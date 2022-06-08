УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7082 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
30 197 33
армія РФ (13510) війна (56641) Генштаб ЗС (4534)

Наші воїни успішно стримують штурм у місті Сєверодонецьк, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Ворог намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 8 червня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.

На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм.

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

Також читайте: Ворог не полишає спроб встановити контроль над Сєверодонецьком і готує наступ на Слов’янськ, - Генштаб ЗСУ

На Сєверодонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм у місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 у районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

У районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Бессарабському напрямку без суттєвих змін.

"За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ", - повідомили в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
08.06.2022 07:43
+12
Сьомим пакетом санкцій має бути відмова Європи від російського газу.
Так, від газу не можна відмовитися миттєво.
Але Європа має показати росії проект відмови від її газу, можливо, п'ятирічний.
Потрібно зробити проект проведення нових газопроводів з інших країн. З Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Туркменістану.
(країни світу по запасам газу)
В Європу проведені газопроводи тільки з росії. Тому газ в Європі дуже дорогий. 1000 дол. В той час, як в США газ коштує 100 дол. росія на європейському ринку монополіст.
Тому такі газопроводи пригодяться і потім, після зняття санкцій. Якщо різні країни будуть конкурувати на європейському ринку - це приведе до зниження ціни.
Країни ЄС мають скинутись і побудувати новий газогін. Європейські країни навіть можуть домовитись, що не будуть брати плату за транспортування - вони ж теж беруть газ з цього газопроводу, він же їм теж вигідний.
показати весь коментар
08.06.2022 08:01
+12
Чи є ще щось паскудніше і огидніше в світі чим рашиська чума і дибільний народ цього терористичного утволрення ?
показати весь коментар
08.06.2022 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.06.2022 07:43 Відповісти
Грёбаная орда, бл*
показати весь коментар
08.06.2022 08:37 Відповісти
Соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят
показати весь коментар
08.06.2022 21:04 Відповісти
И без резервов
показати весь коментар
08.06.2022 07:57 Відповісти
ага,никак не угомонятся,все Киев за два дня берут.
показати весь коментар
08.06.2022 08:02 Відповісти
Сьомим пакетом санкцій має бути відмова Європи від російського газу.
Так, від газу не можна відмовитися миттєво.
Але Європа має показати росії проект відмови від її газу, можливо, п'ятирічний.
Потрібно зробити проект проведення нових газопроводів з інших країн. З Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії, Туркменістану.
(країни світу по запасам газу)
В Європу проведені газопроводи тільки з росії. Тому газ в Європі дуже дорогий. 1000 дол. В той час, як в США газ коштує 100 дол. росія на європейському ринку монополіст.
Тому такі газопроводи пригодяться і потім, після зняття санкцій. Якщо різні країни будуть конкурувати на європейському ринку - це приведе до зниження ціни.
Країни ЄС мають скинутись і побудувати новий газогін. Європейські країни навіть можуть домовитись, що не будуть брати плату за транспортування - вони ж теж беруть газ з цього газопроводу, він же їм теж вигідний.
показати весь коментар
08.06.2022 08:01 Відповісти
Росія газогони про які ти говориш побудувати не дасть. Тільки їх почнуть будувати, почнеться ще одна війна, чи війни, там де будуть будувати газогони. Тільки військова перемога України і санкції на роки, які, як сказали американці, доведуть РФ до стану, коли вона буде не в змозі 'вести війни. Будуть поки що доставляти зріджений газ в Європу газовозами. Війна в Україні надовго на жаль
показати весь коментар
08.06.2022 08:21 Відповісти
ніким починати ще одну війну,залишки російських військ що були в Сирії догорають у Северодонецьку.
показати весь коментар
08.06.2022 08:27 Відповісти
Пане, Росія буде воювати ще років десять. Тим більше, що щоб перешкодити будівництву досить диверсій, обстрілів з кораблів, або Хамасу. Американці, коли говорили про доведення РФ до стану, коли вона не зможе вести війни, все це врахували. Більше того, отримуючи мільярд доларів в день РФ матиме змогу оплачувати послуги Хамасу і іже з ним
показати весь коментар
08.06.2022 08:37 Відповісти
Війна за дві тисячі кілометрів дуже затратна і в даний час навряд чи підйомна для росіі.
показати весь коментар
08.06.2022 09:45 Відповісти
Alex, декілька років тому один російський генерал в прямому ефірі сказав що якщо буде загроза монопольії Росії на газовому ринку, то доведеться воювати на альтернативних шляхах доставки. Тобто, це давно відпрацьовані плани. Чи будуть вони реалізовані, покаже час. Повторю, захід це розуміє і тому створена коаліція більше ніж сорока країн. Тобто де факто це майже світове протистояння
показати весь коментар
08.06.2022 10:26 Відповісти
та й так все життя війна з тими ушльопками, просто ми не послідовні, нам скажуть що треба бути цивіліозваними, інтелігентними, милосердними, що негарно бути русофобами, треба вміти прощати, всьо будєт харашо, Європа нам поможе(або ні, як карта ляже), ще там хтось щось не то подумає і ми заміряємося з тими пришелепкуватими та ще й примудряємося прокакати всі свої козирі і надати їх своєму ворогові. Добрі ми. А от русскіє, як не крути - послідовні. Вони хотіли нас знищити 100 років тому і 300 і 500 і сьогодні і завжди, робили і роблять все, щоб досягнути своєї мети, дивітьс як надриваються, нічого для цього не шкодують.
показати весь коментар
08.06.2022 09:13 Відповісти
Wasyl, кожному, у кого є хоч капля розуму і пам'яті, те, що ти написав, зрозуміло і це правда. Але, реальність така, що спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Ця істина вічна. Хто винен українським начальникам, що вони в шаленому запалі грабували країну, замість того, щоб укріпляти її могутність? Отримали те що просили. Правда гинуть не ті що крали, а прості хлопці і дівчата. Тому я не звинувачую захід, а молю Бога, щоб підтримка Заходу була до перемоги. Тим більше що він розуміє що наступним буде захід бо РФ суттєво зміцниться, якщо Україна не встоїть
показати весь коментар
08.06.2022 09:39 Відповісти
Газогон "Объединённые Арабские Эмираты - Саудовская Аравия - Египет - Греция" намного перспективнее и стабильнее.
Но это все-равно тупиковый путь для цивилизации по причине истощения нафто-газовых ресурсов планеты.
Надобно использовать атомную и термоядерную энергию + природные источники энергии + другие источники энергии о которых до сих пор замалчивают.
показати весь коментар
08.06.2022 10:00 Відповісти
Я тільки нагадаю вам що термоядерна енергетика це поки що лабораторні експерименти. А атомна енергетика вже має на горизонті дефіцит урану. Про газогони я вже сказав. Зараз якраз і йде війна за контроль над світом. У випадку якщо Україна не витримає, Росія окрім іншої зброї отримає також і продовольство, а це зброя масового ураження. Захід це розуміє і тому така одностайність в підтримці України
показати весь коментар
08.06.2022 10:19 Відповісти
є типи реакторів, які працюють на відпрацьованому паливі
показати весь коментар
08.06.2022 10:25 Відповісти
Скільки їх? Яка доля в загальносвітовому енергетичному балансі? Сонячна енергія стоїть перед дефіцитом напівпровідників. Недарма ж готуються до розробки корисних копалин на астероїдах. Поки що альтернативи традиційним джерелам енергії нема. Обіцяють десь на 2050
показати весь коментар
08.06.2022 10:30 Відповісти
Тесла, на Вашу думку, був брехуном?
показати весь коментар
09.06.2022 05:29 Відповісти
Чи є ще щось паскудніше і огидніше в світі чим рашиська чума і дибільний народ цього терористичного утволрення ?
показати весь коментар
08.06.2022 08:44 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 08:49 Відповісти
В перших рядах захисників повині бути Ермак,Арахамія,Стефанчук,всі партії януовоща і одинокі їх прибічники,син бєні....хай захищають те ,що хотіли просрать....
показати весь коментар
08.06.2022 09:20 Відповісти
Стефанчука - мать его Стефанию, на разминирование противотанковых минных полей!
показати весь коментар
08.06.2022 12:22 Відповісти
А потім звільняли те, що προςραли: Бердянск, Мелитополь, Херсон та Чонгар.
показати весь коментар
08.06.2022 16:41 Відповісти
Бутусов на стриме сказал, что орки особо сейчас Северодонецк и не штурмуют. Основные усилия - на окружение группировки там и в Лисичанске. И там очень стремно.
показати весь коментар
08.06.2022 09:21 Відповісти
Оманські Кнурі безкорисні,якщо не казати шкідники,ви вже давно повинні всією радою бути напередку і відповідати кров"ю перед народом України за те що сотворили з Україною....
показати весь коментар
08.06.2022 09:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
08.06.2022 10:21 Відповісти
Вместо генерала Кутузова назначили агрессивного полковника Сенькова. Это уже не Курилы, а Донбасс. Никто зря не хочет умирать, потому его завалят свои. Это мое мнение.
показати весь коментар
08.06.2022 10:52 Відповісти
Не по Сеньке шапка!
показати весь коментар
08.06.2022 12:20 Відповісти
Больше нужно оружия и больше мобилизацию и нужно закончить эту войну и выйти на кордон Украины с Россией!
показати весь коментар
09.06.2022 01:07 Відповісти
 
 