровідників. Недарма ж готуються до розробки корисних копалин на астероїдах. Поки що альтернативи традиційним джерелам енергії нема. Обіцяють десь на 2050
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08.06.2022 10:30 Ответить
Тесла, на Вашу думку, був брехуном?
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09.06.2022 05:29 Ответить
Чи є ще щось паскудніше і огидніше в світі чим рашиська чума і дибільний народ цього терористичного утволрення ?
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08.06.2022 08:44 Ответить
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08.06.2022 08:49 Ответить
В перших рядах захисників повині бути Ермак,Арахамія,Стефанчук,всі партії януовоща і одинокі їх прибічники,син бєні....хай захищають те ,що хотіли просрать....
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08.06.2022 09:20 Ответить
Стефанчука - мать его Стефанию, на разминирование противотанковых минных полей!
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08.06.2022 12:22 Ответить
А потім звільняли те, що προςραли: Бердянск, Мелитополь, Херсон та Чонгар.
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08.06.2022 16:41 Ответить
Бутусов на стриме сказал, что орки особо сейчас Северодонецк и не штурмуют. Основные усилия - на окружение группировки там и в Лисичанске. И там очень стремно.
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08.06.2022 09:21 Ответить
Оманські Кнурі безкорисні,якщо не казати шкідники,ви вже давно повинні всією радою бути напередку і відповідати кров"ю перед народом України за те що сотворили з Україною....
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08.06.2022 09:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.06.2022 10:21 Ответить
Вместо генерала Кутузова назначили агрессивного полковника Сенькова. Это уже не Курилы, а Донбасс. Никто зря не хочет умирать, потому его завалят свои. Это мое мнение.
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08.06.2022 10:52 Ответить
Не по Сеньке шапка!
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08.06.2022 12:20 Ответить
Больше нужно оружия и больше мобилизацию и нужно закончить эту войну и выйти на кордон Украины с Россией!
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09.06.2022 01:07 Ответить
 
 